Опозицията поиска отговори след атаката срещу кораб край Шабла

Атака с дронове срещу търговския кораб ONTSHIP JET на около 21 мили от Шабла предизвика остри реакции от опозиционните партии. Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз е бил поразен в Черно море, а екипажът му е евакуиран. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че корабът впоследствие е потънал, но тази информация е представена от него.

Инцидентът е станал по време на срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София. Именно начинът, по който властта съобщи за атаката, се превърна в основна тема на политическите реакции.

Денков поиска отговор за сигурността

Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме промяната“ Николай Денков постави под въпрос ефективността на политиката на сдържаност спрямо Русия. В публикация във Facebook той поиска да се обясни защо атаките срещу кораби продължават и какви конкретни действия предприема България за защита на територията и гражданите.

„Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница“, написа Денков.

Депутатът попита още кога управляващите ще призоват Русия да започне преговори за мир, дали дипломацията продължава да се приема като единствен изход от войната и какви решения са взети на тристранната среща в София. Денков настоя и за по-бързи практически мерки, включително сътрудничество с държави, които разполагат със системи за противодействие на дронове.

Различни предложения от опозицията

От „Възраждане“ поискаха България да обяви пълен неутралитет и да спре износа на оръжие за Украйна. Костадинов заяви, че поредният инцидент показва непосредствените рискове за страната.

„Демократична България“ настоя за по-категоричен дипломатически натиск върху Русия. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че България е трябвало да връчи дипломатическа нота с искане за предотвратяване на подобни атаки в българската изключителна икономическа зона.

ГЕРБ: Нужни са конкретни действия

ГЕРБ също определи реакцията на властта като недостатъчна. Георг Георгиев заяви, че предприетият дипломатически подход не е предотвратил новия инцидент.

„Мораториумът върху нападенията в Черно море не работи“, заяви Георг Георгиев.

Той разкритикува министъра на отбраната Димитър Стоянов, че е споменал атаката едва в края на съвместната пресконференция с румънския и турския си колега.

Христо Гаджев постави акцент върху икономическите последствия. По думите му несигурността в Черно море може да доведе до по-високи цени на товарните превози и застраховките на корабите, което ще увеличи разходите за гражданите.

Според представената от Гаджев информация Румъния е предложила общо командване и ситуационен център, а Турция – съвместно наблюдение и морски мисии за гарантиране на безопасността на корабоплаването. От ГЕРБ заявиха, че българската страна се е ограничила до политическа декларация и договорености за взаимни посещения.

Източници: dariknews.bg