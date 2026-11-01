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Пенка Ангелова е в неизвестност почти месец
  Тема: Трафик

Пенка Ангелова е в неизвестност почти месец

1 Ноември, 2026 09:52 864 4

  • пенка ангелова-
  • пловдив-
  • мвр-
  • издирване-
  • деменция

76-годишната пловдивчанка е видяна за последно на 8 октомври в квартал „Захарна фабрика“. МВР призовава гражданите да подадат сигнал при информация

Пенка Ангелова е в неизвестност почти месец - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пенка Проданова Ангелова от Пловдив е в неизвестност почти месец. 76-годишната жена е видяна за последно около 11:30 ч. на 8 октомври в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“.

МВР продължава издирването. По данни на Областната дирекция на МВР в Пловдив жената е висока около 160 сантиметра, със слабо телосложение, леко прегърбена, но добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса.

При изчезването си Пенка Ангелова е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата. Близките ѝ посочват, че тя страда от тежка деменция и е напълно дезориентирана.

„Ако я забележите някъде – объркана или дезориентирана, веднага звъннете на тел. 112“, призовават близките.

Семейството се опасява, че жената може да се намира извън Пловдив. По тази причина гражданите са призовани да подадат сигнал, ако я забележат на друго място в страната.

Информация за местонахождението ѝ може да бъде подадена на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или в Трето районно управление в Пловдив на телефон 032 932 003.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    8 4 Отговор
    Защо за изчезнало куче съобщават на другият ден, а за изчезнал човек чак след месец?

    Коментиран от #2, #3

    09:54 01.11.2026

  • 2 Кучето Е !

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    По - Ценно !

    От Човека !

    10:02 01.11.2026

  • 3 Най новите граждани може да са я

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Претрепали жената за съжаление.. Те така правят и в техните роднини от където чорбаджиите ги домъкнаха тука. Чух за един дето разчленил баща си жив. Това е истина. После дошъл в Европа и извършва убийство на млад човек и чак тогава органите разбрали.

    10:08 01.11.2026

  • 4 Най новите граждани може да са я убили

    0 0 Отговор
    Защо слагаш минус. Фирмите които внасят "работници" проверяват ли ги дали имат производства , а и техните страни нали искат да се отърват от убийци за сметка на клиенти в Европа.

    10:34 01.11.2026

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