Томислав Дончев обясни от какво се нуждае българската индустрия

Българската индустрия и секторите с висока добавена стойност се нуждаят от политическо представителство, което да работи за тях. Нуждаят се от признание и обществено внимание, защото имат по-сложи проблеми от други сектори. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Той откри икономически форум, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ). Събитието събра в София лидери от технологичната индустрия и бизнесите с висока добавена стойност, международни експерти и др.

Дончев подчерта, че често фокусът е само върху мерки, инструменти, публично финансиране през грантови схеми, а не се обръща внимание на по-големите теми като обществената и политическата среда за тези икономически сектори. Те се нуждаят от положителна и стимулираща среда.

„В мейнстрийма може да видите десетки часове коментари за проблеми например в земеделието, туризма или при застрахователите. А колко често говорим за традиционните, за креативните индустрии?“, попита вицепремиерът.

„Как да станеш планинар, като не знаеш, че има планини в България? Кой иска да стане инженер, ако не знае, че има къде да работи. Кой учи за квалифициран работник, като не знае, че има производство, което в масовия случай би му дал по-високо възнаграждение от това на учител и полицейски служител. За изминалите 5 години по телевизията съм виждал 2 пъти кадри от производство“, каза още министърът.

Пред присъстващите той заяви, че до 2 седмици наличното лабораторно оборудване в Центровете за върхови постижения и Центровете по компетентност, в които са инвестирани милиони, ще бъде достъпно не само за университетите, а и за бизнеса. „За да може всеки предприемач, индустриалец да знае къде се намира и да може да го ползва“, обясни той.

Дончев добави още, че заедно с Министерство на финансите се работи в посока за въвеждане на данъчни преференции по отношение на разходите за научна и развойна дейност. „Ние сме една от трите държави членки, които още не предлагат подобни стимули“, уточни той.

По време на конференцията бяха обсъдени и други aĸтyaлни тeми зa бизнeca като poлятa нa изĸycтвeния интeлeĸт, нeoбxoдимaтa тpaнcфopмaция в пoдceĸтopитe нa индycтpиятa, ĸлючoви възможности за пoвишaвaнe нa ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa, paзвитиeтo нa дигитaлизaциятa в Бългapия и др.