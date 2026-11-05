Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия

Посланикът на Република България в Сърбия Ангел Ангелов, пълномощния министър г-н Петьо Вълков заедно с полк. Митко Борисов – аташе по отбраната, и кап. Богослов Савов – помощник военен аташе, посрещнаха в българската резиденция втората група български пилоти на изтребители МиГ-29, които в периода 2–6 ноември 2026 г. преминават обучение на симулатор в Република Сърбия.
Това съобщиха от посолството на България в Сърбия.
Мероприятието се провежда в изпълнение на Плана за двустранно военно сътрудничество между министерствата на отбраната на двете държави.
Обучението допринася за усъвършенстването на професионалните умения и летателните навици на състава на българската изтребителна авиация, както и за задълбочаването на партньорството и взаимодействието между въоръжените сили на България и Сърбия.
Срещата още веднъж подчерта значението не само на професионалното военно сътрудничество, но и на личните контакти и приятелството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
Пилотите се учат да шофират 50-годишните Москвич-29 които са за музея.
На това му се казва новина!
19:52 05.11.2026
2 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ
19:56 05.11.2026
3 Браво
19:58 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
20:00 05.11.2026
6 Защо в Сърбия?
20:03 05.11.2026
7 СВО 1 715 дни РЕЗИЛ
20:05 05.11.2026
8 На жолта ракия
20:10 05.11.2026