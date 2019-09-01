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Борисов обеща: 3030-а няма да съм премиер
Аз, ако съм на мястото на варненци, ще кажа, че ще търпя ГЕРБ, докато не направят "Хемус"
"3030 г. не мисля да съм премиер вече. Ако е 2030 г., мисля да си остана, но 3030 и за мен е много". Това обеща пред младежите от ГЕРБ премиерът Бойко Борисов. Вчера той бе гост на 12-тия Летен университет на Младежкия ГЕРБ във Варна и отговаря на въпроси в продължение на два часа.
"Ако не бяхме платили за самолети, щяхме да имаме за всичко. Сега е малко... Добре, че имаме мазнинка", обясни Борисов в разговор с представител на МГЕРБ от Стара Загора, който отвори въпрос за финансирането на проектите на местната власт.
"Който има две деца, ще го поощрим да има три като му кажем... че три е повече от две", обясни плановете си за демографската политика премиерът. Борисов говори и за строежа на магистрала "Хемус".
"Догодина по това време няма да има място по "Хемус" където да не се строи", пророкува лидерът на ГЕРБ. Парите вече са отделени. Аз, ако съм на мястото на варненци, ще кажа, че ще търпя ГЕРБ, докато не направят "Хемус", обърна се към домакините от Варна Борисов.
Източник: "Дума"
България
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(гост)
Неутрално
1 08:41
Коментиран от #130
-26 +227
(гост)
Неутрално
2 08:42
Коментиран от #3, #46
-15 +117
(гост)
Неутрално
3 08:43
До коментар #2 от "Баш бащицата":
След 3030г ще направят "Хемус" :)
-24 +177
(гост)
Неутрално
4 08:44
Коментиран от #27
-22 +253
(гост)
Неутрално
5 08:47
Коментиран от #124
-16 +165
(гост)
Неутрално
6 08:48
Коментиран от #145
-14 +223
(гост)
Неутрално
7 08:49
-10 +61
(гост)
Неутрално
9 08:51
-21 +194
(гост)
Неутрално
10 08:51
Коментиран от #13
-22 +196
(гост)
Неутрално
11 08:54
-19 +184
(гост)
Неутрално
12 08:57
-8 +188
(гост)
Неутрално
13 08:57
До коментар #10 от "продажна власт":
Що задаваш риторични въпроси? Нас ли питаш, него ли или сам ще си отговориш.
-9 +37
(гост)
Неутрално
14 08:59
-5 +68
(гост)
Неутрално
15 08:59
-5 +97
(гост)
Неутрално
16 09:07
-8 +81
(гост)
Неутрално
17 09:09
-8 +89
(гост)
Неутрално
18 09:10
-3 +74
(гост)
Неутрално
19 09:10
-6 +44
(гост)
Неутрално
20 09:11
-7 +97
(гост)
Неутрално
21 09:11
Коментиран от #28, #151
-5 +103
(гост)
Неутрално
22 09:12
КАКВО МИСЛИШ ТИ НЕ Е ВАЖНО.
ВАЖНО Е КАКВО МИСЛЯТ ТРИТЕ МОЙРИ .
Забравил си как се появи след едно изказване на Ахмед Доган:
"Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата. Искам да сте много наясно с този въпрос."
Ти дойде за да го свалиш и да събориш БАРБЕКЮТО МУ.
НЕ САМО НЕ ГО НАПРАВИ НО СЕ ПРЕВЪРНА В НЕГОВ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - разпределяш порциите между партиите на ГЕРБ , на БСП плати една дупка във Варна с пари от бюджета , на ДПС даде квотите на студения резерв на ТЕЦ2 на ТЕЦ Доган.
Промени и нрава си.
През 2010 година твърдеше : Написал съм оставката на правителството и тя е в джоба ми.
СЪДБАТА ТИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРОЯВИШ ОЩЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ И ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В ТОВА СРЕЩУ КОЕТО ЩЕШЕ ДА С БОРИШ.
СЕГА ВЕЧЕ СИ ДРУГ - Решил си да управляваш до 2030 година.
