Новини
България »
София »
Изслушват още четирима кандидати за ВСС в парламента
  Тема: Избори

Изслушват още четирима кандидати за ВСС в парламента

5 Ноември, 2026 06:40 317 0

  • всс-
  • народно събрание-
  • правна комисия-
  • прокурорска колегия-
  • съдийска колегия

Правната комисия продължава процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. За всеки кандидат са нужни минимум 160 гласа

Изслушват още четирима кандидати за ВСС в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правната комисия на Народното събрание продължава изслушването на допуснатите кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В рамките на заседанието се очаква да бъдат представени и изслушани останалите четирима кандидати за прокурорската колегия.

Процедурата започна с изслушвания на кандидатите за съдийската колегия. Те бяха проведени от депутатите в правната комисия през предходните дни. След приключването на настоящия етап кандидатурите трябва да бъдат подложени на гласуване в пленарната зала.

Необходими са 160 гласа за всеки кандидат

За избора на член на ВСС Народното събрание трябва да събере мнозинство от най-малко 160 гласа за всеки отделен кандидат. Това означава, че подкрепата ще бъде гласувана поименно, а не като общ пакет за съдийската и прокурорската колегия.

„За избор на членове на ВСС парламентът трябва да събере мнозинство от минимум 160 гласа за всеки.“

Информацията за продължаващите изслушвания е съобщена от БНТ. В подадения материал не са посочени имената на четиримата кандидати за прокурорската колегия, нито е обявена дата за гласуването им в пленарната зала.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове