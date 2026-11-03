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Бивш топ синдикалист от КНСБ защити национализацията на втория стълб от пенсиите

Бивш топ синдикалист от КНСБ защити национализацията на втория стълб от пенсиите

3 Ноември, 2026 19:06 1 094 23

  • кнсб-
  • любослав костов-
  • пенсии-
  • доходи-
  • мерки

Години наред критикувам неолибералния догматизъм, който се опитваше да убеди българина, че частният пазар ще реши социалните му проблеми. Не ги реши. Решава ги работещата и силна социална държава!

Бивш топ синдикалист от КНСБ защити национализацията на втория стълб от пенсиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хвърлят се тежки думи като „национализация“ заради подготвяните от МФ промени във втория пенсионен стълб. Нека намалим малко емоциите и погледнем фактите, защото лобито на частните фондове вече включи мощната си машина за манипулации. Истината е съвсем различна от това, което ви сервират.

Това коментира във "Фейсбук" бившият главен икономист на КНСБ Любослав Костов.

Първо, няма никаква „национализация“. Натрупаните до момента пари по личните партиди на хората в универсалните пенсионни фондове (УПФ) си остават там и никой няма да ги докосне. Спекулациите по тази тема са плашене на гаргите.

Второ, това което реално се случва, е промяна в бъдещия модел на разпределение, намаляване на задължителната вноска към УПФ от 5% на 2,5%, както и прехвърляне на останалите 2,5% в НОИ. Защо това е в полза на работещите? Защото държавният стълб работи на принципа на солидарността и гарантира реални пенсии, докато частните фондове през годините показаха, че трудно покриват дори инфлацията с доходността си, но за сметка на това редовно удържат своите такси.

Това е засилване на обществения осигурителен фонд, който издържа настоящите и гарантира бъдещите пенсионери. Вместо парите на 4 млн. българи да захранват финансовия катализатор на шепа частни дружества и да се топят от пазарните рискове, те отиват в солидарната система. Държавата не „прибира“ тези пари за себе си.

Години наред критикувам неолибералния догматизъм, който се опитваше да убеди българина, че частният пазар ще реши социалните му проблеми. Не ги реши. Решава ги работещата и силна социална държава. Разбира се, дяволът винаги е в детайлите. Чакам в петък МФ официално да публикува текста на Закона за държавния бюджет за 2027 г., за да се видят детайлите. Но на първо четене, това решение звучи дълбоко солидарно и в интерес на работещите хора. Никой не пипа парите на хората, а само печалбите от таксите, които усвояват на техен гръб частните фондове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръц!

    11 14 Отговор
    Тоя явно иска да свали правителството.

    19:06 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Разпъвате чадър

    21 13 Отговор
    над безобразията им! Няма такива синдикати! И няма да спасите чорапите от разгром!

    19:09 03.11.2026

  • 4 Любослав Костов

    20 9 Отговор
    освен бивш синдикалист е и "бивш" комунист.

    Коментиран от #13

    19:10 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 реставрация

    10 4 Отговор
    Няма национализация, а привеждане в съответствие с бъдещи промени....
    За сравнение никога при стрителството на социализма не е национализирана земята на селяните, а е приведена даже "доброволно" чрез собственоръчно подписани заявления в трудови колективни земеделски стопанства.

    19:14 03.11.2026

  • 7 факти дпс

    3 1 Отговор
    един ден ще се срещнем

    19:16 03.11.2026

  • 8 Никой

    13 9 Отговор
    Този , напусна КНСБ и премина на страната на Прогресивна България . Надявам се , че ще ви стане ясно за напъните му .

    Коментиран от #15

    19:16 03.11.2026

  • 9 Фори

    12 10 Отговор
    Този е Йотовист. Естествено че ще защитава управляващите. Влезе в президентството и тегли шута на трудещите се!

    19:16 03.11.2026

  • 10 Пол Макензи - Политико ( превод)

    10 7 Отговор
    - 30% поскъпване на винетките.
    - 30% по-високи данъчни оценки.
    - 32% по-скъп газ.

    - Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се: +12,62%.
    - Максимален осигурителен доход: +8,92%.
    - Закупуване на пенсионен стаж: +12,63%.

