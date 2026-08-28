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28 август 1943 г. Умира Борис III

28 август 1943 г. Умира Борис III

28 Август, 2026 03:12 12 820 50

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Спекулациите продължават и в наши дни

28 август 1943 г. Умира Борис III - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цар Борис III умира неочаквано след кратко боледуване в 16:22 ч. следобeд на 28 август 1943 г., скоро след като се връща от визита при Хитлер. Според дневника на германския аташе в София по това време, полковник фон Шьонебек, двамата германски доктори, които са се грижили за царя – Зайц и токсикологът Ханс Епингер – са вярвали, че царят е умрял от същата отрова, която д-р Епингер намерил две години по-рано при аутопсията на гръцкия първи министър Йоанис Метаксас, бавнодействаща отрова, която действа след седмици и причинява появата на петна по кожата преди смъртта. Слухове за смъртта му твърдят, че е отровен по нареждане на Хитлер, за когото се знае, че е бил бесен след последната си среща с царя и неговия отказ да предаде българските евреи и да изпрати войски срещу СССР.

Борис III заема престола на 3 октомври 1918 г., на 24 години, току-що върнал се от Южния фронт. Като млад офицер на фронтовете на Първата световна война е видял с очите си разбунтувалите се войници след пробива на Антантата при Добро поле.

Цар Борис ІІІ е син на цар Фердинанд Сакскобургготски и на княгиня Мария Луиза. Роден е на 30 януари 1894 г. в София. Негов кръстник е папа Лъв ХІІІ и кръщелникът получава имената Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав и титлата княз Борис Търновски. През 1896 г. преминава в православната вяра с кръстник руският император Николай ІІ.

Престолонаследникът израства под опеката на деспотичния си баща, тъй като майка му умира, когато е петгодишен. Получава средното си образование в Двореца от учители от Първа мъжка гимназия. Завършва Военното училище в София.

Още твърде млад, 24 годишен, Борис ІІІ поема царската корона поради абдикацията на Фердинанд на 03 октомври 1918 г. Ситуацията в страната е напрегната, на власт идва земеделското правителство на Александър Стамболийски (1919-1923), а на 27 ноември 1919 г. е подписан унизителният Ньойски договор.

Превратът на 09 юни 1923 г. сваля с военна сила и жестоко убийство земеделския вожд Стамболийски. Съставен е кабинетът на Александър Цанков. В отговор на това избухва Септемврийското въстание, организирано от комунистите по внушение на Коминтерна. Страната е разтърсена от терористични акции, атентати и противоборства между левите сили и правителството на превратаджиите.

На 14 април 1925 г. в прохода Арабаконак анархисти извършват покушение над цар Борис ІІІ, но не успяват да го убият. Същият ден в София е застрелян ген. К. Георгиев, председател на Демократическия сговор. След два дни при опелото на генерала в църквата ”Св Неделя” е извършен атентат и загиват много хора. Цар Борис отново се спасява поради закъснението си за церемонията.

Монархът призовава политическите сили към помирение. На 06 януари 1926 г. е съставено новото правителство на Демократическия сговор начело с Андрей Ляпчев. През 1931 г. на власт идва Народният блок (Демократическата партия, БЗНС ”Врабча”, Радикалната и Националлибералната партия). Включването на земеделци в управлението е важна стъпка към преодоляването на политическото разделение.

Царят се заема с външната политика. През 1933 г. провежда три срещи с краля на Югославия Александър, на които се постига сближаване на двете страни. Посещава европейските столици Брюксел, Берлин и Париж. Постепенно Борис ІІІ се утвърждава като фактор в международната политика.

България стабилизира своето вътрешно и международно положение след преврата на 19 май 1934 г., извършен от Военната лига. Съставено е правителството на Кимон Георгиев, което възстановява дипломатическите отношения със СССР, ликвидира ВМРО и други организации.

На 23 ноември 1935 г. е съставено правителството на Георги Кьосеиванов – първият безпартиен кабинет, който управлява до 16 февруари 1940 г. Провеждат се радикални реформи, които въвеждат едноличния режим на цар Борис ІІІ.

В навечерието на Втората световна война българският монарх следи внимателно европейските междудържавни отношения и събития, осъжда агресията и тоталитаризма. През 1938 г. той отказва да присъедини България към оста Рим-Берлин. Търси сближаване с Лондон. България не се включва и в Балканския пакт поради националните си интереси.

