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Опозицията поиска отговори след атаката срещу кораб край Шабла

Опозицията поиска отговори след атаката срещу кораб край Шабла

28 Октомври, 2026 17:10 906 48

  • черно море-
  • атака с дронове-
  • корабоплаване-
  • николай денков-
  • национална сигурност

Николай Денков, ГЕРБ, „Възраждане“ и „Демократична България“ разкритикуваха реакцията на властта след удара с дронове срещу ONTSHIP JET в Черно море

Опозицията поиска отговори след атаката срещу кораб край Шабла - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атака с дронове срещу търговския кораб ONTSHIP JET на около 21 мили от Шабла предизвика остри реакции от опозиционните партии. Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз е бил поразен в Черно море, а екипажът му е евакуиран. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че корабът впоследствие е потънал, но тази информация е представена от него.

Инцидентът е станал по време на срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София. Именно начинът, по който властта съобщи за атаката, се превърна в основна тема на политическите реакции.

Денков поиска отговор за сигурността

Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме промяната“ Николай Денков постави под въпрос ефективността на политиката на сдържаност спрямо Русия. В публикация във Facebook той поиска да се обясни защо атаките срещу кораби продължават и какви конкретни действия предприема България за защита на територията и гражданите.

„Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница“, написа Денков.

Депутатът попита още кога управляващите ще призоват Русия да започне преговори за мир, дали дипломацията продължава да се приема като единствен изход от войната и какви решения са взети на тристранната среща в София. Денков настоя и за по-бързи практически мерки, включително сътрудничество с държави, които разполагат със системи за противодействие на дронове.

Различни предложения от опозицията

От „Възраждане“ поискаха България да обяви пълен неутралитет и да спре износа на оръжие за Украйна. Костадинов заяви, че поредният инцидент показва непосредствените рискове за страната.

„Демократична България“ настоя за по-категоричен дипломатически натиск върху Русия. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че България е трябвало да връчи дипломатическа нота с искане за предотвратяване на подобни атаки в българската изключителна икономическа зона.

ГЕРБ: Нужни са конкретни действия

ГЕРБ също определи реакцията на властта като недостатъчна. Георг Георгиев заяви, че предприетият дипломатически подход не е предотвратил новия инцидент.

„Мораториумът върху нападенията в Черно море не работи“, заяви Георг Георгиев.

Той разкритикува министъра на отбраната Димитър Стоянов, че е споменал атаката едва в края на съвместната пресконференция с румънския и турския си колега.

Христо Гаджев постави акцент върху икономическите последствия. По думите му несигурността в Черно море може да доведе до по-високи цени на товарните превози и застраховките на корабите, което ще увеличи разходите за гражданите.

Според представената от Гаджев информация Румъния е предложила общо командване и ситуационен център, а Турция – съвместно наблюдение и морски мисии за гарантиране на безопасността на корабоплаването. От ГЕРБ заявиха, че българската страна се е ограничила до политическа декларация и договорености за взаимни посещения.

Източници: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 6 Отговор
    ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТ МОЖЕ ДА НАТОПИ
    БЪЛГАРСКИТЕ МУТРИ ПО ОФИЦИАЛНИТЕ КАНАЛИ НА МО РФ В ТЕЛЕГРАМ :)
    .....
    ПРИ 85% РУСОФИЛИ В БЪЛГАРИЯ, ПП ДБ ТРЯБВА
    ДА ТЪРСЯТ ОБЯСНЕНИЯ ОТ ЦЯЛ ЕДИН НАРОД :)

    17:15 28.10.2026

  • 3 5556

    17 3 Отговор
    Опозицията поискала а управляващите не дали! И да започват коментарите!

    17:16 28.10.2026

  • 4 Пак

    25 6 Отговор
    са пренасяли оръжия.

    17:16 28.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 2 Отговор
    Инцидентът е станал в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ Няма пострадали българи и българско имущество Корабособственикът ще вземе тлъста застраховка А че на Гаджев кучето не гони зайци ми е последният проблем

    17:17 28.10.2026

  • 6 Защо не направи нищо

    29 4 Отговор
    Опозицията последните 10 години по въпроса?

