Спасените моряци от Contship Jet пристигнаха във Варна

Всичките 18 моряци от контейнеровоза Contship Jet, ударен с три морски дрона край Калиакра, пристигнаха на Морска гара във Варна малко преди 20 часа. Екипажът е съставен от 14 филипинци и четирима украинци. По данни на bTV няма пострадали.

Моряците бяха транспортирани със спасителния кораб на Военноморските сили „Протео“. На Морска гара ги посрещнаха представители на „Гранична полиция“, а на място бяха изпратени и линейки на Спешната помощ във Варна. Предстои екипажът да премине медицински прегледи.

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Осигурено е настаняването на екипажа

По-рано през деня областният управител Марио Смърков съобщи, че корабособственикът чрез агента си във Варна е направил необходимото, за да бъдат моряците настанени.

Contship Jet е плавал под либерийски флаг към румънското пристанище Констанца. След атаката екипажът е напуснал кораба, а спасителната операция е проведена от Военноморските сили. Трите кораба, изпратени към района, са спасили всички 18 души около 13:45 часа.

Контейнери продължават да плават в морето

Близо 20 контейнера от ударения плавателен съд са попаднали във водата и плават в морето. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

„Близо 20 контейнера от ударения от дронове кораб плават в морето“, съобщи контраадмирал Кирил Михайлов.

По-нататъшните действия са свързани с медицинските прегледи и настаняването на екипажа, както и с наблюдението на района заради разпръснатите контейнери.