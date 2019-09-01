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Борисов обеща: 3030-а няма да съм премиер

Борисов обеща: 3030-а няма да съм премиер

Аз, ако съм на мястото на варненци, ще кажа, че ще търпя ГЕРБ, докато не направят "Хемус"

Публикувана: 1 Септември, 2019 08:37
155 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 21135
Борисов обеща: 3030-а няма да съм премиер
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Оценка 2.9 от 44 гласа.

"3030 г. не мисля да съм премиер вече. Ако е 2030 г., мисля да си остана, но 3030 и за мен е много". Това обеща пред младежите от ГЕРБ премиерът Бойко Борисов. Вчера той бе гост на 12-тия Летен университет на Младежкия ГЕРБ във Варна и отговаря на въпроси в продължение на два часа.

"Ако не бяхме платили за самолети, щяхме да имаме за всичко. Сега е малко... Добре, че имаме мазнинка", обясни Борисов в разговор с представител на МГЕРБ от Стара Загора, който отвори въпрос за финансирането на проектите на местната власт.

"Който има две деца, ще го поощрим да има три като му кажем... че три е повече от две", обясни плановете си за демографската политика премиерът. Борисов говори и за строежа на магистрала "Хемус".

"Догодина по това време няма да има място по "Хемус" където да не се строи", пророкува лидерът на ГЕРБ. Парите вече са отделени. Аз, ако съм на мястото на варненци, ще кажа, че ще търпя ГЕРБ, докато не направят "Хемус", обърна се към домакините от Варна Борисов.

Източник: "Дума"

България

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Оценка 2.9 от 44 гласа.

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Коментар:
Коментари към статията
El boko
(гост)

Неутрално
1 08:41
 
01.09.19 Отговор
Варненци това като заплаха прозвуча от мафията :)

Коментиран от #130


Оценка:
-26 +227

Баш бащицата
(гост)

Неутрално
2 08:42
 
01.09.19 Отговор
Дано да доживеем.

Коментиран от #3, #46


Оценка:
-15 +117

El boko
(гост)

Неутрално
3 08:43
 
01.09.19 Отговор

До коментар #2 от "Баш бащицата":


След 3030г ще направят "Хемус" :)

Оценка:
-24 +177

Криси
(гост)

Неутрално
4 08:44
 
01.09.19 Отговор
Поредните му тъпизми....

Коментиран от #27


Оценка:
-22 +253

Гостилничаря
(гост)

Неутрално
5 08:47
 
01.09.19 Отговор
Много е, дотогаеа няма да е останало нищо неоглозгано! Всички дотогава построени междуселски магистрали ще се нуждаят от 20-ти пореден ремонт, Белене още ще го завършват, ф-16 още ще ги бавят щото каубоите ще са измислили още 2-3 милиарда допълнително към цената а тъмнозелените ще са мнозинство. Много удобно време за излизане от властта....!

Коментиран от #124


Оценка:
-16 +165

д-р Гълъбов
(гост)

Неутрално
6 08:48
 
01.09.19 Отговор
Тоя, съвсем изперка.

Коментиран от #145


Оценка:
-14 +223

Запознат
(гост)

Неутрално
7 08:49
 
01.09.19 Отговор
3030=33=?,който вижда да се сеща

Оценка:
-10 +61

8 08:50
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Алф
(гост)

Неутрално
9 08:51
 
01.09.19 Отговор
Боко, ти луд ли си? Ако още 2 г. си премиер ни българи, ни България ще останат. Подавай оставка, и върви монах в нвкой манастир да се покаеш за греховете си, щото дозатриеш ли българите няма да се скриеш накрая на космоса от Съда, не от ВСС. Ще дойдат Вайнакос а те ядат пържоли. Много те искат за бюфгек. ЦРУ няма да може да те защити и те ще станат бюфтеци. Извънземните са ти много ядосани и на БАБХ, задето им изби свинските пържоли и ша та гонят додупка. Прасе не остави в горага и по селата. Бегай в манастир, докато не са дошли и удряй тиква в килимчето, че ще те вземат за бюфтек и с НСОто ти заедно. Много си им черен. Те почитат свинята богиня, а ти ги изтепа за да лапате пари.

Оценка:
-21 +194

продажна власт
(гост)

Неутрално
10 08:51
 
01.09.19 Отговор
¨ Ако не бяхме платили за самолети, щяхме да имаме за всичко.¨ - А по чия свирка платихте тези самолети на двойни цени? Вие за кого работите - за България или за "американските интереси"?

Коментиран от #13


Оценка:
-22 +196

Гост
(гост)

Неутрално
11 08:54
 
01.09.19 Отговор
Той и Тато така говореше, но имаше основание, а ти си жалък имитатор и лош ученик!

Оценка:
-19 +184

темелко
(гост)

Неутрално
12 08:57
 
01.09.19 Отговор
Банкянския селянин ръси тъпизми след тъпизми,а осемдесет процента от електората му се кефят.

Оценка:
-8 +188

Ххх
(гост)

Неутрално
13 08:57
 
01.09.19 Отговор

До коментар #10 от "продажна власт":


Що задаваш риторични въпроси? Нас ли питаш, него ли или сам ще си отговориш.

Оценка:
-9 +37

Хрис
(гост)

Неутрално
14 08:59
 
01.09.19 Отговор
Фотото - красотата герберска

Оценка:
-5 +68

Mhh
(гост)

Неутрално
15 08:59
 
01.09.19 Отговор
Щото няма да има държава и кво да се краде вече ! Боко Тикво тва го знаем!

Оценка:
-5 +97

тиква с мазнинка
(гост)

Неутрално
16 09:07
 
01.09.19 Отговор
3030 ли приключва България ???

Оценка:
-8 +81

Ти там
(гост)

Неутрално
17 09:09
 
01.09.19 Отговор
Гледай да си довършиш мандата,щото както я караш може и да не можеш!!!!

Оценка:
-8 +89

Behemoth
(гост)

Неутрално
18 09:10
 
01.09.19 Отговор
Виждате ли бъдещите министри.... хахахххххх...дупе да ви е яко....

Оценка:
-3 +74

Ти там
(гост)

Неутрално
19 09:10
 
01.09.19 Отговор
Гледай да си довършиш мандата,щото както я караш може и да не можеш!!!!

Оценка:
-6 +44

Ахахаха
(гост)

Неутрално
20 09:11
 
01.09.19 Отговор
Спокойно, той не си спазва обещанията! :))))))

Оценка:
-7 +97

Коментар📝
(гост)

Неутрално
21 09:11
 
01.09.19 Отговор
ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ.ИМА ДУШЕВНО БОЛНИ ХОРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ.БАЦЕ Е ТЕЖЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ТРЯБВА ДА МУ СЕ ПОМОГНЕ

Коментиран от #28, #151


Оценка:
-5 +103

АНЕНЕРБЕ
(гост)

Неутрално
22 09:12
 
01.09.19 Отговор
Публикувано във факти.бг: "Ако е 2030 г., мисля да си остана"

КАКВО МИСЛИШ ТИ НЕ Е ВАЖНО.

ВАЖНО Е КАКВО МИСЛЯТ ТРИТЕ МОЙРИ .

Забравил си как се появи след едно изказване на Ахмед Доган:
"Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата. Искам да сте много наясно с този въпрос."

Ти дойде за да го свалиш и да събориш БАРБЕКЮТО МУ.
НЕ САМО НЕ ГО НАПРАВИ НО СЕ ПРЕВЪРНА В НЕГОВ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ - разпределяш порциите между партиите на ГЕРБ , на БСП плати една дупка във Варна с пари от бюджета , на ДПС даде квотите на студения резерв на ТЕЦ2 на ТЕЦ Доган.

Промени и нрава си.
През 2010 година твърдеше : Написал съм оставката на правителството и тя е в джоба ми.
СЪДБАТА ТИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРОЯВИШ ОЩЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ И ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В ТОВА СРЕЩУ КОЕТО ЩЕШЕ ДА С БОРИШ.

СЕГА ВЕЧЕ СИ ДРУГ - Решил си да управляваш до 2030 година.

ПРЕДИЗВИКВАШ СЪДБАТА, А ТЯ Е ПРЕЦИЗНА И ТОЧНА КЪМ ТАКИВА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ И ОБЯВИЛИ СЕ ЗА БОЖЕСТВЕНИ.

ЗАБРАВИЛ СИ КАК СИ ОТИДЕ ТОЗИ НА КОГОТО РАЗТРИВАШЕ УШИТЕ И СТОЕШЕ ПОДКРЕПЯЙКИ ГО В СЪДЕБНАТА ЗАЛА КАТО НЕГОВ ОХРАНИТЕЛ.

ЩЕ ГЛЕДАШ С ПРАЗЕН ПОГЛЕД КАТО ТОДОР ЖИВКОВ И НЯМА ДА ЗНАЕШ В КОЙ СВЯТ СИ.

МНОГО ЗЛИНИ ПРИЧИНИ НА НАРОДА.
МНОГО БОЛКИ И МЪКИ.

ВРЕМЕ Е ДА СИ ХОДИШ.

ЩЕ ГО НАПРАВИШ МАЛКО СЛЕД КАТО С ПРЕМИЕРСКИЯТ ПОСТ В ИЗРАЕЛ СЕ РАЗДЕЛИ ТВОЯТ ПРИЯТЕЛ БИБИ НЕТАНЯХУ.

НЯМА ВЕЧНИ ХОРА.
ИМА ВЕЧНИ ИНТЕРЕСИ.

Коментиран от #26, #37, #152


Оценка:
-5 +95

Новичок
(гост)

Неутрално
23 09:13
 
01.09.19 Отговор
Тия ли са младежите на герб,учат се на кражба от вожда.Каква мазнинка,за каракачанката ли говори? За ф16 е ясно пари на вятъра,след 30г. За скраб.Жалко...

Оценка:
-6 +82

Койчо
(гост)

Неутрално
24 09:14
 
01.09.19 Отговор
Ти и сега не си премиер ти си комедиант на супервисока заплата. Нас в момента ни управляват други държави.

Оценка:
-5 +91

анонимен
(гост)

Неутрално
25 09:16
 
01.09.19 Отговор
Много е лошо когато човек е природно тъп!

Оценка:
-3 +101

Тото Кратуно
(гост)

Неутрално
26 09:16
 
01.09.19 Отговор

До коментар #22 от "АНЕНЕРБЕ":


10 +

Оценка:
-0 +35

Ххх
(гост)

Неутрално
27 09:16
 
01.09.19 Отговор

До коментар #4 от "Криси":


Когато човек е щастлив и му е широко около врата, тогава работи с по - дълги хоризонти и планове. Кога на тенис, кога на мач с Бистришките тигри, кога с луксозен джип за поредната нова магистрална отсечка. Както се казва "Роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на смет". Има си хора, родени с късмет. Особено пък ако гледаш само собственото си благополучие, а проблемите на простосмъртните са ти през .... Тогава гледаш надалеч и си правиш дългосрочни житейски планове, та чак до 2030 г. Но аз лично съм суеверен в немалка степен и знам, че в живота нерядко палачинката се обръща. И не е лошо човек да го дава малко по скромно - днес нещастието е при другите, утре може да почука и на твойта врата.

Оценка:
-3 +70

АНЕНЕРБЕ
(гост)

Неутрално
28 09:19
 
01.09.19 Отговор

До коментар #21 от "Коментар📝":


БАЦЕ НЯМА ДА БЪДЕ СВАЛЕН, ЗАЩОТО ОПОЗИЦИЯТА В ЛИЦЕТО НА НИНОВА НЕ ЖЕЛАЕ ДА НАПРАВИ ТОВА.

В БЪЛГАРИЯ НЯМА ОПОЗИЦИЯ.
ТЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ СА В УПРАВЛЕНИЕТО , А БОРИСОВ Е ТОЗИ КОЙТО РАЗПРЕДЕЛЯ ПОРЦИИТЕ ПО ПОДОБИЕ НА ДОГАН.

Но всяко начало има и край.
Краят на Борисов ще е като този на Живков.

Ще бъде свален от НЕГОВИТЕ ХОРА и не от кой да е , а от ЦВЕТАНОВ.

Оценка:
-10 +63

681
(гост)

Неутрално
29 09:20
 
01.09.19 Отговор
Селяк алчен

Оценка:
-4 +59

Бесен Язовец
(гост)

Неутрално
30 09:21
 
01.09.19 Отговор
Баце се избъзика яко с туашните хейтъри, бръкнА им в дупетата с боксова ръкавица . Браво Баце, велик си !!

Оценка:
-75 +17

Ако не лекуваш една болест
(гост)

Неутрално
31 09:22
 
01.09.19 Отговор
тя ескалира

Оценка:
-2 +50

XXXXXXX
(гост)

Неутрално
32 09:24
 
01.09.19 Отговор
НАДЯВАМЕ СЕ(НЕ САМО АЗ, А И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЗДРАВОМИСЛЕЩИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД), ЧЕ ПРЕЗ 2020-ТА ВЕЧЕ НАМА ДА СИ НА ДОНДУКОВ А НА РАЗВИГОР. И СУМАРНИЯ БРОЙ НА ГОДИНИТЕ ОТ ПРИСЪДИТЕ ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЩЕ Е ИДЕНТИЧЕН С ГОДИНАТА ЗА КОЯТО ГОВОРИШ

Оценка:
-1 +73

Лекар БГ
(гост)

Неутрално
33 09:27
 
01.09.19 Отговор
Статията във Факти е много обрана.Ако искате да се"насладите"на топ простотията Му,потърсете в др.сайтове.Където,на перфектен,ниво А3 български,Той говори пред аудиторията на ГЕПП младежите.Те били неговите пилета,които щели да стават орли....нещо като-"Ха елате пиленца на батко,да ви хапна сладко,сладко..."/то така ще е -прасета не останапа/.20 мин.приказва за кредитния рейтинг и какво е правел Орешарски навремето.Магистралите.Урсула.Сев.Македония.Заводите.1.5 МНЛ.БЪЛГАРИ отивали към 06.09.в Гърция на почивка.....Хъбът.Самолетите.Успехите.10% доходи нагоре...и колко е умилен на фотото...Уникум.Еманация на лъжата,дебелокожието и безочието,гарнирано с поредната супер порция простащина.

Оценка:
-4 +76

Тоя е луд
(гост)

Неутрално
34 09:28
 
01.09.19 Отговор
Този малоумник трябва моментално да го вкарат за лечение в лудницата!

Оценка:
-1 +75

Койчо
(гост)

Неутрално
35 09:30
 
01.09.19 Отговор
"Който има две деца, ще го поощрим да има три като му кажем... че три е повече от две", обясни плановете си за демографската политика премиерът. Кажете сега това нормален човек може ли да го изтърси. Може ли да имаме такъв малоумник за премиер. От този индивид ли очакваме нещо положително. Най тъпия селски кмет да е на негово място ще направи повече за България. Така че не ми разправяйте че нямаме алтернатива.

Оценка:
-0 +89

оня
(гост)

Неутрално
36 09:31
 
01.09.19 Отговор
Проста неграмотна мутра. Едва ли някой от Варна иска да го търпи, освен синчета и дъщери на бизнесмени с които е на снимката.

Оценка:
-1 +78

СссереМ
(гост)

Неутрално
37 09:36
 
01.09.19 Отговор

До коментар #22 от "АНЕНЕРБЕ":


Точно така,важно е какво мислят хората,а КОЙ ТОЧНО ДА НИ УПРАВЛЯВА го казаха тая пролет,но чугунените ви глави трудно помнят,затова хората ще се произнесат и тая есен,и пак ще ядете бойковите токати.

Коментиран от #72


Оценка:
-59 +6

Койчо
(гост)

Неутрално
38 09:37
 
01.09.19 Отговор
Аз, ако съм на мястото на варненци, ще кажа, че ще търпя ГЕРБ, докато не направят "Хемус" Варненци може да ти кажат че Хемус може и друг някой да я довърши. Едвам те търпим вече с твоята простотия.

Оценка:
-1 +63

чичо
(гост)

Неутрално
39 09:39
 
01.09.19 Отговор
Простотията на тоя комуноиден мутро-милиционер е равна единствено на наглата му първенющина!

Оценка:
-0 +52

Tate
(гост)

Неутрално
40 09:47
 
01.09.19 Отговор
"Баце Космонафт ша-лала-лала "

Оценка:
-0 +30

Политически коментари
(гост)

Неутрално
41 09:49
 
01.09.19 Отговор
Портних няма да влезе и в почетната тройка на предстоящите местни избори в град Варна

Оценка:
-0 +29

Облигационен заем
(гост)

Неутрално
42 09:51
 
01.09.19 Отговор
В София да не се провеждат местни избори защото резултати са ясни Мая Манолова петдесет и пет процента Йорданка Фандъкова четиридесет и пет процента със спестените 10 милиона лева да се обслужва облигационният заем взет от Боко тиквата и шкембе войвода за самолетите все пак заема трябва да се връща в близкото светло бъдеще.

Оценка:
-4 +35

Главата на семейството
(гост)

Неутрално
43 09:51
 
01.09.19 Отговор
Боко - тикво няма да гласувам за теб!

Коментиран от #48


Оценка:
-4 +52

майкооо
(гост)

Неутрално
44 09:56
 
01.09.19 Отговор
Бат Бойко ти уби всякаква надежда на комундетата Хвърли ги в неописуем ужас Сега ще вземат масово да имигрират към Русия

Оценка:
-44 +11

45 09:58
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Матю Макконъхи
(гост)

Неутрално
46 10:00
 
01.09.19 Отговор

До коментар #2 от "Баш бащицата":


Остават 55 дни до първият тур на местните избори за кмет и общински съветници

Оценка:
-1 +21

И аз твойта
(гост)

Неутрално
47 10:01
 
01.09.19 Отговор

До коментар #8 от "Боко майка ти да еба":


Мухахаха

Оценка:
-16 +4

Че кой те кара
(гост)

Неутрално
48 10:02
 
01.09.19 Отговор

До коментар #43 от "Главата на семейството":


Такива като теб и не трябва да гласуват за ББ. Само интелигентни хора са необходими

Коментиран от #58


Оценка:
-30 +3

Стенли
(гост)

Неутрално
49 10:02
 
01.09.19 Отговор
КОМУНЯГИТЕ РЕВЪТ С КЪРВАВИ СЪЛЗИ, ЗАЩОТО БОЙКО ИМ АРЕСТУВА ПО ДЕСЕТ МАФИОТА ДНЕВНО И ВЕЧЕ НЯМАТ ПАРИ С КОИТО ДА РАБОТЯТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ! ГЕРБ ЩЕ ИЗМЕТЕ БЕСЕПАРСКАТА МИЗЕРИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ! СЛАВА НА ГЕРБ И БОЙКО! 7427

Коментиран от #52, #60, #102, #144


Оценка:
-53 +9

Психотерапия
(гост)

Неутрално
50 10:04
 
01.09.19 Отговор
Боко тиквата е самодостатъчен егоист егоцентрик психически нестабилен и самовлюбен дегенерат. Препоръчвам силни антидепресанти, иначе следва летален изход.

