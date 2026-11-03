Газът поскъпва драстично, а България продължава да е тежко зависима от него. Време е за модерна „Топлофикация София“

По повод драстичното покачване на цената на газа за ноември с 32,52%, „Грийнпийс“ – България призовава правителството и общините да насочат усилията си към ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива и към инвестиции за модернизация на централното отопление. На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие увеличение на цената без прецедент в последните три години. На този фон, тази есен Българският енергиен холдинг (БЕХ) официално съобщи, че се оттегля от проучванията за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море.
Това развитие е повод да напомним, че газът е скъп енергиен ресурс, чиято непредвидима цена се влияе от международните пазари и геополитическите кризи. Дори когато България търси собствени залежи, няма гаранция, че евентуалният добив ще доведе до по-ниски сметки за домакинствата. Междувременно проучванията изискват значителни инвестиции, а добивът в Добруджа или в Черно море носи рискове за местните общности, почвата, водата и морската среда.
Една трета от потреблението на газ в България потъва в нереформираната и неефективна „Топлофикация София“. Това означава, че зависимостта от газа засяга директно сметките за отопление на българските граждани, но решението не е в осигуряването на нови количества.
„Вместо непрекъснато да търсим откъде да си набавим още газ, трябва да се запитаме защо отоплението ни продължава да е толкова тежко зависимо от него. Поскъпването на горивото отново показва колко уязвима е тази система. София има нужда от модерна топлофикация, която използва различни местни и възобновяеми източници на топлина, а не от нови десетилетия на зависимост от изкопаеми горива“, заяви Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.
„Топлофикация София“ от години е изправена пред финансови затруднения и необходимост от мащабна модернизация. Според „Грийнпийс“ – България решението не е безкрайно удължаване на живота на остарелите мощности и запазване на зависимостта от газ, а поетапна трансформация на дружеството.
Съществуват технологии, които могат да намалят нуждата от изкопаеми горива: големи термопомпи, геотермална енергия, оползотворяване на отпадна топлина от промишлеността и градската инфраструктура, възобновяеми енергийни източници, топлинни акумулатори и модернизирана топлопреносна мрежа. Комбинацията от тези решения може да направи системата по-ефективна и по-малко уязвима към ценови сътресения.
През февруари тази година „Грийнпийс“ – България представи доклад с конкретни предложения за финансово оздравяване и технологична модернизация на „Топлофикация София“. Организацията настоява инвестициите да бъдат насочени към решения, които намаляват разходите за гориво и осигуряват дългосрочна устойчивост на дружеството, вместо да бетонират зависимостта му от газа.
Решението на БЕХ да се оттегли от проучванията в блок „Хан Аспарух“ идва след два сондажа без надеждно търговско откритие. Държавният холдинг похарчи над 13 млн. евро в придобиването на дял в проекта. Този развой трябва да бъде повод за преосмисляне на енергийните приоритети. Не е разумно публични средства да потъват в рискови и несигурни опити за нов добив, докато съществуващата отоплителна система се нуждае от инвестиции, които да намалят потреблението на газ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
08:23 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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08:27 03.11.2026
5 замислен
Коментиран от #6
08:28 03.11.2026
6 1234
До коментар #5 от "замислен":Свободни площи за соларни панели върху, хиляди блокове, училища, ,болници, и Топлофикация...
Коментиран от #21, #31
08:30 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пак не стана
Също не става ясно защо преди 5 години цените на газа бяха ниски и стабилни, а после се случи точно обратното
Коментиран от #15
08:34 03.11.2026
9 Трол
08:35 03.11.2026
10 ПАРАПЕТКО
08:38 03.11.2026
11 Ако
08:38 03.11.2026
12 Симо
08:41 03.11.2026
13 Хаха
08:41 03.11.2026
14 точка
08:42 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бгг
08:46 03.11.2026
18 456
08:47 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Луд
08:50 03.11.2026
21 456
До коментар #6 от "1234":Соларният панел може да допълва ,но не и да те зарежда на 100%. Още повече ,че инвестицията е голяма ,а времето на ползване ограничено- 5 години. На всеки 5 години трябва да подменяш. Само като пари във влагане не ти се покриват ползите за това време. Сметни го и ще видиш. Имам лично наблюдение.
08:52 03.11.2026
22 Госあ
08:56 03.11.2026
23 Троян
09:00 03.11.2026
24 Хасковски каунь
Да живее кюмюрът!
Коментиран от #38
09:01 03.11.2026
25 ?????
Слушайте „Грийнпийс“ – България ако искате да не ви е скъпо отоплението.
Просто няма да имате отопление и няма да плащате.
09:01 03.11.2026
26 маг пъпъ
09:06 03.11.2026
27 Неразбрал
09:08 03.11.2026
28 Неправилно заглавие
09:13 03.11.2026
29 хаха
Това зелените са много умни хора.
Коментиран от #32
09:13 03.11.2026
30 кой не скача е червен
09:14 03.11.2026
31 хаха
До коментар #6 от "1234":Да. Ама соларният панел има една особеност- без слънце не дава ток. Какво правим в часовете от 17 до 8 зимата? Ако вали дъжд или сняг? С фенерче ли ще светиш на панела?
Защо според теб центровете за данни строят газови ТЕЦ? Ако с панели беше евтино и стабилно, щяха да ползват такива. Ама те си държат на газ някак си.
09:16 03.11.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "хаха":Може зелените да ядът повече боб и да произвеждат свой Газ, хахахах
09:16 03.11.2026
33 Госあ
Не е от газа, а от комуните на нар...
Аре у лево
09:16 03.11.2026
34 Нексус
Май-май прошляците, гласували за идиЙотова, бяха прецакани леко!
09:17 03.11.2026
35 Сбъркана работа
Същото е и при пътищата, и в болниците, и в БДЖ, и в администрацията... Направено е с добра идея, с добро намерение, но е реализирано точно обратното!!! Крадене, и безхаберие безкрай.
Така ще е, докато народа спи. Продължаваме да избираме некомпетентни, алчни и лоши хора да ни управляват и плачем, че било лошо управлението.
"Народе!!!!"
Коментиран от #39
09:23 03.11.2026
36 Само Минаващ
09:23 03.11.2026
37 Чакали
09:26 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 456
До коментар #35 от "Сбъркана работа":Турбините ти произвеждат ток. Турбини цехове има само в ТЕЦ София и Трайчо Костов. В Земляне и Люлин нямаш турбинен цех. Следователно те нямо как да произвеждат ток.
Бъркате производствэто на ток и отопление.
Коментиран от #40
09:31 03.11.2026
40 гост
До коментар #39 от "456":В България има поне още 5-6 градски топлофикации , повечето от които са на печалба , като Топлофикация Русе за миналата година има почти 29 милиона печалба !! За град 10 -12 пъти по-малък от София , значи ако софийската беше като нея трябваше да има 300 милиона печалба , а не толкова и отгоре загуба !!
09:37 03.11.2026