Прокурорската колегия потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен прокурор

24 Септември, 2025

Прокурорската колегия потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен прокурор

Решенията на колегията могат да се обжалват пред ВАС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор, съобщиха от ВСС.

По тази причина не беше открито административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор.

Решенията на колегията могат да се обжалват пред Върховния административен (ВАС) съд в 14-дневен срок.

Те са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, и.ф. прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

Прокурор Талева е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 9 юли 2025 г., съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Талева посочва, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

С решения от днес Прокурорската колегия установи, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“ по силата на влязло в сила решение на колегията от 16 юни 2023 г.


