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Тагарев призова България да задейства член 4 от НАТО
  Тема: Известни личности

Тагарев призова България да задейства член 4 от НАТО

28 Октомври, 2026 21:54 1 333 52

  • тодор тагарев-
  • член 4 от нато-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • атаки с дронове

Бившият министър на отбраната определи реакцията на властта след поредния удар по търговски кораб в Черно море като закъсняла и недостатъчна

Тагарев призова България да задейства член 4 от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България трябва да задейства член 4 от договора на НАТО заради ескалацията и поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Денят ON AIR“ на Bulgaria ON AIR.

„Ситуацията тук наистина ескалира неимоверно. В тази ситуация нашето правителство е неадекватно“, каза Тагарев. По думите му реакцията на страната е закъсняла, а създаването на координационен механизъм не решава проблема, ако не бъдат осигурени конкретни средства за защита на корабите.

„Колко кораба още трябва да потънат в нашите води, за да може те да предприемат реалните мерки?“

Какво предвижда член 4

Член 4 позволява на всяка държава от НАТО да поиска консултации, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени. В рамките на Северноатлантическия съвет съюзниците обменят информация и обсъждат възможни общи действия. Механизмът не означава автоматично задействане на колективна военна отбрана, каквато е свързана с член 5.

„При член 4 се търси комплексно решение, на което всички съюзници обменят информация“, подчерта Тагарев.

Поредна атака срещу търговски кораб

На 28 октомври контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг, беше поразен от три морски дрона в българската изключителна икономическа зона. Екипажът беше спасен, а инцидентът стана край нос Калиакра. По данни на БНТ това е петият ударен търговски кораб в района на българската изключителна икономическа зона.

Първите атаки по плавателни съдове в зоната са регистрирани на 6 октомври, когато бяха поразени два кораба. На 23 октомври при атака край румънското крайбрежие беше потопен товарен кораб, като загина член на екипажа, а други моряци бяха обявени за изчезнали.

Тагарев коментира и политическата обстановка преди президентските избори. Според него противопоставянето ще се засилва чрез анонимни материали и публикации в интернет. „Ще има 50 пъти повече, които са без автор и които се разпространяват масирано в социалните мрежи, по интернет“, заяви той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбов

    70 5 Отговор
    Аз призовавам да се задействат няколко члена за господин Тагарев.

    Коментиран от #32, #39

    21:56 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    60 3 Отговор
    Защо никой не казва какво е превозвал удареният контейнеровоз 🤔❓

    Коментиран от #7

    21:57 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ивей Мирчев от Крушаре

    43 2 Отговор
    Ох ....човека изперка тотално

    Коментиран от #26

    21:58 28.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    37 3 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    иSSраел НЕ може да НЕ знае,
    Румъния също НЕ може да НЕ знае❗
    ТЕ ли крият от нашите власти
    или нашите власти крият от НАС🤔❗

    Коментиран от #10

    21:59 28.10.2026

  • 8 Голям смях

    40 3 Отговор
    Веднага да обявим война на Русия, до пълна победа, чрез пълна и безусловна мобилизация. Всичко за фронта, всички на фронта.

    Коментиран от #12

    22:00 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоалетна Хартия

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Нашете власти са техни васали...

    22:01 28.10.2026

  • 11 12345

    40 2 Отговор
    Тагарев има страхове, ако е мъж ще заминал вече да ни пази!

    22:02 28.10.2026

  • 12 Укротрол с рак

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Голям смях":

    Момчета, вие отивайте. Аз имам рак в последен стадий и ще съм с вас духом!

    Коментиран от #33

    22:02 28.10.2026

  • 13 Зеления

    30 2 Отговор
    как пък никой журналист не го попита този национален предател, като се задейства чл. 4, НАТО как точно ще се задейства и с какво конкретно ще спре подводните дронове...те военните кораби и подводници не могат да неутрализират такива дронове, ама иначе тоя мишок знае да лае по телевизиите

    22:02 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тагарчо,

    39 1 Отговор
    голям мерак имаш. Защо? Ще, дадеш ли пример да си в първите редици? Все пак си бил военен и имаш опит?🤣

    22:03 28.10.2026

  • 16 Спомнете си

    13 3 Отговор
    Чернобил !

    22:04 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа 81

    27 0 Отговор
    Ама този още ли не е отишъл доброволец на Източния фронт?

    22:05 28.10.2026

  • 21 Член 4

    3 9 Отговор
    Още след победата в Неделя.

    22:05 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Казанлъшкия

    29 0 Отговор
    Тагарев е провокатор! Съгласно чл.4 трябвало да се предприемат действия ако е застрашена териториалната цялост на дадена държава. И с какво точно Русия е застрашила териториалната ни цялост като атакува кораби под чужд флаг? Сигурността ни да кажем,че е застрашила, ок, но това няма нищо общо със заплаха за териториалната ни цялост. Тагарев е завършил в Москва само да кажа. А сега бил русофоб...

    22:07 28.10.2026

  • 24 И защо

    23 0 Отговор
    националният предател тагарев ще призовава нещо. Във суверенна държава, този щеше да е зад решетки.

    22:08 28.10.2026

  • 25 тито

    21 0 Отговор
    На магарев може ли да му задействан член 9ти или да замлъкне.

    22:08 28.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мии

    28 0 Отговор
    България призовава тагарев да нарами мешката и към украйна

    22:09 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оня с джипката от Банкя

    13 0 Отговор
    Ако в неделя на балотажа за президент гласувате за Гюров, ще получите Тагаренко на квадрат!

    Коментиран от #50

    22:13 28.10.2026

  • 31 Всички в Украйна!

    10 0 Отговор
    И тогаз Тагарев, наший генерал,
    ревна гороломно: "Млади евроатлантици,
    венчайте НАТО с лаврови венци!
    на вашата сила Урсула повери
    демокрацията, Брюксел и себе дори!"
    При тез думи силни демократите горди
    очакват геройски душманските орди
    бесни и шумещи! О, геройски час!

    22:14 28.10.2026

  • 32 Какво я касае България

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбов":

    за някакви преминаващи кораби , с недеклариран товар и собственик , на които им научава имената едва след като ги потопят?

    22:15 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тъмен субект

    16 0 Отговор
    Тагаренко от самото начало иска войнаи тласка България към това. Разоръжи ни, лъже най-безсрамно за почти всичко... Само не е ясно защо синът му не е на украинския фронт барабар с баща си. Да заминават незабавно, пасмина долна.

    22:17 28.10.2026

  • 35 Ами

    16 0 Отговор
    Това е целият зор с украинските дронове, които потапят кораби в Черно море - да се представят за руски и да се задейства официално НАТО като се вкарат още натовски военни кораби в Черно море, за да ескалират войната, защото са заложили на нея всичко. С две думи - добър предлог!

    Впрочем, продажбикът Тагарев отдавна ни направи съучастници във военния конфликт като предостави тихомълком купища наши оръжия на украинските нацисти за убийствата на мирни хора и деца!!!

    22:17 28.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И кой

    9 0 Отговор
    Кой предлага да се бие ? Много им се иска да започнат война на такива психопати, защо не отишъл до сега в Украйна да се бие.

    22:19 28.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Те членовете са предвидени в закона

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбов":

    Член 407 от Наказателния кодекс: Пропаганда за война

    • Текст на закона: „Който върши по какъвто и да е начин пропаганда за война, се наказва с лишаване от свобода до осем години.“
    • Същност: Този член защитава мира като общочовешка ценност. Престъплението е формално (настъпването на самата война не е необходимо условие, за да е извършено деянието). Преследва се всякаква дейност, която подтиква към воденето на агресивна война, независимо дали се извършва устно, писмено, чрез медии или по друг начин.
    • Наказание: Лишаване от свобода до 8 години.

    22:22 28.10.2026

  • 40 Василев

    8 0 Отговор
    Точно затова сте с отпаднала необходимост! В неделя ще видите на немия и празноглавия, които се опитвате да ни набутате, какво ще им се случи. По принципа на по малкото зло, резултатът ще бъде размазващ.

    22:22 28.10.2026

  • 41 Перо

    10 1 Отговор
    Украинският агент Тагаренко да духа супата!

    22:25 28.10.2026

  • 42 кравария убер алез

    5 0 Отговор
    само членове са му в главата на този, както и на цялото ПП Де Би ли войнство.....

    22:27 28.10.2026

  • 43 Знаещ

    5 0 Отговор
    Да беше си останал в Чешнигирово да подкачваш бомбите под 23ките,поне щеше да запазиш някакво достойнство,макар,че вероятността да осъзнаваш какво точно е това,клони към минус безкрайност.

    22:28 28.10.2026

  • 44 1111

    4 0 Отговор
    Тагаренко веднага да яха член чепири и директно ша улети при зеления баркод и ша станат на QR код, негоден за сканиране.

    22:29 28.10.2026

  • 45 мале

    7 0 Отговор
    Петроханската групичка яхна метлата.
    Ма като им се воюва - ей го, да хващат влака и да се махат. Ужас.

    Радев ще излезе прав - изборът в неделя ще е избор между война и мир. Тъкмо ще се провери колко българи са готови да стават разменна монета за кръжока на ПП ДБ

    22:34 28.10.2026

  • 46 Зеления

    3 0 Отговор
    За да не се удрят кораби в наши води войната трябва да спре и да има мир - Как?

    1.Събират се лидерите на всички държави от ЕС, викат Зеленски и му заявяват: "Путин иска Краматорск и Славянск, предай ги и сключи мир"
    -Зеленски отговаря: "Няма да отстъпя двата града"
    -ЕС "Добре, от днес спираме да ти даваме пари и оръжие"
    след 1 месец
    -Зеленски звъни на Путин: "Съгласен съм да отстъпя двата града и да сключа мир"

    Тъй като Мерц, Урсула и Макрон няма да направят това по точка 1

    следва точка 2
    Радев казва: "Войната влезе в териториалните води на България, налагам вето на исканите нови 70 млрд от Украйна, за да спре войната"
    след 1 месец
    -Зеленски звъни на Путин: "отстъпвам двата града и сключвам мир"

    Това са вариантите !!!

    22:36 28.10.2026

  • 47 ?????

    0 0 Отговор
    Вальо успокой брат си бре.

    22:37 28.10.2026

  • 48 Хайо

    3 0 Отговор
    След член 4 е нормално веднага член 5 ,готови ли са Тагарев и сие ? А Тагарев чел ли е член 6 ? Аман от такива продажници на националните интереси .

    22:37 28.10.2026

  • 49 Социолог

    3 0 Отговор
    В момента Тагарев добави още 5% преднина за Йотова.

    22:37 28.10.2026

  • 50 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оня с джипката от Банкя":

    Гюро беше два месеца и половина служебен премиер и намери време да отиде в Украйна, за да му обещае, че България ще му даде всичко, което поиска. Представете си, ако Гюро стане президент и главнокомандващ за цели пет години какви ще ги сътвори. Йотова е болестно амбициозна кариеристка, но пред Гюро е направо цвете немирисано. Егати избора пред който ни поставиха!

    22:39 28.10.2026

  • 51 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Точно затова и заради такива като тоя отпадък ще гласуваме за Йотова!!!

    22:40 28.10.2026

  • 52 Бесни страшни пенсии

    0 0 Отговор
    Абе тагарче , пенсионерче бойно , ти ли ще ходиш после на война бе маймуно дърта? Да те ... у пенсионера мръсен.

    22:43 28.10.2026

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