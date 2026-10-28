Опозицията поиска отговори след атаката срещу кораб край Шабла

Атака с дронове срещу търговския кораб ONTSHIP JET на около 21 мили от Шабла предизвика остри реакции от опозиционните партии. Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз е бил поразен в Черно море, а екипажът му е евакуиран. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че корабът впоследствие е потънал, но тази информация е представена от него.
Инцидентът е станал по време на срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София. Именно начинът, по който властта съобщи за атаката, се превърна в основна тема на политическите реакции.
Денков поиска отговор за сигурността
Бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме промяната“ Николай Денков постави под въпрос ефективността на политиката на сдържаност спрямо Русия. В публикация във Facebook той поиска да се обясни защо атаките срещу кораби продължават и какви конкретни действия предприема България за защита на територията и гражданите.
Депутатът попита още кога управляващите ще призоват Русия да започне преговори за мир, дали дипломацията продължава да се приема като единствен изход от войната и какви решения са взети на тристранната среща в София. Денков настоя и за по-бързи практически мерки, включително сътрудничество с държави, които разполагат със системи за противодействие на дронове.
Различни предложения от опозицията
От „Възраждане“ поискаха България да обяви пълен неутралитет и да спре износа на оръжие за Украйна. Костадинов заяви, че поредният инцидент показва непосредствените рискове за страната.
„Демократична България“ настоя за по-категоричен дипломатически натиск върху Русия. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че България е трябвало да връчи дипломатическа нота с искане за предотвратяване на подобни атаки в българската изключителна икономическа зона.
ГЕРБ: Нужни са конкретни действия
ГЕРБ също определи реакцията на властта като недостатъчна. Георг Георгиев заяви, че предприетият дипломатически подход не е предотвратил новия инцидент.„Мораториумът върху нападенията в Черно море не работи“, заяви Георг Георгиев.
Той разкритикува министъра на отбраната Димитър Стоянов, че е споменал атаката едва в края на съвместната пресконференция с румънския и турския си колега.
Христо Гаджев постави акцент върху икономическите последствия. По думите му несигурността в Черно море може да доведе до по-високи цени на товарните превози и застраховките на корабите, което ще увеличи разходите за гражданите.
Според представената от Гаджев информация Румъния е предложила общо командване и ситуационен център, а Турция – съвместно наблюдение и морски мисии за гарантиране на безопасността на корабоплаването. От ГЕРБ заявиха, че българската страна се е ограничила до политическа декларация и договорености за взаимни посещения.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ МУТРИ ПО ОФИЦИАЛНИТЕ КАНАЛИ НА МО РФ В ТЕЛЕГРАМ :)
.....
ПРИ 85% РУСОФИЛИ В БЪЛГАРИЯ, ПП ДБ ТРЯБВА
ДА ТЪРСЯТ ОБЯСНЕНИЯ ОТ ЦЯЛ ЕДИН НАРОД :)
17:15 28.10.2026
3 5556
17:16 28.10.2026
4 Пак
17:16 28.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:17 28.10.2026
6 Защо не направи нищо
17:17 28.10.2026
7 питам
17:17 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 отец Чапаев и Петка
17:18 28.10.2026
10 Турска русалка
17:18 28.10.2026
11 Па сте и нагли
17:20 28.10.2026
12 Новичок
17:22 28.10.2026
13 Леонардо
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":- Добър вечер госпожо!!!
- Каква госпожа бе, аз съм мъж!
- Е хайде моля ти се!
- Добре ама само докато спечелим на балотажа!
17:22 28.10.2026
14 Денкоff
17:24 28.10.2026
15 кабакрадев
17:24 28.10.2026
16 Мутата
17:24 28.10.2026
17 Киро Петака
До коментар #1 от "кое не е така":Щом муруториума бе работи, ще напишем мумурандум.
17:26 28.10.2026
18 Тагарев Тошко
17:26 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Защо е това...
Опозицията да се организира, да се мобилизира и да не хаби енергия в протести, а да заминава на фронта в Украйна! Няма нужда да превръщат България в бойно поле с цялото си ялово крякане.
17:27 28.10.2026
21 Лопата Орешник
17:27 28.10.2026
22 Само факти
Дойде Радев на власт и само за 6 месеца 5 кораба бяха ударени в българската изключителна икономическа зона. Всичко това благодарение на наведената му към Путин политика.
Коментиран от #24, #26
17:27 28.10.2026
23 Дрон
17:29 28.10.2026
24 Това ли е новата опорка
До коментар #22 от "Само факти":на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ. 😄
17:29 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хммм
Коментиран от #30
17:31 28.10.2026
28 Промяната
17:31 28.10.2026
29 Евентуално
17:31 28.10.2026
30 Защото
До коментар #27 от "Хммм":гласува за Гюров!
17:32 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да се питат
17:35 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 така, така
Вероятно академика грам идея си няма, че когато си застанал на нечия страна, вече си се включил в конфликта. Руснаците отдавна предупреждават ЕС, ама ние си правим оглушки. Е, вероятно е дошло време да ни намекнат, че тая няма да я бъде. И къде, ако не в международни води да ни удрят, най-малкото героите от ЕС пиратстват за сметка на кораби, превозващи руски товари. Кой си е въобразявал, че това ще остане без последствия?
Обаче, какво ще прави сапуна, ако лъсне, че друг се опитва да провокира напрежение. Ще излезе ли тази подметка да се извинява?
17:37 28.10.2026
35 Споко
17:39 28.10.2026
36 Какво оставихте ГЕРБ
Коментиран от #37
17:40 28.10.2026
37 По голямото зло от ГЕРБ
До коментар #36 от "Какво оставихте ГЕРБ":е ПП и ДБ!
17:43 28.10.2026
38 Гробар
17:43 28.10.2026
39 Станков
17:43 28.10.2026
40 Жалка работа
Коментиран от #42
17:44 28.10.2026
41 Гробар
17:45 28.10.2026
42 Жалко е да се лъже
До коментар #40 от "Жалка работа":Но това е мафията ПП и ДБ!
17:45 28.10.2026
43 Сатана Z
Вместо да са загрижени за България,Петроханци обслужват Украйна 24/7.
17:45 28.10.2026
44 При ГЕРБ беше по-добре
17:46 28.10.2026
45 аз мисля,
17:46 28.10.2026
46 не обичам смъртта
17:46 28.10.2026
47 извън 12 мината ганица е
17:50 28.10.2026
48 Бъзиктар
17:51 28.10.2026