Газът поскъпва драстично, а България продължава да е тежко зависима от него. Време е за модерна „Топлофикация София“

По повод драстичното покачване на цената на газа за ноември с 32,52%, „Грийнпийс“ – България призовава правителството и общините да насочат усилията си към ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива и към инвестиции за модернизация на централното отопление. На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие увеличение на цената без прецедент в последните три години. На този фон, тази есен Българският енергиен холдинг (БЕХ) официално съобщи, че се оттегля от проучванията за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море.



Това развитие е повод да напомним, че газът е скъп енергиен ресурс, чиято непредвидима цена се влияе от международните пазари и геополитическите кризи. Дори когато България търси собствени залежи, няма гаранция, че евентуалният добив ще доведе до по-ниски сметки за домакинствата. Междувременно проучванията изискват значителни инвестиции, а добивът в Добруджа или в Черно море носи рискове за местните общности, почвата, водата и морската среда.



Една трета от потреблението на газ в България потъва в нереформираната и неефективна „Топлофикация София“. Това означава, че зависимостта от газа засяга директно сметките за отопление на българските граждани, но решението не е в осигуряването на нови количества.



„Вместо непрекъснато да търсим откъде да си набавим още газ, трябва да се запитаме защо отоплението ни продължава да е толкова тежко зависимо от него. Поскъпването на горивото отново показва колко уязвима е тази система. София има нужда от модерна топлофикация, която използва различни местни и възобновяеми източници на топлина, а не от нови десетилетия на зависимост от изкопаеми горива“, заяви Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.



„Топлофикация София“ от години е изправена пред финансови затруднения и необходимост от мащабна модернизация. Според „Грийнпийс“ – България решението не е безкрайно удължаване на живота на остарелите мощности и запазване на зависимостта от газ, а поетапна трансформация на дружеството.

Съществуват технологии, които могат да намалят нуждата от изкопаеми горива: големи термопомпи, геотермална енергия, оползотворяване на отпадна топлина от промишлеността и градската инфраструктура, възобновяеми енергийни източници, топлинни акумулатори и модернизирана топлопреносна мрежа. Комбинацията от тези решения може да направи системата по-ефективна и по-малко уязвима към ценови сътресения.



През февруари тази година „Грийнпийс“ – България представи доклад с конкретни предложения за финансово оздравяване и технологична модернизация на „Топлофикация София“. Организацията настоява инвестициите да бъдат насочени към решения, които намаляват разходите за гориво и осигуряват дългосрочна устойчивост на дружеството, вместо да бетонират зависимостта му от газа.



Решението на БЕХ да се оттегли от проучванията в блок „Хан Аспарух“ идва след два сондажа без надеждно търговско откритие. Държавният холдинг похарчи над 13 млн. евро в придобиването на дял в проекта. Този развой трябва да бъде повод за преосмисляне на енергийните приоритети. Не е разумно публични средства да потъват в рискови и несигурни опити за нов добив, докато съществуващата отоплителна система се нуждае от инвестиции, които да намалят потреблението на газ.