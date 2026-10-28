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Спасените моряци от Contship Jet пристигнаха във Варна
  Тема: Украйна

Спасените моряци от Contship Jet пристигнаха във Варна

28 Октомври, 2026 22:05 588 15

  • contship jet-
  • моряци-
  • дронове-
  • калиакра-
  • военноморски сили

Екипажът от 14 филипинци и четирима украинци е невредим и ще премине медицински прегледи. Близо 20 контейнера от кораба плават в морето

Спасените моряци от Contship Jet пристигнаха във Варна - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всичките 18 моряци от контейнеровоза Contship Jet, ударен с три морски дрона край Калиакра, пристигнаха на Морска гара във Варна малко преди 20 часа. Екипажът е съставен от 14 филипинци и четирима украинци. По данни на bTV няма пострадали.

Моряците бяха транспортирани със спасителния кораб на Военноморските сили „Протео“. На Морска гара ги посрещнаха представители на „Гранична полиция“, а на място бяха изпратени и линейки на Спешната помощ във Варна. Предстои екипажът да премине медицински прегледи.

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Осигурено е настаняването на екипажа

По-рано през деня областният управител Марио Смърков съобщи, че корабособственикът чрез агента си във Варна е направил необходимото, за да бъдат моряците настанени.

Contship Jet е плавал под либерийски флаг към румънското пристанище Констанца. След атаката екипажът е напуснал кораба, а спасителната операция е проведена от Военноморските сили. Трите кораба, изпратени към района, са спасили всички 18 души около 13:45 часа.

Контейнери продължават да плават в морето

Близо 20 контейнера от ударения плавателен съд са попаднали във водата и плават в морето. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

„Близо 20 контейнера от ударения от дронове кораб плават в морето“, съобщи контраадмирал Кирил Михайлов.

По-нататъшните действия са свързани с медицинските прегледи и настаняването на екипажа, както и с наблюдението на района заради разпръснатите контейнери.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Контейнеровоза вози контейнери❗
    Ама какво има в контейнерите🤔❓

    Коментиран от #5

    22:10 28.10.2026

  • 3 Мобилизиран от Мирчев Паветник

    4 0 Отговор
    Контейнерите защо не са спасени,а са оставени да плават както се изразява Ингилизова?

    Коментиран от #8

    22:10 28.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    Румъния и иSSраел ЗНАЯТ❗
    ТЕ ли крият от нашите власти
    или нашите власти крият от НАС🤔

    22:11 28.10.2026

  • 5 Балкански

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Щом контейнерите плуват, а не са потънали, вероятно са били празни. Ако бяха пълни с оръжие, украинците нямаше да си ги ударят.

    Коментиран от #11

    22:13 28.10.2026

  • 6 Мунчо ко каза?

    1 1 Отговор
    Ще има ли мир?

    22:14 28.10.2026

  • 7 Туризъма уйде на кино!

    3 0 Отговор
    Бангаранга също!

    22:15 28.10.2026

  • 8 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мобилизиран от Мирчев Паветник":

    Замърсяването ог горива и химикали са за БГ сметка!

    22:16 28.10.2026

  • 9 Кина

    7 0 Отговор
    Къде е черепния мускул Соломон Паси..? Да излезе от дупката и да начертае стратегията..? Той ни вкара в нато преди 22 години и обеща невиждана досега охрана а нато охранява само през телевизора.

    22:18 28.10.2026

  • 10 Осигурено ли е настаняването

    2 0 Отговор
    на бежанките от Киев?

    22:18 28.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Балкански":

    Те от дърво ли са били❓
    Щото и децата знаят, че желязото ПОТЪВА във вода❗

    22:18 28.10.2026

  • 12 Перо

    2 0 Отговор
    Кой ще плаща медицинските разходи на екипажа?

    Коментиран от #14

    22:20 28.10.2026

  • 13 Васил

    3 0 Отговор
    В персийския залив също плаваха стотици контейнери, а рибарите събираха с лодки купища айфони и компютърни аксесоари разпръснати в плаващи кутии наоколо.

    Ние сега може да се обзаведем с безплатни израелски оръжия и радиостанции.

    22:25 28.10.2026

  • 14 Така де

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    Ами който плаща медицинските разноски на 100 хиляди украински навлека в България!
    Не плащат за здравеопазване, за транспорт, за винетки и много други, даже и пари получават.

    Коментиран от #15

    22:30 28.10.2026

  • 15 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така де":

    Ти си някакъв рядко тъп!
    Плащат винетки, застраховка, таски по лекари, медицински застраховски, осигуровки здравни.
    Обаче понеже такива като теб има мноооооого (блажени са глупаците) ни сложиха просто Кирчо и кокорчо.

    22:43 28.10.2026

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