Рашидов: Обществото ни е като Киро - просто, красиво и може би младо

Обществото ни е като Киро – просто, красиво, симпатично и може би младо. То трудно може да бъде представено като скулптора, защото тя се занимава с по-дълбоки и дълготрайни теми.
Това заяви в интервю за БГНЕС скулпторът Вежди Рашидов, министър на културата в първото (2009-2013 г.) и второто (2014-2017 г.) правителства на Бойко Борисов.
"Непрекъснатите политически битки, които все водим, дестабилизират държавата. Тя вече е много деморализирана.
Българската култура трябва да присъства пред света. Не можеш да присъстваш до Капъкуле и Драгоман. Сцената на културата не е 6 милиона, а 7,5 млрд, колкото е населението на света. Трябва да се прескочат тези граници, а това става с общи усилия и подкрепа, със силно желание да изведеш държавата на друг пиедестал", казва още Рашидов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ъъъ
Коментиран от #19
12:28 24.05.2022
2 Ак Неделчев
12:29 24.05.2022
3 Верно ли
12:29 24.05.2022
4 Коги ще правиш паметник
12:30 24.05.2022
5 ДС на КГБ
12:31 24.05.2022
6 Мда
12:31 24.05.2022
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Калитко
12:33 24.05.2022
9 Мултак Дамаджанов
12:34 24.05.2022
10 Коко
12:34 24.05.2022
11 Наталия Кобилкина
12:35 24.05.2022
12 Охранен мазен патладжан
12:35 24.05.2022
13 веждю радишев
12:36 24.05.2022
14 Факти, не падайте толкова ниско
12:38 24.05.2022
15 Ей тоя е еманация
Сега заслужено се отдал на пиьенье и ьединье !
Коментиран от #47
12:39 24.05.2022
16 Българка
Коментиран от #60
12:41 24.05.2022
17 Гост
12:45 24.05.2022
18 Рашидов: Обществото ни е като Киро -
12:45 24.05.2022
19 Дреме ми на ...
До коментар #1 от "ъъъ":Добре че не е старо, грозно и пияно.
12:45 24.05.2022
20 можеш само да се радваш,
12:47 24.05.2022
21 Веждичка,
Имаш шанс да си уважаван.
Не говори политически защото започва да смърди гадно от теб,на корупция и ибрикчийство.
Пий си питиетата!
12:47 24.05.2022
22 0987
12:48 24.05.2022
23 гражданин
12:48 24.05.2022
24 Радо Калинов
12:49 24.05.2022
25 Бай Иван
12:54 24.05.2022
26 Абе Веждичката
12:58 24.05.2022
27 А този
12:59 24.05.2022
28 сара
13:00 24.05.2022
29 ЦВЪКИ
13:01 24.05.2022
30 Боже
13:08 24.05.2022
31 Ламбо
13:09 24.05.2022
32 гост
Коментиран от #54
13:10 24.05.2022
33 никога, 21
13:12 24.05.2022
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мнение
13:13 24.05.2022
36 милия той
13:14 24.05.2022
37 Копейкин
Коментиран от #52
13:14 24.05.2022
38 Ицо
13:16 24.05.2022
39 Дядо ви Курти от село ли
13:17 24.05.2022
40 Механик
13:17 24.05.2022
41 Бря
13:24 24.05.2022
42 Рашидов, част от Обществото ни е много
13:28 24.05.2022
43 ДАМАДЖАН ЕФЕНДИ
А някак с в едно изречение думата МОРАЛ е не съвместима с имената на ДАМАДЖАН ЕФЕНДИ И БАНКЯНСКИЯ ПРОСТАК???
Коментиран от #50
13:29 24.05.2022
44 БГ-Избирател!
13:31 24.05.2022
45 А,Я
13:37 24.05.2022
46 Дани
13:38 24.05.2022
47 Йово
До коментар #15 от "Ей тоя е еманация":Как е успял Рашидов да спретне толкова изречения нямам идея! Вероятно е обмислено о писано няколко дни, защото ако беше спонтанно, щеше да е наниз от простотии и п-сувни. И някрая някой венец в посока Банкя и вожда му!
13:41 24.05.2022
48 По-добре
13:44 24.05.2022
49 Димби
13:45 24.05.2022
50 Зрител!
До коментар #43 от "ДАМАДЖАН ЕФЕНДИ":Няма да забравя едно видео в тубата...!На пиянско-мутренски купон на ,,Мултигруп" -Рашидов бе провъзгласен гордо за ...,,Главен Мултак"...!И сега тоя да ми дава наклон...?!Аре у лево...
13:46 24.05.2022
51 Какво стана
Ще бъде интересно да видим на колко водки си бил, поне 5-6 големи, минимум!
13:48 24.05.2022
52 Винаги..
До коментар #37 от "Копейкин":Пиян, перманентно състояние на духа и тялото, мозъка не на каша....
13:49 24.05.2022
53 Тома
13:51 24.05.2022
54 Като те чета теб
До коментар #32 от "гост":Се отчайвам, защото си толкова неграмотен, чак ме боли...
13:51 24.05.2022
55 мехмед
13:55 24.05.2022
56 аноним
13:58 24.05.2022
57 Апостол Апостолов
14:01 24.05.2022
58 Ей Турчак
14:05 24.05.2022
59 Трай джибри...
14:05 24.05.2022
60 ДОСТ
До коментар #16 от "Българка":ХВАЩАЙ СЕ ДА ОПРАВЯШ ДЪРЖАВАТА МА. АМА ПЪРВО ПОЧВАЙ ОТСЕБЕ СИ. НЕ ОТ ВЕЖДИ РАШИДОВ.
14:06 24.05.2022