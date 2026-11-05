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Демерджиев: Заплатите в МВР през 2027 г. няма да се увеличават

Демерджиев: Заплатите в МВР през 2027 г. няма да се увеличават

5 Ноември, 2026 16:18 1 255 31

  • мвр-
  • иван демерджиев-
  • заплати-
  • държавен бюджет-
  • полицейски служители

Обсъжда се увеличението да започне поетапно от 2028 г. Не се планира съкращаване на служители с полицейски функции

Демерджиев: Заплатите в МВР през 2027 г. няма да се увеличават - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вероятно няма да има увеличение на възнагражденията в МВР през 2027 г., заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му се обсъжда повишаването на заплатите да започне поетапно от 2028 г.

„За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата“, каза Демерджиев. Той уточни, че не може да коментира окончателно бюджета.

Министърът припомни, че последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е било насочено към компенсиране на натрупаното през годините изоставане.

Без съкращаване на служители с полицейски функции

План-сметката няма да доведе до намаляване на служителите с полицейски функции, заяви още Демерджиев. „В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това“, каза той.

В същото време се предвижда съкращаване на някои дежурни части, както и понижаване на определени ръководни позиции. По думите на министъра част от служителите, които формално имат полицейски функции, работят в структури, които не са свързани с типичната полицейска дейност.

„Изчистваме структурите от дублиращи се функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейска работа, а по-скоро представляват смесване между административни функции и полицейска работа“, допълни Демерджиев.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Милиционер

    20 3 Отговор
    Е затва ще мажем на телефоните в патрулките и тва е

    Коментиран от #9, #19, #31

    16:19 05.11.2026

  • 3 а общ поръчки и чекмеджета ще

    12 7 Отговор
    се увеличават ли през 2027г

    16:20 05.11.2026

  • 4 Стенли

    20 4 Отговор
    А това е едно добро нещо 😁😁

    16:21 05.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    35 6 Отговор
    Даже заплатите на тия търтеи трябва да се намалят, 2000Е са много за кучетата на властта

    16:21 05.11.2026

  • 6 От МВР

    28 1 Отговор
    Тоя па!?
    Вече вдигам всяко кимане с палката - от 20 на 50 евро! Над 100% увеличение!

    16:22 05.11.2026

  • 7 като почнат протестите на мвр както при

    14 7 Отговор
    тиквено време ще клекнете и вие

    За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите

    16:22 05.11.2026

  • 8 хъхъ

    14 8 Отговор
    Милиционерът Кандев как ще изплаща ипотеката като напусна МВР и няма да бъде вице? Проследете тази работа.

    16:24 05.11.2026

  • 9 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Милиционер":

    то щото па досега сте правили нещо друго ....

    16:28 05.11.2026

  • 10 5556

    8 1 Отговор
    Е, как така? Нали трябва да правим капково напояване на крайпътните храсти, че в тая суша съвсем изсъхнаха и ще останем само на заплати.
    Дай пари поне за капковото!

    16:29 05.11.2026

  • 11 А външният дълг?

    9 0 Отговор
    И той ли ?

    16:31 05.11.2026

  • 12 Никой

    8 1 Отговор
    Какво стана с шефа на НСО ?

    16:31 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Циник

    9 1 Отговор
    Няма да има или вероятно няма да има? Разликата е огромна.

    16:34 05.11.2026

  • 15 Само им раздавате бонуси

    9 2 Отговор
    На всеки 3 месеца по 120 млн.евро

    16:35 05.11.2026

  • 16 Нексус

    11 2 Отговор
    И Борисов днес ги разкри

    Коментиран от #20

    16:36 05.11.2026

  • 17 Макс

    11 1 Отговор
    Защо ? Та те не са стигнали дори 10 000 евро . Срам за министърЪТ . Догодина да се поправи . За местните избори трябват многооооо добре платени полицайчета .

    16:44 05.11.2026

  • 18 на човека му върви и харесван

    4 0 Отговор
    бая моми са го наобиколили

    16:45 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 по голям крадец от тозин на снимката

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Нексус":

    няма последните 35 год забравих хванал е ръката на шиши като две капки вода

    16:49 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Господинът с имотите

    3 0 Отговор
    Няма пари все пак трябва да увеличавам бройката на имотите.

    16:55 05.11.2026

  • 23 Анонимен

    6 1 Отговор
    Армията ни е миниатюрна по решение на управляващите(25000).За разлика от полицията,която като бройка се увеличава (55000).На фона на драстичното спадане на населението(намаляхме ударно до 6милиона души).Като капак на всичко се установява от органите на реда ,че в редиците им полицаи цоцат от две цици.Не плащат нищо на държавата,защото се водят инвалиди,движещи се с два бастуна.В редиците им е навлязъл порок(да се водят нетрудоспособни)и едновременно с това да утилизират и заплата и пенсия.Разумява се държавата е поставена в трудна ситуация.Управленците се вайкат за липса на средства и в същото време органите на реда утилизират пълноценно всички средства.Време е да извършат решителни действия щото този порочен кръг веднъж завинаги да не се случва.

    17:04 05.11.2026

  • 24 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Да не се увеличават повече заплатите на депутатите, МВР, на военните, съдиите, прокурорите, следователите и лекарите. Това са гилдиите на алчните и некадърни идиоти и мафиоти. Само тогава финансите ще бъдат балансирани. Дори за по сигурно,може и да бъдат намалявани.

    17:04 05.11.2026

  • 25 Иванчо

    4 1 Отговор
    Най-сетне нещо добро от това правителство.

    17:07 05.11.2026

  • 26 След 3 увлечения

    3 0 Отговор
    За да пазят властта, това не е достатъчно.
    А кога ще оправят парите на мед сестрите????

    17:12 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 пиене

    1 0 Отговор
    Сигурно ще се пуши пред министерството.

    17:18 05.11.2026

  • 29 Мич

    2 0 Отговор
    Точно така. Предишните им увеличиха с цели 50 процента. И тия са им много за това, което вършат. Ако не им харесва, да отидат в производството, да видят как се изкарват парите.

    17:21 05.11.2026

  • 30 фатмак

    0 0 Отговор
    Как така няма да има увеличение на Заплатите в МВР ? Пет хиляди евро са ми малко

    17:23 05.11.2026

  • 31 забрави да напишеш и за бакшите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Милиционер":

    който взимат защото ти не си полицай а обикновен трол мажи си филията с мас не телефона

    17:26 05.11.2026

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