ПРЕДИЗВИКВАШ СЪДБАТА, А ТЯ Е ПРЕЦИЗНА И ТОЧНА КЪМ ТАКИВА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ И ОБЯВИЛИ СЕ ЗА БОЖЕСТВЕНИ.
ЗАБРАВИЛ СИ КАК СИ ОТИДЕ ТОЗИ НА КОГОТО РАЗТРИВАШЕ УШИТЕ И СТОЕШЕ ПОДКРЕПЯЙКИ ГО В СЪДЕБНАТА ЗАЛА КАТО НЕГОВ ОХРАНИТЕЛ.
ЩЕ ГЛЕДАШ С ПРАЗЕН ПОГЛЕД КАТО ТОДОР ЖИВКОВ И НЯМА ДА ЗНАЕШ В КОЙ СВЯТ СИ.
МНОГО ЗЛИНИ ПРИЧИНИ НА НАРОДА.
МНОГО БОЛКИ И МЪКИ.
ВРЕМЕ Е ДА СИ ХОДИШ.
ЩЕ ГО НАПРАВИШ МАЛКО СЛЕД КАТО С ПРЕМИЕРСКИЯТ ПОСТ В ИЗРАЕЛ СЕ РАЗДЕЛИ ТВОЯТ ПРИЯТЕЛ БИБИ НЕТАНЯХУ.
НЯМА ВЕЧНИ ХОРА.
ИМА ВЕЧНИ ИНТЕРЕСИ.
Коментиран от #26, #37, #152
-5 +95
(гост)
Неутрално
23 09:13
-6 +82
(гост)
Неутрално
24 09:14
-5 +91
(гост)
Неутрално
25 09:16
-3 +101
(гост)
Неутрално
26 09:16
До коментар #22 от "АНЕНЕРБЕ":
10 +
-0 +35
(гост)
Неутрално
27 09:16
До коментар #4 от "Криси":
Когато човек е щастлив и му е широко около врата, тогава работи с по - дълги хоризонти и планове. Кога на тенис, кога на мач с Бистришките тигри, кога с луксозен джип за поредната нова магистрална отсечка. Както се казва "Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на смет". Има си хора, родени с късмет. Особено пък ако гледаш само собственото си благополучие, а проблемите на простосмъртните са ти през .... Тогава гледаш надалеч и си правиш дългосрочни житейски планове, та чак до 2030 г. Но аз лично съм суеверен в немалка степен и знам, че в живота нерядко палачинката се обръща. И не е лошо човек да го дава малко по скромно - днес нещастието е при другите, утре може да почука и на твойта врата.
-3 +70
(гост)
Неутрално
28 09:19
До коментар #21 от "Коментар📝":
БАЦЕ НЯМА ДА БЪДЕ СВАЛЕН, ЗАЩОТО ОПОЗИЦИЯТА В ЛИЦЕТО НА НИНОВА НЕ ЖЕЛАЕ ДА НАПРАВИ ТОВА.
В БЪЛГАРИЯ НЯМА ОПОЗИЦИЯ.
ТЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ СА В УПРАВЛЕНИЕТО , А БОРИСОВ Е ТОЗИ КОЙТО РАЗПРЕДЕЛЯ ПОРЦИИТЕ ПО ПОДОБИЕ НА ДОГАН.
Но всяко начало има и край.
Краят на Борисов ще е като този на Живков.
Ще бъде свален от НЕГОВИТЕ ХОРА и не от кой да е , а от ЦВЕТАНОВ.
-10 +63
(гост)
Неутрално
29 09:20
-4 +59
(гост)
Неутрално
30 09:21
-75 +17
(гост)
Неутрално
31 09:22
-2 +50
(гост)
Неутрално
32 09:24
-1 +73
(гост)
Неутрално
33 09:27
-4 +76
(гост)
Неутрално
34 09:28
-1 +75
(гост)
Неутрално
35 09:30
-0 +89
(гост)
Неутрално
36 09:31
-1 +78
(гост)
Неутрално
37 09:36
До коментар #22 от "АНЕНЕРБЕ":
Точно така,важно е какво мислят хората,а КОЙ ТОЧНО ДА НИ УПРАВЛЯВА го казаха тая пролет,но чугунените ви глави трудно помнят,затова хората ще се произнесат и тая есен,и пак ще ядете бойковите токати.