Оценка:
-1 +45

Приятел
(гост)

Неутрално
51 10:07
 
01.09.19 Отговор
ЛоЛ,патология

Оценка:
-0 +11

Много си прост
(гост)

Неутрално
52 10:08
 
01.09.19 Отговор

До коментар #49 от "Стенли":


Цял живот си бил на хранилка и си хрантутник и консуматор на гърба на българският отруден народ, затова сега така пищиш и подкрепяш своя благодетел Боко.

Оценка:
-1 +36

Приятел
(гост)

Неутрално
53 10:09
 
01.09.19 Отговор
Само ми е интересно,специално ли някой му ги измисля тези тъпотии,дето ги дрънка или му идват отвътре.

Коментиран от #55


Оценка:
-1 +37

Гост
(гост)

Неутрално
54 10:13
 
01.09.19 Отговор
Като избираме безкнижници, поне да не са малоумници! А на ТОВА даже и костюма му стои като насила навлечен! Не може от дървар да стане държавник!

Оценка:
-1 +40

55 10:22
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
6893
(гост)

Неутрално
56 10:22
 
01.09.19 Отговор
Суджук паша няма ли да го тресне едно инфарктче, да си отдъхне този изстрадал народ?

Коментиран от #64, #104


Оценка:
-1 +40

Васил
(гост)

Неутрално
57 10:23
 
01.09.19 Отговор
Нормално към 2030 ще е премиер само на ромите защото Българите може и да ги няма.

Оценка:
-1 +38

Койчо
(гост)

Неутрално
58 10:24
 
01.09.19 Отговор

До коментар #48 от "Че кой те кара":


Не знаех че на ромите вече им викате “интелигентни”

Оценка:
-0 +25

Матю Макконъхи
(гост)

Неутрално
59 10:25
 
01.09.19 Отговор
25 дни чакам самолетите платени предварително чрез облигационен заем от Боко тиквата и шкембе войвода.

Оценка:
-3 +26

Тото Кратуно
(гост)

Неутрално
60 10:27
 
01.09.19 Отговор

До коментар #49 от "Стенли":


ГЕРБ ще измете българите от България ще останете само евророми.

Оценка:
-0 +43

Матю Макконъхи
(гост)

Неутрално
61 10:31
 
01.09.19 Отговор
Боко тъпо работодателите не плащат за извънреден труд през почивните и празничните дни. Правете внезапни проверки във фирмите смешник със смешник.

Коментиран от #85


Оценка:
-2 +28

Гошко
(гост)

Неутрално
62 10:32
 
01.09.19 Отговор
Просто не е истина колко му се смяхме а накрая го направихме и премиер. За бай Ганьо става въпрос.

Оценка:
-1 +33

Хил Наполеон Хил Наполеон
(гост)

Неутрално
63 10:33
 
01.09.19 Отговор
Боко тъпо работодателите не плащат за извънреден труд през почивните и празничните дни правете внезапни проверки във фирмите смешник със смешник

Оценка:
-0 +24

Съдът да постанови решение
(гост)

Неутрално
64 10:35
 
01.09.19 Отговор

До коментар #56 от "6893":


Той е олицетворение на злато и няма изгледи да гушне букета.

Оценка:
-1 +17

9689
(гост)

Неутрално
65 10:37
 
01.09.19 Отговор
Дрисльо престъпник.

Оценка:
-0 +22

Лора
(гост)

Неутрално
66 10:37
 
01.09.19 Отговор
Доста съм закъсала откъм политическа информация и не зная каква е тази омраза към премиера...! Той сам ли е във всичкото това нещо, наречено управление и политика...?! Няма нищо лошо човек да мисли за напред...! Живковото време много хора не могат да го забравят, но то отдавна е вече е минало и България е вче доста променена...! Дори тези които го плюят най много, те сега са още по добре в материален аспект...!

Коментиран от #83


Оценка:
-34 +4

67 10:44
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Ъмммм Бойко
(гост)

Неутрално
68 10:45
 
01.09.19 Отговор
Ъммм до 2030 ти вече ще си безсмъртен. И ще успееш да достигнеш 3030. Без тебе България ще бъде загубена. Ти и цвъки.

Оценка:
-3 +18

МГЕРБ
(гост)

Неутрално
69 10:50
 
01.09.19 Отговор
Дано да е по продуктивен и още по успешен. ГЕРБ ни даде много. Аз се гордея с партията. Браво Бойко. Ти ни даде магистрали , построи ни детски площадки и игрища , даде ни много работа в общините браво. На следващите избори пак ще гласувам за ГЕРБ.

Коментиран от #73, #74


Оценка:
-49 +4

ГЕРБ
(гост)

Неутрално
70 10:51
 
01.09.19 Отговор
ВИЖТЕ СНИМКАТА ТОВА Е КАЙМАКА НА ГЕПП

Оценка:
-1 +30

Албури
(гост)

Неутрално
71 10:52
 
01.09.19 Отговор
борисов не е пирфектен но нямае кой другите са бездарно тъпи. и ще им се разтререрат краката. за сега така. казах. вие даже нз дали знаете кой е албури.

Оценка:
-30 +2

72 10:52
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Пламен
(гост)

Неутрално
73 10:55
 
01.09.19 Отговор

До коментар #69 от "МГЕРБ":


Приемам го като шега ти се шегуваш нали

Коментиран от #75


Оценка:
-1 +23

ЧИчо Том
(гост)

Неутрално
74 10:56
 
01.09.19 Отговор

До коментар #69 от "МГЕРБ":


Да и на мен ми даде ,цигари 5 лева ,ток 40 ст,метан 1,2 лв, хляб 1,2 лв !! Даде ми да храня 2 ма пенсионери без да ги познавам , училищна реформа даде ,Самолети даде за 3 милиарда лева ,обществени поръчки с лапане на корем даде !Има една много готина глава в "12те стола" "Свнливият крадльо" Ако не си я чел си е само за теб ,ако си я чел няма да ти обяснявам нещата от живота !!

Оценка:
-2 +39

Разбира се
(гост)

Неутрално
75 10:58
 
01.09.19 Отговор

До коментар #73 от "Пламен":


Радвам се че има хора които усещат че се шегувам 😀.

