Ученически автобус с деца пропадна в шахта в Плевен ВИДЕО

Ученически автобус с деца от духовия оркестър на Гулянци пропадна в шахта с кабели в Плевен. Инцидентът е станал около 19:35 часа между улиците „Гургулят“ и „Стефан Караджа“. При произшествието няма пострадали.

В автобуса са пътували ученици, които се прибирали след участие във фестивал. След подадения сигнал на място са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Автобусът е изваден от шахтата

Дежурните служители на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен са извадили автобуса. Полицаите са обезопасили района около шахтата.

Българската национална телевизия съобщи, че след овладяването на ситуацията учениците решили да благодарят на екипите за бързата реакция. Те останали на място и отправили музикален поздрав към полицаите и пожарникарите.

Инцидентът е приключил без ранени, а децата са продължили пътя си след извеждането на автобуса от шахтата.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg