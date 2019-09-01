Борисов обеща: 3030-а няма да съм премиер

"3030 г. не мисля да съм премиер вече. Ако е 2030 г., мисля да си остана, но 3030 и за мен е много". Това обеща пред младежите от ГЕРБ премиерът Бойко Борисов. Вчера той бе гост на 12-тия Летен университет на Младежкия ГЕРБ във Варна и отговаря на въпроси в продължение на два часа.

"Ако не бяхме платили за самолети, щяхме да имаме за всичко. Сега е малко... Добре, че имаме мазнинка", обясни Борисов в разговор с представител на МГЕРБ от Стара Загора, който отвори въпрос за финансирането на проектите на местната власт.

"Който има две деца, ще го поощрим да има три като му кажем... че три е повече от две", обясни плановете си за демографската политика премиерът. Борисов говори и за строежа на магистрала "Хемус".

"Догодина по това време няма да има място по "Хемус" където да не се строи", пророкува лидерът на ГЕРБ. Парите вече са отделени. Аз, ако съм на мястото на варненци, ще кажа, че ще търпя ГЕРБ, докато не направят "Хемус", обърна се към домакините от Варна Борисов.

Източник: "Дума"

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