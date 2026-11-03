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БТПП търси спешен диалог с правителството заради цените на тока за бизнеса

БТПП търси спешен диалог с правителството заради цените на тока за бизнеса

3 Ноември, 2026 08:36 577 15

  • небитови потребители-
  • електроенергия-
  • бтпп

Единственият инструмент, достъпен за всички небитови крайни клиенти, е Програмата за компенсиране на разходите за електрическа енергия

БТПП търси спешен диалог с правителството заради цените на тока за бизнеса - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Като национална организация представляваща работодателите у нас изразяваме сериозна загриженост от развитието на цените на електрическата енергия през последните месеци.

Поскъпването на електроенергията за бизнеса – производители, търговци, превозвачи, земеделски стопани и доставчици на услуги, немиуемо ще се отрази на цените на стоките и услугите за домакинствата.

1. Динамика на цените Средномесечните цени за базов товар на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са, както следва:

БТПП търси спешен диалог с правителството заради цените на тока за бизнеса

Като национална организация представляваща работодателите у нас изразяваме сериозна загриженост от развитието на цените на електрическата енергия през последните месеци. Поскъпването на електроенергията за бизнеса – производители, търговци, превозвачи, земеделски стопани и доставчици на услуги, немиуемо ще се отрази на цените на стоките и услугите за домакинствата. 1. Динамика на цените Средномесечните цени за базов товар на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са, както следва:

2. Действащата програма за компенсации не осигурява навременна подкрепа

Единственият инструмент, достъпен за всички небитови крайни клиенти, е Програмата за компенсиране на разходите за електрическа енергия, финансирана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).

През април 2026 г. с Решение № 344 на Министерския съвет беше въведен месечен ред за изчисляване и плащане, който бизнесът оцени положително. Решение № 730 от 18.09.2026 г. обаче променя механизма за периода 1 септември 2026 г. – 30 юни 2027 г. в три съществени отношения:

– окончателното плащане се извършва наведнъж след края на периода и може да постъпи чак до 31 декември 2027 г.;

– аванс се дължи само за месеци със средна борсова цена над 180 €/MWh, въпреки че базовата цена, спрямо която се изчислява компенсацията, е 122,71 €/MWh;

– размерът на компенсацията (до 80% от разликата) ще бъде определен едва след края на периода, в зависимост от останалите във ФСЕС средства.

Резултатът е видим още за септември: при средна цена 166,24 €/MWh, т.е. с около 43 €/MWh над базата, предприятията не получиха нищо, тъй като прагът за аванс не беше достигнат.

3. Последици за икономиката Най-уязвими са малките и средните предприятия, които нямат резерви да поемат подобни разходи, като вече има фирми, временно преустановили дейността си! Без промени преди зимата очакваме свиване на производството и услугите, съкращения и забавени заплати, неизпълнени договори с фиксирани цени и прехвърляне на разходите в цените, с нов натиск върху инфлацията.

4. Предложения на БТПП

1) Спешна среща в Министерския съвет с участието на министър-председателя, министъра на финансите, министъра на енергетиката и представители на БТПП.

2) Връщане към месечно изчисляване и изплащане на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а като минимум – месечен аванс, който реално покрива част от текущите разходи.

3) Изравняване на прага за авансово плащане с базовата цена от 122,71 €/MWh, за да не остават месеци с висока цена без подкрепа.

4) Публикуване на финансовите разчети на Министерството на енергетиката и ФСЕС, на които се основава еднократното плащане – наличен ресурс, прогнозните разходи при различни ценови сценарии и очакван процент на компенсиране с отделно посочване на средствата за общия механизъм за небитовите крайни клиенти.

5) Осигуряване на допълнителни средства за ФСЕС (напр. чрез държавна гаранция или мостово финансиране), така че отложеното плащане да не завърши с недостиг.

6) Предварително обсъждане на всяка промяна в параметрите на Програмата в Националния съвет за тристранно сътрудничество. БТПП е готова да участва активно в изработването на решение, което е едновременно ефективно и финансово устойчиво за всички български предприятия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    под юмручето на фатмачето дьлго ще е така
    свиквайте

    Коментиран от #8

    08:37 03.11.2026

  • 2 честен ционист

    3 2 Отговор
    Радевата зима чука на вратата.

    08:38 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    2 1 Отговор
    Коя банка ще фалира първо..?

    08:41 03.11.2026

  • 6 долу ес

    2 2 Отговор
    не е виновен Радев, а аталантическите бонклу ци които глсуваха за санкции срещу бензиностанцията., за затриванеро на ЮП и Белене! съшия. бо клук БМБ се похвали, че лично ги бил затрил, за да получи индулгенция за греховете си и кражбите си. Съшия тоя бизнес от БТПП 15 г глсуваха за тях, сега риват!

    08:44 03.11.2026

  • 7 Тръмп се оказа

    2 1 Отговор
    Горбачов за Урсулите.Аз преживях и двете...

    08:45 03.11.2026

  • 8 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Разбиването на енергетиката започна успешно при иван костов! Влизането в гейсъюз в довърши!

    08:48 03.11.2026

  • 9 Кой Трябва Да Я Произведе ?

    2 0 Отговор
    И Да Ви Я Продаде ?

    Май Самите Вие ?

    И Защо Тя Ви Се Вижда Висока ?

    08:50 03.11.2026

  • 10 Тики

    3 0 Отговор
    Нали искахте пазарни цени, имате ги.

    Коментиран от #12

    08:53 03.11.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БТПП КАТО БИЗНЕСМЕНИ ДА СЕ РАЗБЕРАТ С БИЗНЕМСЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БОШОВ , ЦОЦОРКОВ, ДЕЛЯН ДОБРЕВ , ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА , МОНИКА СТАНИШЕВА И ОПГ СИК ЗА ЦЕНИТЕ НА ТОКА...
    ... ТАКА ДЕ ... КВО БЪРКАТ ДЪРЖАВАТА В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС

    08:54 03.11.2026

  • 12 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тики":

    Това не са пазарни цени, а цени като за индиянци.

    08:58 03.11.2026

  • 13 Милен

    1 0 Отговор
    Е па не мога да ги разбера тия ,,работодателски организации", първо искаха свободен пазар за ел. енергия а сега не искат да плащат ,,свободните" цени за същата, хем искат държавата да не им се меси а постоянно чакат някакви компенсации за нещо си.

    09:00 03.11.2026

  • 14 чиста работа

    0 0 Отговор
    В ЕС цените отдавна са такива. Нали уж социализма свърши, а всеки иска държавата да му дава пари. Кога всички ще излязат на свободният пазар на ток? Само отлагаме и после гърмим здраво с цените.

    09:08 03.11.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Застлахме България с тия скапани огледала, а тока е в космоса. Това беше целта на такива като Делян Добрев!
    НИКОГА няма да разрешат да има АЕЦ, защото нямат интерес!

    09:09 03.11.2026

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