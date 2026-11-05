Изслушват още четирима кандидати за ВСС в парламента

Правната комисия на Народното събрание продължава изслушването на допуснатите кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В рамките на заседанието се очаква да бъдат представени и изслушани останалите четирима кандидати за прокурорската колегия.

Процедурата започна с изслушвания на кандидатите за съдийската колегия. Те бяха проведени от депутатите в правната комисия през предходните дни. След приключването на настоящия етап кандидатурите трябва да бъдат подложени на гласуване в пленарната зала.

Необходими са 160 гласа за всеки кандидат

За избора на член на ВСС Народното събрание трябва да събере мнозинство от най-малко 160 гласа за всеки отделен кандидат. Това означава, че подкрепата ще бъде гласувана поименно, а не като общ пакет за съдийската и прокурорската колегия.

„За избор на членове на ВСС парламентът трябва да събере мнозинство от минимум 160 гласа за всеки.“

Информацията за продължаващите изслушвания е съобщена от БНТ. В подадения материал не са посочени имената на четиримата кандидати за прокурорската колегия, нито е обявена дата за гласуването им в пленарната зала.

Източници: bntnews.bg