Задържаха микробус с 26 нелегални мигранти в Бургаско

Микробус с 26 нелегални мигранти беше задържан в Бургаско, съобщиха от "Гранична полиция".
На 24 ноември в района на село Присад граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус, управляван от 27-годишен мъж от Бургас.
При извършената проверка граничните полицаи са установили 26 мъже без документи за самоличност, по техни данни афганистанските граждани.
Шофьорът и нелегалните мигранти са задържани. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.
Коментиран от #17
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Коментиран от #14
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Коментиран от #4
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До коментар #3 от "СТАРШИНАТА":
Старши, първият ти минус е от мен: сложих ти го като стигнах в коментара ти до МИГРАНТИ.Това НЕ са мигранти, това са ПРЕСТЪПНИЦИ. Схващаш ли разликата???
Коментиран от #5
-1 +14
До коментар #4 от "Фелдфебел":
КАПИШ! НАПЪЛНО СИ ПРАВ, НО СЕ ПРИТЕСНЯВАХ МИСИРКИТЕ ДА НЕ МЕ ИЗТРИЯТ КАТО КАЖА ИСТИНАТА. ТЕ СА ВОЙНИЦИ НА ИСЛЯМА ОТ АЛ КАЙТА И ДАЕШ
Коментиран от #10
-0 +11
-0 +16
-0 +9
ДА ПАЗИ ГРАНИЦАТА,ОГРАДАТА.
АЗ НА СЕЛО ИМАМ ПО СТАБИЛНА ОГРАДА. НО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СА ПЪЛНИ С ЕВРА.
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-0 +12
До коментар #5 от "СТАРШИНАТА":
Разбирам те, но ... риск печели -риск губи! Аз си го писах ачик-ачик, и минах между капките. А иначе, като изключим терминологията, която никак не трябва да подценяваме, си прав!
-0 +6
Коментиран от #13
-0 +7
-0 +6
До коментар #11 от "Дедовата ръкавичка":
Цял Икарус е бил тоя "микро"бус ...Апропо... спомням си ,че мен, българина, ме глобиха преди доста години при една проверка, че не си носех личната карта с цели 50 лева - въпреки,че нямаше проблем да бъда разпознат и идентифициран в малкият ми провинциален град ...а тия поне глобяват ли ги ? Да не казвам, че и много по-голяма НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ носят за ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА !
Коментиран от #15
-0 +6
До коментар #2 от "случаен":
"Почти" всички ли били без "дукименти"? Цитирай ми ПОНЕ ЕДИН случай, когато някой от тия, хм, апапи, за разлика от незагубимия телефон, не си е изгубил и тескерето???
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До коментар #13 от "хармоника":
Не, драги, "глобените" ще сме пак ние с тебе - тез душици за сметка на чии , мислиш, данъци, ще поминуват в т.н. центрове, ъ?
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До коментар #1 от "ЕРДО":
Путин!Но са със зелен сертификат!
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