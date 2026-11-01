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Шофьор загина при удар на кола в камион край Пролеша
  Тема: Войната на пътя

Шофьор загина при удар на кола в камион край Пролеша

1 Ноември, 2026 12:19 653 4

  • катастрофа-
  • пролеша-
  • загинал шофьор-
  • булевард европа-
  • път i-8

Автомобилът е влязъл изцяло под полуремаркето и се е запалил. Катастрофата е станала на път I-8 край село Пролеша

Шофьор загина при удар на кола в камион край Пролеша - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор загина при тежка катастрофа на път I-8 край село Пролеша, Софийска област. Инцидентът е станал вечерта на 31 октомври и е затруднил частично движението по булевард „Европа“.

По първоначална информация лек автомобил се е ударил в паркирана тежкотоварна композиция. След сблъсъка колата е навлязла изцяло под полуремаркето и се е запалила.

Водачът на лекия автомобил е загинал. Данните за инцидента са първоначални, а причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Пътният експерт Диана Русинова коментира, че при удара автомобилът е попаднал изцяло под полуремаркето на паркирания камион. Към момента няма потвърдена допълнителна информация за други пострадали или за конкретната причина, довела до сблъсъка.


София / България
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  • 1 Жоржета стресираща

    2 1 Отговор
    Има снимки в ст.светкавица
    Ми че то приличаше
    На смачкано кенче от бира...😱

    12:35 01.11.2026

  • 2 Чорбара

    2 1 Отговор
    А,за чаркове дали става?

    Коментиран от #3

    12:51 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Който бърза да гласува презглава,

    0 0 Отговор
    Далеч не стига.
    Светла му памет!

    13:14 01.11.2026

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