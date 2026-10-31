Новини
България »
Гълъбов: Няма победител на изборите в Израел

Гълъбов: Няма победител на изборите в Израел

31 Октомври, 2026 19:16 424 3

  • израел-
  • избори-
  • николай гълъбов-
  • бенямин нетаняху-
  • гади айзенкот

Председателят на Федерацията на ционистите в България смята, че нито един от двата политически лагера не може сам да състави правителство

Гълъбов: Няма победител на изборите в Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма категоричен победител на изборите в Израел, а нито един от двата политически лагера не изглежда способен самостоятелно да състави правителство. Това заяви председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Няма категоричен победител на изборите в Израел и нито един от двата политически лагера изглежда в състояние самостоятелно да състави правителство“.

По думите на Гълъбов Бенямин Нетаняху е изправен пред сериозни предизвикателства, особено на фона на войната. Той смята, че доверието към израелския премиер е нарушено, а един от основните проблеми е липсата на поета отговорност за събитията от 7 октомври.

Айзенкот, Бенет и Ганц като възможен политически център

Гълъбов коментира и възможността Гади Айзенкот да бъде сред политиците, които да поемат управлението на страната. Според него Айзенкот, Нафтали Бенет и Бени Ганц са добри партньори с ясна визия. Тримата биха могли частично да възстановят нарушените през последните години отношения на Израел с международната общност, смята той.

Гълъбов сравни Нетаняху и Айзенкот като десни центристи със сходни позиции по отношение на Палестина и „Хамас“. Основната разлика според него е професионалният път на Айзенкот, който има изцяло военна кариера. В същото време политическо партньорство между Айзенкот и двете арабски партии изглежда невъзможно.

Председателят на Федерацията на ционистите в България припомни, че синът на Айзенкот е загинал по време на сраженията в Газа, а семейството му е загубило и други близки във войната.

Въпросите след нападението от 7 октомври

Според Гълъбов един от най-големите въпроси пред израелското общество остава как е било допуснато нападението от 7 октомври. Той посочи, че Израел е показал добре подготвена армия и способности за водене на военни действия, с които много армии по света не биха могли да се справят.

Именно затова за израелците остава необяснимо как страната е била изненадана от атаката. Гълъбов определи това като един от големите минуси на Нетаняху, тъй като според него премиерът дълго е избягвал да поеме отговорност и да даде отговори на гражданите и семействата на загиналите войници.

Източници: nova.bg


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФОРМУЛАТА

    1 1 Отговор
    АДОЛФ и САПУНА

    19:17 31.10.2026

  • 2 прокажения сраел

    1 1 Отговор
    е обречен

    19:19 31.10.2026

  • 3 Де го

    1 0 Отговор
    чукаш , де се пука ? Ама да каже нещо ненужно .

    19:26 31.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове