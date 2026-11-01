Шофьор загина при удар на кола в камион край Пролеша

Шофьор загина при тежка катастрофа на път I-8 край село Пролеша, Софийска област. Инцидентът е станал вечерта на 31 октомври и е затруднил частично движението по булевард „Европа“.
По първоначална информация лек автомобил се е ударил в паркирана тежкотоварна композиция. След сблъсъка колата е навлязла изцяло под полуремаркето и се е запалила.
Водачът на лекия автомобил е загинал. Данните за инцидента са първоначални, а причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.
Пътният експерт Диана Русинова коментира, че при удара автомобилът е попаднал изцяло под полуремаркето на паркирания камион. Към момента няма потвърдена допълнителна информация за други пострадали или за конкретната причина, довела до сблъсъка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоржета стресираща
Ми че то приличаше
На смачкано кенче от бира...😱
12:35 01.11.2026
2 Чорбара
Коментиран от #3
12:51 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Който бърза да гласува презглава,
Светла му памет!
13:14 01.11.2026