Оценка:
-1 +12

Четец
(гост)

Неутрално
76 11:02
 
01.09.19 Отговор
Те всички комунисти минаха в герб Ва кукувци. Четем ви простотиите всеки божи ден. Прав е боичь, дпс няма да го изпусне, дорде доган е жив. Много се краде, а работят и пенсии, там наблегне те. Живеем в страх. Само да кажеш на някой комунист в герб. Мръсни комунисти и виж кео става след това, нахвърлят се, комунист ит герб ще е вечен. Той боби ви го каза, докато на 70 направи бебе, като западняци те и той, ха дано и мъти две на 70

Оценка:
-1 +16

гост
(гост)

Неутрално
77 11:02
 
01.09.19 Отговор
На снимката бб е със следващите крадци от партиятя

Оценка:
-0 +31

Гиго
(гост)

Неутрално
78 11:03
 
01.09.19 Отговор
Поредното доказателство за това, че тоя парапитек страда от нелечимо психиатрично заболяване

Оценка:
-2 +35

Tate
(гост)

Неутрално
79 11:03
 
01.09.19 Отговор
Дори и 2020+ му е много !!

Оценка:
-0 +29

Коци Георгиев
(гост)

Неутрално
80 11:10
 
01.09.19 Отговор

До коментар #72 от "АНЕНЕРБЕ":


Пак само комунистически коментари. А бе хора не се ли уморихте. Не поумняхте и тва си е. Един от коментарите беше за оня дето обещаваше светло комунистическо бъдеще. И всички вие жалите за него. Само че комунизъм ,не може да има И НИКОГА НЯМА ДА ИМА. А що се отнася за 2030 година то комунистическата партия ще събира едвам едвам 4 процента за да влиза в народното събрание. А след още 10 години хората ще четат само в историята ,че е съществувала комунистическа пария- падон-социалистическа........

Оценка:
-19 +2

бял
(гост)

Неутрално
81 11:15
 
01.09.19 Отговор
До 2030 отдавна ще си дим от комина на крематориума,а през 3030 в историята ще си най-големия боклук,съсипал България,след Костов

Оценка:
-2 +33

82 11:19
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
83 11:19
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
84 11:33
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
85 11:34
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Хъл Сити
(гост)

Неутрално
86 11:34
 
01.09.19 Отговор
Боко тъпото работодателите не плащат за извънреден труд през почивните и празничните дни правете внезапни проверки във фирмите смешник със смешник

Оценка:
-1 +21

Туш за рисуване
(гост)

Неутрално
87 11:35
 
01.09.19 Отговор
Боко тиквата е кръстоска между тиква и пъпеш и малко картоф

Оценка:
-2 +25

А до стохилядната година😂😂
(гост)

Неутрално
88 11:36
 
01.09.19 Отговор
Боки ше е господар на вселената😂😂😂

Оценка:
-8 +10

Финландия
(гост)

Неутрално
89 11:37
 
01.09.19 Отговор
Боко тъпото работодателите не плащат за извънреден труд през почивните и празничните дни правете внезапни проверки във фирмите смешник със смешник

Оценка:
-1 +17

Анонимен
(гост)

Неутрално
90 11:41
 
01.09.19 Отговор
От ЦРУ дават реална прогноза с това темпо на смъртност, емиграция и застаряване на населението, до 50 години тези земи да имат гъстота , като в Исландия, а той нашия се мисли и за безсмъртен. Бойко, още никой не успял да занесе пари на ония Свят. Спри да съсипваш България и използвай лъжите и манипулациите в полза на държавата, а не да я съсипваш и крадеш.

Коментиран от #107


Оценка:
-1 +29

Кака Мара
(гост)

Неутрално
91 11:42
 
01.09.19 Отговор
Аз ли не съм добре със зрението, но ми се струва, че най-грозните и тъпи жени умират да се снимат с него, да се отъркат в тялото му, а след това каквото е дал -я министерство, я агенцийка, я нещо друго... Важното е келепир да има...

Оценка:
-1 +33

onq s konq
(гост)

Неутрално
92 11:49
 
01.09.19 Отговор
На всички тука дето недоволствате от Борисов ще обясня ЧЛЕНОРАЗДЕЛНО,ВИСОКО И БЕЗ ЗАПЪВАНЕ:Докато не посочите Читав кандидат за "Премиер",ще управлява бат Бойко.И съм ви питал КОГО ПРЕДЛАГАТЕ,а сте отговаряли "Бе ний да го смъкнем,пък после ше му мислим"...Е няма стане ваща работа,щото едно подаване на Оставка както ентусиазирано скандирате,значи назначаване на СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО от Радев до съответните Предсрочни избори.А КОГО ЩЕ НАЗНАЧИ РАДЕВ?Ами хора от БСП-то естествено,в комбинация с ЦЯЛАТА СИ РОДА,което за тия 6 мес. гарантира ТОТАЛНО ОГЛОЗГВАНЕ НА РЕПУБЛИКАТА!Бе вий луди ли сте да бъде позволено такова нещо?:)

Коментиран от #110, #112, #121


Оценка:
-34 +7

Васил
(гост)

Неутрално
93 11:53
 
01.09.19 Отговор
Как допуснахме това да се случи!

Оценка:
-3 +29

гост
(гост)

Неутрално
94 12:12
 
01.09.19 Отговор
Е че то до тогава няма на кой да е премиер , те няма да останат българи.

Оценка:
-1 +20

ужас
(гост)

Неутрално
95 12:13
 
01.09.19 Отговор
Ужас , братя българи спасявайте се , кой където му видят очите. Още 11 години , това си е направо божие наказание.

Коментиран от #96


Оценка:
-3 +32

1994
(гост)

Неутрално
96 12:20
 
01.09.19 Отговор

До коментар #95 от "ужас":


Не всеки за себе си,а да се обединим

Оценка:
-0 +20

97 12:21
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Здравчева
(гост)

Неутрално
98 12:22
 
01.09.19 Отговор
Защо има правителствена болница, а няма правителствена лудница?

Оценка:
-1 +32

Пипи дългото чорапче
(гост)

Неутрално
99 12:31
 
01.09.19 Отговор
Ат злото няма отърване.От прост,нагъл и неуспял треторазрядни комунист толкова.Поне преди 10ти приемаха и канеха хора в партията с потенциал и ум.Такива треторазрядни партийни секретари никой не ги бръснене за нищо щото са си некадърници.Сега управляват некадърни подли и алчни хора

Коментиран от #100


Оценка:
-1 +27

Файл
(гост)

Неутрално
100 12:38
 
01.09.19 Отговор

До коментар #99 от "Пипи дългото чорапче":


Забрави да напишеш и нагли . Наистина си ги заслужаваме обаче!!!

