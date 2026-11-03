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Газът поскъпва драстично, а България продължава да е тежко зависима от него. Време е за модерна „Топлофикация София“

Газът поскъпва драстично, а България продължава да е тежко зависима от него. Време е за модерна „Топлофикация София“

3 Ноември, 2026 08:22 1 052 40

  • газ-
  • топлофикация софия-
  • нефт-
  • бех

„Грийнпийс“ – България призовава за план за поетапен отказ от изкопаемия газ в централното отопление вместо нови скъпи и рискови проучвания

Газът поскъпва драстично, а България продължава да е тежко зависима от него. Време е за модерна „Топлофикация София“ - 1
Снимка: Грийнпийс
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По повод драстичното покачване на цената на газа за ноември с 32,52%, „Грийнпийс“ – България призовава правителството и общините да насочат усилията си към ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива и към инвестиции за модернизация на централното отопление. На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие увеличение на цената без прецедент в последните три години. На този фон, тази есен Българският енергиен холдинг (БЕХ) официално съобщи, че се оттегля от проучванията за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море.

Това развитие е повод да напомним, че газът е скъп енергиен ресурс, чиято непредвидима цена се влияе от международните пазари и геополитическите кризи. Дори когато България търси собствени залежи, няма гаранция, че евентуалният добив ще доведе до по-ниски сметки за домакинствата. Междувременно проучванията изискват значителни инвестиции, а добивът в Добруджа или в Черно море носи рискове за местните общности, почвата, водата и морската среда.

Една трета от потреблението на газ в България потъва в нереформираната и неефективна „Топлофикация София“. Това означава, че зависимостта от газа засяга директно сметките за отопление на българските граждани, но решението не е в осигуряването на нови количества.

„Вместо непрекъснато да търсим откъде да си набавим още газ, трябва да се запитаме защо отоплението ни продължава да е толкова тежко зависимо от него. Поскъпването на горивото отново показва колко уязвима е тази система. София има нужда от модерна топлофикация, която използва различни местни и възобновяеми източници на топлина, а не от нови десетилетия на зависимост от изкопаеми горива“, заяви Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

„Топлофикация София“ от години е изправена пред финансови затруднения и необходимост от мащабна модернизация. Според „Грийнпийс“ – България решението не е безкрайно удължаване на живота на остарелите мощности и запазване на зависимостта от газ, а поетапна трансформация на дружеството.

Съществуват технологии, които могат да намалят нуждата от изкопаеми горива: големи термопомпи, геотермална енергия, оползотворяване на отпадна топлина от промишлеността и градската инфраструктура, възобновяеми енергийни източници, топлинни акумулатори и модернизирана топлопреносна мрежа. Комбинацията от тези решения може да направи системата по-ефективна и по-малко уязвима към ценови сътресения.

През февруари тази година „Грийнпийс“ – България представи доклад с конкретни предложения за финансово оздравяване и технологична модернизация на „Топлофикация София“. Организацията настоява инвестициите да бъдат насочени към решения, които намаляват разходите за гориво и осигуряват дългосрочна устойчивост на дружеството, вместо да бетонират зависимостта му от газа.

Решението на БЕХ да се оттегли от проучванията в блок „Хан Аспарух“ идва след два сондажа без надеждно търговско откритие. Държавният холдинг похарчи над 13 млн. евро в придобиването на дял в проекта. Този развой трябва да бъде повод за преосмисляне на енергийните приоритети. Не е разумно публични средства да потъват в рискови и несигурни опити за нов добив, докато съществуващата отоплителна система се нуждае от инвестиции, които да намалят потреблението на газ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    30 2 Отговор
    истински ме разсмя..

    08:23 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Направо към коментарите

    28 3 Отговор
    Важното е на Русия да и е зле. Ние сме свикнали на мизерия.

    08:27 03.11.2026

  • 5 замислен

    12 2 Отговор
    Вместо да обявят "има някаква там технология" да обявят "има я, прилага се и е на ето тази цена". Към момента Топлофикация гори газ за да топли водата, ако намерят геотермален источник ОК.

    Коментиран от #6

    08:28 03.11.2026

  • 6 1234

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "замислен":

    Свободни площи за соларни панели върху, хиляди блокове, училища, ,болници, и Топлофикация...

    Коментиран от #21, #31

    08:30 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пак не стана

    15 2 Отговор
    ясно какво точно трябва да се направи за да се премахне газа...
    Също не става ясно защо преди 5 години цените на газа бяха ниски и стабилни, а после се случи точно обратното

    Коментиран от #15

    08:34 03.11.2026

  • 9 Трол

    13 2 Отговор
    Необходима е диверсификация и инвестиция в зелени източници на енергия, като например газ от крави.

    08:35 03.11.2026

  • 10 ПАРАПЕТКО

    11 1 Отговор
    ДОГОВОРИ ТАНКЕРИ А ПЛЕВНЕЛИЕВ ТРЪБОПРОВОД ОТ АМЕРИКА ДИРЕКТНО ЗА БЪЛГАРИЯ-НЕ БОЙТЕ СЕ ДЕЦА ЗА УТРЕШНИЯТ ДЕН

    08:38 03.11.2026

  • 11 Ако

    14 2 Отговор
    наблизо имаше геотермален източник още бай Тошо щеше да подвърже тези централи към него. Явно няма и се говорят празни приказки, вместо да се намери начин да се заобиколи законодателството на ЕС и хората отново да ползват газ на нормални цени, а не на някакви цени, измислени незнайно как в някакви виртуални "хъбове" в Холандия. Луда работа е всичко това

    08:38 03.11.2026

  • 12 Симо

    9 0 Отговор
    Единствено искам да попитам, Балин Балинов по какъв начин се отоплява през зимата????? Нека същият журналист, който е написал тази статия, се свърже с въпросния господин и ни отговори на този въпрос!

    08:41 03.11.2026

  • 13 Хаха

    10 0 Отговор
    Фотоволтаици ли ще загряват вече водата на Софийска топлофикация...

    08:41 03.11.2026

  • 14 точка

    6 1 Отговор
    Аха и гринпиза почна да ни команди! И колко ловко забулва очевидните неща отпреди 5 г.

    08:42 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бгг

    7 0 Отговор
    Тоя дрънка глупости. Нека той и семейство му се отопляват с геотермални източници и термопомпи. На Всички зелени трябва да се спре електричеството и водата в домовете им. Да се оправят с зелени технологии сами и ще видите как друго ще почнат да говорят милите. Оставете ги 1 месец да мръзнат и да носят вода от реки и кладенци.

    08:46 03.11.2026

  • 18 456

    5 0 Отговор
    Само като видях от къде е ,ми стана ясно ,че този нищо не разбира. Какви термо помпи?! Този наясно ли е какво представлява една термо помпа? И колко струва? Има огромна разлика между помпа за къща и помпа за блок! А цената за блок се изчислява в милиони. То ако беше по- добре в Берлин да са ги сложили, а не да сме на централно отопление.

    08:47 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Луд

    5 2 Отговор
    Назовете поне само един продукт които траино поевтиня.За енергоносителите има обяснение със световната криза .Има фактори които нямат обяснение,Беднотията е свързана директно със главният мозък при хората и това ни различава от животните.Когато отсъства физически недъг и си сиромах означава само едно ,,МЪРЗЕЛ,, Заболяване което няма лечение.Това че газта е поскъпнала здравите хора се чудят как да увеличават доходите си а болните от мързела ревът и викат неволята.

    08:50 03.11.2026

  • 21 456

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    Соларният панел може да допълва ,но не и да те зарежда на 100%. Още повече ,че инвестицията е голяма ,а времето на ползване ограничено- 5 години. На всеки 5 години трябва да подменяш. Само като пари във влагане не ти се покриват ползите за това време. Сметни го и ще видиш. Имам лично наблюдение.

    08:52 03.11.2026

  • 22 Госあ

    1 1 Отговор
    ха ха ха ха ха

    08:56 03.11.2026

  • 23 Троян

    6 1 Отговор
    Триста процента да поскъпне газа. Новософиянците ще поемат към родните си села. Писна ми от проблемите на селяндурите у софето

    09:00 03.11.2026

  • 24 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    Сбогом Газпром !
    Да живее кюмюрът!

    Коментиран от #38

    09:01 03.11.2026

  • 25 ?????

    5 2 Отговор
    Ха ха.
    Слушайте „Грийнпийс“ – България ако искате да не ви е скъпо отоплението.
    Просто няма да имате отопление и няма да плащате.

    09:01 03.11.2026

  • 26 маг пъпъ

    0 0 Отговор
    тези от гренпиис трябва да бъдат ......

