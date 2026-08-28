28 август 1943 г. Умира Борис III

Цар Борис III умира неочаквано след кратко боледуване в 16:22 ч. следобeд на 28 август 1943 г., скоро след като се връща от визита при Хитлер. Според дневника на германския аташе в София по това време, полковник фон Шьонебек, двамата германски доктори, които са се грижили за царя – Зайц и токсикологът Ханс Епингер – са вярвали, че царят е умрял от същата отрова, която д-р Епингер намерил две години по-рано при аутопсията на гръцкия първи министър Йоанис Метаксас, бавнодействаща отрова, която действа след седмици и причинява появата на петна по кожата преди смъртта. Слухове за смъртта му твърдят, че е отровен по нареждане на Хитлер, за когото се знае, че е бил бесен след последната си среща с царя и неговия отказ да предаде българските евреи и да изпрати войски срещу СССР.
Борис III заема престола на 3 октомври 1918 г., на 24 години, току-що върнал се от Южния фронт. Като млад офицер на фронтовете на Първата световна война е видял с очите си разбунтувалите се войници след пробива на Антантата при Добро поле.
Цар Борис ІІІ е син на цар Фердинанд Сакскобургготски и на княгиня Мария Луиза. Роден е на 30 януари 1894 г. в София. Негов кръстник е папа Лъв ХІІІ и кръщелникът получава имената Борис Клемент Роберт Мария Пий Станислав и титлата княз Борис Търновски. През 1896 г. преминава в православната вяра с кръстник руският император Николай ІІ.
Престолонаследникът израства под опеката на деспотичния си баща, тъй като майка му умира, когато е петгодишен. Получава средното си образование в Двореца от учители от Първа мъжка гимназия. Завършва Военното училище в София.
Още твърде млад, 24 годишен, Борис ІІІ поема царската корона поради абдикацията на Фердинанд на 03 октомври 1918 г. Ситуацията в страната е напрегната, на власт идва земеделското правителство на Александър Стамболийски (1919-1923), а на 27 ноември 1919 г. е подписан унизителният Ньойски договор.
Превратът на 09 юни 1923 г. сваля с военна сила и жестоко убийство земеделския вожд Стамболийски. Съставен е кабинетът на Александър Цанков. В отговор на това избухва Септемврийското въстание, организирано от комунистите по внушение на Коминтерна. Страната е разтърсена от терористични акции, атентати и противоборства между левите сили и правителството на превратаджиите.
На 14 април 1925 г. в прохода Арабаконак анархисти извършват покушение над цар Борис ІІІ, но не успяват да го убият. Същият ден в София е застрелян ген. К. Георгиев, председател на Демократическия сговор. След два дни при опелото на генерала в църквата ”Св Неделя” е извършен атентат и загиват много хора. Цар Борис отново се спасява поради закъснението си за церемонията.
Монархът призовава политическите сили към помирение. На 06 януари 1926 г. е съставено новото правителство на Демократическия сговор начело с Андрей Ляпчев. През 1931 г. на власт идва Народният блок (Демократическата партия, БЗНС ”Врабча”, Радикалната и Националлибералната партия). Включването на земеделци в управлението е важна стъпка към преодоляването на политическото разделение.
Царят се заема с външната политика. През 1933 г. провежда три срещи с краля на Югославия Александър, на които се постига сближаване на двете страни. Посещава европейските столици Брюксел, Берлин и Париж. Постепенно Борис ІІІ се утвърждава като фактор в международната политика.
България стабилизира своето вътрешно и международно положение след преврата на 19 май 1934 г., извършен от Военната лига. Съставено е правителството на Кимон Георгиев, което възстановява дипломатическите отношения със СССР, ликвидира ВМРО и други организации.
На 23 ноември 1935 г. е съставено правителството на Георги Кьосеиванов – първият безпартиен кабинет, който управлява до 16 февруари 1940 г. Провеждат се радикални реформи, които въвеждат едноличния режим на цар Борис ІІІ.
В навечерието на Втората световна война българският монарх следи внимателно европейските междудържавни отношения и събития, осъжда агресията и тоталитаризма. През 1938 г. той отказва да присъедини България към оста Рим-Берлин. Търси сближаване с Лондон. България не се включва и в Балканския пакт поради националните си интереси.
На 01 септември 1939 г. Германия напада Полша. Започва Втората световна война. България обявява неутралитет. По инициатива на цар Борис се провеждат сондажи в Берлин и Москва относно връщането на Южна Добруджа.
През октомври 1939 г. е разпуснато ХХІV ОНС. През февруари 1940 г. правителството на Георги Кьосеиванов е заменено с правителството на Богдан Филов. Борис ІІІ продължава да твърди, че България ще запази ”безусловен неутралитет”.
Но събитията тръгват в друга посока. На 07 септември 1940 г. в Крайова под натиска на Германия Румъния подписва договора за връщане на Южна Добруджа на България. На 01 март 1941 г. във Виена министър-председателят Богдан Филов подписва протокола за присъединяване на България към Тристранния пакт.
Цар Борис ІІІ не успява да запази така желания от него неутралитет. На 13 декември 1941 г. България обявява ”символична война” на Англия и САЩ. Още през април 1941 г. британски и югославски самолети бомбардират София и Кюстендил. Въздушните нападения стават най-интензивни и разрушителни през 1943 г.
Въпреки своите способности да лавира и изчаква, Цар Борис ІІІ не успява да избегне войната. С подкрепата на германците са присъединени Македония и част от Беломорието. След разпускането на ХХІV ОНС и отстраняването на Георги Кьосеиванов от премиерския пост Борис ІІІ понася цялата политическа отговорност. Негови постижения са неучастието на български войски на Източния фронт и противопоставянето на германската политика спрямо евреите.