Коментиран от #72
-59 +6
(гост)
Неутрално
38 09:37
-1 +63
(гост)
Неутрално
39 09:39
-0 +52
(гост)
Неутрално
40 09:47
-0 +30
(гост)
Неутрално
41 09:49
-0 +29
(гост)
Неутрално
42 09:51
-4 +35
(гост)
Неутрално
43 09:51
Коментиран от #48
-4 +52
(гост)
Неутрално
44 09:56
-44 +11
(гост)
Неутрално
46 10:00
До коментар #2 от "Баш бащицата":
Остават 55 дни до първият тур на местните избори за кмет и общински съветници
-1 +21
(гост)
Неутрално
47 10:01
До коментар #8 от "Боко майка ти да еба":
Мухахаха
-16 +4
(гост)
Неутрално
48 10:02
До коментар #43 от "Главата на семейството":
Такива като теб и не трябва да гласуват за ББ. Само интелигентни хора са необходими
Коментиран от #58
-30 +3
(гост)
Неутрално
49 10:02
Коментиран от #52, #60, #102, #144
-53 +9
(гост)
Неутрално
50 10:04
-1 +45
(гост)
Неутрално
51 10:07
-0 +11
(гост)
Неутрално
52 10:08
До коментар #49 от "Стенли":
Цял живот си бил на хранилка и си хрантутник и консуматор на гърба на българският отруден народ, затова сега така пищиш и подкрепяш своя благодетел Боко.
-1 +36
(гост)
Неутрално
53 10:09
Коментиран от #55
-1 +37
(гост)
Неутрално
54 10:13
-1 +40
(гост)
Неутрално
56 10:22
Коментиран от #64, #104
-1 +40
(гост)
Неутрално
57 10:23
-1 +38
(гост)
Неутрално
58 10:24
До коментар #48 от "Че кой те кара":
Не знаех че на ромите вече им викате “интелигентни”
-0 +25
(гост)
Неутрално
59 10:25
-3 +26
(гост)
Неутрално
60 10:27
До коментар #49 от "Стенли":
ГЕРБ ще измете българите от България ще останете само евророми.
-0 +43
(гост)
Неутрално
61 10:31
Коментиран от #85
-2 +28
(гост)
Неутрално
62 10:32
-1 +33
(гост)
Неутрално
63 10:33
-0 +24
(гост)
Неутрално
64 10:35
До коментар #56 от "6893":
Той е олицетворение на злато и няма изгледи да гушне букета.
-1 +17
(гост)
Неутрално
65 10:37
-0 +22
(гост)
Неутрално
66 10:37
Коментиран от #83
-34 +4
(гост)
Неутрално
68 10:45
-3 +18
(гост)
Неутрално
69 10:50
Коментиран от #73, #74
-49 +4
(гост)
Неутрално
70 10:51
-1 +30
(гост)
Неутрално
71 10:52
-30 +2
(гост)
Неутрално
73 10:55
До коментар #69 от "МГЕРБ":
Приемам го като шега ти се шегуваш нали
Коментиран от #75
-1 +23
(гост)
Неутрално
74 10:56
До коментар #69 от "МГЕРБ":
Да и на мен ми даде ,цигари 5 лева ,ток 40 ст,метан 1,2 лв, хляб 1,2 лв !! Даде ми да храня 2 ма пенсионери без да ги познавам , училищна реформа даде ,Самолети даде за 3 милиарда лева ,обществени поръчки с лапане на корем даде !Има една много готина глава в "12те стола" "Свнливият крадльо" Ако не си я чел си е само за теб ,ако си я чел няма да ти обяснявам нещата от живота !!
-2 +39
(гост)
Неутрално
75 10:58
До коментар #73 от "Пламен":
Радвам се че има хора които усещат че се шегувам 😀.
