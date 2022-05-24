Рашидов: Обществото ни е като Киро - просто, красиво и може би младо

Обществото ни е като Киро – просто, красиво, симпатично и може би младо. То трудно може да бъде представено като скулптора, защото тя се занимава с по-дълбоки и дълготрайни теми.

Това заяви в интервю за БГНЕС скулпторът Вежди Рашидов, министър на културата в първото (2009-2013 г.) и второто (2014-2017 г.) правителства на Бойко Борисов.

"Непрекъснатите политически битки, които все водим, дестабилизират държавата. Тя вече е много деморализирана.

Българската култура трябва да присъства пред света. Не можеш да присъстваш до Капъкуле и Драгоман. Сцената на културата не е 6 милиона, а 7,5 млрд, колкото е населението на света. Трябва да се прескочат тези граници, а това става с общи усилия и подкрепа, със силно желание да изведеш държавата на друг пиедестал", казва още Рашидов.