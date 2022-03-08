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Сигнал за бомба в бившия Партиен дом

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Сигнал за бомба в бившия Партиен дом

  • партиен дом-
  • бомба-
  • пожарна

На място са изпратени линейки и пожарна

Сигнал за бомба в бившия Партиен дом - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за бомба е бил получен малко преди 16,30 ч. в бившия Партиен дом, съобщи бТВ.

Там заседават парламентарни комисии.

На място са изпратени полицейски екипи, пожарна и линейки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зззз

    1 1 Отговор
    Колко в момента си мислим "А дано " за съжаление е надали.

    Коментиран от #4

    18:50 08.03.2022

  • 2 Русофил носталгик

    3 0 Отговор
    Еххх... По бай Тошово време нямаше такива сигнали... еххх...

    18:53 08.03.2022

  • 3 ОХОБОХ

    0 0 Отговор
    КАК БИВШ ДРОГАРКАТА НЯНКОВА СЕ ЧУВСТВАШЕ КОМФОРТНО В НЕГО ИГРАЕЙКИ РОЛЯТА НА ОПОЗИЦИЯ

    18:54 08.03.2022

  • 4 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зззз":

    Ако беше в парламента , вече да сме си сипали по ракия !

    Коментиран от #7

    18:54 08.03.2022

  • 5 Hoho Boho

    5 0 Отговор
    Тия депутати не ги ли проверяват какво внасят?

    18:54 08.03.2022

  • 6 Гешев

    0 0 Отговор
    Се разглежда в тези комисии.Ще има всеки ден сигнали

    18:56 08.03.2022

  • 7 Зззз

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    При това с кеф ,а жените мезето за нула време ще приготвят.ЕЕЕЕх мечти

    18:56 08.03.2022

  • 8 рослямист-путьоблиз

    1 1 Отговор
    Голяма работа! Само някой път да не е истина, че ще замирише чак в бункера в Урал, и трябва

    19:25 08.03.2022

  • 9 Б.Делчева

    0 0 Отговор
    В памет на Чуколов.

    19:30 08.03.2022

  • 10 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    ИМА арестуван 34 ГОДИШЕН МЪЖ от ГРАД НОВА ЗАГОРА
    ИНТЕРНЕТ и ГЛАС БГ

    19:35 08.03.2022

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