Гълъбов: Няма победител на изборите в Израел

Няма категоричен победител на изборите в Израел, а нито един от двата политически лагера не изглежда способен самостоятелно да състави правителство. Това заяви председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Няма категоричен победител на изборите в Израел и нито един от двата политически лагера изглежда в състояние самостоятелно да състави правителство“.

По думите на Гълъбов Бенямин Нетаняху е изправен пред сериозни предизвикателства, особено на фона на войната. Той смята, че доверието към израелския премиер е нарушено, а един от основните проблеми е липсата на поета отговорност за събитията от 7 октомври.

Айзенкот, Бенет и Ганц като възможен политически център

Гълъбов коментира и възможността Гади Айзенкот да бъде сред политиците, които да поемат управлението на страната. Според него Айзенкот, Нафтали Бенет и Бени Ганц са добри партньори с ясна визия. Тримата биха могли частично да възстановят нарушените през последните години отношения на Израел с международната общност, смята той.

Гълъбов сравни Нетаняху и Айзенкот като десни центристи със сходни позиции по отношение на Палестина и „Хамас“. Основната разлика според него е професионалният път на Айзенкот, който има изцяло военна кариера. В същото време политическо партньорство между Айзенкот и двете арабски партии изглежда невъзможно.

Председателят на Федерацията на ционистите в България припомни, че синът на Айзенкот е загинал по време на сраженията в Газа, а семейството му е загубило и други близки във войната.

Въпросите след нападението от 7 октомври

Според Гълъбов един от най-големите въпроси пред израелското общество остава как е било допуснато нападението от 7 октомври. Той посочи, че Израел е показал добре подготвена армия и способности за водене на военни действия, с които много армии по света не биха могли да се справят.

Именно затова за израелците остава необяснимо как страната е била изненадана от атаката. Гълъбов определи това като един от големите минуси на Нетаняху, тъй като според него премиерът дълго е избягвал да поеме отговорност и да даде отговори на гражданите и семействата на загиналите войници.

Източници: nova.bg