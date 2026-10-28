Тагарев призова България да задейства член 4 от НАТО

България трябва да задейства член 4 от договора на НАТО заради ескалацията и поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Денят ON AIR“ на Bulgaria ON AIR.
„Ситуацията тук наистина ескалира неимоверно. В тази ситуация нашето правителство е неадекватно“, каза Тагарев. По думите му реакцията на страната е закъсняла, а създаването на координационен механизъм не решава проблема, ако не бъдат осигурени конкретни средства за защита на корабите.„Колко кораба още трябва да потънат в нашите води, за да може те да предприемат реалните мерки?“
Какво предвижда член 4
Член 4 позволява на всяка държава от НАТО да поиска консултации, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени. В рамките на Северноатлантическия съвет съюзниците обменят информация и обсъждат възможни общи действия. Механизмът не означава автоматично задействане на колективна военна отбрана, каквато е свързана с член 5.
„При член 4 се търси комплексно решение, на което всички съюзници обменят информация“, подчерта Тагарев.
Поредна атака срещу търговски кораб
На 28 октомври контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг, беше поразен от три морски дрона в българската изключителна икономическа зона. Екипажът беше спасен, а инцидентът стана край нос Калиакра. По данни на БНТ това е петият ударен търговски кораб в района на българската изключителна икономическа зона.
Първите атаки по плавателни съдове в зоната са регистрирани на 6 октомври, когато бяха поразени два кораба. На 23 октомври при атака край румънското крайбрежие беше потопен товарен кораб, като загина член на екипажа, а други моряци бяха обявени за изчезнали.
Тагарев коментира и политическата обстановка преди президентските избори. Според него противопоставянето ще се засилва чрез анонимни материали и публикации в интернет. „Ще има 50 пъти повече, които са без автор и които се разпространяват масирано в социалните мрежи, по интернет“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Гълъбов
Коментиран от #32, #39
21:56 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #7
21:57 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ивей Мирчев от Крушаре
Коментиран от #26
21:58 28.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":иSSраел НЕ може да НЕ знае,
Румъния също НЕ може да НЕ знае❗
ТЕ ли крият от нашите власти
или нашите власти крият от НАС🤔❗
Коментиран от #10
21:59 28.10.2026
8 Голям смях
Коментиран от #12
22:00 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тоалетна Хартия
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Нашете власти са техни васали...
22:01 28.10.2026
11 12345
22:02 28.10.2026
12 Укротрол с рак
До коментар #8 от "Голям смях":Момчета, вие отивайте. Аз имам рак в последен стадий и ще съм с вас духом!
Коментиран от #33
22:02 28.10.2026
13 Зеления
22:02 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тагарчо,
22:03 28.10.2026
16 Спомнете си
22:04 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 az СВО Победа 81
22:05 28.10.2026
21 Член 4
22:05 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Казанлъшкия
22:07 28.10.2026
24 И защо
22:08 28.10.2026
25 тито
22:08 28.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мии
22:09 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оня с джипката от Банкя
Коментиран от #50
22:13 28.10.2026
31 Всички в Украйна!
ревна гороломно: "Млади евроатлантици,
венчайте НАТО с лаврови венци!
на вашата сила Урсула повери
демокрацията, Брюксел и себе дори!"
При тез думи силни демократите горди
очакват геройски душманските орди
бесни и шумещи! О, геройски час!
22:14 28.10.2026
32 Какво я касае България
До коментар #1 от "Доктор Гълъбов":за някакви преминаващи кораби , с недеклариран товар и собственик , на които им научава имената едва след като ги потопят?
22:15 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тъмен субект
22:17 28.10.2026
35 Ами
Впрочем, продажбикът Тагарев отдавна ни направи съучастници във военния конфликт като предостави тихомълком купища наши оръжия на украинските нацисти за убийствата на мирни хора и деца!!!
22:17 28.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 И кой
22:19 28.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Те членовете са предвидени в закона
До коментар #1 от "Доктор Гълъбов":Член 407 от Наказателния кодекс: Пропаганда за война
• Текст на закона: „Който върши по какъвто и да е начин пропаганда за война, се наказва с лишаване от свобода до осем години.“
• Същност: Този член защитава мира като общочовешка ценност. Престъплението е формално (настъпването на самата война не е необходимо условие, за да е извършено деянието). Преследва се всякаква дейност, която подтиква към воденето на агресивна война, независимо дали се извършва устно, писмено, чрез медии или по друг начин.
• Наказание: Лишаване от свобода до 8 години.
22:22 28.10.2026
40 Василев
22:22 28.10.2026
41 Перо
22:25 28.10.2026
42 кравария убер алез
22:27 28.10.2026
43 Знаещ
22:28 28.10.2026
44 1111
22:29 28.10.2026
45 мале
Ма като им се воюва - ей го, да хващат влака и да се махат. Ужас.
Радев ще излезе прав - изборът в неделя ще е избор между война и мир. Тъкмо ще се провери колко българи са готови да стават разменна монета за кръжока на ПП ДБ
22:34 28.10.2026
46 Зеления
1.Събират се лидерите на всички държави от ЕС, викат Зеленски и му заявяват: "Путин иска Краматорск и Славянск, предай ги и сключи мир"
-Зеленски отговаря: "Няма да отстъпя двата града"
-ЕС "Добре, от днес спираме да ти даваме пари и оръжие"
след 1 месец
-Зеленски звъни на Путин: "Съгласен съм да отстъпя двата града и да сключа мир"
Тъй като Мерц, Урсула и Макрон няма да направят това по точка 1
следва точка 2
Радев казва: "Войната влезе в териториалните води на България, налагам вето на исканите нови 70 млрд от Украйна, за да спре войната"
след 1 месец
-Зеленски звъни на Путин: "отстъпвам двата града и сключвам мир"
Това са вариантите !!!
22:36 28.10.2026
47 ?????
22:37 28.10.2026
48 Хайо
22:37 28.10.2026
49 Социолог
22:37 28.10.2026
50 така е
До коментар #30 от "Оня с джипката от Банкя":Гюро беше два месеца и половина служебен премиер и намери време да отиде в Украйна, за да му обещае, че България ще му даде всичко, което поиска. Представете си, ако Гюро стане президент и главнокомандващ за цели пет години какви ще ги сътвори. Йотова е болестно амбициозна кариеристка, но пред Гюро е направо цвете немирисано. Егати избора пред който ни поставиха!
22:39 28.10.2026
51 Наблюдател
22:40 28.10.2026
52 Бесни страшни пенсии
22:43 28.10.2026