На 01 септември 1939 г. Германия напада Полша. Започва Втората световна война. България обявява неутралитет. По инициатива на цар Борис се провеждат сондажи в Берлин и Москва относно връщането на Южна Добруджа.

През октомври 1939 г. е разпуснато ХХІV ОНС. През февруари 1940 г. правителството на Георги Кьосеиванов е заменено с правителството на Богдан Филов. Борис ІІІ продължава да твърди, че България ще запази ”безусловен неутралитет”.

Но събитията тръгват в друга посока. На 07 септември 1940 г. в Крайова под натиска на Германия Румъния подписва договора за връщане на Южна Добруджа на България. На 01 март 1941 г. във Виена министър-председателят Богдан Филов подписва протокола за присъединяване на България към Тристранния пакт.

Цар Борис ІІІ не успява да запази така желания от него неутралитет. На 13 декември 1941 г. България обявява ”символична война” на Англия и САЩ. Още през април 1941 г. британски и югославски самолети бомбардират София и Кюстендил. Въздушните нападения стават най-интензивни и разрушителни през 1943 г.

Въпреки своите способности да лавира и изчаква, Цар Борис ІІІ не успява да избегне войната. С подкрепата на германците са присъединени Македония и част от Беломорието. След разпускането на ХХІV ОНС и отстраняването на Георги Кьосеиванов от премиерския пост Борис ІІІ понася цялата политическа отговорност. Негови постижения са неучастието на български войски на Източния фронт и противопоставянето на германската политика спрямо евреите.

Непосилното бреме на политическите отговорности довеждат до ранната и неочаквана смърт на цар Борис ІІІ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    29 15 Отговор
    БОГ даго прости

    04:25 28.08.2021

  • 2 българин

    53 25 Отговор
    Този човек наистина е обичал и милеел за България , за разлика от всички тиквуни които са били на власт до сега !

    Коментиран от #47

    04:29 28.08.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Bonasera

    8 12 Отговор
    Така ше напрая тука,че господ да се кръсти... в кал ше газите,за един хляб пари не сте изкарали!

    Коментиран от #9

    05:29 28.08.2021

  • 8 Сатъра на Хана

    26 16 Отговор

    До коментар #4 от "Абв":

    Симеончо бяга от България с един влак със злато. В Турция

    05:33 28.08.2021

  • 9 Serabona

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Bonasera":

    Некадърници,срам за обществото,за всички се отнася....

    05:38 28.08.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Истинолюбко

    27 36 Отговор
    Сатрапа докарал фашизма в България.Погубил повече животи от комунягите на достойни Българи!Един продажен политик докарал третата национална катастрофа...

    06:19 28.08.2021

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Галина колева

    26 22 Отговор
    Бог да прости Негово Величество Цар Борис 3 ти!!!

    06:36 28.08.2021

  • 15 Софиянец

    34 26 Отговор
    От тази дата започва възходът на нискочелите каскети, а той както и Батенберг е бил по-българин от всеки един гнусофил. Шапки долу за царят обединител, който цял народ обичаше.

    Коментиран от #18

    06:41 28.08.2021

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 баба Пена

    6 7 Отговор
    Ох дано се оправи чиляка!

    07:02 28.08.2021

  • 18 Софиянка,

    22 24 Отговор

    До коментар #15 от "Софиянец":

    Сваляй си шапката и слагай лкгавник, че ти потекоха лиги от хвалебствия. Толкова си софиянец или си от скоро та не знаеш София какво беше шестдесетте години на 20 век, едва ли щеше да говориш така за този довел България до 3 нац катастрофа. Аре бегай "софиянецо"

    Коментиран от #36

    07:21 28.08.2021

  • 19 Гришо

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "????":

    Прочети двореца във Врана с какви пари е построен.

    Коментиран от #20

    07:38 28.08.2021

  • 20 ????

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Гришо":

    Сигурно са донесли или им дали някоя и друга пара "знатните" им роднини за да ги разкарат по бързо от обкръжението си, заради вечно мрънкащите за пари. Простотия до шия.

    07:43 28.08.2021

  • 21 Раданч Татлъту

    6 13 Отговор
    Плача от мъка по Борисъ Три и си бръша сълзите с лигавник!😢🥳

    08:09 28.08.2021

  • 22 цербер

    12 3 Отговор
    На 28-ми август 1943-та г. умира НВ Борис III-цар на българите.

