Шофьор загина при удар на кола в камион край Пролеша

Шофьор загина при тежка катастрофа на път I-8 край село Пролеша, Софийска област. Инцидентът е станал вечерта на 31 октомври и е затруднил частично движението по булевард „Европа“.

По първоначална информация лек автомобил се е ударил в паркирана тежкотоварна композиция. След сблъсъка колата е навлязла изцяло под полуремаркето и се е запалила.

Водачът на лекия автомобил е загинал. Данните за инцидента са първоначални, а причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Пътният експерт Диана Русинова коментира, че при удара автомобилът е попаднал изцяло под полуремаркето на паркирания камион. Към момента няма потвърдена допълнителна информация за други пострадали или за конкретната причина, довела до сблъсъка.