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Издирват 67-годишния Дилян Хубанов от Русе

Издирват 67-годишния Дилян Хубанов от Русе

6 Ноември, 2026 19:23 791 8

  • дилян хубанов-
  • русе-
  • мвр-
  • издирване-
  • полиция

Мъжът е в неизвестност от четвъртък вечерта. Полицията призовава гражданите за съдействие

Издирват 67-годишния Дилян Хубанов от Русе - 1
Снимка: ОДМВР Русе
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Христов Хубанов. Мъжът е в неизвестност от 21:20 часа в четвъртък, а издирването е започнало по молба на неговите близки, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Хубанов е висок около 173 сантиметра и е със слабо телосложение. Той е плешив, с бяла коса и бяла брада тип „катинар“, както и с диоптрични очила. В неизвестния момент е бил облечен с тъмносиньо дълго яке и сини дънки.

Последно мъжът е забелязан в района на улица „Николай Здравков“, като се е придвижвал в посока към улица „Борисова“ в Русе.

От полицията призовават всеки, който има информация за местонахождението му или го е забелязал, „незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР“.

Към момента няма потвърдена информация за местонахождението на Дилян Хубанов.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    8 0 Отговор
    Дано го намерят. Статистика е лоша в тази насока. Пак ще напиша , че трябва да има специализиран отряд за издирване на хора. Да разполагат с обучени кучета, следотърсачи. Около 10 човека, тясно специализирани само в това, ще са достатъчни и без това имаме най-много полицай на глава от населението (повечето са администрация и трябва да се съкрати)

    19:49 06.11.2026

  • 3 Дано съм лош пророк

    2 1 Отговор
    Оглозгали са го избирателите Ишиш

    Коментиран от #4

    19:55 06.11.2026

  • 4 Гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дано съм лош пророк":

    Бъди оптимист. Отишъл е да шба питки дедото.

    19:57 06.11.2026

  • 5 СТО ПРОЦЕНТА Е БЕЗ ПЕНСИЯ

    2 1 Отговор
    ШОТ Е БЕЗ РАБОТА ОТДААААВНА И СЕ Е ФЪРЛИЛ В ДУНАВА ОТ МИЗЕРИЯ....

    20:11 06.11.2026

  • 6 пенсия

    1 0 Отговор
    Скрил се е да не му вземат пенсията.Днес нали раздават пенсиите.Това като майтап.Дано го открият.Интересно какво ли се е случило.

    20:17 06.11.2026

  • 7 При Румен Решетников

    0 1 Отговор
    Някой КГБ трепят слугите си ,евродепутат а сега бивш депутат доказан акцент на КГБ,живя на държавна ясла в Париж дълги години, Тренчев също днес ликвидиран от котилото на левите комунистически престъпници

    20:19 06.11.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    "...бяла брада тип „катинар“"
    -----
    Това, предвид снимката, 100% е писано от жена. Брада тип "катинар" е, примерно, на Ники Кънчев.

    20:24 06.11.2026

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