Спасените моряци от Contship Jet пристигнаха във Варна

Всичките 18 моряци от контейнеровоза Contship Jet, ударен с три морски дрона край Калиакра, пристигнаха на Морска гара във Варна малко преди 20 часа. Екипажът е съставен от 14 филипинци и четирима украинци. По данни на bTV няма пострадали.
Моряците бяха транспортирани със спасителния кораб на Военноморските сили „Протео“. На Морска гара ги посрещнаха представители на „Гранична полиция“, а на място бяха изпратени и линейки на Спешната помощ във Варна. Предстои екипажът да премине медицински прегледи.
Осигурено е настаняването на екипажа
По-рано през деня областният управител Марио Смърков съобщи, че корабособственикът чрез агента си във Варна е направил необходимото, за да бъдат моряците настанени.
Contship Jet е плавал под либерийски флаг към румънското пристанище Констанца. След атаката екипажът е напуснал кораба, а спасителната операция е проведена от Военноморските сили. Трите кораба, изпратени към района, са спасили всички 18 души около 13:45 часа.
Контейнери продължават да плават в морето
Близо 20 контейнера от ударения плавателен съд са попаднали във водата и плават в морето. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.„Близо 20 контейнера от ударения от дронове кораб плават в морето“, съобщи контраадмирал Кирил Михайлов.
По-нататъшните действия са свързани с медицинските прегледи и настаняването на екипажа, както и с наблюдението на района заради разпръснатите контейнери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
Ама какво има в контейнерите🤔❓
Коментиран от #5
22:10 28.10.2026
3 Мобилизиран от Мирчев Паветник
Коментиран от #8
22:10 28.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
ТЕ ли крият от нашите власти
или нашите власти крият от НАС🤔
22:11 28.10.2026
5 Балкански
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Щом контейнерите плуват, а не са потънали, вероятно са били празни. Ако бяха пълни с оръжие, украинците нямаше да си ги ударят.
Коментиран от #11
22:13 28.10.2026
6 Мунчо ко каза?
22:14 28.10.2026
7 Туризъма уйде на кино!
22:15 28.10.2026
8 Перо
До коментар #3 от "Мобилизиран от Мирчев Паветник":Замърсяването ог горива и химикали са за БГ сметка!
22:16 28.10.2026
9 Кина
22:18 28.10.2026
10 Осигурено ли е настаняването
22:18 28.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "Балкански":Те от дърво ли са били❓
Щото и децата знаят, че желязото ПОТЪВА във вода❗
22:18 28.10.2026
12 Перо
Коментиран от #14
22:20 28.10.2026
13 Васил
Ние сега може да се обзаведем с безплатни израелски оръжия и радиостанции.
22:25 28.10.2026
14 Така де
До коментар #12 от "Перо":Ами който плаща медицинските разноски на 100 хиляди украински навлека в България!
Не плащат за здравеопазване, за транспорт, за винетки и много други, даже и пари получават.
Коментиран от #15
22:30 28.10.2026
15 Българин
До коментар #14 от "Така де":Ти си някакъв рядко тъп!
Плащат винетки, застраховка, таски по лекари, медицински застраховски, осигуровки здравни.
Обаче понеже такива като теб има мноооооого (блажени са глупаците) ни сложиха просто Кирчо и кокорчо.
22:43 28.10.2026