-1 +12
(гост)
Неутрално
76 11:02
-1 +16
(гост)
Неутрално
77 11:02
-0 +31
(гост)
Неутрално
78 11:03
-2 +35
(гост)
Неутрално
79 11:03
-0 +29
(гост)
Неутрално
80 11:10
До коментар #72 от "АНЕНЕРБЕ":
Пак само комунистически коментари. А бе хора не се ли уморихте. Не поумняхте и тва си е. Един от коментарите беше за оня дето обещаваше светло комунистическо бъдеще. И всички вие жалите за него. Само че комунизъм ,не може да има И НИКОГА НЯМА ДА ИМА. А що се отнася за 2030 година то комунистическата партия ще събира едвам едвам 4 процента за да влиза в народното събрание. А след още 10 години хората ще четат само в историята ,че е съществувала комунистическа пария- падон-социалистическа........
-19 +2
(гост)
Неутрално
81 11:15
-2 +33
(гост)
Неутрално
86 11:34
-1 +21
(гост)
Неутрално
87 11:35
-2 +25
(гост)
Неутрално
88 11:36
-8 +10
(гост)
Неутрално
89 11:37
-1 +17
(гост)
Неутрално
90 11:41
Коментиран от #107
-1 +29
(гост)
Неутрално
91 11:42
-1 +33
(гост)
Неутрално
92 11:49
Коментиран от #110, #112, #121
-34 +7
(гост)
Неутрално
93 11:53
-3 +29
(гост)
Неутрално
94 12:12
-1 +20
(гост)
Неутрално
95 12:13
Коментиран от #96
-3 +32
(гост)
Неутрално
96 12:20
До коментар #95 от "ужас":
Не всеки за себе си,а да се обединим
-0 +20
(гост)
Неутрално
98 12:22
-1 +32
(гост)
Неутрално
99 12:31
Коментиран от #100
-1 +27
(гост)
Неутрално
100 12:38
До коментар #99 от "Пипи дългото чорапче":
Забрави да напишеш и нагли . Наистина си ги заслужаваме обаче!!!
-0 +12
(гост)
Неутрално
101 12:39
-2 +9
(гост)
Неутрално
102 12:48
До коментар #49 от "Стенли":
ГЕРБ са втори ешелон комунисти.
-2 +15
(гост)
Неутрално
103 12:49
Сега пък пари нямаме...
Ама тези, които те командват имат.
Защо само нашият е толкова покорен?
-2 +19
(гост)
Неутрално
104 13:20
До коментар #56 от "6893":
2000 лева минимална работна заплата за всички които работят в извън бюджетната сфера и с коефициент на интелигентност 79
-1 +16
(гост)
Неутрално
106 13:35
-12 +1
(гост)
Неутрално
107 13:37
До коментар #90 от "Анонимен":
Дето дават тая прогноза естествено че са запознати с нещата. Нали те са го измислили това бъдеще. Боко само изпълнява тяхното нареждане
-2 +7
(гост)
Неутрално
108 13:50
-11 +1
(гост)
Неутрално
110 14:03
До коментар #92 от "onq s konq":
Типично мислене на комунягите е "ще му мислим после" .6 месеца служебно правителство на Румбата и неговата рода ще върне България точно там където я остави Орешарката. Имам двама близки с които често спорим за тия неща на маса. И двамата са промити комуняги. Дядовците им бяха такива, бащите им бяха и сега и внуците. Мързели тотални ти казвам. Бачкат за по 700лв на супер айлякчийски длъжности и всяка вечер ракия със салата. И само мрънкат колко са зле и как държавата трябва да се грижи за тях. Х...й хващат но работа не. Баня не им трябва защото потни никой не ги е виждал
-12 +3
(гост)
Неутрално
111 14:24
К
-12 +1
(гост)
Неутрално
112 14:30
До коментар #92 от "onq s konq":
По-прост от бб като че ли само ти може да бъдеш
-1 +17
(гост)
Неутрално
113 14:32
-6 +2
(гост)
Неутрално
114 14:51
-3 +20
(гост)
Неутрално
115 15:01
-19 +0
(гост)
Неутрално
116 15:10
-0 +10
(гост)
Неутрално
117 15:18
-0 +14
(гост)
Неутрално
119 15:26
-0 +14
(гост)
Неутрално
120 16:33
-0 +18
(гост)
Неутрално
121 17:16
До коментар #92 от "onq s konq":
Е кво ще глозгат на президента хората? Твоите изсмукаха костния мозък от кокала!