    08:21 28.08.2021

  • 23 Стас

    23 7 Отговор
    Бил е отровен с бавнодействаща отрова. Адолф е знаел за проблема със сърцето на цар Борис Трети. Само за това,че царят не е дал 100 хилядна българска армия на руския фронт. Това е била причината за убийството. Руснаците щели да пленят набързо тази армия и във всеки български дом е щяло да има скръб. Това е предотвратил царят и е платил с живота си. Чест и почитания на този родолюбив човек!

    Коментиран от #30

    08:26 28.08.2021

  • 24 ССсс

    15 6 Отговор
    Лека му пръст.Най мъдрия политик,който извлече максимума,без да влиза във война,но за съжаление Хитлер го отрови и от там тръгнахме надолу.

    08:32 28.08.2021

  • 25 1912

    6 10 Отговор
    Не знам до колко е бил независим политик, щом баба ми ми разказваше как по негово време в началото на учебния ден са били карани да отдават нацистки поздрав. Лично за мен единствения политик след Освобождението, който е бил независим от чужди сили, е Стамболов.

    Коментиран от #39

    08:39 28.08.2021

  • 26 Роза

    14 1 Отговор
    Един Бог знае каква е била истинската причина за смъртта му.Не изключвам вероятността да е било инфаркт поради голямото напрежение.Царят също е човек,нали?И като всеки човек си е имал и светла,и тъмна страна.Царувал е в бурно време и не всякога е можел да избира как да постъпи.Затова не са прави нито тези,които го хулят,нито тези,които го величаят.Едно е сигурно-неговото име ще остане в историята на България.Може би трябва да мине повече историческо време,за да бъдат оценени правилно и греховете,и заслугите му.

    08:54 28.08.2021

  • 27 Доротея

    1 8 Отговор
    Уби го американската авиация! На 1 авгус 1943 година, гледайки от терасата си армадата бонбардировачи, които отиват да бонбардират румънските петролни рафинерии, Борис се одрямал и казал - ,,Това е краят!". Същия ден 4 наши глъми, деполитизирани пилота, без грам нормална преценка и липса на такова командване, излетели, моля ви се, и свалили 4 бомбардировач, при завръщането им от Плоещ. Един повреден е паднал или приземил се някъде в Адриатическо море или албанските степи. Стоянов, Бонев, Кръстев, Бочев са тези неразумни предтечи на днешния ви президент! Германците и царя ги наградили, но царя се притевнил и починал, защото знаел, че следват бомбардироски на София.

    09:09 28.08.2021

  • 28 НЕ УМИРА

    10 4 Отговор
    Фашагите са го убили. Заедно с още 40-50 писатели и поети,позволили си да изкажат критика срещу фашистката диктатура. 10 години не е имало легитимен парламент и конституцията е бира суспендирана. А лагерите са дело на фашисткия режим, комустите след 45та просто увеличават бройката им и сменят обитателите. Полле някой тъп соросоид пак да ми разправя че нямало фашизъм в България. Каквото повикало, такова обадило.

    09:26 28.08.2021

  • 29 Павел пенев

    7 12 Отговор
    Срам и позор на монархо фашиста,присъединил България към Тристранния пакт и главен виновник за бомбардировките над страната донесли хиляди жертви и разрушения,както и 25 хиляди убити,партизани,ятаци и борци за свобода и справедливост.

    09:31 28.08.2021

  • 30 хайа

    11 11 Отговор

    До коментар #23 от "Стас":

    Както руснаците плениха българската войска при Тутракан, Добрич и цяла Добруджа ли? България през ПСВ размаза Русия и Румъния! Царят е отровен от руските комунисти, за да могат да дестабилизират държавата и да завземат властта. Ако той беше жив нямаше да се случи катастрофата 09.09.1944г. По-късно Т. Живков си казва, че социализмът е едно недоносче..

    Коментиран от #31

    09:54 28.08.2021

  • 31 болен соросоид

    8 5 Отговор

    До коментар #30 от "хайа":

    Айде бе, руските комунисти отровили царя! Що, да не прати бг армия да ти размажат пак ли... Лечението за твоята диагноза е работа, ама като знам че мнозинството соросня сте мамини некадърни хрантутници, научили се още през комунизма да мързерувате и да чаката на готово... няма спасение за вас. Единствено ставате за пъдари или да се возите от зад на камионите за боклук.

