Сигнал за бомба в бившия Партиен дом

Сигнал за бомба е бил получен малко преди 16,30 ч. в бившия Партиен дом, съобщи бТВ.
Там заседават парламентарни комисии.
На място са изпратени полицейски екипи, пожарна и линейки.
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8 Март, 2022 18:48 44810
Сигнал за бомба е бил получен малко преди 16,30 ч. в бившия Партиен дом, съобщи бТВ.
Там заседават парламентарни комисии.
На място са изпратени полицейски екипи, пожарна и линейки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зззз
Коментиран от #4
18:50 08.03.2022
2 Русофил носталгик
18:53 08.03.2022
3 ОХОБОХ
18:54 08.03.2022
4 Хахаха
До коментар #1 от "Зззз":Ако беше в парламента , вече да сме си сипали по ракия !
Коментиран от #7
18:54 08.03.2022
5 Hoho Boho
18:54 08.03.2022
6 Гешев
18:56 08.03.2022
7 Зззз
До коментар #4 от "Хахаха":При това с кеф ,а жените мезето за нула време ще приготвят.ЕЕЕЕх мечти
18:56 08.03.2022
8 рослямист-путьоблиз
19:25 08.03.2022
9 Б.Делчева
19:30 08.03.2022
10 ГРАД КОЗЛОДУЙ
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