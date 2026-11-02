Новини
България »
Проф. Христова: Даден е жълт картон на властта
  Тема: Избори

Проф. Христова: Даден е жълт картон на властта

2 Ноември, 2026 20:32 684 32

  • антоанета христова-
  • прогресивна българия-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Политическият психолог призова за промяна в стила на управление и предупреди, че хората няма да търпят дълго неопределеността

Проф. Христова: Даден е жълт картон на властта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентските избори са показали „жълт картон“ на управлението на „Прогресивна България“. Това заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова пред БНР.

„Лидерите на ПБ трябва да се замислят защо им дават този жълт картон и да потърсят причината, за да са наясно какво очакват хората от тях“, каза Христова. Според нея недоволството е свързано с неовладените цени, усещането за несигурност преди приемането на следващия бюджет и очакванията за зимата.

Призив за промяна в управлението

Христова подчерта, че резултатите не трябва да бъдат посрещани със самодоволство. По думите ѝ е необходима сериозна реакция и промяна в стила на управление, защото продължаващата неопределеност натрупва напрежение сред хората.

„В никакъв случай не трябва да има самодоволство, а напротив - много сериозно, защото трябва да се направят много резки ходове за промяна на стила на управление, тъй като хората няма да търпят дълго време“, заяви политическият психолог.

Тя определи като добър знак обаждането на Андрей Гюров до Илияна Йотова, с което той я е поздравил за победата на президентските избори. Според Христова този жест показва различно политическо поведение на фона на „много разделяща и очерняща кампания“.

„Не можем да живеем в напрежение“

Проф. Христова призова за успокояване и насочване към обща цел. Тя посочи, че страната преминава през едновременно протичащи кризи и че при подобна ситуация вътрешните конфликти допълнително усложняват обстановката.

„Когато си в такава криза, не можеш да живееш в напрежение и вътрешни конфликти. Тогава трябва да гледаме в посока на преодоляване на кризите, към ясното разбиране на техните причини и последствия“, каза Христова.

Източници: novini.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо така и изглежда

    14 2 Отговор
    На тази лелка , Като всъщност на всички ни изглежда че са получили пълна зелена светлина

    20:34 02.11.2026

  • 3 Друг път

    13 4 Отговор
    Поредния елф

    20:35 02.11.2026

  • 4 Гробар

    1 8 Отговор
    Кризите в България се овладяват с още по-интензивно крадене. Факт.

    20:35 02.11.2026

  • 5 ВАР систем

    8 0 Отговор
    Съдийската бригада е с изтекъл мандат.

    20:36 02.11.2026

  • 6 ШЕФА

    17 4 Отговор
    Тази змия усети че това и бяха последните хонорари от Соро.... и и се изпотиха очилата.

    20:36 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Картони, кашони и скъсани плакати

    14 0 Отговор
    Лаладжиите, със сложните професии, сега си прибират реколтата. Каквото и да обяснява госпожата професор, керванът си върви.

    20:36 02.11.2026

  • 9 Хаха

    9 0 Отговор
    А на мирчу крушарски какъв картон му дадоха

    20:37 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копейкиии

    7 12 Отговор
    Кумонистииии, колкото и да злобеете от утре, нали си знаете Газта 32,5%, да ви е честита новата година, така де Йотовица и Чорапа. И вие баби дето гласвахте в червено, айде стойте си с 300 евро пенсийка.

    Коментиран от #16

    20:39 02.11.2026

  • 14 Всичколози

    8 1 Отговор
    Тази за футболен съдия ли се взима?!

    20:40 02.11.2026

  • 15 Варна

    11 6 Отговор
    Професор по какво е това недоразумение на природата ? Според мен по разпространение на лъжи и мръсотия !

    Коментиран от #23

    20:40 02.11.2026

  • 16 Демагог с един рог

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкиии":

    Гюрата щеше да се втурне да спасява България, така ли?

    Коментиран от #21

    20:43 02.11.2026

  • 17 тва медиите - голяма хранилка

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Те са":

    Професорки, доценти, доктори, научни работници, кореспонденти, журналяга..от умни, по-умни и всичките на хранилка при медиите зс сметка на народа

    20:44 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смрад

    4 1 Отговор
    Е тази бабка

    Коментиран от #25

    20:46 02.11.2026

  • 20 така, така

    1 0 Отговор
    Трябва да призная, че Христова е права в това, че липса директен и откровен разговор за кризите, т.е. за "ясното разбиране на техните причини и последствия".
    Не нужно да ни обещават цветя и рози - от много обещания сме го докарали до тук. Необходимо е да посочат проблемите и честно да заявят, каква част от тях могат да управляват и каква не. Какво могат да направят, за да тушират ефектите от външните фактори и каква е цената, която ще се наложи да платим. Елиминирането поне на усещането за задкулисие преминава през директно сваляне на картите и прям разговор.

    20:46 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Очевидно

    3 3 Отговор
    Как за 5 минути от разлика 3 процента,стана 20 процента разлика....интересно....защо един ден след изборите вече няма да разследват Де.лян Пеев..ски,и 24 часа след изборите вдигнага цената на газа с 33 процента....извода е,че Ра...дев е просто кукла на конци,горкият.

    Коментиран от #28

    20:46 02.11.2026

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Варна":

    Според мен е нещо по "сигурността"!

    20:47 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 смешник

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Очевидно":

    Най-малката разлика през целия ден на изборите беше 10% в полза на Йотова, някъде към 14 часа.
    Стига си лъгал за някаква разлика от 3% - не си мисли, че само ти си наблюдавал резултатите. След 17 часа разликата отново стана по-голяма и мина 16%, така че няма нищо странно в това накрая да финишират с 18% и нещо.
    Петроханци само конспирации са ви в главите

    20:54 02.11.2026

  • 29 факт

    1 0 Отговор
    и финална победа с 3 на 0

    20:57 02.11.2026

  • 30 руското говедо румен

    1 0 Отговор
    Гласувалите за радев и за йотова нямат никакво право да се оплакват от тяхното управление и високите цени за всичко и не еврото е виновно, а боклуците русофилски и боташ ефенди.
    С какви очи ще ми излезеш и ще се жалваш че ти е малка пенсията, а си гласувал за идиота отговорен за дупката в хазната българска наречена "Боташ"... вие пенсионерите добре ли сте, не можете ли да разсъждавате нормално, ами тогава по-добре не гласувайте, ако искате спокоен живот и спокойни старини, това е само и единствено, когато сме с Обединена Европа и НАТО, мсига носталгия по младостта и комунистическото минало, сега ще видите кон боб яде ли...

    20:58 02.11.2026

  • 31 Иван

    1 0 Отговор
    Жълтия картон е за демокрацията само лъжи и измислици на всички им омръзна така 4 години ще чакате и след това ще реши суверена нали а иначе може да си приказвате каквото си искате но ще чакате до нови из на при нали

    21:00 02.11.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    За първи път традиционно синият Пловдив стана червен. Йотова печели в Пловдив, пишат градските медии. А тази " професорка" може да си мечтае за жълти картони. Мачът завърши с разгром .

    21:01 02.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове