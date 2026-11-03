БТПП търси спешен диалог с правителството заради цените на тока за бизнеса

Като национална организация представляваща работодателите у нас изразяваме сериозна загриженост от развитието на цените на електрическата енергия през последните месеци.

Поскъпването на електроенергията за бизнеса – производители, търговци, превозвачи, земеделски стопани и доставчици на услуги, немиуемо ще се отрази на цените на стоките и услугите за домакинствата.

1. Динамика на цените Средномесечните цени за базов товар на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са, както следва:

Като национална организация представляваща работодателите у нас изразяваме сериозна загриженост от развитието на цените на електрическата енергия през последните месеци. Поскъпването на електроенергията за бизнеса – производители, търговци, превозвачи, земеделски стопани и доставчици на услуги, немиуемо ще се отрази на цените на стоките и услугите за домакинствата. 1. Динамика на цените Средномесечните цени за базов товар на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са, както следва:

2. Действащата програма за компенсации не осигурява навременна подкрепа

Единственият инструмент, достъпен за всички небитови крайни клиенти, е Програмата за компенсиране на разходите за електрическа енергия, финансирана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

През април 2026 г. с Решение № 344 на Министерския съвет беше въведен месечен ред за изчисляване и плащане, който бизнесът оцени положително. Решение № 730 от 18.09.2026 г. обаче променя механизма за периода 1 септември 2026 г. – 30 юни 2027 г. в три съществени отношения:

– окончателното плащане се извършва наведнъж след края на периода и може да постъпи чак до 31 декември 2027 г.;

– аванс се дължи само за месеци със средна борсова цена над 180 €/MWh, въпреки че базовата цена, спрямо която се изчислява компенсацията, е 122,71 €/MWh;

– размерът на компенсацията (до 80% от разликата) ще бъде определен едва след края на периода, в зависимост от останалите във ФСЕС средства.

Резултатът е видим още за септември: при средна цена 166,24 €/MWh, т.е. с около 43 €/MWh над базата, предприятията не получиха нищо, тъй като прагът за аванс не беше достигнат.

3. Последици за икономиката Най-уязвими са малките и средните предприятия, които нямат резерви да поемат подобни разходи, като вече има фирми, временно преустановили дейността си! Без промени преди зимата очакваме свиване на производството и услугите, съкращения и забавени заплати, неизпълнени договори с фиксирани цени и прехвърляне на разходите в цените, с нов натиск върху инфлацията.

4. Предложения на БТПП

1) Спешна среща в Министерския съвет с участието на министър-председателя, министъра на финансите, министъра на енергетиката и представители на БТПП.

2) Връщане към месечно изчисляване и изплащане на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а като минимум – месечен аванс, който реално покрива част от текущите разходи.

3) Изравняване на прага за авансово плащане с базовата цена от 122,71 €/MWh, за да не остават месеци с висока цена без подкрепа.

4) Публикуване на финансовите разчети на Министерството на енергетиката и ФСЕС, на които се основава еднократното плащане – наличен ресурс, прогнозните разходи при различни ценови сценарии и очакван процент на компенсиране с отделно посочване на средствата за общия механизъм за небитовите крайни клиенти.

5) Осигуряване на допълнителни средства за ФСЕС (напр. чрез държавна гаранция или мостово финансиране), така че отложеното плащане да не завърши с недостиг.

6) Предварително обсъждане на всяка промяна в параметрите на Програмата в Националния съвет за тристранно сътрудничество. БТПП е готова да участва активно в изработването на решение, което е едновременно ефективно и финансово устойчиво за всички български предприятия.