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Вътев: Разходите и слабото предлагане оскъпяват храните

Вътев: Разходите и слабото предлагане оскъпяват храните

31 Октомври, 2026 19:27 384 8

  • кирил вътев-
  • цени на храните-
  • българско производство-
  • земеделски производители-
  • търговски вериги

Бившият земеделски министър посочи горивата, края на сезонната продукция и спада на изкупните цени сред факторите за по-високите цени

Вътев: Разходите и слабото предлагане оскъпяват храните - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-високите разходи за производство, приключването на сезона на българската продукция и намаленото предлагане са сред основните причини за поскъпването на храните. Това заяви бившият министър на земеделието Кирил Вътев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му всички фактори, които участват във формирането на цените, са поскъпнали, като най-съществено влияние имат горивата. Допълнителен натиск оказва приключването на периода на сезонното българско производство.

„Най-важно е съотношението между търсенето и предлагането. Търсенето не е намаляло, но се предлага по-малко продукция“, обясни Вътев.

Той посочи, че въпреки добрата реколта част от продукцията е останала неприбрана на полето. Причината според него е спадът на изкупните цени, който е направил прибирането икономически неизгодно за земеделските производители.

„Те са предпочели да не правят допълнителни разходи, тъй като биха продавали продукцията си под нейната себестойност“, каза Вътев.

Дисбаланс между производители и търговци

Като сериозен проблем бившият земеделски министър открои липсата на национална логистична инфраструктура, която да осигурява придвижването на продуктите от производителя до потребителя.

Според Вътев има сериозен дисбаланс във взаимоотношенията между производителите и търговците. Той отбеляза, че пазарът вече се доминира от големите търговски вериги и призова държавата да се намеси, за да осигури по-голям баланс в търговските отношения.

Вътев призна, че в известна степен веригите имат основание да посочват, че българското производство не е достатъчно. По думите му то не само остава ограничено, но и продължава да намалява заради натиска върху производителите, който затруднява работата им и води до отпадането на част от тях.

Източници: nova.bg


България
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    как сте в клуба ?

    19:30 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Българският пазар на храни е мижав. 2.5 милиона пенсионери колко оборот ще направят годишно с техните пенсии?

    19:32 31.10.2026

  • 5 В БГ сами се възпроизвеждат

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  • 7 Красимир Петров

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    Важното е,че сглобката ни вкараха в клуба на богатите

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  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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