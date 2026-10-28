Тагарев призова България да задейства член 4 от НАТО

България трябва да задейства член 4 от договора на НАТО заради ескалацията и поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Денят ON AIR“ на Bulgaria ON AIR.

„Ситуацията тук наистина ескалира неимоверно. В тази ситуация нашето правителство е неадекватно“, каза Тагарев. По думите му реакцията на страната е закъсняла, а създаването на координационен механизъм не решава проблема, ако не бъдат осигурени конкретни средства за защита на корабите.

Какво предвижда член 4

„Колко кораба още трябва да потънат в нашите води, за да може те да предприемат реалните мерки?“

Член 4 позволява на всяка държава от НАТО да поиска консултации, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени. В рамките на Северноатлантическия съвет съюзниците обменят информация и обсъждат възможни общи действия. Механизмът не означава автоматично задействане на колективна военна отбрана, каквато е свързана с член 5.

„При член 4 се търси комплексно решение, на което всички съюзници обменят информация“, подчерта Тагарев.

Поредна атака срещу търговски кораб

На 28 октомври контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг, беше поразен от три морски дрона в българската изключителна икономическа зона. Екипажът беше спасен, а инцидентът стана край нос Калиакра. По данни на БНТ това е петият ударен търговски кораб в района на българската изключителна икономическа зона.

Първите атаки по плавателни съдове в зоната са регистрирани на 6 октомври, когато бяха поразени два кораба. На 23 октомври при атака край румънското крайбрежие беше потопен товарен кораб, като загина член на екипажа, а други моряци бяха обявени за изчезнали.

Тагарев коментира и политическата обстановка преди президентските избори. Според него противопоставянето ще се засилва чрез анонимни материали и публикации в интернет. „Ще има 50 пъти повече, които са без автор и които се разпространяват масирано в социалните мрежи, по интернет“, заяви той.