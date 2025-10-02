Новини
Томислав Дончев обясни от какво се нуждае българската индустрия

2 Октомври, 2025

До 2 седмици лабораторното оборудване в Центровете за върхови постижения и Центровете по компетентност ще бъде достъпно и за бизнеса, каза вицепремиерът Дончев на икономически форум в София

Българската индустрия и секторите с висока добавена стойност се нуждаят от политическо представителство, което да работи за тях. Нуждаят се от признание и обществено внимание, защото имат по-сложи проблеми от други сектори. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Той откри икономически форум, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ). Събитието събра в София лидери от технологичната индустрия и бизнесите с висока добавена стойност, международни експерти и др.

Дончев подчерта, че често фокусът е само върху мерки, инструменти, публично финансиране през грантови схеми, а не се обръща внимание на по-големите теми като обществената и политическата среда за тези икономически сектори. Те се нуждаят от положителна и стимулираща среда.

„В мейнстрийма може да видите десетки часове коментари за проблеми например в земеделието, туризма или при застрахователите. А колко често говорим за традиционните, за креативните индустрии?“, попита вицепремиерът.

„Как да станеш планинар, като не знаеш, че има планини в България? Кой иска да стане инженер, ако не знае, че има къде да работи. Кой учи за квалифициран работник, като не знае, че има производство, което в масовия случай би му дал по-високо възнаграждение от това на учител и полицейски служител. За изминалите 5 години по телевизията съм виждал 2 пъти кадри от производство“, каза още министърът.

Пред присъстващите той заяви, че до 2 седмици наличното лабораторно оборудване в Центровете за върхови постижения и Центровете по компетентност, в които са инвестирани милиони, ще бъде достъпно не само за университетите, а и за бизнеса. „За да може всеки предприемач, индустриалец да знае къде се намира и да може да го ползва“, обясни той.

Дончев добави още, че заедно с Министерство на финансите се работи в посока за въвеждане на данъчни преференции по отношение на разходите за научна и развойна дейност. „Ние сме една от трите държави членки, които още не предлагат подобни стимули“, уточни той.

По време на конференцията бяха обсъдени и други aĸтyaлни тeми зa бизнeca като poлятa нa изĸycтвeния интeлeĸт, нeoбxoдимaтa тpaнcфopмaция в пoдceĸтopитe нa индycтpиятa, ĸлючoви възможности за пoвишaвaнe нa ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa, paзвитиeтo нa дигитaлизaциятa в Бългapия и др.


  • 7 разсипахте държавата

    14 0 Отговор
    БГ. индустрия и народа се нуждае вие от ГРАБ , да влезете в затворите за да се оправи държавата !

    13:14 02.10.2025

  • 8 Е тоя

    2 4 Отговор
    Каквото каже, само това е верно!

    13:15 02.10.2025

  • 9 в кратце

    11 0 Отговор
    Това политическо представителство няма да работи за тях,а за себе си. Само ще им взима парите и ще се облагодетелства с къщи,коли,екскурзии,почивки на Каймановите острови И Т.Н.

    13:17 02.10.2025

  • 10 хараре

    2 0 Отговор
    (АЙДЕДЪБЕСТ).

    13:20 02.10.2025

  • 11 Сандо

    11 0 Отговор
    А какво правихте толкова време във властта,а?Или дремуцахте,или си правехте личните комбинации?Поне веднъж докато управлявахте не ви ли мина през акъла,че с действията и с бездействията си сечете клона,който сте яхнали?

    13:21 02.10.2025

  • 12 ДЖЕРИ

    11 0 Отговор
    ОТ ВОДОПАДИ и ЧЕКМЕДЖЕТА ОЩЕ МНОГО НАИ ВЕЧЕ

    13:28 02.10.2025

  • 13 Тома

    11 0 Отговор
    Този е най умния от герб защото е бил ръководител на радио точката в Габрово

    Коментиран от #27

    13:29 02.10.2025

  • 14 Попето

    8 0 Отговор
    Тоя е въздух под налягане. Горката индустрия, която има нужда от политическо представителство, каквото и да значи това.

    13:31 02.10.2025

  • 16 Какво е произвел тоя?

    7 0 Отговор
    Гербаджииски лапач на хранилка.

    13:38 02.10.2025

  • 17 Мералня

    4 0 Отговор
    тоз кой беше?

    13:41 02.10.2025

  • 18 обективен

    5 0 Отговор
    Дончев , Добрев , Ангелов и Теменужка за по 50 г. а гуруто им за сто .Само тогава ще се оправим !

    13:45 02.10.2025

  • 19 Тоя

    5 0 Отговор
    Какво образование имаше?

    Коментиран от #25

    13:45 02.10.2025

  • 21 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 0 Отговор
    Плешьо фъфлещ школован Мосад агент , ТИ разбираш само от КРАЖБИ на милиарди
    Примера е 2 милиарди за Е-правителство които ОТКРАДНА

    13:47 02.10.2025

  • 22 Селянин

    6 0 Отговор
    Истиският бизнес има нужда от намаляне на административната тежест. Прости и ясни процедури. Работещо електронно правителство.Нулева толерантност към корупцията. Работеща съдебна система. Подготвени кадри. Нищо от тези неща не съществува у нас. Затова и няма реален бизнес.
    Това което има под формата на бизнес са обръчи от фирми изпомпващи държавни пари. Това е.

