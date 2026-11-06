Издирват 67-годишния Дилян Хубанов от Русе

Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Христов Хубанов. Мъжът е в неизвестност от 21:20 часа в четвъртък, а издирването е започнало по молба на неговите близки, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Хубанов е висок около 173 сантиметра и е със слабо телосложение. Той е плешив, с бяла коса и бяла брада тип „катинар“, както и с диоптрични очила. В неизвестния момент е бил облечен с тъмносиньо дълго яке и сини дънки.

Последно мъжът е забелязан в района на улица „Николай Здравков“, като се е придвижвал в посока към улица „Борисова“ в Русе.

От полицията призовават всеки, който има информация за местонахождението му или го е забелязал, „незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР“.

Към момента няма потвърдена информация за местонахождението на Дилян Хубанов.