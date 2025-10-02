Томислав Дончев обясни от какво се нуждае българската индустрия

Българската индустрия и секторите с висока добавена стойност се нуждаят от политическо представителство, което да работи за тях. Нуждаят се от признание и обществено внимание, защото имат по-сложи проблеми от други сектори. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Той откри икономически форум, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ). Събитието събра в София лидери от технологичната индустрия и бизнесите с висока добавена стойност, международни експерти и др.
Дончев подчерта, че често фокусът е само върху мерки, инструменти, публично финансиране през грантови схеми, а не се обръща внимание на по-големите теми като обществената и политическата среда за тези икономически сектори. Те се нуждаят от положителна и стимулираща среда.
„В мейнстрийма може да видите десетки часове коментари за проблеми например в земеделието, туризма или при застрахователите. А колко често говорим за традиционните, за креативните индустрии?“, попита вицепремиерът.
„Как да станеш планинар, като не знаеш, че има планини в България? Кой иска да стане инженер, ако не знае, че има къде да работи. Кой учи за квалифициран работник, като не знае, че има производство, което в масовия случай би му дал по-високо възнаграждение от това на учител и полицейски служител. За изминалите 5 години по телевизията съм виждал 2 пъти кадри от производство“, каза още министърът.
Пред присъстващите той заяви, че до 2 седмици наличното лабораторно оборудване в Центровете за върхови постижения и Центровете по компетентност, в които са инвестирани милиони, ще бъде достъпно не само за университетите, а и за бизнеса. „За да може всеки предприемач, индустриалец да знае къде се намира и да може да го ползва“, обясни той.
Дончев добави още, че заедно с Министерство на финансите се работи в посока за въвеждане на данъчни преференции по отношение на разходите за научна и развойна дейност. „Ние сме една от трите държави членки, които още не предлагат подобни стимули“, уточни той.
По време на конференцията бяха обсъдени и други aĸтyaлни тeми зa бизнeca като poлятa нa изĸycтвeния интeлeĸт, нeoбxoдимaтa тpaнcфopмaция в пoдceĸтopитe нa индycтpиятa, ĸлючoви възможности за пoвишaвaнe нa ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa, paзвитиeтo нa дигитaлизaциятa в Бългapия и др.
1 Boxer
09:26 19.08.2018
2 Ryty
09:34 19.08.2018
3 ИЦО
09:35 19.08.2018
4 браво краво
11:00 19.08.2018
5 Баш майстора
13:33 19.08.2018
6 анализатор
15:13 19.08.2018
7 разсипахте държавата
13:14 02.10.2025
8 Е тоя
13:15 02.10.2025
9 в кратце
13:17 02.10.2025
10 хараре
13:20 02.10.2025
11 Сандо
13:21 02.10.2025
12 ДЖЕРИ
13:28 02.10.2025
13 Тома
Коментиран от #27
13:29 02.10.2025
14 Попето
13:31 02.10.2025
16 Какво е произвел тоя?
13:38 02.10.2025
17 Мералня
13:41 02.10.2025
18 обективен
13:45 02.10.2025
19 Тоя
Коментиран от #25
13:45 02.10.2025
21 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Примера е 2 милиарди за Е-правителство които ОТКРАДНА
13:47 02.10.2025
22 Селянин
Това което има под формата на бизнес са обръчи от фирми изпомпващи държавни пари. Това е.
13:48 02.10.2025
25 Културен Антрополог
До коментар #19 от "Тоя":Томислав Дончев дългогодишен ковчежник на Отворено Общество
СОРОДидна школа за крадци в Полша спонсорирана от СИРОС и , Фондацията Отворен Общество и група полско-литовски евреи.
100 дневна Школа за обучение на чужди Израелски агенти саяними(на иврит помощници) в секретна база лагер в пустинята НЕГЕВ Израел
13:51 02.10.2025
26 Гост
13:51 02.10.2025
27 Арена Арменец
До коментар #13 от "Тома":Тоя плешив Фъфел Дончев ОТКРАДНА 500 милиона от водния цикъл ВиК на Габрово.
По документи написа че изградил десетки километри "нов"водопровод и са похарчили 98 милиона а всъщност НИШО НЕ подменено всичко само документна изма но ПАРИРЕ ги няма трансформирани са в чекмеджето във БАНКЯ
13:56 02.10.2025
28 Макробиолог
14:00 02.10.2025
29 Томи,
Коментиран от #31
14:05 02.10.2025
30 Георгиев
14:07 02.10.2025
31 В зайчарника.
До коментар #29 от "Томи,":За това мизерията е толкова тежка.
14:08 02.10.2025
32 Цвете
14:20 02.10.2025
33 бай Бончо
14:20 02.10.2025
34 избирател
14:22 02.10.2025
35 Цвете
14:23 02.10.2025
36 От хора
14:25 02.10.2025