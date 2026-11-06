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Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско

Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско

6 Ноември, 2026 13:13 540 4

  • приморско-
  • северен плаж-
  • метална конструкция-
  • корабно оборудване

Не е ясно дали съоръжението е част от корабно оборудване, товарна платформа или контейнер

Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско - 1
Снимка: МВР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Голяма метална конструкция е изплувала на Северния плаж в Приморско. Засега не е установено от какво се е откъснала и как е попаднала в морето.

Сред възможностите е съоръжението да е част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на корабен контейнер. По конструкцията се виждат метални елементи, които наподобяват заваръчни съединения.

Кметът на Приморско Иван Гайков заяви пред БНТ, че съоръжението се е вкопало в пясъка, което затруднява изваждането му.

„Металната конструкция се е вкопала в пясъка на брега, което затруднява изваждането ѝ“, каза Иван Гайков.

В момента се правят опити тя да бъде премахната от плажа.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щурецъ

    1 0 Отговор
    Разбрахме, че съоръжението се е вкопало в пясъка, което затруднява изваждането му.Мдааааа!

    13:20 06.11.2026

  • 2 Шоп

    1 0 Отговор
    Крайно съм разочарован от морските!!!
    Чичо Венци вече знае, а вие къде дремахте, та не го гепихте преди чичо Венци да разбере?

    13:21 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Смятай до каква разруха и разпад ни докара Тиквата и Гроб,не могат една тенекия да извадят от пясъка

    13:23 06.11.2026

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