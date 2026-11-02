Проф. Христова: Даден е жълт картон на властта

Президентските избори са показали „жълт картон“ на управлението на „Прогресивна България“. Това заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова пред БНР.
„Лидерите на ПБ трябва да се замислят защо им дават този жълт картон и да потърсят причината, за да са наясно какво очакват хората от тях“, каза Христова. Според нея недоволството е свързано с неовладените цени, усещането за несигурност преди приемането на следващия бюджет и очакванията за зимата.
Призив за промяна в управлението
Христова подчерта, че резултатите не трябва да бъдат посрещани със самодоволство. По думите ѝ е необходима сериозна реакция и промяна в стила на управление, защото продължаващата неопределеност натрупва напрежение сред хората.„В никакъв случай не трябва да има самодоволство, а напротив - много сериозно, защото трябва да се направят много резки ходове за промяна на стила на управление, тъй като хората няма да търпят дълго време“, заяви политическият психолог.
Тя определи като добър знак обаждането на Андрей Гюров до Илияна Йотова, с което той я е поздравил за победата на президентските избори. Според Христова този жест показва различно политическо поведение на фона на „много разделяща и очерняща кампания“.
„Не можем да живеем в напрежение“
Проф. Христова призова за успокояване и насочване към обща цел. Тя посочи, че страната преминава през едновременно протичащи кризи и че при подобна ситуация вътрешните конфликти допълнително усложняват обстановката.„Когато си в такава криза, не можеш да живееш в напрежение и вътрешни конфликти. Тогава трябва да гледаме в посока на преодоляване на кризите, към ясното разбиране на техните причини и последствия“, каза Христова.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Защо така и изглежда
20:34 02.11.2026
3 Друг път
20:35 02.11.2026
4 Гробар
20:35 02.11.2026
5 ВАР систем
20:36 02.11.2026
6 ШЕФА
20:36 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Картони, кашони и скъсани плакати
20:36 02.11.2026
9 Хаха
20:37 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Копейкиии
Коментиран от #16
20:39 02.11.2026
14 Всичколози
20:40 02.11.2026
15 Варна
Коментиран от #23
20:40 02.11.2026
16 Демагог с един рог
До коментар #13 от "Копейкиии":Гюрата щеше да се втурне да спасява България, така ли?
Коментиран от #21
20:43 02.11.2026
17 тва медиите - голяма хранилка
До коментар #1 от "Те са":Професорки, доценти, доктори, научни работници, кореспонденти, журналяга..от умни, по-умни и всичките на хранилка при медиите зс сметка на народа
20:44 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смрад
Коментиран от #25
20:46 02.11.2026
20 така, така
Не нужно да ни обещават цветя и рози - от много обещания сме го докарали до тук. Необходимо е да посочат проблемите и честно да заявят, каква част от тях могат да управляват и каква не. Какво могат да направят, за да тушират ефектите от външните фактори и каква е цената, която ще се наложи да платим. Елиминирането поне на усещането за задкулисие преминава през директно сваляне на картите и прям разговор.
20:46 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Очевидно
Коментиран от #28
20:46 02.11.2026
23 Дзак
До коментар #15 от "Варна":Според мен е нещо по "сигурността"!
20:47 02.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 смешник
До коментар #22 от "Очевидно":Най-малката разлика през целия ден на изборите беше 10% в полза на Йотова, някъде към 14 часа.
Стига си лъгал за някаква разлика от 3% - не си мисли, че само ти си наблюдавал резултатите. След 17 часа разликата отново стана по-голяма и мина 16%, така че няма нищо странно в това накрая да финишират с 18% и нещо.
Петроханци само конспирации са ви в главите
20:54 02.11.2026
29 факт
20:57 02.11.2026
30 руското говедо румен
С какви очи ще ми излезеш и ще се жалваш че ти е малка пенсията, а си гласувал за идиота отговорен за дупката в хазната българска наречена "Боташ"... вие пенсионерите добре ли сте, не можете ли да разсъждавате нормално, ами тогава по-добре не гласувайте, ако искате спокоен живот и спокойни старини, това е само и единствено, когато сме с Обединена Европа и НАТО, мсига носталгия по младостта и комунистическото минало, сега ще видите кон боб яде ли...
20:58 02.11.2026
31 Иван
21:00 02.11.2026
32 РЕАЛИСТ
21:01 02.11.2026