    10:18 28.08.2021

  • 32 1122

    14 5 Отговор
    От създаването на България сме Царство.Имаме Първо, Второ и Трето Български Царства.Всички Царе са българи и създават България ,като фактор с който се съобразяват всички останали страни/почти всички са монархии/.Третото Българско Царство не прави изключение.Цар Борис III управлява Царство България точно ,умно ,предвидливо и винаги в защита на Българския народ.Три пъти се среща с Хитлер.Истина е ,че Хитлер е стоял прав пред Царя и никога не го унижил ,наричал го Ваше Величество.Чрез изключителната си дипломация Цар Борис III,връща към нашите земи Западните Покрайнини,Беломорска Тракия и Южна Добруджа.Има Три огромни заслуги в своето Царуване:1/Не прекратява ,дипломатичните отношения с Русия/тогава СССР/ 2/Не дава Български войски на Източния фронт.3/Спасява 53000 евреи от лагерите.По повод големите лъжи на комунистите и евреи,че не спасява евреи в Беломорска Тракия /11000/,там Цар Борис III и Българското Правителство нямат правомощия,защото върнатите земи нямат подписан договор за собственост.Цар Борис III умира на 28.08.1943 г.Цяла България е в траур.Комунистите, са виновни за всички последвали поражения върху България след Неговота смърт.Двамата престъпници Георги Димитров и масона Васил Коларов, са престъпно виновни,защото изваждат тялото на покойния Цар Борис III и заедно с евреите поругават тялото му.Случайност е че сърцето е запазено.Комунистите, имат вина ,за всички престъпления, които се случват след 09.09.1944 г.Най-голямото престъпление е НЕЗАКОНН

    10:20 28.08.2021

  • 33 1122продължение

    10 4 Отговор
    Най-голямото престъпление е НЕЗАКОННИЯ РЕФЕРЕНДУМ на 08.09.1946 г.-от Монархия ,България става република.Сега знаем колко фалшива е тази република.Затова сме без влияние, без авторитет,без суверенитет, без Армия,без икономика и селско стопанство.Никога не лъжете,соросоиди, и никога не ни правете на глупави.Знаем Историята.Нещастници!

    10:22 28.08.2021

  • 34 ...

    5 9 Отговор
    Най-вероятно е отровен от руснаците. След срещата с Хитлер отива на разходка до Витоша и на връщане се отбива в съветското посолство, където руснаците го черпят с водка. Царят е пречка за Сталин, който иска да завладее България. По това време България води тайни разговори с англичаните, но руснаците научават и ликвидират царя...

    Коментиран от #37

    10:25 28.08.2021

  • 35 БОЛШЕВИК 🌟

    6 12 Отговор
    Революционери като Ботев и Левски са искали Република след освобождение на България. А продажниците чорбаджии след това довеждат изманици от чужбина и правят монархия от тая изстрадала територия. Които мошеници после ни вкарват от катастрофа в катастрофа! Смърт за монархо-фашизма! Смърт за капитализма!

    10:29 28.08.2021

  • 36 1917

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Софиянка,":

    Бойко Тиквата ни доведе до Четвърта катастрофа, ама още не може да го разбете, чакате не с 200, а с 400 да ви го вк..ара!

    Коментиран от #38

    11:06 28.08.2021

  • 37 днес

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "...":

    След срещата с Хитлер, Царят се върща със самолет и още на летището е свален с носилка! История! Четете! И Хитлер е имал съответни ваксини за онова време, които правят тромбчета и ... хоп...

    11:08 28.08.2021

  • 38 ????

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "1917":

    Абее какво ме бъркаш с Толупа? За егоцентрици и лидери с мания за величие не гласувам.

    11:11 28.08.2021

  • 39 питам си

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "1912":

    Това от учебника по история на БКП ли го прочете?

    11:11 28.08.2021

  • 40 СВД

    3 4 Отговор
    Германофил, но не хитлерофил! Английската гентура го премахна, защото след Курската дъга се разбра - Англия или СССР?

    11:28 28.08.2021

  • 41 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Венци, ти като многознайков, как ще коментираш, че няма данни, вече над 30 години, от изследването на намереното му сърце в стъкленицата...