    09:06 03.11.2026

  • 27 Неразбрал

    8 3 Отговор
    "газът е скъп енергиен ресурс, чиято непредвидима цена се влияе от международните пазари" Ама защо така? Нали демократичният газ беше петорно по-евтин? Така каза Ленчето! Откъде сега идва това увеличение?

    09:08 03.11.2026

  • 28 Неправилно заглавие

    3 0 Отговор
    България е в тежка зависимост от Русия заради крускотото, а не българското самосъзнание на комунистите.

    09:13 03.11.2026

  • 29 хаха

    4 2 Отговор
    Ама вярно. Как не сме се сетили? Може да наредим слънчеви панели из цялото софийско поле и на кой му трябват топла вода и парно през нощта и зимата, в облачни дни?
    Това зелените са много умни хора.

    Коментиран от #32

    09:13 03.11.2026

  • 30 кой не скача е червен

    2 1 Отговор
    Тук не е Москва !Щом киев може без газ и ние можиме!

    09:14 03.11.2026

  • 31 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    Да. Ама соларният панел има една особеност- без слънце не дава ток. Какво правим в часовете от 17 до 8 зимата? Ако вали дъжд или сняг? С фенерче ли ще светиш на панела?
    Защо според теб центровете за данни строят газови ТЕЦ? Ако с панели беше евтино и стабилно, щяха да ползват такива. Ама те си държат на газ някак си.

    09:16 03.11.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Може зелените да ядът повече боб и да произвеждат свой Газ, хахахах

    09:16 03.11.2026

  • 33 Госあ

    1 1 Отговор
    Обиждате ме. Какво като съм тежко зависим.
    Не е от газа, а от комуните на нар...
    Аре у лево

    09:16 03.11.2026

  • 34 Нексус

    2 1 Отговор
    Ама чакайте малко! Преди 2 дни, преди изборите Мунчо и Червената Хигиенистка тържествено обещаха, че газ няма да поскъпва!
    Май-май прошляците, гласували за идиЙотова, бяха прецакани леко!

    09:17 03.11.2026

  • 35 Сбъркана работа

    0 0 Отговор
    ТЕЦ означава Топло ЕЛЕКТРИЧЕСКА Централа. Топлофикация София трябва да изгаря газ за да произвежда ток, а отпадната топлина от турбините да се използва за отопление в домовете. Това е технологията, която трябва да ни отоплява евтино и да осигурява ефективност на електропроизвоството! Вместо това, управляващите ТЕЦ-а и собствениците му, изгарят газ, губят енергията му от производството на ток, губят от топлината му при преноса по километри топлопроводи, унищожават улици с разкопаване за безкрайни аварии, пилеят събраните пари за лихви, любовници и корупционери.
    Същото е и при пътищата, и в болниците, и в БДЖ, и в администрацията... Направено е с добра идея, с добро намерение, но е реализирано точно обратното!!! Крадене, и безхаберие безкрай.
    Така ще е, докато народа спи. Продължаваме да избираме некомпетентни, алчни и лоши хора да ни управляват и плачем, че било лошо управлението.
    "Народе!!!!"

    Коментиран от #39

    09:23 03.11.2026

  • 36 Само Минаващ

    1 0 Отговор
    Балин Балинов да отиде да потърси нови източници на енергия в района на Петрохан. Чувам че там има източник на космическа енергия и може би той и другите членове на Грийнпис ще успеят да я канализират.

    09:23 03.11.2026

  • 37 Чакали

    1 0 Отговор
    Всички "доброжелателни" организации целят единствено финансов интерес, а дали предприятието ще оцелее след това, не е техен проблем.

    09:26 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 456

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сбъркана работа":

    Турбините ти произвеждат ток. Турбини цехове има само в ТЕЦ София и Трайчо Костов. В Земляне и Люлин нямаш турбинен цех. Следователно те нямо как да произвеждат ток.
    Бъркате производствэто на ток и отопление.

    Коментиран от #40

    09:31 03.11.2026

  • 40 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "456":

    В България има поне още 5-6 градски топлофикации , повечето от които са на печалба , като Топлофикация Русе за миналата година има почти 29 милиона печалба !! За град 10 -12 пъти по-малък от София , значи ако софийската беше като нея трябваше да има 300 милиона печалба , а не толкова и отгоре загуба !!

    09:37 03.11.2026

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