Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско

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Микробус с 26 нелегални мигранти беше задържан в Бургаско, съобщиха от "Гранична полиция".

На 24 ноември в района на село Присад граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус, управляван от 27-годишен мъж от Бургас.

При извършената проверка граничните полицаи са установили 26 мъже без документи за самоличност, по техни данни афганистанските граждани.

Шофьорът и нелегалните мигранти са задържани. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.