Български пилоти на МиГ-29 преминаха обучение на симулатор в Сърбия

Посланикът на Република България в Сърбия Ангел Ангелов, пълномощния министър г-н Петьо Вълков заедно с полк. Митко Борисов – аташе по отбраната, и кап. Богослов Савов – помощник военен аташе, посрещнаха в българската резиденция втората група български пилоти на изтребители МиГ-29, които в периода 2–6 ноември 2026 г. преминават обучение на симулатор в Република Сърбия.

Това съобщиха от посолството на България в Сърбия.

Снимка: Фейсбук

Мероприятието се провежда в изпълнение на Плана за двустранно военно сътрудничество между министерствата на отбраната на двете държави.

Снимка: Фейсбук

Обучението допринася за усъвършенстването на професионалните умения и летателните навици на състава на българската изтребителна авиация, както и за задълбочаването на партньорството и взаимодействието между въоръжените сили на България и Сърбия.

Снимка: Фейсбук

Срещата още веднъж подчерта значението не само на професионалното военно сътрудничество, но и на личните контакти и приятелството.