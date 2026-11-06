Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско

Голяма метална конструкция е изплувала на Северния плаж в Приморско. Засега не е установено от какво се е откъснала и как е попаднала в морето.

Сред възможностите е съоръжението да е част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на корабен контейнер. По конструкцията се виждат метални елементи, които наподобяват заваръчни съединения.

Кметът на Приморско Иван Гайков заяви пред БНТ, че съоръжението се е вкопало в пясъка, което затруднява изваждането му.

„Металната конструкция се е вкопала в пясъка на брега, което затруднява изваждането ѝ“, каза Иван Гайков.

В момента се правят опити тя да бъде премахната от плажа.

Източници: bntnews.bg