Непосилното бреме на политическите отговорности довеждат до ранната и неочаквана смърт на цар Борис ІІІ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
04:25 28.08.2021
2 българин
Коментиран от #47
04:29 28.08.2021
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Bonasera
Коментиран от #9
05:29 28.08.2021
8 Сатъра на Хана
До коментар #4 от "Абв":Симеончо бяга от България с един влак със злато. В Турция
05:33 28.08.2021
9 Serabona
До коментар #7 от "Bonasera":Некадърници,срам за обществото,за всички се отнася....
05:38 28.08.2021
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Истинолюбко
06:19 28.08.2021
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Галина колева
06:36 28.08.2021
15 Софиянец
Коментиран от #18
06:41 28.08.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 баба Пена
07:02 28.08.2021
18 Софиянка,
До коментар #15 от "Софиянец":Сваляй си шапката и слагай лкгавник, че ти потекоха лиги от хвалебствия. Толкова си софиянец или си от скоро та не знаеш София какво беше шестдесетте години на 20 век, едва ли щеше да говориш така за този довел България до 3 нац катастрофа. Аре бегай "софиянецо"
Коментиран от #36
07:21 28.08.2021
19 Гришо
До коментар #10 от "????":Прочети двореца във Врана с какви пари е построен.
Коментиран от #20
07:38 28.08.2021
20 ????
До коментар #19 от "Гришо":Сигурно са донесли или им дали някоя и друга пара "знатните" им роднини за да ги разкарат по бързо от обкръжението си, заради вечно мрънкащите за пари. Простотия до шия.
07:43 28.08.2021
21 Раданч Татлъту
08:09 28.08.2021
22 цербер
08:21 28.08.2021
23 Стас
Коментиран от #30
08:26 28.08.2021
24 ССсс
08:32 28.08.2021
25 1912
Коментиран от #39
08:39 28.08.2021
26 Роза
08:54 28.08.2021
27 Доротея
09:09 28.08.2021
28 НЕ УМИРА
09:26 28.08.2021
29 Павел пенев
09:31 28.08.2021
30 хайа
До коментар #23 от "Стас":Както руснаците плениха българската войска при Тутракан, Добрич и цяла Добруджа ли? България през ПСВ размаза Русия и Румъния! Царят е отровен от руските комунисти, за да могат да дестабилизират държавата и да завземат властта. Ако той беше жив нямаше да се случи катастрофата 09.09.1944г. По-късно Т. Живков си казва, че социализмът е едно недоносче..
Коментиран от #31
09:54 28.08.2021
31 болен соросоид
До коментар #30 от "хайа":Айде бе, руските комунисти отровили царя! Що, да не прати бг армия да ти размажат пак ли... Лечението за твоята диагноза е работа, ама като знам че мнозинството соросня сте мамини некадърни хрантутници, научили се още през комунизма да мързерувате и да чаката на готово... няма спасение за вас. Единствено ставате за пъдари или да се возите от зад на камионите за боклук.
10:18 28.08.2021
32 1122
10:20 28.08.2021
33 1122продължение
10:22 28.08.2021
34 ...
Коментиран от #37
10:25 28.08.2021
35 БОЛШЕВИК 🌟
10:29 28.08.2021
36 1917
До коментар #18 от "Софиянка,":Бойко Тиквата ни доведе до Четвърта катастрофа, ама още не може да го разбете, чакате не с 200, а с 400 да ви го вк..ара!
Коментиран от #38
11:06 28.08.2021
37 днес
До коментар #34 от "...":След срещата с Хитлер, Царят се върща със самолет и още на летището е свален с носилка! История! Четете! И Хитлер е имал съответни ваксини за онова време, които правят тромбчета и ... хоп...
11:08 28.08.2021
38 ????
До коментар #36 от "1917":Абее какво ме бъркаш с Толупа? За егоцентрици и лидери с мания за величие не гласувам.
11:11 28.08.2021
39 питам си
До коментар #25 от "1912":Това от учебника по история на БКП ли го прочете?
11:11 28.08.2021
40 СВД
11:28 28.08.2021
41 ИМПЕРИАЛИСТ
15:39 28.08.2021
42 Мнение
17:14 28.08.2021
43 2022
08:06 29.08.2022
44 2022
08:43 29.08.2022
45 2022продължение
08:45 29.08.2022
46 Горски
03:25 28.08.2026
47 А внучката обича и уважава дедо си
До коментар #2 от "българин":Бая Пий -)
03:46 28.08.2026
48 Малко история
Сталин не го предупреждава, явно е познавал колко цар Борис е г.л.упав.
03:56 28.08.2026
49 Малко история
04:06 28.08.2026
50 Малко история
Срещу противниците и въстаналите на бунт срещу тази политика на властите се води безпощадна борба. На 21 юли 1943 г. в България е прието допълнение към Закона за защита на държавата (ЗЗД) от 23 януари 1924 г. По чл.16 г но този закон се предвижда смъртно наказание "в особено тежки случаи", дори ако някой разпространява действителни факти и сведения, които уж застрашават обществения ред, интерес и благото и безопасността на държавата. ЗЗД отменя и правото на касационно обжалване: когато някой бъде осъден на смърт, съдът може да постанови незабавно изпълнение на присъдата. Изправените на съд противници на властта са лишени от всякакви права, подсъдимите се явяват във военните съдилища само с показанията, дадени (изтръгнати) в полицията, като нямат право да се откажат от тях. Разбира се, цар Борис има оправдание - изключително слабия си интелект, алчоността си и подслия си характер.
04:46 28.08.2026