    17:17 28.10.2026

  • 7 питам

    25 2 Отговор
    Само един от цървулите да ми обясни как ще се спре дрон ,като той може да се задейства от 500 метра !!

    17:17 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 отец Чапаев и Петка

    23 1 Отговор
    айде пак потънаха бомбите и фърчилата

    17:18 28.10.2026

  • 10 Турска русалка

    24 3 Отговор
    Всички знаят какво искат тези двамата, член пети, дебел и мазен.

    17:18 28.10.2026

  • 11 Па сте и нагли

    26 7 Отговор
    Нали въоръжавате Украйна. Това е резултата войнолюбци продадени!

    17:20 28.10.2026

  • 12 Новичок

    19 2 Отговор
    Пак ли целувача георг, пфу...абе нали днес Яшар Гюлер им го каза човека. Не тръгвайте като "Аслани" защото ще се върнете като ...

    17:22 28.10.2026

  • 13 Леонардо

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    - Добър вечер госпожо!!!
    - Каква госпожа бе, аз съм мъж!
    - Е хайде моля ти се!
    - Добре ама само докато спечелим на балотажа!

    17:22 28.10.2026

  • 14 Денкоff

    10 4 Отговор
    Какво ще ти каже Митрофанова, че не знае нищо, а тя и не знае! Какъв по твърд отговор търси? Защо не поискат САЩ да се изтегли от Ормузкия проток, Израел от Газа!

    17:24 28.10.2026

  • 15 кабакрадев

    8 7 Отговор
    дрона е на украинския агресор какво не разрахте слава разсииий!

    17:24 28.10.2026

  • 16 Мутата

    12 1 Отговор
    Питайте Макрон, нали имаше френски самолет

    17:24 28.10.2026

  • 17 Киро Петака

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "кое не е така":

    Щом муруториума бе работи, ще напишем мумурандум.

    17:26 28.10.2026

  • 18 Тагарев Тошко

    11 2 Отговор
    Тези вият за да вдигнат рейтинга на Гюров! И когато спечели ще почне война с Русия, защото е много вещ във военните дела! Цял живот в казарма бил!

    17:26 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защо е това...

    8 4 Отговор
    Когато атовете се ритат, най-много страдат магаретата, които са се взели за расови коне.
    Опозицията да се организира, да се мобилизира и да не хаби енергия в протести, а да заминава на фронта в Украйна! Няма нужда да превръщат България в бойно поле с цялото си ялово крякане.

    17:27 28.10.2026

  • 21 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Факт е , че е близо, но не е в наши води! Кво да направим? Сериозно, какво? Дайте мнение, идеи, какво е трябвало да се направи? Радев да обикаля с гумена лодка по периметъра на 12 милната зона и да сваля всичко със Стингър ли? Каква е вината на управляващите? Какво действие са пропуснали да предприемат? Да обявят война на Русия ли? Хистерици откачени!

    17:27 28.10.2026

  • 22 Само факти

    5 15 Отговор
    Пет години Русия води война срещу Украйна, в България за това време се смениха всякакви правителства, но никое не допусна да бъдем атакувани на наша територия или във водите ни.
    Дойде Радев на власт и само за 6 месеца 5 кораба бяха ударени в българската изключителна икономическа зона. Всичко това благодарение на наведената му към Путин политика.

    Коментиран от #24, #26

    17:27 28.10.2026

  • 23 Дрон

    7 2 Отговор
    Тази вечер няма да гледам новини ... заради опозицията !!!

    17:29 28.10.2026

  • 24 Това ли е новата опорка

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Само факти":

    на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ. 😄

    17:29 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хммм

    8 0 Отговор
    Опрзицията не поиска ли отговор защо в София няма топла вода?

    Коментиран от #30

    17:31 28.10.2026

  • 28 Промяната

    7 0 Отговор
    Атаката е станала, докато министъра на отбраната е бил в тоалетната. Георг пита, защо не е съобщил веднага?

    17:31 28.10.2026

  • 29 Евентуално

    0 0 Отговор
    след изборите !

    17:31 28.10.2026

  • 30 Защото

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хммм":

    гласува за Гюров!

    17:32 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да се питат

    6 2 Отговор
    Низшо Британците, те знаят одговора за потъналите кораби! Всъщност те ги потопиха?

