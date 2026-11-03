Бивш топ синдикалист от КНСБ защити национализацията на втория стълб от пенсиите

Хвърлят се тежки думи като „национализация“ заради подготвяните от МФ промени във втория пенсионен стълб. Нека намалим малко емоциите и погледнем фактите, защото лобито на частните фондове вече включи мощната си машина за манипулации. Истината е съвсем различна от това, което ви сервират.
Това коментира във "Фейсбук" бившият главен икономист на КНСБ Любослав Костов.
Първо, няма никаква „национализация“. Натрупаните до момента пари по личните партиди на хората в универсалните пенсионни фондове (УПФ) си остават там и никой няма да ги докосне. Спекулациите по тази тема са плашене на гаргите.
Второ, това което реално се случва, е промяна в бъдещия модел на разпределение, намаляване на задължителната вноска към УПФ от 5% на 2,5%, както и прехвърляне на останалите 2,5% в НОИ. Защо това е в полза на работещите? Защото държавният стълб работи на принципа на солидарността и гарантира реални пенсии, докато частните фондове през годините показаха, че трудно покриват дори инфлацията с доходността си, но за сметка на това редовно удържат своите такси.
Това е засилване на обществения осигурителен фонд, който издържа настоящите и гарантира бъдещите пенсионери. Вместо парите на 4 млн. българи да захранват финансовия катализатор на шепа частни дружества и да се топят от пазарните рискове, те отиват в солидарната система. Държавата не „прибира“ тези пари за себе си.
Години наред критикувам неолибералния догматизъм, който се опитваше да убеди българина, че частният пазар ще реши социалните му проблеми. Не ги реши. Решава ги работещата и силна социална държава. Разбира се, дяволът винаги е в детайлите. Чакам в петък МФ официално да публикува текста на Закона за държавния бюджет за 2027 г., за да се видят детайлите. Но на първо четене, това решение звучи дълбоко солидарно и в интерес на работещите хора. Никой не пипа парите на хората, а само печалбите от таксите, които усвояват на техен гръб частните фондове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръц!
19:06 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Разпъвате чадър
19:09 03.11.2026
4 Любослав Костов
Коментиран от #13
19:10 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 реставрация
За сравнение никога при стрителството на социализма не е национализирана земята на селяните, а е приведена даже "доброволно" чрез собственоръчно подписани заявления в трудови колективни земеделски стопанства.
19:14 03.11.2026
7 факти дпс
19:16 03.11.2026
8 Никой
Коментиран от #15
19:16 03.11.2026
9 Фори
19:16 03.11.2026
10 Пол Макензи - Политико ( превод)
- 30% по-високи данъчни оценки.
- 32% по-скъп газ.
- Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се: +12,62%.
- Максимален осигурителен доход: +8,92%.
- Закупуване на пенсионен стаж: +12,63%.
Това е заложено в новия бюджет на главатаря на тежката организирана престъпност и грабителска олигархия Румен Георгиев Радев!
Пишем го просто за да предупредя всички вас, които ме следвате медията ни, за неща, които упорито говорим последните 9 месеца.
Дали ще позволим да мине е друг въпрос, това предстои.
Цената на енергията се качва. От много време също така говорим, че експозицията към енергийни компании може да тушира донякъде това, защото същото, което вдига вашите разходи, пълни техния джоб.
Напишете ми - подготвени ли са личните ви финанси за това или ще натежи доста на личния ви бюджет?
И готови ли сте да продавате имоти и активи за да оцелеете?
19:17 03.11.2026
11 Смях
Коментиран от #14
19:18 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Че този същия беше в ИК на Йотова
До коментар #4 от "Любослав Костов":И активист на ПБ на изборите април тази година
19:18 03.11.2026
14 Преди
До коментар #11 от "Смях":крадяха 10%,сега ще ни оставят по 10% !
19:21 03.11.2026
15 Ваня
До коментар #8 от "Никой":Всички сме прогресивни хора!
19:23 03.11.2026
16 Какъв топ
19:24 03.11.2026
17 Помните ли Варненските пирамиди?
Това са частните пенсионни фондове - пирамиди с фараони и роби на труда, които да си дават парите на фараоните, срещу обещанията им за светъл задгробен живот.
Зад НОИ е Държавата, която и днес дава на пенсионерите 50% от пенсиите им през държавния бюджет.
Зад фараоните от частните пенсионни фондове стои единствено светлият задгробен живот!
Опичайте си акъла, млади зомбита и роби на капитала. Жал ми е за вас, наистина.
19:29 03.11.2026
18 пенсионер от Варна
19:31 03.11.2026
19 Пенсионер
19:33 03.11.2026
20 !!!?
19:34 03.11.2026
21 Защото !
Което означава !
Че парите Там !
Не си остават Тамз !
А са вложени Някъде !
Където Могат Да Се Загубят !
Послбе Вървми Ги Гони !
Да Си Ги ТърСиш !
19:48 03.11.2026
22 Комар с парите за старост ще играят
Лобистите и олигарсите не искат българите да живеят добре. Пазят си приходите от гарантирания бизнес. И си искат цялата лесна печалба, при това освободена от данъци...
Разчитат на елементарната човешка алчност, социално загриженият Асенчо си го рече по телевизора.
Лаком гъ.з, кръв с.ре! Когато две е по-малко от 1, какво ще наследиш?
Решението очевидно не е подялбата, а премахване на задължителния характер на осигуряването в частните фондове.
Така трябва да се направи, за да се затвори лакомата уста на мутрите.
20:10 03.11.2026
23 Мъни, мъни..
Факти?
20:14 03.11.2026