Демерджиев: Заплатите в МВР през 2027 г. няма да се увеличават

Вероятно няма да има увеличение на възнагражденията в МВР през 2027 г., заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му се обсъжда повишаването на заплатите да започне поетапно от 2028 г.

„За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата“, каза Демерджиев. Той уточни, че не може да коментира окончателно бюджета.

Министърът припомни, че последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е било насочено към компенсиране на натрупаното през годините изоставане.

Без съкращаване на служители с полицейски функции

План-сметката няма да доведе до намаляване на служителите с полицейски функции, заяви още Демерджиев. „В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това“, каза той.

В същото време се предвижда съкращаване на някои дежурни части, както и понижаване на определени ръководни позиции. По думите на министъра част от служителите, които формално имат полицейски функции, работят в структури, които не са свързани с типичната полицейска дейност.

„Изчистваме структурите от дублиращи се функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейска работа, а по-скоро представляват смесване между административни функции и полицейска работа“, допълни Демерджиев.

Източници: nova.bg