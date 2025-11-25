Новини
25 ноември 1861 г. Раковски създава план за освобождението на България

25 Ноември, 2025

25 ноември 1861 г. Раковски създава план за освобождението на България

Ражда се Четническата тактика, но и се посочва, че страната трябва да има комитети

25 ноември 1861 г. Раковски създава план за освобождението на България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

На 25 ноември 1861 г. Георги Раковски изготвя в Белград втори, по-пълен вариант на новия си план за освобождение на България, предвиждащ създаването на "един добре въоръжен полк от 1000 добре избрани и окървавени в бой люде с два горски топа, с 4 тобуша и 4 тръби и с два хирурга, и сто конници". Полкът трябва "да се впусне тайно през Княжевац и Балканский хрепт и да маршира по Балкана право за Търново, като се даде сигнала на всякъде с една прокламация или с други някой си знак да се дигат, да пресекат телеграфите, и да затворят пътищата за пощите...".

Георги Раковски е национален революционер, пръв идеолог на националното революционно движение, писател, публицист, етнограф. Роден е през февруари 1821 г. в Котел. През 1861 г. съставя "План за освобождението на България" и "Статут за едно Привременно българско началство в Белград". В плана застъпва идеята за всеобщо въстание на всички българи, без разлика на тяхното социално положение, а не чрез реформи или с помощта на външни сили (ръководният му принцип е: "Наша свобода от нас зависи").

Според плана в България трябва да бъдат създадени тайни комитети, които да мобилизират населението за масово участие във въстанието. Основната слабост на плана е убедеността, че народът е подготвен за въстание и че въоръженото му ядро трябва да са емигрантските среди. Поради това той организира и ръководи в Белград Първата българска легия (1862 г.) и работи за създаване на съюз на балканските християнски народи за борба срещу турското робство (1863 г.), основава сред българските емигранти революционна организация "Върховно народно българско тайно гражданско началство" (1866 г.), разработва "Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лето". До края на живота си работи за осъществяване на революционните си планове. Умира на 9 октомври 1867 г. от туберкулоза във вилата на братя Мустакови край Букурещ.

През 1885 г. костите му са пренесени в България в софийската катедрала "Св. Неделя". През 1942 г. са пренесени в Котел, а през 1981 г. - в Мавзолея на Раковски и музей на възрожденците в същия град.

Книжовното дело на Раковски е неразривно свързано с революционната му дейност - и публицистичните му, и литературните и историко-етнографските му научни трудове.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    5 7 Отговор
    Докато голяма част от 17 000 и 19 000 османски войници на служба в османските крепости на територията на днешна Унгария са православни и мюсюлмански балкански славяни, южните славяни също действат като акънджии и други леки войски, предназначени за грабеж в територията на днешна Унгария.Османските земевладелци са били заинтересовани главно да изстискат възможно най-бързо от земята колкото се може повече богатства. От голямо значение за Високата порта беше събирането на данъци. Данъчното облагане оставяше малко за събиране на бившите собственници ; По-голямата част от благородниците и голям брой бюргери емигрират в провинцията на Хабсбургското кралство Унгария („Кралска Унгария“). Войните, отвличането на роби и емиграцията на благородници, загубили земята си, причиняват обезлюдяване на провинцията.Етническият състав на територията, която е била част от средновековното Унгарско кралство, е коренно променен чрез депортации и кланета, така че броят на етническите унгарци, съществуващи в края на османския период, е значително намален.

    05:18 25.11.2021

  • 3 плюс минус

    29 1 Отговор
    По повод 200 годишнината от рождението на възрожденеца Георги Раковски прочетох много материали за него и от него. За своите 46 години живот той извършва огромна дейност в областите образование, политика, публицистика, борба за църковна и национална независимост, етнография, осъждан на смърт неколкократно, революционер, дипломат...
    Дай Боже, и днес, и утре да има такива българи!

    Коментиран от #4

    08:00 25.11.2021

  • 4 фен на Копейкин

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "плюс минус":

    има как да няма копейкин е такъв. само къщи събира

    11:42 25.11.2021

  • 6 Памук

    19 0 Отговор
    Поклон пред паметта на Раковки!

    16:15 25.11.2021