    17:35 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 така, така

    3 2 Отговор
    Майсторът на сапуна да пита наркомана защо "войната се приближава все повече до българската граница“.
    Вероятно академика грам идея си няма, че когато си застанал на нечия страна, вече си се включил в конфликта. Руснаците отдавна предупреждават ЕС, ама ние си правим оглушки. Е, вероятно е дошло време да ни намекнат, че тая няма да я бъде. И къде, ако не в международни води да ни удрят, най-малкото героите от ЕС пиратстват за сметка на кораби, превозващи руски товари. Кой си е въобразявал, че това ще остане без последствия?
    Обаче, какво ще прави сапуна, ако лъсне, че друг се опитва да провокира напрежение. Ще излезе ли тази подметка да се извинява?

    17:37 28.10.2026

  • 35 Споко

    2 2 Отговор
    В неделя ще замлъкнат като бито псе

    17:39 28.10.2026

  • 36 Какво оставихте ГЕРБ

    4 1 Отговор
    Със не ремонтираните кораби от времето на ГЕРБ, купените и построените от ГЕРБ или с модерната армия щедро оглозгана от ГЕРБ ще водят бойни действия в Черно море.

    Коментиран от #37

    17:40 28.10.2026

  • 37 По голямото зло от ГЕРБ

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Какво оставихте ГЕРБ":

    е ПП и ДБ!

    17:43 28.10.2026

  • 38 Гробар

    0 1 Отговор
    Мечокът каза. Никакви оръжия за Украйна по море. ☝️

    17:43 28.10.2026

  • 39 Станков

    1 1 Отговор
    Метал за скраб до Втория вилает на Костадинов . Все там ги насочва.

    17:43 28.10.2026

  • 40 Жалка работа

    3 3 Отговор
    Йотова два път бяга от въпроси в парламента за нарко дилърите, които помилва и два пъти бяга от интервюта по CNN. Тя и прогресивните знаят, че е оцапана до ушите и е в схемата заедно с Радев.

    Коментиран от #42

    17:44 28.10.2026

  • 41 Гробар

    2 1 Отговор
    Мирчев ще натиска Русия. Абе Путин да не ти е разносвач на пици? Хаха.

    17:45 28.10.2026

  • 42 Жалко е да се лъже

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Жалка работа":

    Но това е мафията ПП и ДБ!

    17:45 28.10.2026

  • 43 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Т.нар.опозиция в България се управлява от Украинското посолство в София.
    Вместо да са загрижени за България,Петроханци обслужват Украйна 24/7.

    17:45 28.10.2026

  • 44 При ГЕРБ беше по-добре

    2 2 Отговор
    От както Радев през 2020 вдигна юмручето и заедно с подсъдимите олигарси разбутаха държавата, всичко тръгна надолу. Само заемите и цените хвърчат нагоре.

    17:46 28.10.2026

  • 45 аз мисля,

    2 0 Отговор
    че е крайно време прокуратурата да се занимае с тези индивиди от ПП-ДБ, които всячески се опитват да вкарат страната във война. Тези са проводници на чужди и това се доказва от финансирането им. България не е пострадала от атаките срещу корабите в Черно море, нито това се случва в акваторията й. Политиката на сдържаност към Русия е най-разумната и полезна за сигурността на държавата ни стратегия. Имаме ли изобщо служби за национална сигурност и ако все още имаме, защо не се предприемат действия срещу тези същества?

    17:46 28.10.2026

  • 46 не обичам смъртта

    1 1 Отговор
    Уважаема опозиция , какво трябва да направим , за да спрат атаките на кораби в Черно море близо до нашия бряг ???? Да дръпнем ушите на Путин ли.... ха,ха. Като сте толкова умни политици воювайте с Путин и го спрете , а недейте само да дрънкате бла, бла.

    17:46 28.10.2026

  • 47 извън 12 мината ганица е

    0 0 Отговор
    На 41 миля от брега е

    17:50 28.10.2026

  • 48 Бъзиктар

    0 0 Отговор
    Денков и Гюров искали да ходят на първа линия да воюват срещу руснаците.Единият бил скатал казарма и вместо автомат взел метлата на дневалния,а другия взел два сапуна....за него и за другия

    17:51 28.10.2026

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