    Това е заложено в новия бюджет на главатаря на тежката организирана престъпност и грабителска олигархия Румен Георгиев Радев!

    Пишем го просто за да предупредя всички вас, които ме следвате медията ни, за неща, които упорито говорим последните 9 месеца.

    Дали ще позволим да мине е друг въпрос, това предстои.

    Цената на енергията се качва. От много време също така говорим, че експозицията към енергийни компании може да тушира донякъде това, защото същото, което вдига вашите разходи, пълни техния джоб.

    Напишете ми - подготвени ли са личните ви финанси за това или ще натежи доста на личния ви бюджет?
    И готови ли сте да продавате имоти и активи за да оцелеете?

    19:17 03.11.2026

  • 11 Смях

    6 4 Отговор
    Върнете Б.Б и момчето че при тях беше по добре

    Коментиран от #14

    19:18 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Че този същия беше в ИК на Йотова

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Любослав Костов":

    И активист на ПБ на изборите април тази година

    19:18 03.11.2026

  • 14 Преди

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Смях":

    крадяха 10%,сега ще ни оставят по 10% !

    19:21 03.11.2026

  • 15 Ваня

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Всички сме прогресивни хора!

    19:23 03.11.2026

  • 16 Какъв топ

    2 4 Отговор
    е този лисунгер,подлизур?

    19:24 03.11.2026

  • 17 Помните ли Варненските пирамиди?

    10 2 Отговор
    А преди тях - Пловдивските пирамиди?

    Това са частните пенсионни фондове - пирамиди с фараони и роби на труда, които да си дават парите на фараоните, срещу обещанията им за светъл задгробен живот.

    Зад НОИ е Държавата, която и днес дава на пенсионерите 50% от пенсиите им през държавния бюджет.

    Зад фараоните от частните пенсионни фондове стои единствено светлият задгробен живот!

    Опичайте си акъла, млади зомбита и роби на капитала. Жал ми е за вас, наистина.

    19:29 03.11.2026

  • 18 пенсионер от Варна

    2 3 Отговор
    поредната миризлива партенка на отпадналата необходимост !

    19:31 03.11.2026

  • 19 Пенсионер

    8 1 Отговор
    Когато агитираха да се запишем в задължителните фондове, всички казваха: "..тези пари са Ваши и може да ги ползвате когато решите". Когато се пенсионирах и поисках да ми изплатят събраната сума във фонда ми казаха: "..парите вече са наши и ние определяме как ще Ви ги дадем". Законно ни излъгаха и законно ни присвоиха парите.

    19:33 03.11.2026

  • 20 !!!?

    6 5 Отговор
    Комунистите взеха властта, започват да връщат Миналото...!!!?

    19:34 03.11.2026

  • 21 Защото !

    6 0 Отговор
    държавният стълб работи на принципа на солидарността и гарантира реални пенсии, докато частните фондове през годините показаха, че трудно покриват дори инфлацията с доходността си !

    Което означава !

    Че парите Там !

    Не си остават Тамз !

    А са вложени Някъде !

    Където Могат Да Се Загубят !

    Послбе Вървми Ги Гони !

    Да Си Ги ТърСиш !

    19:48 03.11.2026

  • 22 Комар с парите за старост ще играят

    0 0 Отговор
    Това беше единственото предложение на прогресивните, което защитава интереса на обикновените хора.
    Лобистите и олигарсите не искат българите да живеят добре. Пазят си приходите от гарантирания бизнес. И си искат цялата лесна печалба, при това освободена от данъци...
    Разчитат на елементарната човешка алчност, социално загриженият Асенчо си го рече по телевизора.
    Лаком гъ.з, кръв с.ре! Когато две е по-малко от 1, какво ще наследиш?
    Решението очевидно не е подялбата, а премахване на задължителния характер на осигуряването в частните фондове.
    Така трябва да се направи, за да се затвори лакомата уста на мутрите.

    20:10 03.11.2026

  • 23 Мъни, мъни..

    0 0 Отговор
    Заглавието ви дори е абсолютна лъжа и долнопробна манипулация!
    Факти?

    20:14 03.11.2026

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