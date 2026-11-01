Пенка Ангелова е в неизвестност почти месец

Пенка Проданова Ангелова от Пловдив е в неизвестност почти месец. 76-годишната жена е видяна за последно около 11:30 ч. на 8 октомври в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“.

МВР продължава издирването. По данни на Областната дирекция на МВР в Пловдив жената е висока около 160 сантиметра, със слабо телосложение, леко прегърбена, но добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса.

При изчезването си Пенка Ангелова е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата. Близките ѝ посочват, че тя страда от тежка деменция и е напълно дезориентирана.

„Ако я забележите някъде – объркана или дезориентирана, веднага звъннете на тел. 112“, призовават близките.

Семейството се опасява, че жената може да се намира извън Пловдив. По тази причина гражданите са призовани да подадат сигнал, ако я забележат на друго място в страната.

Информация за местонахождението ѝ може да бъде подадена на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или в Трето районно управление в Пловдив на телефон 032 932 003.