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Атанас Пеканов: За първи път бюджет ще се представи открито и пред голяма аудитория

Атанас Пеканов: За първи път бюджет ще се представи открито и пред голяма аудитория

5 Ноември, 2026 16:11 835 25

  • атанас пеканов-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

България има структурни проблеми с публичните финанси. И тези проблеми са възникнали с бюджетните решения в периода от 2020 до средата на 2026 г.

Атанас Пеканов: За първи път бюджет ще се представи открито и пред голяма аудитория - 1
Снимка: БГНЕС
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Разбирам, че решението ни да представим ясно, прозрачно и в детайл новия бюджет в най-големия икономически университет в България, вместо отделени и скрити от публиката на трибунка в министерството или под светлините на Гранитна зала, е скандално и непростимо. Все пак има и други теми, за които е хубаво да говорим - такива са трите одитни доклада на Сметната палата от началото на тази седмица. Няколко медии все пак обективно отразиха истините, изказани в тях - а именно, че България има структурни проблеми с публичните финанси. И тези проблеми са възникнали с бюджетните решения в периода от 2020 до средата на 2026 г.

Това написа във "Фейсбук" вицепремиерът Атанас Пеканов.

Както пише Медиапул: „А основното заключение от одитите е много просто – отпушването на социалните разходи и заплатите в публичния сектор в последните шест години не може да се плати със сегашните данъци. Всички тези разходи нарастват планомерно всяка година като снежна топка, докато данъците си остават малко или много същите като дял от БВП (около 30%).“

Само няколко важни факта. В този период, разходите за персонал са нараснали със 114% - от 11,37 млрд. лв. до 24,3 млрд. лв., или с близо 13 млрд. лв. Темпът на увеличението им изпреварва този на данъчните приходи с 25,3 процентни пункта, както и този на икономическия растеж. Над 90% от увеличението през 2025 г. е концентрирано в едва 11 от 45 разпоредители с бюджет, като около 60% от този ръст е в сектор „Отбрана и сигурност“. Основен фактор са механизмите за автоматично увеличение на възнагражденията, които превръщат разходите в постоянен ангажимент.

Същевременно редица данъчни решения, предприемани от правителствата през тези години, са ограничавали приходите. Намалените ставки на ДДС са стрували на бюджета 1,48 млрд. лв., а повишаването на прага за регистрация по ДДС - 1,42 млрд. лв. Общият кумулативен ефект от анализираните мерки върху данъчно-осигурителните приходи е едва 44,9 млн. лв. в положителна посока. Разбирай - не е правено кой знае какво за да стои държавата на по-стабилна основа.

На разходната част все повече тежи и трансферът за покриване на дефицита в държавното обществено осигуряване. Разходите на ДОО нарастват с 91% - от 14,28 на 27,28 млрд. лв. Приходите от осигурителни вноски покриват едва 54,9% от разходите при 59,9% през 2020 г. Зависимостта от държавния бюджет надхвърля 12 млрд. лв. годишно. Одитът показва, че паралелно с това отслабва връзката между осигурителния принос и пенсията.

В същото време, за да дават обещания за бъдещето, правителствата в този период, гласували бюджетите, залагат инвестиционни програми без достатъчно финансово покритие. През 2024 г. прогнозните разходи по националната и общинската инвестиционна програма надхвърлят с повече от 32% общия лимит за капиталови разходи. През 2025 г. общинската програма отново е недостатъчно обезпечена. Така се създават ангажименти, които се прехвърлят към следващи бюджети. Особено проблемен е бюджетът на АПИ. Агенцията е отлагала, понякога с години, окончателното одобряване на вече извършени дейности, обвързвайки го с наличието на бюджетни средства. Така разходите не са били своевременно осчетоводявани, а реалните задължения остават извън отчетите.

Резултатът е траен структурен дефицит, който се задълбочава от 2,6% до 4,1% от БВП между 2020 и 2025. Постоянните законово установени разходи растат по-бързо от устойчивите приходи. Държавният дълг става механизъм за покриване на текущи бюджетни нужди. Води се доходна и социална политика - в това няма нищо лошо, но тя не е обезпечена по никакъв начин. Като да обядваш в министерския стол и после да напуснеш управлението, без да си платиш.

Тази сметка все някога трябва да се плати - с по-висок дефицит и дълг, с намаляване на разходи или с увеличаване на данъци. Това са обективни истини, повтаряни къде плахо, къде по-силно през годините от редица експерти. Много от тях сега, изглежда, са ги забравили от страх от задаващия се комунизъм или каквато там е дневната истерия срещу правителството.

Това са структурни проблеми, трупали се с години. Решенията не са лесни - част от мерките, довели до увеличаване на дисбалансите в социалните плащания, например, са в изпълнение на европейски препоръки за подобряване на социалната защита, други са част от националните политики за намаляване на бедността и подкрепата на уязвимите групи. Затова в бюджет 2027, който ще представим утре, сме предвидили както мерки в посока фискална консолидация, така и сериозен социален пакет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въх! Уби ма!

    18 3 Отговор
    За пръв път в света комунист се бие в гърдите.

    Коментиран от #10

    16:13 05.11.2026

  • 2 така и трябва

    13 5 Отговор
    това ще е чутовен грабеж..

    16:13 05.11.2026

  • 3 На чичо момчето

    17 4 Отговор
    Един от убийците на българското лъвче.