    15:39 28.08.2021

  • 42 Мнение

    5 0 Отговор
    Царете на Първото ,Второто Третото Български Царства са били истински БЪЛГАРИ.Не са продавали Царство България НИКОГА.Има истински документи.Съхраняват се в библиотеката СВ. СВ. Кирил и Методий.Прочетете!Нека младите да четат ,а не да разправят като предателя и ибрикчията Бойко Методиев Борисов комунист на БСП/БСП,небивалице по телевизионните студия.Ние ,по-възрастните, някои вече пенсионери,сме наясно кое е лъжа и кое истина.Колкото до Левски и Ботев,те живеят по времето на Турското робство и тогава за 500 години няма България ,а почти целите Балкани са в пределите на Османската Империя.След освобождението, през 1878 г. ,самия Стамболов иска да се възстанови Царство България и чрез пратеници от него ,предлагат на княз Фердинанд I Български да седне на престола,след абдикацията на Княз Александър I Батемберг.Не се правете на републиканци и то фалшиви,защото от тях /евреи,масони, шумкари ,атентатори / сме на последно място сред Републиките и сред Монархиите.Днешните Монархии имат най-високия стандарт в света и не причиняват престъпления като тъпите сащ ,изживяващи се като република ,която е за пример.Винаги републиките ,водят до неблагополучия. А Монархо-фашизъм в Царство България НИКОГА не и имало.Тези комунистически лъжи не могат да убедят никого. Референдумът на 08.09.1946 г. е НЕЗАКОНЕН.Това е неоспорима истина.

    17:14 28.08.2021

  • 43 2022

    3 0 Отговор
    Цар Борис IIIОбединител почина на 28.08.1943 г.Бог до Го прости!Евреите,които Той спаси/53000/заедно с шумкарите Го извадиха от гроба Му в Рилски Манастир и поругаха тялото Му.Евреите/комунистката Леа Коен и другите неблагодарни евреи/ще горят в АДА и никога няма да имат покой.Та, те ,евреите разпнаха собствения си Бог Йисус Христос,та какво да очакваме от тях-нито имат вяра, нито са християни, нито са безгрешни/всички престъпления ,са свързани с тях-книгата "Комитетът 300,Белдербергите, Масоните.Защо нито една соросоидна медия не почета Паметта на Цар Борис III Обединител.Ето ,за това сме наказани свише.

    08:06 29.08.2022

  • 44 2022

    3 0 Отговор
    Цар Борис III Обединител има изключителни заслуги за Третото Българско Царство:1/НЕ даде войски на Източния фронт,2/Спаси ,лично Той, 53000 евреи/висяха денонощно пред Двореца в София и носеха вместо жълти звезди, ликовете на Цар Борис III и на Царица Йоанна Българска,3/Не прекъсна дипломатичните отношения с Руското Посолство.Негови са мъдрите слова:"Винаги с Германия, никога против Русия"Цар Борис III Обединител се среща 5/пет /пъти с Хитлер.Царят знае 7 езика и не е имало преводач.Царят само дава съгласия немските войски да преминат ТРАНЗИТ през Царство България ,на път за Гърция.НИКОГА В Царство България не е имало МОНАРХО-Фашизъм.Това е определение на престъпните шумкари, масона Васил Коларов и престъпника Георги Димитров/майка му е от престъпната секта на адвентистите/.За имперските попълзновения на Русия е писано много.Но Русия и Сталин нямат нищо общо със смъртта на Цар Борис III Обединител.Русия е трябвало да се справи с Хитлер през ВСВ. Окупация на Царство България от руснаците е пресилено.Шумкарите, евреите-комунисти/като престъпния род Коен-Леа Коен/,са продали България и провеждат НЕЗАКОНЕН РЕФЕРЕНДУМ през 1946 г. -РЕПУБЛИКА или МОНАРХИЯ.Всички Българи гласуват за Монархия-евреите и шумкарите подменят вота и така България става Република-виждаме плодовете на шумкарите и евреите,които са атеисти,без вяра,разпнали собствения си Бог Йисус Христос-та пред престъпления ли ще се спрат-Не!Убиват Регентите, Принц Кирил, депутати ,учени, професори, и п