-0 +9
(гост)
Неутрално
122 18:03
Коментиран от #147
-1 +19
(гост)
Неутрално
123 18:40
-5 +0
(гост)
Неутрално
124 19:56
До коментар #5 от "Гостилничаря":
08.08.2019 четвъртък платени Кеш на американския президент чрез облигационен заем от Боко тиквата и шкембе войвода 1,256 милиарда долара.
-1 +8
(гост)
Неутрално
125 19:58
-1 +10
(гост)
Неутрално
126 20:27
-0 +12
(гост)
Неутрално
127 20:35
-0 +11
(гост)
Неутрално
128 21:15
-0 +9
(гост)
Неутрално
129 21:41
като го осъзнае човек и
му се иска я водка я ракия
-0 +9
(гост)
Неутрално
130 22:13
До коментар #1 от "El boko":
Почти 200 плюса! Ти си най-умния в сайта! Гледай колко олигофрена са те подкепили :D
-2 +0
(гост)
Неутрално
132 22:35
-1 +7
(гост)
Неутрално
133 22:53
-0 +8
(гост)
Неутрално
134 22:56
-0 +8
(гост)
Неутрално
135 23:26
-1 +8
(гост)
Неутрално
136 23:31
-1 +7
(гост)
Неутрално
137 23:32
-2 +8
(гост)
Неутрално
138 23:37
-2 +5
(гост)
Неутрално
139 23:39
Коментиран от #142
-3 +5
(гост)
Неутрално
141 04:49
-3 +2
(гост)
Неутрално
142 07:38
До коментар #139 от "Бах":
Ще дойдат на Путкин ден 32 декември 3030год като се откаже бат Бойко
-1 +2
(гост)
Неутрално
143 08:15
До коментар #140 от "vlk":
от Герб е всеки в държавната администрация, т.е. над 400000 държавни служители на заплата, полицаи, военни, доктори във ВМА с някакъв чин кметове, общински съветници и всевъзможна паплач са сигурното капиталовложение на едни избори които заедно с коалиционните си партньори в изборите определят съдбата на всички останали. И не забравяй, че изборите се печелят от този, който брои гласовете, затова Бойко недолюбва и електронния вот, няма как да се купят с кебапчета гласове или да се бутнат предварително отпечатаните бюлетини. ЦИК е назначена за да "оправи" резултата ако случайно партийните олигарси са изпуснали хомота и раята не даде своя глас за местния дерибей. Те така печелят, а не с програма за устойчиво развитие и качествени лидери.
-0 +6
(гост)
Неутрално
145 13:56
До коментар #6 от "д-р Гълъбов":
Поздравления, г-н Борисов! Б-Я ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЪРВЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ОТ ФАЛИРАЩИТЕ И РАЗГРАБВАЩИ ДЪРЖАВАТА НИ КОМУНИСТИ! Същите тези, които преди години бяха доносници от ДС и съсипаха живота на много с-ва, близки, роднини, приятели, колеги, без избор, днес са се строили в БКП, настървени за ново разграбване, без значение дали е собствената им каса или държавната хазна. Моля ви, толкова грешки допуснахме с тях, а паметта ни остава къса. Ще им позволим ли, заедно с К. ИМПЕКСОВА, М. КОСТИНБРОДСКА, Р. РАДЕВ ГРИПЕНОВ ВЕТОВ ОТНОВО ДА ВЪРНАТ ДЪРЖАВАТА НИ КЪМ 1989-90 Г.? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ С УЧАСТИЕТО НА РУМЕН ГЕЧЕВ КАК ФАЛИРАХА БАНКИТЕ И РАЗГРАБИХА ВАШИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ ФАЛИТЪТ НА КТБ И НЯКОИ, ОБИКНОВЕНИ ХОРА ПОЧИНАХА, ОГРАБИЛИ ИМ СПЕСТЯВАНИЯТА? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ МРАЗОВИТАТА ЛУКАНОВА ЗИМА И ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ ИКОНОМИЯТА НА ТОКА? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ, КАК СИ ИГРАЕХА С МЛАДОАТТА НИ, БЕЗ ПРАВО ДА ПЪТУВАМЕ, ПЪЛНА ДЕЗИНФОРМИРАНОСТ ЗАД ЖЕЛЯЗНАТА СТЕНА. ПО ТОЗИ НАЧИН НИ ПОДДЪРЖАХА СТРАХА, БЕЗ ПРАВО НА МНЕНИЕ, НА ПРЕДПОЧИТАНА МУЗИКА? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ, ЧЕ ЗА ДА СИ НЯКОЙ И ДА УСПЯВАШ, ЗА ДА ЗАПИШЕШ ДЕТЕТО СИ В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ДА СЛЕДВАШ, ТРЯБВА РОДИТЕЛИТЕ ТИ ДА СА АКТИВНИ БОРЦИ (без да са били) ИЛИ САМИЯТ ТИ ДА КАНДИДАТСТВАШ ЗА ПАРТИЕН ЧЛЕН. ДНЕС, ТЕЗИ, КОИТО ДУЛБОКО В СЕБЕ СИ СА БИЛИ ПРОТИВ, НО НЕ СА ИМАЛИ ИЗБОР, СА ДЕСНИТЕ, А ТЕЗИ, КОИТО УЧАСТВАХА В РАЗГРАБВАНЕТО И ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОТ БКП/БСП, ОТНОВО ПРЕДПОЧИТАТ Б-Я ДА Е ПОД РУСКО ВЛИЯНИЕ И ТАКА ДА ПОДДЪРЖАТ РО
Коментиран от #155
-2 +2
(гост)
Неутрално
146 14:06
-2 +1
(гост)
Неутрално
147 14:17
До коментар #122 от "Дон Рапон":
С времето и той ще приключи с политиката, ще дойде друг, но ти ще си останеш все същият продан с робска психика. Не го мисли ББ, мисли за себе си. Когато ББ приключи с политиката, ще остане в историята като най-УСПЕШНИЯТ бг премиер. Само човек с ниска грамотност би си позволил да пише обидни квалификации. ББ Е НАЙ-УВАЖАВАНИЯТ БГ ПРЕМИЕР ОТ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕРИ, А ТИ СИ НИКОЙ ОТ НИКЪДЕ. НЕВЕЖАТА ТИ ПРОСТОТА, ТЕ ПРИНУЖДАВА ДА ИЗБИВАШ СОБСТВЕНИТЕ СИ КОМПЛЕКСИ. НЯМА ДРУГ НАЧИН, ПО КОЙТО ВСИЧКИ ДА УЗНАЯТ КОЛКО СИ ПРОСТ. ПОЗВОЛЯВАШ СИ НА БГ ПРЕМИЕРА ДА КАЗВАШ БОКО, НО ТИ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ ГОЛЬО!!!
Коментиран от #149, #150
-3 +2
(гост)
Неутрално
148 14:42
-1 +2
(гост)
Неутрално
149 14:43
До коментар #147 от "ИСТИНАТА":
Евала!
-0 +2
(гост)
Неутрално
151 18:24
До коментар #21 от "Коментар📝":
Спи спи миличък
-1 +0
(гост)
Неутрално
152 18:26
До коментар #22 от "АНЕНЕРБЕ":
Защо платихме самолетите на двойни цени?
-1 +1
(гост)
Неутрално
153 19:43
Преди Т.Живков,сега тоя Смешник
-1 +1
(гост)
Неутрално
154 07:45
Длугарю Борисов, и Ким ще упрявляма 2030 та година !
-0 +0
(гост)
Неутрално
155 07:51
До коментар #145 от "ИСТИНАТА":
Много писане много нещо, хитра Гербаджийска стратегия .
Другите са виновни че ние крадем!
Корупцията за ГЕРБ е начин на управление.
Без корупционите схеми ГЕРБ И ДПС не могат да управляват.
-0 +1