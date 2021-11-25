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Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско
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  • граничните полицаи

Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско

Те са без документи, твърдят, че са афганистански граждани

Публикувана: 25 Ноември, 2021 14:47
17 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 790
Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
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Микробус с 26 нелегални мигранти беше задържан в Бургаско, съобщиха от "Гранична полиция".

На 24 ноември в района на село Присад граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус, управляван от 27-годишен мъж от Бургас.

При извършената проверка граничните полицаи са установили 26 мъже без документи за самоличност, по техни данни афганистанските граждани.

Шофьорът и нелегалните мигранти са задържани. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.

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Коментари към статията
ЕРДО
1 14:51
 
25.11.21 Отговор
ЛУКАШЕНКО ГИ Е ПРАТИЛ

Коментиран от #17


Оценка:
-0 +10

случаен
2 14:51
 
25.11.21 Отговор
Като са без документи да отиват там,откъдето са дошли.Интересно,защо почти всички са без документи.................без повече размишления.Работата е почти ясна.

Коментиран от #14


Оценка:
-0 +17

СТАРШИНАТА
3 14:53
 
25.11.21 Отговор
ЯБЕ ТЮФЛЕЦИТЕ ВОЕННИ ДЕТО СА ПРАТЕНИ КАКВО ПРАВЯТ???? СПЯТ ПО ЦЯЛ ДЕН. ТЪПАНАРСКА НАТОВСКА АРМИЯ, ЕДНИ МИГРАНТИ НЕМОЖЕ ДА СПРЕ А ЧУЖДИ ВОЙСКИ ЩЕ СПИРА!!!! ПАСИ САЛАМИ КО СТАВА С ТАЯ ГАШНИЧЕСКА НАТОВСКА АРМИЯ?????ПО ТОШОВО ВРЕМЕ ПИЛЕ НЕМОЖЕШЕ ДА ПРЕФРЪКНЕ. СЕГА ПАЗЯТ ПОЛИЦАЙ ОТ ЕС ,НАЩА ГРАНИЧНА И ТЮФЛЕЦИ ОТ АРМИЯТА И ЦЯЛ АВТОБУС МУДЖИХИДИНИ МИНАЛИ ПРЕЗ ОГРАДАТА??????

Коментиран от #4


Оценка:
-3 +17

Фелдфебел
4 15:00
 
25.11.21 Отговор

До коментар #3 от "СТАРШИНАТА":


Старши, първият ти минус е от мен: сложих ти го като стигнах в коментара ти до МИГРАНТИ.Това НЕ са мигранти, това са ПРЕСТЪПНИЦИ. Схващаш ли разликата???

Коментиран от #5


Оценка:
-1 +14

СТАРШИНАТА
5 15:03
 
25.11.21 Отговор

До коментар #4 от "Фелдфебел":


КАПИШ! НАПЪЛНО СИ ПРАВ, НО СЕ ПРИТЕСНЯВАХ МИСИРКИТЕ ДА НЕ МЕ ИЗТРИЯТ КАТО КАЖА ИСТИНАТА. ТЕ СА ВОЙНИЦИ НА ИСЛЯМА ОТ АЛ КАЙТА И ДАЕШ

Коментиран от #10


Оценка:
-0 +11

покруса
6 15:12
 
25.11.21 Отговор
Пак ще ги настанят в център за мигранти и българите ще ги хрантутят. Като че ли 240 депутати не им стигат.

Оценка:
-0 +16

Даргаи
7 15:15
 
25.11.21 Отговор
Отивали на гости по покана на баба Меркел отпреди 2 г. Уважават я хората, ама не ги пускат тези жандаре..

Оценка:
-0 +9

УЖ ГНАНИЧНА
8 15:19
 
25.11.21 Отговор
ПОЛИЦИЯ А ХОДИ ПО СЕЛА И ГРАДОВЕ. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ТРЯБВА ДА БЕДЕ НА ГРАНИЦАТА.
ДА ПАЗИ ГРАНИЦАТА,ОГРАДАТА.
АЗ НА СЕЛО ИМАМ ПО СТАБИЛНА ОГРАДА. НО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СА ПЪЛНИ С ЕВРА.

Оценка:
-0 +10

pbdan
9 15:36
 
25.11.21 Отговор
Трябвa oгрaдa, миннo пoлe, нa вceки 500м вишки c ПКТ и влизaнe caмo прeз КПП. Пуcкaнe caмo нa жeни, дeцa дo14г. и мъжe нaд 60г. Тoвa e прoфилът нa бeжaнцитe, a нe 100% мъжe 20-40г. кaктo e ceгa.

Оценка:
-0 +12

Фелдфебел
10 15:50
 
25.11.21 Отговор

До коментар #5 от "СТАРШИНАТА":


Разбирам те, но ... риск печели -риск губи! Аз си го писах ачик-ачик, и минах между капките. А иначе, като изключим терминологията, която никак не трябва да подценяваме, си прав!

Оценка:
-0 +6

Дедовата ръкавичка
11 16:14
 
25.11.21 Отговор
Къв микробус то това макробус

Коментиран от #13


Оценка:
-0 +7

В Англия трафиканта доживот
12 16:16
 
25.11.21 Отговор
Тук кога??????

Оценка:
-0 +6

хармоника
13 16:33
 
25.11.21 Отговор

До коментар #11 от "Дедовата ръкавичка":


Цял Икарус е бил тоя "микро"бус ...Апропо... спомням си ,че мен, българина, ме глобиха преди доста години при една проверка, че не си носех личната карта с цели 50 лева - въпреки,че нямаше проблем да бъда разпознат и идентифициран в малкият ми провинциален град ...а тия поне глобяват ли ги ? Да не казвам, че и много по-голяма НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ носят за ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА !

Коментиран от #15


Оценка:
-0 +6

По-случаен
14 17:41
 
25.11.21 Отговор

До коментар #2 от "случаен":


"Почти" всички ли били без "дукименти"? Цитирай ми ПОНЕ ЕДИН случай, когато някой от тия, хм, апапи, за разлика от незагубимия телефон, не си е изгубил и тескерето???

Оценка:
-0 +0

акардьон
15 17:44
 
25.11.21 Отговор

До коментар #13 от "хармоника":


Не, драги, "глобените" ще сме пак ние с тебе - тез душици за сметка на чии , мислиш, данъци, ще поминуват в т.н. центрове, ъ?

Оценка:
-0 +0

Адама
16 18:19
 
25.11.21 Отговор
Ако бяхме нормална държава и обединен народ,каквите не сме в последните 31 години,такива се разстрелват на място ! Нека после някой идва !

Оценка:
-0 +0

ФИЛИП ЕЙДЖИ
17 19:23
 
25.11.21 Отговор

До коментар #1 от "ЕРДО":


Путин!Но са със зелен сертификат!

Оценка:
-0 +0

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