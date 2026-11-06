Издирват 67-годишния Дилян Хубанов от Русе

Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Христов Хубанов. Мъжът е в неизвестност от 21:20 часа в четвъртък, а издирването е започнало по молба на неговите близки, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.
Хубанов е висок около 173 сантиметра и е със слабо телосложение. Той е плешив, с бяла коса и бяла брада тип „катинар“, както и с диоптрични очила. В неизвестния момент е бил облечен с тъмносиньо дълго яке и сини дънки.
Последно мъжът е забелязан в района на улица „Николай Здравков“, като се е придвижвал в посока към улица „Борисова“ в Русе.
От полицията призовават всеки, който има информация за местонахождението му или го е забелязал, „незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР“.
Към момента няма потвърдена информация за местонахождението на Дилян Хубанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
19:49 06.11.2026
3 Дано съм лош пророк
Коментиран от #4
19:55 06.11.2026
4 Гробар
До коментар #3 от "Дано съм лош пророк":Бъди оптимист. Отишъл е да шба питки дедото.
19:57 06.11.2026
5 СТО ПРОЦЕНТА Е БЕЗ ПЕНСИЯ
20:11 06.11.2026
6 пенсия
20:17 06.11.2026
7 При Румен Решетников
20:19 06.11.2026
8 Евгени от Алфапласт
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Това, предвид снимката, 100% е писано от жена. Брада тип "катинар" е, примерно, на Ники Кънчев.
20:24 06.11.2026