    13:48 02.10.2025

  • 25 Културен Антрополог

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тоя":

    Томислав Дончев дългогодишен ковчежник на Отворено Общество
    СОРОДидна школа за крадци в Полша спонсорирана от СИРОС и , Фондацията Отворен Общество и група полско-литовски евреи.
    100 дневна Школа за обучение на чужди Израелски агенти саяними(на иврит помощници) в секретна база лагер в пустинята НЕГЕВ Израел

    13:51 02.10.2025

  • 26 Гост

    6 0 Отговор
    Къв си ти, че да казваш от какво има нужда. Вие сте отвратителни за българския бизнас и индустрия, е като изключим вашите мутри, там всичко върви. Знаем от какво няма нужда, от вас няма никаква нужда, както индустрията, така и народа.

    13:51 02.10.2025

  • 27 Арена Арменец

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    Тоя плешив Фъфел Дончев ОТКРАДНА 500 милиона от водния цикъл ВиК на Габрово.
    По документи написа че изградил десетки километри "нов"водопровод и са похарчили 98 милиона а всъщност НИШО НЕ подменено всичко само документна изма но ПАРИРЕ ги няма трансформирани са в чекмеджето във БАНКЯ

    13:56 02.10.2025

  • 28 Макробиолог

    5 0 Отговор
    Празни думи на един празен човек.Нормалния бизнес не иска да му се помага.,иска да не му се пречи.Печелившия бизнес в БГ от саморасли хора става обект на атаки от държ институции моментално когат някое от пра$$тата в властта му хвърли око.

    14:00 02.10.2025

  • 29 Томи,

    4 0 Отговор
    Всяка индустрия първо се нуждае от пари. Къде ви е Евро финансирането за стартиращи бизнеси?

    Коментиран от #31

    14:05 02.10.2025

  • 30 Георгиев

    3 0 Отговор
    Томислав Дончев, България има остра необходимост от електронно правителство. Това означава не само тия мероприятия около които сега вдигате шум. Това е и електронна администрация. Да си вършим услугите по електронен път, а не с билетче пред гишетата, чакане в много случаи прав, среща с намръщена служителка, на която к губим времето и спокойствието. Къде е оня милиард лева, който похарчи преди години за това ЕП? За какво? Къде са парите? Ти не ставаше за кмет на Габрово, а си вице премиер. Ама като си представим, че менторът му и партиен началник беше три мандата министър председател, всичко може.

    14:07 02.10.2025

  • 31 В зайчарника.

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Томи,":

    За това мизерията е толкова тежка.

    14:08 02.10.2025

  • 32 Цвете

    2 0 Отговор
    НАЙ- ГОЛЯМАТА НУЖДА Е ДА ОСВОБОДИТЕ ПАРЛАМЕНТА ОТ ЦЯЛАТА ВИ " ГРУПИЧКА " .НА ПЪРВО МЯСТО Е ДОКТОРА КОЙТО ИСКА ДА СЕ ПЕНСИОНИРА, КАТО ДЕПУТАТ. ВИЕ ВЕЧЕ СТЕ КАТО: ПРОДАДЕНА НЕВЕСТА:.ЧАО И ДО НОВИ СРЕЩИ. 🎬🎃🎃🎃🎉

    14:20 02.10.2025

  • 33 бай Бончо

    1 0 Отговор
    За да има каквато и да е индустрия е необходима енергия .Затвориха 4 блока на Козлодуй , замръзиха Белене , Мариците са под въпрос .Можем да сме център на Балканите поне , можем да станем дейта център за изкуствен интелект ...ама трябва акъл и енергия . В момента целия свят има нужда от мед , уран , сребро , стомана , а ние си затврихме мините , затворихме си Кремиковци , затрихме всичко печелившо . Държава се гради когато се мисли поне 50 години напред и социализма го доказа по безпорен начин .Сега когато разбираме всичко , виждаме колко предвидливи са били навремето и как са направили производства и и нфраструктука .Съвсем отделен е въпроса , че произвеждаха и кадри . Нямам думи , като знам къде бяхме и как сега сме на опашката .

    14:20 02.10.2025

  • 34 избирател

    2 0 Отговор
    За 35 години да бяхте свършили нещо !

    14:22 02.10.2025

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    НАЙ- ГОЛЯМАТА НУЖДА Е ДА ОСВОБОДИТЕ ПАРЛАМЕНТА ОТ ЦЯЛАТА ВИ " ГРУПИЧКА " .НА ПЪРВО МЯСТО Е ДОКТОРА КОЙТО ИСКА ДА СЕ ПЕНСИОНИРА, КАТО ДЕПУТАТ. ВИЕ ВЕЧЕ СТЕ КАТО: ПРОДАДЕНА НЕВЕСТА:.ЧАО И ДО НОВИ СРЕЩИ. 🎬🎃🎃🎃🎉

    14:23 02.10.2025

  • 36 От хора

    0 0 Отговор
    Да работят. Боташ и парното показват и ненужни неща. Мигрантите в юса и Англия ги слагат да работят. И в Турция. Ама бизнеса ги пъди . Индустрията е зависима от печалбата.

    14:25 02.10.2025

