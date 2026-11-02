Проф. Христова: Даден е жълт картон на властта

Президентските избори са показали „жълт картон“ на управлението на „Прогресивна България“. Това заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова пред БНР.

„Лидерите на ПБ трябва да се замислят защо им дават този жълт картон и да потърсят причината, за да са наясно какво очакват хората от тях“, каза Христова. Според нея недоволството е свързано с неовладените цени, усещането за несигурност преди приемането на следващия бюджет и очакванията за зимата.

Призив за промяна в управлението

Христова подчерта, че резултатите не трябва да бъдат посрещани със самодоволство. По думите ѝ е необходима сериозна реакция и промяна в стила на управление, защото продължаващата неопределеност натрупва напрежение сред хората.

„В никакъв случай не трябва да има самодоволство, а напротив - много сериозно, защото трябва да се направят много резки ходове за промяна на стила на управление, тъй като хората няма да търпят дълго време“, заяви политическият психолог.

Тя определи като добър знак обаждането на Андрей Гюров до Илияна Йотова, с което той я е поздравил за победата на президентските избори. Според Христова този жест показва различно политическо поведение на фона на „много разделяща и очерняща кампания“.

„Не можем да живеем в напрежение“

Проф. Христова призова за успокояване и насочване към обща цел. Тя посочи, че страната преминава през едновременно протичащи кризи и че при подобна ситуация вътрешните конфликти допълнително усложняват обстановката.

„Когато си в такава криза, не можеш да живееш в напрежение и вътрешни конфликти. Тогава трябва да гледаме в посока на преодоляване на кризите, към ясното разбиране на техните причини и последствия“, каза Христова.

Източници: novini.bg