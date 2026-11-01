Избирателната активност на балотажа достигна 19,8%

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 19,8% към 16:00 часа, показват данните от exit poll на социологическата агенция „Тренд“, направен по поръчка на Нова телевизия. На първия тур, проведен на 25 октомври, към същия час активността е била 16,89%.

„За разлика от миналата неделя, право на глас днес имат повече българи – общо 6 599 048 души“, посочва „Тренд“. Увеличението в избирателните списъци се дължи на гражданите, навършили пълнолетие между двата тура.

ЦИК отчита 19,33% активност

По официални данни на Централната избирателна комисия към 16:00 часа са гласували 1 282 848 души, което представлява 19,33% от избирателите в страната и чужбина. Разликата спрямо exit poll-а на „Тренд“ е 0,47 процентни пункта.

На балотажа участват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. На първия тур Йотова и Вълчев са получили 34,76% от гласовете в страната, а Гюров и Кандев са спечелили вота зад граница с 45,79% подкрепа.

Изборният ден се провежда в 12 683 секции в страната и извън нея. Машинно гласуване е организирано в 11 902 секции, а вотът продължава до 20:00 часа. При наличие на чакащи избиратели секциите могат да работят до 21:00 часа.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати в тридневен срок след приключването на изборния ден.

Източници: novini.bg