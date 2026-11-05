Новини
България »
Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия

Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия

5 Ноември, 2026 19:47 580 8

  • сърбия-
  • българия-
  • пилоти-
  • миг-29-
  • обучение-
  • симулатор

Посланик Ангел Ангелов посрещна втората група български пилоти на МиГ-29

Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Посланикът на Република България в Сърбия Ангел Ангелов, пълномощния министър г-н Петьо Вълков заедно с полк. Митко Борисов – аташе по отбраната, и кап. Богослов Савов – помощник военен аташе, посрещнаха в българската резиденция втората група български пилоти на изтребители МиГ-29, които в периода 2–6 ноември 2026 г. преминават обучение на симулатор в Република Сърбия.

Това съобщиха от посолството на България в Сърбия.

Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия
Снимка: Фейсбук

Мероприятието се провежда в изпълнение на Плана за двустранно военно сътрудничество между министерствата на отбраната на двете държави.

Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия
Снимка: Фейсбук

Обучението допринася за усъвършенстването на професионалните умения и летателните навици на състава на българската изтребителна авиация, както и за задълбочаването на партньорството и взаимодействието между въоръжените сили на България и Сърбия.

Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия
Снимка: Фейсбук

Срещата още веднъж подчерта значението не само на професионалното военно сътрудничество, но и на личните контакти и приятелството.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    11 9 Отговор
    Бравос!
    Пилотите се учат да шофират 50-годишните Москвич-29 които са за музея.
    На това му се казва новина!

    19:52 05.11.2026

  • 2 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ

    10 3 Отговор
    Самолети няма - обучение има. Нещо ми напомня за нещата при една друга система.

    19:56 05.11.2026

  • 3 Браво

    4 6 Отговор
    Май ще сменяме курса и доставките на самолети:)

    19:58 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    2 2 Отговор
    Нашите пилоти са симуланти .. на симулатор летят.

    20:00 05.11.2026

  • 6 Защо в Сърбия?

    5 1 Отговор
    Там ли са кремльовските обучители?

    20:03 05.11.2026

  • 7 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ

    4 0 Отговор
    Никъде обаче не пише кога е приет "Плана за двустранно военно сътрудничество".

    20:05 05.11.2026

  • 8 На жолта ракия

    0 0 Отговор
    И Плескавици. Ох , Котьо.

    20:10 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове