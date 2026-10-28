Важните новини във ФАКТИ на 28.10.2026 г.

България, Румъния и Турция предприемат действия за гарантиране на корабоплаването в Черноморския регион

Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция Димитър Стоянов, Щефан-Раду Опреа и Яшар Гюлер днес обсъдиха предизвикателствата пред сигурността в Черно море и договориха стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение.

20 контейнера от ударения край Калиакра кораб са пълни с опасни товари

Около 20 контейнера са паднали в морето след атаката с три надводни дрона срещу контейнеровоз на около 16 морски мили източно от нос Калиакра. По данни на капитана част от товара включва различни горива и други опасни класове товари, съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Спасените моряци от Contship Jet пристигнаха във Варна

Всичките 18 моряци от контейнеровоза Contship Jet, ударен с три морски дрона край Калиакра, пристигнаха на Морска гара във Варна малко преди 20 часа. Екипажът е съставен от 14 филипинци и четирима украинци. По данни на bTV няма пострадали.

Радев: Преговаряме с ЕК за бюджет 2027 г.

Премиерът Румен Радев заяви, че държавата води разговори с Европейската комисия по бюджета за 2027 г. По думите му план-сметката ще бъде изготвена в евро и трябва да премине през европейски процедури за съгласуване.

Над 30 български кораба са блокирани по Дунав край Унгария

Над 30 български кораба са блокирани по река Дунав край Унгария, съобщиха от Българската дунавска камара. Сигналът е изпратен до Министерството на транспорта и до NOVA.