Оценка:
-0 +12

По бай Тошово време
(гост)

Неутрално
101 12:39
 
01.09.19 Отговор
Поне нямаше разврат и педофилия...! То сега старите хора са по разбукани от младите, после имало демографски срив..! Ето това не харесвам на Новото време...!

Оценка:
-2 +9

Казуар
(гост)

Неутрално
102 12:48
 
01.09.19 Отговор

До коментар #49 от "Стенли":


ГЕРБ са втори ешелон комунисти.

Оценка:
-2 +15

Тити
(гост)

Неутрално
103 12:49
 
01.09.19 Отговор
Защо платихме авансово тъпите самолети?
Сега пък пари нямаме...
Ама тези, които те командват имат.
Защо само нашият е толкова покорен?

Оценка:
-2 +19

До Боко тиквата
(гост)

Неутрално
104 13:20
 
01.09.19 Отговор

До коментар #56 от "6893":


2000 лева минимална работна заплата за всички които работят в извън бюджетната сфера и с коефициент на интелигентност 79

Оценка:
-1 +16

105 13:23
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
.САМО ЗАПЛАТИ СЪНУВАТ`
(гост)

Неутрално
106 13:35
 
01.09.19 Отговор
ЗА РАБОНА НИКОЙ НЕ ГОВОРИ САМО ЗАПЛАТИ СЪНУВАТ КАТО ТОЯ ЧЕРВЕН ПРЕДИ МЕН НИСКИ ДАНЪЦИ ЕФТИН ЖИВОТ КАКВО РЕВЕТИ ЧЕРВЕНИ ТИКВИ

Оценка:
-12 +1

Ами тия
(гост)

Неутрално
107 13:37
 
01.09.19 Отговор

До коментар #90 от "Анонимен":


Дето дават тая прогноза естествено че са запознати с нещата. Нали те са го измислили това бъдеще. Боко само изпълнява тяхното нареждане

Оценка:
-2 +7

ГРИПЕН
(гост)

Неутрално
108 13:50
 
01.09.19 Отговор
КАЗВАМ:ЗАЩИТАВАМ ЧЕРВЕНИТЕ КАЛПАЗАНИ ОТ ШИПКА ДА МОГАТДА ПЛЮСКАТ НА ГЪРБА НА РАБОТНИТЕЕФТИН ХЛЯБ САЛАМ МЕСО НИСКИ ДАНЪЦИ ТОВА ЗА СЕГА ОТ НЯКОЯ ПОЛЯНА ПАК ЩЕ СЕ ИЗКАЖИ С ГЕНЕРАЛ РАДЕВА

Оценка:
-11 +1

109 13:55
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Много си прав
(гост)

Неутрално
110 14:03
 
01.09.19 Отговор

До коментар #92 от "onq s konq":


Типично мислене на комунягите е "ще му мислим после" .6 месеца служебно правителство на Румбата и неговата рода ще върне България точно там където я остави Орешарката. Имам двама близки с които често спорим за тия неща на маса. И двамата са промити комуняги. Дядовците им бяха такива, бащите им бяха и сега и внуците. Мързели тотални ти казвам. Бачкат за по 700лв на супер айлякчийски длъжности и всяка вечер ракия със салата. И само мрънкат колко са зле и как държавата трябва да се грижи за тях. Х...й хващат но работа не. Баня не им трябва защото потни никой не ги е виждал

Оценка:
-12 +3

ХРИСТО ПЛИЯТЕЛ ВА БОЙКО
(гост)

Неутрално
111 14:24
 
01.09.19 Отговор
КОМУНИСЧЕТАТА КРАДЛИВИ И БЕЗОЧЛИВИ ЩЕ ОБЕЗКОСТЯТ НАРОДА И НАКРАЯ ВИДЕНОВ ИЛИ НИНОВА ВСЕ ЕДНО ГРИПЕН ЩЕ МУ ПОДАРЯТ
К

Оценка:
-12 +1

аз ас
(гост)

Неутрално
112 14:30
 
01.09.19 Отговор

До коментар #92 от "onq s konq":


По-прост от бб като че ли само ти може да бъдеш

Оценка:
-1 +17

ЧИЧО
(гост)

Неутрално
113 14:32
 
01.09.19 Отговор
ТОЗ ЧЕРВЕН МОДЕРАТОР НЕЩО КАТО НЕ МУ ХАРЕСА ГО ПРЕМАХВА

Оценка:
-6 +2

Алфа Ромео
(гост)

Неутрално
114 14:51
 
01.09.19 Отговор
Този е със психични отклонения и направо се гаври с народа!

Оценка:
-3 +20

ФЕН НА БОЙКО
(гост)

Неутрално
115 15:01
 
01.09.19 Отговор
ГРИПЕНА ДА ЦЕЛУВА НА ВОЙКО ОНАЯ РАБОТА ЗАЩОТО АКО КМЕТА НА БУРГАС БЕШЕ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ СЕГА РАДЕВИ ЩЯХА ДА СА СПАСИТЕЛИ ТА ПЛАЖА

Оценка:
-19 +0

така ли
(гост)

Неутрално
116 15:10
 
01.09.19 Отговор
бе тъп простак!Много важно.....

Оценка:
-0 +10

То и
(гост)

Неутрално
117 15:18
 
01.09.19 Отговор
през 2030г. ще има тъпанари. Нищо чудно да изберат някой, който е много по-зле със софтуера за премиер. Тъпаците прогресивно се увеличават и става модерно да си такъв.

Оценка:
-0 +14

118 15:24
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Бате
(гост)

Неутрално
119 15:26
 
01.09.19 Отговор
Прав си бате, много прав то нали те са им избирателите и заради тях премахнаха машинното гласуване

Оценка:
-0 +14

Матей
(гост)

Неутрално
120 16:33
 
01.09.19 Отговор
Никакви стимуланти,ще вземат да му изгърмят бушоните,трябва му диазепан,да свали напрежението,че тая грандомания и такова намАхване не се помни по света,пък и така лъже,та сам си вярва.Какви са тия средно аритметични доходи,напр.?Жалка манипулация.Директора и работника яли кюфтета в столовата,работника 2,директора 6,последния казал,хубаво се наядохме,средно по 4 кюфтета.Та стига с това будалкане.Направо да се пръждосват тия герберуги,всичко освиниха и накрая и свинете избиха.

Оценка:
-0 +18

на коня под опашката
(гост)

Неутрално
121 17:16
 
01.09.19 Отговор

До коментар #92 от "onq s konq":


Е кво ще глозгат на президента хората? Твоите изсмукаха костния мозък от кокала!

Оценка:
-0 +9

Дон Рапон
(гост)

Неутрално
122 18:03
 
01.09.19 Отговор
Рапона-Борисов няма да доживее дори до 2020,за да се радва пенсията си, камо ли да доживее 2030 г! Гарантирано от Сретан Йосич!!!

Коментиран от #147


Оценка:
-1 +19

Don Bosco
(гост)

Неутрално
123 18:40
 
01.09.19 Отговор
Boiko the best man last year the end.

Оценка:
-5 +0

Ф 16
(гост)

Неутрално
124 19:56
 
01.09.19 Отговор

До коментар #5 от "Гостилничаря":


08.08.2019 четвъртък платени Кеш на американския президент чрез облигационен заем от Боко тиквата и шкембе войвода 1,256 милиарда долара.

Оценка:
-1 +8

Блок 70
(гост)

Неутрално
125 19:58
 
01.09.19 Отговор
08.08. днес сме 01.09 значи 25 дни лихва по кредита 5,о милиона лева в полза на американската икономика

Оценка:
-1 +10

да не ама е
(гост)

Неутрално
126 20:27
 
01.09.19 Отговор
селски келеш и простак....

Оценка:
-0 +12

1122
(гост)

Неутрално
127 20:35
 
01.09.19 Отговор
МНОГО НАГЛОСТ МНОГО ПРОСТОТИИ.

Оценка:
-0 +11

локомотива
(гост)

Неутрално
128 21:15
 
01.09.19 Отговор
тъп тъп та чак вдлъбнът

Оценка:
-0 +9

vasik atanasova
(гост)

Неутрално
129 21:41
 
01.09.19 Отговор
мъка мъка голяма трагедия е
като го осъзнае човек и
му се иска я водка я ракия

Оценка:
-0 +9

Да да
(гост)

Неутрално
130 22:13
 
01.09.19 Отговор

До коментар #1 от "El boko":


Почти 200 плюса! Ти си най-умния в сайта! Гледай колко олигофрена са те подкепили :D

Оценка:
-2 +0

131 22:24
 
01.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
цвцв
(гост)

Неутрално
132 22:35
 
01.09.19 Отговор
сиреч да ни крадете до 2030г. то згориград мина повече от година откакто е остъргана и не е асфалтирана моля ви не гласувайте за инчхай

Оценка:
-1 +7

разума
(гост)

Неутрално
133 22:53
 
01.09.19 Отговор
Варненци обещавам ви магистрала в ремонт.Гласувайте пак за .................

Оценка:
-0 +8

ФОРИ
(гост)

Неутрално
134 22:56
 
01.09.19 Отговор
Този от глупости взе да ръси и тъпотии!

Оценка:
-0 +8

Libre comme air
(гост)

Неутрално
135 23:26
 
01.09.19 Отговор
Голям мазохизъм ще е от наша страна... ако го търпим до 2030.. но пък тогава пенсионерите ще са малко.. сегашните няма да доживеят от беднотия... а нови пенсионери просто няма да има..

Оценка:
-1 +8

Пълен майтап
(гост)

Неутрално
136 23:31
 
01.09.19 Отговор
с целокупния български народ, който отдавна вече не е народ, а опростачено тъпо стадо. Честно, съжалявам да го кажа и ми е болно да го кажа, но никъде по света няма толкова заспал и прост народ.

Оценка:
-1 +7

българин
(гост)

Неутрално
137 23:32
 
01.09.19 Отговор
Иска ти се,ама няма да стане Боко Тиквоко!Остава ти съвсем мъничко време,колкото да изчезнеш и ако не се възползваш,сърди се на себе си!

Оценка:
-2 +8

Тиквофоб
(гост)

Неутрално
138 23:37
 
01.09.19 Отговор
Дано още 2020-та да си в трапа!

Оценка:
-2 +5

Бах
(гост)

Неутрално
139 23:39
 
01.09.19 Отговор
Да идват Руснаците, или народа ще го повика!

Коментиран от #142


Оценка:
-3 +5

140 01:12
 
02.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Тиквоний
(гост)

Неутрално
141 04:49
 
02.09.19 Отговор
Робски народ с робско мислене и манталитет!

Оценка:
-3 +2

смех
(гост)

Неутрално
142 07:38
 
02.09.19 Отговор

До коментар #139 от "Бах":


Ще дойдат на Путкин ден 32 декември 3030год като се откаже бат Бойко

Оценка:
-1 +2

Хрантутник
(гост)

Неутрално
143 08:15
 
02.09.19 Отговор

До коментар #140 от "vlk":


от Герб е всеки в държавната администрация, т.е. над 400000 държавни служители на заплата, полицаи, военни, доктори във ВМА с някакъв чин кметове, общински съветници и всевъзможна паплач са сигурното капиталовложение на едни избори които заедно с коалиционните си партньори в изборите определят съдбата на всички останали. И не забравяй, че изборите се печелят от този, който брои гласовете, затова Бойко недолюбва и електронния вот, няма как да се купят с кебапчета гласове или да се бутнат предварително отпечатаните бюлетини. ЦИК е назначена за да "оправи" резултата ако случайно партийните олигарси са изпуснали хомота и раята не даде своя глас за местния дерибей. Те така печелят, а не с програма за устойчиво развитие и качествени лидери.

Оценка:
-0 +6

144 10:32
 
02.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
ИСТИНАТА
(гост)

Неутрално
145 13:56
 
02.09.19 Отговор

До коментар #6 от "д-р Гълъбов":


Поздравления, г-н Борисов! Б-Я ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЪРВЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ОТ ФАЛИРАЩИТЕ И РАЗГРАБВАЩИ ДЪРЖАВАТА НИ КОМУНИСТИ! Същите тези, които преди години бяха доносници от ДС и съсипаха живота на много с-ва, близки, роднини, приятели, колеги, без избор, днес са се строили в БКП, настървени за ново разграбване, без значение дали е собствената им каса или държавната хазна. Моля ви, толкова грешки допуснахме с тях, а паметта ни остава къса. Ще им позволим ли, заедно с К. ИМПЕКСОВА, М. КОСТИНБРОДСКА, Р. РАДЕВ ГРИПЕНОВ ВЕТОВ ОТНОВО ДА ВЪРНАТ ДЪРЖАВАТА НИ КЪМ 1989-90 Г.? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ С УЧАСТИЕТО НА РУМЕН ГЕЧЕВ КАК ФАЛИРАХА БАНКИТЕ И РАЗГРАБИХА ВАШИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ ФАЛИТЪТ НА КТБ И НЯКОИ, ОБИКНОВЕНИ ХОРА ПОЧИНАХА, ОГРАБИЛИ ИМ СПЕСТЯВАНИЯТА? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ МРАЗОВИТАТА ЛУКАНОВА ЗИМА И ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ ИКОНОМИЯТА НА ТОКА? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ, КАК СИ ИГРАЕХА С МЛАДОАТТА НИ, БЕЗ ПРАВО ДА ПЪТУВАМЕ, ПЪЛНА ДЕЗИНФОРМИРАНОСТ ЗАД ЖЕЛЯЗНАТА СТЕНА. ПО ТОЗИ НАЧИН НИ ПОДДЪРЖАХА СТРАХА, БЕЗ ПРАВО НА МНЕНИЕ, НА ПРЕДПОЧИТАНА МУЗИКА? ЗАБРАВИХТЕ ЛИ, ЧЕ ЗА ДА СИ НЯКОЙ И ДА УСПЯВАШ, ЗА ДА ЗАПИШЕШ ДЕТЕТО СИ В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ДА СЛЕДВАШ, ТРЯБВА РОДИТЕЛИТЕ ТИ ДА СА АКТИВНИ БОРЦИ (без да са били) ИЛИ САМИЯТ ТИ ДА КАНДИДАТСТВАШ ЗА ПАРТИЕН ЧЛЕН. ДНЕС, ТЕЗИ, КОИТО ДУЛБОКО В СЕБЕ СИ СА БИЛИ ПРОТИВ, НО НЕ СА ИМАЛИ ИЗБОР, СА ДЕСНИТЕ, А ТЕЗИ, КОИТО УЧАСТВАХА В РАЗГРАБВАНЕТО И ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОТ БКП/БСП, ОТНОВО ПРЕДПОЧИТАТ Б-Я ДА Е ПОД РУСКО ВЛИЯНИЕ И ТАКА ДА ПОДДЪРЖАТ РО

Коментиран от #155


Оценка:
-2 +2

ИСТИНАТА
(гост)

Неутрално
146 14:06
 
02.09.19 Отговор
ПРОДЪЛЖЕНИЕ: ДА ПОДДЪРЖАТ РОБСКАТА НИ ПСИХИКА. МОЛЯ ВИ, ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ДЪРЖАВАТА СИ ОТ НАГЛИТЕ, АЛЧНИТЕ И НЕНАСИТНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ГРАБИТЕЛИ. ДА БЪДЕМ ЕДИННИ ПРОТИВ БКП/БСП И ЗАЩИТИМ Б-Я ОТ НОВО РАЗГРАБВАНЕ. ДА ВЪРНЕМ ПАМЕТТА СИ, КАК ФАЛИРАХА И РАЗГРАБИХА Б-Я! ТОВА ЛИ ИСКАМЕ? ИСКАМЕ ЛИ ПЕНСИИ ОТ 6$, ЗАПЛАТИ ОТ ПО 10-12$ И Т.Н. ПОМИСЛЕТЕ МНОГО ЗАДЪЛБОЧЕНО ДАЛИ ТОВА, КОЕТО Е НАПИСАНО Е ЛЪЖА ИЛИ ИСТИНА! ДА БЪДЕМ ЕДНИ ОТ ДЕСНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ИЛИ ДА БЪДЕМ ОТНОВО ОГРАБЕНИ!!!

Оценка:
-2 +1

ИСТИНАТА
(гост)

Неутрално
147 14:17
 
02.09.19 Отговор

До коментар #122 от "Дон Рапон":


С времето и той ще приключи с политиката, ще дойде друг, но ти ще си останеш все същият продан с робска психика. Не го мисли ББ, мисли за себе си. Когато ББ приключи с политиката, ще остане в историята като най-УСПЕШНИЯТ бг премиер. Само човек с ниска грамотност би си позволил да пише обидни квалификации. ББ Е НАЙ-УВАЖАВАНИЯТ БГ ПРЕМИЕР ОТ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕРИ, А ТИ СИ НИКОЙ ОТ НИКЪДЕ. НЕВЕЖАТА ТИ ПРОСТОТА, ТЕ ПРИНУЖДАВА ДА ИЗБИВАШ СОБСТВЕНИТЕ СИ КОМПЛЕКСИ. НЯМА ДРУГ НАЧИН, ПО КОЙТО ВСИЧКИ ДА УЗНАЯТ КОЛКО СИ ПРОСТ. ПОЗВОЛЯВАШ СИ НА БГ ПРЕМИЕРА ДА КАЗВАШ БОКО, НО ТИ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ ГОЛЬО!!!

Коментиран от #149, #150


Оценка:
-3 +2

Глупав народ
(гост)

Неутрално
148 14:42
 
02.09.19 Отговор
Само БСП за тоя прост народ!

Оценка:
-1 +2

Апостолов
(гост)

Неутрално
149 14:43
 
02.09.19 Отговор

До коментар #147 от "ИСТИНАТА":


Евала!

Оценка:
-0 +2

150 16:37
 
02.09.19
Този коментар е премахнат от модератор
Гювечета със свинско
(гост)

Неутрално
151 18:24
 
02.09.19 Отговор

До коментар #21 от "Коментар📝":


Спи спи миличък

Оценка:
-1 +0

Гол охлюв
(гост)

Неутрално
152 18:26
 
02.09.19 Отговор

До коментар #22 от "АНЕНЕРБЕ":


Защо платихме самолетите на двойни цени?

Оценка:
-1 +1

Гринго
(гост)

Неутрално
153 19:43
 
02.09.19 Отговор
Попадаме все на ненормалници.
Преди Т.Живков,сега тоя Смешник

Оценка:
-1 +1

глупак ама милиардер
(гост)

Неутрално
154 07:45
 
03.09.19 Отговор
Такова изказване го има само при династиите ,кото управляват наследственно една държава.
Длугарю Борисов, и Ким ще упрявляма 2030 та година !

Оценка:
-0 +0

Бойко Доганов
(гост)

Неутрално
155 07:51
 
03.09.19 Отговор

До коментар #145 от "ИСТИНАТА":


Много писане много нещо, хитра Гербаджийска стратегия .
Другите са виновни че ние крадем!
Корупцията за ГЕРБ е начин на управление.
Без корупционите схеми ГЕРБ И ДПС не могат да управляват.

Оценка:
-0 +1

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