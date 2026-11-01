Избирателната активност на балотажа достигна 19,8%

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 19,8% към 16:00 часа, показват данните от exit poll на социологическата агенция „Тренд“, направен по поръчка на Нова телевизия. На първия тур, проведен на 25 октомври, към същия час активността е била 16,89%.
„За разлика от миналата неделя, право на глас днес имат повече българи – общо 6 599 048 души“, посочва „Тренд“. Увеличението в избирателните списъци се дължи на гражданите, навършили пълнолетие между двата тура.
ЦИК отчита 19,33% активност
По официални данни на Централната избирателна комисия към 16:00 часа са гласували 1 282 848 души, което представлява 19,33% от избирателите в страната и чужбина. Разликата спрямо exit poll-а на „Тренд“ е 0,47 процентни пункта.
На балотажа участват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. На първия тур Йотова и Вълчев са получили 34,76% от гласовете в страната, а Гюров и Кандев са спечелили вота зад граница с 45,79% подкрепа.
Изборният ден се провежда в 12 683 секции в страната и извън нея. Машинно гласуване е организирано в 11 902 секции, а вотът продължава до 20:00 часа. При наличие на чакащи избиратели секциите могат да работят до 21:00 часа.
ЦИК трябва да обяви окончателните резултати в тридневен срок след приключването на изборния ден.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищоправеца
17:43 01.11.2026
2 Няма начин
Коментиран от #13
17:51 01.11.2026
3 !!!?
Коментиран от #18
17:51 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евгени от Алфапласт
17:57 01.11.2026
6 Да кажем сбогом
17:58 01.11.2026
7 въпрос
Коментиран от #16
17:59 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БОЦ - ко
18:02 01.11.2026
11 Матреала
18:02 01.11.2026
12 БОЦ - ко
18:03 01.11.2026
13 Сега
До коментар #2 от "Няма начин":Йотова ли чакаш да раздава правосъдие!После Путин ли?
18:04 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БОЦ - ко
18:05 01.11.2026
16 И президент йойто не е
До коментар #7 от "въпрос":Ходил в Казармата!
Коментиран от #21
18:06 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Петроханският лама
До коментар #3 от "!!!?":ще да се е активирал с различните си аватари в ПП-ДБ.
18:08 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 БОЦ - ко
И пак - не идва демокрация...,
Стадото с обещания приспиват,
Преди поредната крем.АЦИЯ !!!
18:10 01.11.2026
21 Да си ходил в казармата
До коментар #16 от "И президент йойто не е":И да си военен дори, не те прави мъж.
Видяхметоя дето и пагони (за чин да не говоря че се срамувам)има , гледа един час как дроновете пътуват да потопят кораба. Румънците откровено си го нарекоха с истинското име….
18:13 01.11.2026