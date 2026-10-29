Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Плевен »
Ученически автобус с деца пропадна в шахта в Плевен ВИДЕО

Ученически автобус с деца пропадна в шахта в Плевен ВИДЕО

29 Октомври, 2026 02:18 422 1

  • плевен-
  • гулянци-
  • ученически автобус-
  • пожарна-
  • полиция

При инцидента няма пострадали. След като пожарникарите извадили автобуса, учениците от духовия оркестър на Гулянци им благодарили с музикален поздрав

Ученически автобус с деца пропадна в шахта в Плевен ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ученически автобус с деца от духовия оркестър на Гулянци пропадна в шахта с кабели в Плевен. Инцидентът е станал около 19:35 часа между улиците „Гургулят“ и „Стефан Караджа“. При произшествието няма пострадали.

В автобуса са пътували ученици, които се прибирали след участие във фестивал. След подадения сигнал на място са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Автобусът е изваден от шахтата

Дежурните служители на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен са извадили автобуса. Полицаите са обезопасили района около шахтата.

Българската национална телевизия съобщи, че след овладяването на ситуацията учениците решили да благодарят на екипите за бързата реакция. Те останали на място и отправили музикален поздрав към полицаите и пожарникарите.

Инцидентът е приключил без ранени, а децата са продължили пътя си след извеждането на автобуса от шахтата.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ало кмете ела ги виж бе четни курсове

    0 0 Отговор
    тия ученици на сватбата ли са тръгнали? или автобуса прави черен курс нощем?

    02:26 29.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове