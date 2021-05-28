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Това са листите на БСП-София за изборите на 11 юли

Това са листите на БСП-София за изборите на 11 юли

Корнелия Нинова, Георги Свиленски и Христо Проданов са водачи

Публикувана: 28 Май, 2021 13:12
6 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 958
Това са листите на БСП-София за изборите на 11 юли
Снимка: БГНЕС
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Делегатите на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП подредиха листите в трите столични района.

На 25 май Националният съвет на партията определи водачите на листи и местата за коалиционни партньори и гражданска квота в тях. На следващото заседание на НС ще бъдат обявени поименно и тези кандидати за народни представители от „БСП за България“.

Съставът на листите е:

23 МИР

Христо Танчев Проданов
Благовест Кирилов Кирилов
КП/ГК
Таня Найденова Митова
Теодора Руменова Овчарова – Драганова
Райна Николаева Душкова
Ралица Петрова Велизарова
КП/ГК
Георги Георгиев Ангелов
Николай Кирилов Яръмов
Боян Петров Златев
Румен Николов Георгиев
Полина Божилова Ламбрева
Георги Димитров Николов
КП/ГК
Ивайло Георгиев Маринов
Николай Милчев Николов
Даниел Сергеев Тунчев
Александър Иванов Кобаков
Владимир Георгиев Карамитев
Ивайло Илиянов Павлов
Евгения Петкова Петкова
Юлиян Асенов Генов
Николай Делчев Наплатанов
Владимир Михайлов Василев
Иван Тодоров Карагьозов
Калоян Георгиев Борисов
КП/ГК
Кристина Любомирова Иванова
КП/ГК
Николай Димов Димов
Георги Димитров Тодоров
Владислав Сергеев Промский
Десислава Стойчева Тренева – Георгиева
Йордан Георгиев Политов
24 МИР

Георги Страхилов Свиленски
Ленко Николов Петканин
Николай Боянов Маринов
КП/ГК
Александър Венциславов Димитров
Иван Георгиев Айолов
Даниела Стефанова Георгиева
КП/ГК
Александър Спасов Грозданов
Димитър Петков Главинов
Цецка Димитрова Кочкова
Огнян Иванов Радев
Александър Валентинов Пеев
КП/ГК
Таско Михайлов Ерменков
Борис Цветков Цветков
Александър Стоянов Димитров
Ани Димитрова Кьосева - Кирилова
Димитър Тодоров Русинов
КП/ГК
Александър Григориев Колев
Цанка Станева Чакърова
Ели Георгиева Спасова - Пенева
КП/ГК
Владимир Кирилов Манов
Илияна Георгиева Попова
Пламен Асенов Лазаров
Стоян Рачев Ралев
Калоян Любомиров Малинов
Венцислава Любомирова Каменова – Костадинова
25 МИР

Корнелия Петрова Нинова
КП/ГК
Станислав Чавдаров Младенов
Петър Колев Колев
Тони Владов Попов
КП/ГК
Десислава Боянова Димитрова
Пенка Борисова Йорданова
Радина Стойнова Гечева
Георги Миланов Миланов
Марина Спасова Богданова
КП/ГК
Александър Петров Симеонов
Красен Лъчезаров Раковски
Стоян Емилов Цветков
Емил Емилов Рошкев
Орфей Николаев Петков
Светлана Стефанова Шаренкова
Владислав Иванов Велинов
Елмира Иванова Котева
КП/ГК
Йоана Красимирова Иванова
Константин Димитров Ангелов
КП/ГК
Захари Захариев Бисеров
Боян Бранимир Димитранов
Николай Стефанов Шопов
Веселин Любомиров Илиев
Венцислав Димитров Божилов

България

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Коментари към статията
БКП
1 13:20
 
28.05.21 Отговор
Довиждане и сбогом!

Оценка:
-2 +10

ах щерката
2 13:26
 
28.05.21 Отговор
на Румен Овчаров! Защо БСП не казва колко организации са отказали да участват в реденето на листите. Това означава, че симпатизантите няма да излязат на избори по места!

Оценка:
-1 +9

Само казвам
3 14:03
 
28.05.21 Отговор
Както виждам кака Кури е в изборни страсти и забрави,че на този ден 28.05.1919 година е учредена майката на БСП,а това е болшевишката партия БКП.Днес майката на БСП,БКП прави точно 102 години.

Оценка:
-1 +1

Даа
4 14:31
 
28.05.21 Отговор
Въпреки всичко и все пак, БСП беше единствената опозиция на модела Борисов-Доган-Беевски-Гешев, на скрита замаскирана управляваща коалиция ГЕРБ-ДПС с любезното съдействие на Патриотарите ! На тези избори със сигурност ще повишат резултат, защото няма да ги има манипулации с хартиени бюлетини и двата основни купувачи на гласове ( ГЕРБ и ДПС) ще бъдат възпрепятствани от новите полицейски шефове и управители...

Коментиран от #5


Оценка:
-0 +1

Истината за
5 14:45
 
28.05.21 Отговор

До коментар #4 от "Даа":


Да ,но ще има игрални автомати/машините за гласуване/,които от време на време ще прехвърлят джакпота в някоя партия за която е манипулирана тази машина.Така,че няма да има честни избори!

Оценка:
-1 +1

Васил
6 15:47
 
28.05.21 Отговор
Само червени крадливи гниди

Оценка:
-0 +1

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