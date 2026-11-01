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Избирателната активност на балотажа достигна 19,8%
  Тема: Избори

Избирателната активност на балотажа достигна 19,8%

1 Ноември, 2026 17:37 819 21

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • цик-
  • тренд

Данните са от exit poll на „Тренд“ към 16:00 часа. По официални данни на ЦИК активността е 19,33% при 1 282 848 гласували

Избирателната активност на балотажа достигна 19,8% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 19,8% към 16:00 часа, показват данните от exit poll на социологическата агенция „Тренд“, направен по поръчка на Нова телевизия. На първия тур, проведен на 25 октомври, към същия час активността е била 16,89%.

„За разлика от миналата неделя, право на глас днес имат повече българи – общо 6 599 048 души“, посочва „Тренд“. Увеличението в избирателните списъци се дължи на гражданите, навършили пълнолетие между двата тура.

ЦИК отчита 19,33% активност

По официални данни на Централната избирателна комисия към 16:00 часа са гласували 1 282 848 души, което представлява 19,33% от избирателите в страната и чужбина. Разликата спрямо exit poll-а на „Тренд“ е 0,47 процентни пункта.

На балотажа участват кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. На първия тур Йотова и Вълчев са получили 34,76% от гласовете в страната, а Гюров и Кандев са спечелили вота зад граница с 45,79% подкрепа.

Изборният ден се провежда в 12 683 секции в страната и извън нея. Машинно гласуване е организирано в 11 902 секции, а вотът продължава до 20:00 часа. При наличие на чакащи избиратели секциите могат да работят до 21:00 часа.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати в тридневен срок след приключването на изборния ден.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищоправеца

    9 14 Отговор
    Споко, сега ще се юрнат ордите на Баце и Феномена и ще обърнат резултата в ползва на Гюрлю

    17:43 01.11.2026

  • 2 Няма начин

    7 9 Отговор
    Тиквата да не се опита да се спаси от правосъдието. Дано да не успее.

    Коментиран от #13

    17:51 01.11.2026

  • 3 !!!?

    13 6 Отговор
    Петричкия Ескобар да се активира...иначе Наркобаронесата ке му скине анамнезата...!!!?

    Коментиран от #18

    17:51 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Баце е покафенял от страх... тоя юнак неземен🤣

    17:57 01.11.2026

  • 6 Да кажем сбогом

    2 0 Отговор
    На навеждането и разкр…..о

    17:58 01.11.2026

  • 7 въпрос

    1 1 Отговор
    Как е възможна да се избере президент и главнокомандващ армията с десет процента от народа що за държава е бг?????

    Коментиран от #16

    17:59 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БОЦ - ко

    0 1 Отговор
    Комуняга !!!

    18:02 01.11.2026

  • 11 Матреала

    0 0 Отговор
    не знае ,кога да гласува!

    18:02 01.11.2026

  • 12 БОЦ - ко

    0 1 Отговор
    Си !!!

    18:03 01.11.2026

  • 13 Сега

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма начин":

    Йотова ли чакаш да раздава правосъдие!После Путин ли?

    18:04 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БОЦ - ко

    0 1 Отговор
    4, 8, 9

    18:05 01.11.2026

  • 16 И президент йойто не е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "въпрос":

    Ходил в Казармата!

    Коментиран от #21

    18:06 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Петроханският лама

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    ще да се е активирал с различните си аватари в ПП-ДБ.

    18:08 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БОЦ - ко

    0 1 Отговор
    И пак - "Комунизма си отива"...
    И пак - не идва демокрация...,
    Стадото с обещания приспиват,
    Преди поредната крем.АЦИЯ !!!

    18:10 01.11.2026

  • 21 Да си ходил в казармата

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "И президент йойто не е":

    И да си военен дори, не те прави мъж.
    Видяхметоя дето и пагони (за чин да не говоря че се срамувам)има , гледа един час как дроновете пътуват да потопят кораба. Румънците откровено си го нарекоха с истинското име….

    18:13 01.11.2026

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