    16:14 05.11.2026

  • 4 Не Ме Интересува Представянето !

    23 6 Отговор
    А Самия Бюджет !

    Но От Некадърници Като Вас !

    Не Очаквам Нищо !

    Свясно !

    16:15 05.11.2026

  • 5 Много е възможно

    22 4 Отговор
    за пръв път в света министри да бъдат изхвърлени от Пленарна зала барабар с бюджета им

    16:15 05.11.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Една пиеса на ЕЦБ от Франкфурт.

    16:15 05.11.2026

  • 7 Идиоти...

    21 6 Отговор
    Крадливи и некадърни комунистически идиоти...

    16:16 05.11.2026

  • 8 За пръв път в света

    13 4 Отговор
    комунист представя открит бюджет.
    Какъв героизъм в мирно време!

    Защо не ръкопляскате?!

    16:17 05.11.2026

  • 9 Петканчо

    19 1 Отговор
    Оди у Виена да ядеш вурстове на корем , народа плаща.

    16:18 05.11.2026

  • 10 Стенли

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Въх! Уби ма!":

    Писах ти плюс , но да те питам , къв комунист е пеканката като беше най големия радетел за еврозоната 🤔😕

    Коментиран от #12

    16:19 05.11.2026

  • 11 ВВП

    9 1 Отговор
    Браво! Приготвил съм медали и значки за всички. Ще ви ги пратя по Вулин на връщане от Москва. Пратете Радев пак да прескочи до Сърбия да ви ги вземе. В подплатата на кутийките са директивите ми.

    16:21 05.11.2026

  • 12 Авантаджия е

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Лепнал се зад Радев. Като много други.

    16:21 05.11.2026

  • 13 Незаконен Бюджет !

    10 3 Отговор
    На Незаконно Правителство !

    16:32 05.11.2026

  • 14 пенсионер

    11 1 Отговор
    браво на пеканката браво за бюджета му но само питам ще трябва ли да затягяме коланите през зимата

    16:33 05.11.2026

  • 15 Да ти

    10 2 Отговор
    имам логиката ! От шумкарско котило - толкова !

    16:35 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майора

    11 2 Отговор
    Ало Пеканов , акъл да дава човек искаш предсрочно закриване на ТЕЦ , не желая!Още повече че в този период управляваха и повечето реме служебните кабинети на бившия президент и настоящ премиерРадев! И нито дума за подписаният договор от неговия служебен кабинет “Ботащ” , ощетяващ всеки ден държават с над 500 000€ и задлъжнял до сега с 9 млд евро , които ще плаща обикновения човек чрез нови данъци и такси за смека на отънелия джоб на българина! А вие с нито цент не си намалихте големите заплати както в другите страни!

    16:40 05.11.2026

  • 18 Анонимен

    9 0 Отговор
    Егати безсрамните червени лъжци четвърто поколение щом има малоумници тук и се радват на техните кражби истинска заграбена червена държава пъ.лен диктат

    16:43 05.11.2026

  • 19 Госあ

    4 5 Отговор
    Трудно ще оправят бакиите на баце и шарлатаните. Особено в днешно време. Но нали това обещаха.

    Коментиран от #22, #25

    16:48 05.11.2026

  • 20 Първо

    4 0 Отговор
    вие, политиците, заедно с всички държавни хрантутници, минете на минимални заплати и тогава ела да говорим. Вие сте злото. И с протести само няма да стане. Белене трябва да строите и прасета да гледате. Сбирщина радева.

    16:55 05.11.2026

  • 21 Хора,

    3 1 Отговор
    Стига с тези комунисти. Излезте от тъпите клишета! Къв комутист е този и още доста катэ него в това странно правителство. Че той си е промит евроатлантик без капчица разум. Ма, кое нормално правителство ще осъжда с някакво сборище от хора най-важният документ на държавата-бюджета. Това са пера, параметри, разходи, приходи и т.н., за които външни хора, дори и добри икономисти, нямат хал хабер. Що за малаумно и от най-долна проба популистко решение. Боже, пази държавата с отпаднала необходимост

    16:57 05.11.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    БАЦЕ АХХАХА ОТ 2020 Г ИЗОБЩО НЕ УПРАВЛЯВА 19

    17:17 05.11.2026

  • 23 Горски

    2 0 Отговор
    Някой си Любослав Костов, който приветства представянето на бюджета в УНСС, обяснява, че така било във Франция и как в Сорбоната Макрон разкрил фискалните си реформи?! Тоя знае ли на какъв хал днес е Макрон и дали някой е наясно какви са били фискалните му реформи, при рейтинг от 15%? Ами нищо иненадващо - УНСС си е червено котило открай време. Вижте какви "преподаватели" само има там: Румен Гечев, Емилия Масларова и т.н. Анадънму. В парламента голямата част от депутатите са инвалиди по темата Бюджет ,икономока и финанси докато УНСС несвързано с политически пристрастия ще даде ценен съвет на бючетарите и депутатите.Не се косете Цончо в хор със Сглобката - Асен Василев ,Мирчев ,Божанов ,Надката и Бойко Борисов .Мислете с горните си глави ако имате достатъчно сиво вещество. Бюджетът за 2027 г ще бъде представен на 6.11 от 10 часа в кошарата на овчаря бай Иван край Троян. Надяваме се на конструктивни дебати.

    17:20 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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