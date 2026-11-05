Демерджиев: Заплатите в МВР през 2027 г. няма да се увеличават

Вероятно няма да има увеличение на възнагражденията в МВР през 2027 г., заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му се обсъжда повишаването на заплатите да започне поетапно от 2028 г.
„За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата“, каза Демерджиев. Той уточни, че не може да коментира окончателно бюджета.
Министърът припомни, че последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е било насочено към компенсиране на натрупаното през годините изоставане.
Без съкращаване на служители с полицейски функции
План-сметката няма да доведе до намаляване на служителите с полицейски функции, заяви още Демерджиев. „В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това“, каза той.
В същото време се предвижда съкращаване на някои дежурни части, както и понижаване на определени ръководни позиции. По думите на министъра част от служителите, които формално имат полицейски функции, работят в структури, които не са свързани с типичната полицейска дейност.
„Изчистваме структурите от дублиращи се функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейска работа, а по-скоро представляват смесване между административни функции и полицейска работа“, допълни Демерджиев.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Милиционер
Коментиран от #9, #19, #31
16:19 05.11.2026
3 а общ поръчки и чекмеджета ще
16:20 05.11.2026
4 Стенли
16:21 05.11.2026
5 Тик-Ток
16:21 05.11.2026
6 От МВР
Вече вдигам всяко кимане с палката - от 20 на 50 евро! Над 100% увеличение!
16:22 05.11.2026
7 като почнат протестите на мвр както при
За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите
16:22 05.11.2026
8 хъхъ
16:24 05.11.2026
9 Хаха
До коментар #2 от "Милиционер":то щото па досега сте правили нещо друго ....
16:28 05.11.2026
10 5556
Дай пари поне за капковото!
16:29 05.11.2026
11 А външният дълг?
16:31 05.11.2026
12 Никой
16:31 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Циник
16:34 05.11.2026
15 Само им раздавате бонуси
16:35 05.11.2026
16 Нексус
Коментиран от #20
16:36 05.11.2026
17 Макс
16:44 05.11.2026
18 на човека му върви и харесван
16:45 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 по голям крадец от тозин на снимката
До коментар #16 от "Нексус":няма последните 35 год забравих хванал е ръката на шиши като две капки вода
16:49 05.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Господинът с имотите
16:55 05.11.2026
23 Анонимен
17:04 05.11.2026
24 Павел Пенев
17:04 05.11.2026
25 Иванчо
17:07 05.11.2026
26 След 3 увлечения
А кога ще оправят парите на мед сестрите????
17:12 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 пиене
17:18 05.11.2026
29 Мич
17:21 05.11.2026
30 фатмак
17:23 05.11.2026
31 забрави да напишеш и за бакшите
До коментар #2 от "Милиционер":който взимат защото ти не си полицай а обикновен трол мажи си филията с мас не телефона
17:26 05.11.2026