    08:43 29.08.2022

  • 45 2022продължение

    3 0 Отговор
    Окупация на Царство България от руснаците е пресилено.Шумкарите, евреите-комунисти/като престъпния род Коен-Леа Коен/,са продали България и провеждат НЕЗАКОНЕН РЕФЕРЕНДУМ през 1946 г. -РЕПУБЛИКА или МОНАРХИЯ.Всички Българи гласуват за Монархия-евреите и шумкарите подменят вота и така България става Република-виждаме плодовете на шумкарите и евреите,които са атеисти,без вяра,разпнали собствения си Бог Йисус Христос-та пред престъпления ли ще се спрат-Не!Убиват Регентите, Принц Кирил, депутати ,учени, професори, и проф. Станишев.Не виждам по-отвратително престъпници от евреите и шумкарите.Колкото до соросоидите,те по подобие на неблагодарните евреи и тъпите сащ ,пуделите от Брюксел не почетоха Паметта на Цар Борис III Обединител на 28.08.2022г/79 от Кончината Му/-позор за всички соросоиди.За това сме на този ред-без Памет, без смирение, без уважение към Царя Обединител Цар Борис III.

    08:45 29.08.2022

  • 46 Горски

    1 1 Отговор
    Хитлер е казал ясно, че е отровен със змийска отрова, която точно съсирва кръвта и води до инфаркт. Вече не може да се намерят следи от отровата и естествено без доказателства за лекаря остава само инфаркта. Откровен преди посещението на съветското посолство?! След посещението във Вълчата бърлога. И след като Дуче е изтеглил всички италианци от Източния фронт и заявил ултимативно на Фюрера, че е крайно време да се разбере със Сталин. Н.В.Цар Борис Трети е убит от хитлеровото обкръжение. Адолф е знаел,че царят е имал проблеми със сърцето си. Само за това,че Борис не е дал нито един български войник от исканата 100-хилядна армия за Източния фронт,нашият висш политик е отровен с бавнодействаща отрова. Адолф е искал българите да бъдат хвърлени срещу руската армия. Царят не е приел това искане.

    03:25 28.08.2026

  • 47 А внучката обича и уважава дедо си

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Бая Пий -)

    03:46 28.08.2026

  • 48 Малко история

    0 3 Отговор
    Цар Борис, най-верен приятел на Хитлер, е бил с много скромен интелект и едва 1943 г. разбира, че СССР, САЩ и Великобритания печелят войната. Чърчил и Рузвелт официално го предупреждават, че ако не излезе от съюза с Третия Райх, ще бъде съден като военен престъпник. Особено за това, че е избил около двадесет хиляди евреи, толкова комунисти, земеделци и прогресивни българи. Например по негова заповед е разстрелян майор Томпсън, английски комунист, връзка с партизаните
    Сталин не го предупреждава, явно е познавал колко цар Борис е г.л.упав.

    03:56 28.08.2026

  • 49 Малко история

    0 3 Отговор
    Цар Борис е отявлен фашист и голям приятел на Хитлер. Успешно води България до поредната национална катастрофа. За ниския му интелект и липса на морал, говори ясно примерът с т.н. "символична война". За да угоди на Хитлер, обявява война на САЩ и Великобритания и конфискува имотите на българските евреи. Когато англо-американските бомбето сриват София, цар Борис бързо, бързо се изнася в Чамкория. В София няма изградено и едно бомбоубежище!

    04:06 28.08.2026

  • 50 Малко история

    0 1 Отговор
    Цар Борис , за да угоди на Хитлер, безсмислено обявява война на САЩ и Великобритания на 13 декември 1941 г. , вкарва България във войната и в резултат на тежки бомбардировки от тези две велики сили над София и други градове в страната са убити хиляди и разрушени значителен брой жилищни сгради и стопански обекти.
    Срещу противниците и въстаналите на бунт срещу тази политика на властите се води безпощадна борба. На 21 юли 1943 г. в България е прието допълнение към Закона за защита на държавата (ЗЗД) от 23 януари 1924 г. По чл.16 г но този закон се предвижда смъртно наказание "в особено тежки случаи", дори ако някой разпространява действителни факти и сведения, които уж застрашават обществения ред, интерес и благото и безопасността на държавата. ЗЗД отменя и правото на касационно обжалване: когато някой бъде осъден на смърт, съдът може да постанови незабавно изпълнение на присъдата. Изправените на съд противници на властта са лишени от всякакви права, подсъдимите се явяват във военните съдилища само с показанията, дадени (изтръгнати) в полицията, като нямат право да се откажат от тях. Разбира се, цар Борис има оправдание - изключително слабия си интелект, алчоността си и подслия си характер.

    04:46 28.08.2026

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