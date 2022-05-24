Новини
България »
София »
Рашидов: Обществото ни е като Киро - просто, красиво и може би младо

1 17360

Рашидов: Обществото ни е като Киро - просто, красиво и може би младо

  • вежди рашидов-
  • кирил петков

Непрекъснатите политически битки, които все водим, дестабилизират държавата. Тя вече е много деморализирана

Рашидов: Обществото ни е като Киро - просто, красиво и може би младо - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обществото ни е като Киро – просто, красиво, симпатично и може би младо. То трудно може да бъде представено като скулптора, защото тя се занимава с по-дълбоки и дълготрайни теми.

Това заяви в интервю за БГНЕС скулпторът Вежди Рашидов, министър на културата в първото (2009-2013 г.) и второто (2014-2017 г.) правителства на Бойко Борисов.

"Непрекъснатите политически битки, които все водим, дестабилизират държавата. Тя вече е много деморализирана.

Българската култура трябва да присъства пред света. Не можеш да присъстваш до Капъкуле и Драгоман. Сцената на културата не е 6 милиона, а 7,5 млрд, колкото е населението на света. Трябва да се прескочат тези граници, а това става с общи усилия и подкрепа, със силно желание да изведеш държавата на друг пиедестал", казва още Рашидов.


София /България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 35 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ъъъ

    38 1 Отговор
    завоалирано ни казва,че сме матрял

    Коментиран от #19

    12:28 24.05.2022

  • 2 Ак Неделчев

    29 3 Отговор
    НА ЗДРАВЕ !

    12:29 24.05.2022

  • 3 Верно ли

    44 3 Отговор
    Ай скрий се, бе!

    12:29 24.05.2022

  • 4 Коги ще правиш паметник

    27 2 Отговор
    На Ламбо на площад Славейков? На твоя сметка.

    12:30 24.05.2022


  • 5 ДС на КГБ

    49 5 Отговор
    Кире,смачкай ДС шпионите за да тръгне държавата !

    12:31 24.05.2022

  • 6 Мда

    14 23 Отговор
    Нито е красиво, нито е младо обществото ни, но за останалото си прав.

    12:31 24.05.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Калитко

    41 3 Отговор
    И поркащо като Рашидов!

    12:33 24.05.2022

  • 9 Мултак Дамаджанов

    47 3 Отговор
    Твоето поколение гусин Дамаджанов създаде това общество, докато лапахте, а ти и смучеше!

    12:34 24.05.2022

  • 10 Коко

    41 2 Отговор
    А ти ли си най умния може би да защото успя да си изтеглиш парите от КТБ

    12:34 24.05.2022

  • 11 Наталия Кобилкина

    26 5 Отговор
    Обществото ни е просто като Бойко Тиквата, завистливо като Румен Радев и крадливо като Корнелия Нинова. Чалга парти и далавера нюз.

    12:35 24.05.2022

  • 12 Охранен мазен патладжан

    29 2 Отговор
    С пърцуца. На държавна хранилка.

    12:35 24.05.2022

  • 13 веждю радишев

    30 1 Отговор
    така е за разлика от теб - дърт,грозен алк0холик

    12:36 24.05.2022

  • 14 Факти, не падайте толкова ниско

    33 9 Отговор
    заради този индивид. К. Петков събира омразата на путинистите, защото за първи път бръкна в раната на българския народ - наречена русофилство и майкопроданство ! Дай Боже, повече българи като него и Василев !

    12:38 24.05.2022


  • 15 Ей тоя е еманация

    23 2 Отговор
    на българската култура по времената на цървула от банкя....
    Сега заслужено се отдал на пиьенье и ьединье !

    Коментиран от #47

    12:39 24.05.2022

  • 16 Българка

    24 3 Отговор
    Това корумпирано пиянде защо е на свобода? Защо още няма ревизии на НАП, проверки на ДАНС, ГДБОП за милионите с неясен произход, за далаверите с имоти,за далавераджийските проектиза това откъде синчето на пбойковия приятел има милиони за хотел в Алпит? Много въпроси, много факти и никакво действие от страна на МВР, правосъдие, държава

    Коментиран от #60

    12:41 24.05.2022

  • 17 Гост

    21 3 Отговор
    ВЕЖДИЧКА,НАЗДРАВЕ.....МНОГО ОТ РАНО ДНЕС..........................ТИ КАКЪВ ДОНОСНИК СИИИИИИИИИИИИИ

    12:45 24.05.2022

  • 18 Рашидов: Обществото ни е като Киро -

    3 11 Отговор
    - просто, красиво и ЗЕЛЕНСКИ ЗАГЕРБЕНО !

    12:45 24.05.2022

  • 19 Дреме ми на ...

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "ъъъ":

    Добре че не е старо, грозно и пияно.

    12:45 24.05.2022

  • 20 можеш само да се радваш,

    20 3 Отговор
    фес долен, можеш само да се радваш, че обществото ни прилича на Кирил Петков - млад, образован и говорещ свободно три език! Можеш само да се радваш, фес Рашидов, че обществото ни не прилича на неграмотния ти бивш началник - онази сикаджийска от Банкя, пожарникар по професия, с която ти и останалите му корумпирани и полуграмотни министри, ограбихте, срутихте и съсипахте България! И виж какво, фес Рашидов, не си показвай повече физиономията по медиите, не я показвай, особено на празник като днешния, понеже е много грозна, много противна, много мръсна и ни разваля празниците! Пий си уиското с откраднатите от "Ларгото", а и не само от там милиони и си трай!

    12:47 24.05.2022

  • 21 Веждичка,

    17 3 Отговор
    остани си човек на изкуството!
    Имаш шанс да си уважаван.
    Не говори политически защото започва да смърди гадно от теб,на корупция и ибрикчийство.
    Пий си питиетата!

    12:47 24.05.2022

  • 22 0987

    9 5 Отговор
    Обаче Кирил си е Кирил. Останалото за обществото важи, просто, крадливо и застаряващо.

    12:48 24.05.2022

  • 23 гражданин

    18 3 Отговор
    По-добре от старо, дебело и смърдящо на джибри от сутрин до вечер!

    12:48 24.05.2022

  • 24 Радо Калинов

    21 2 Отговор
    Добре, че не е като Рашидов: опростачен, опиянчен и със сигурност - рудиментарен!

    12:49 24.05.2022


  • 25 Бай Иван

    17 2 Отговор
    Я кажи как си взе откраднатите пари от КТБ, като хиляди нормални хора изгоряла?

    12:54 24.05.2022

  • 26 Абе Веждичката

    16 1 Отговор
    уж си ряза носа ама пак мяза на магарешки таквоз..

    12:58 24.05.2022

  • 27 А този

    17 3 Отговор
    е събирателен образ на всичко гнило и вмирисано. П Р О С Т А К !!!

    12:59 24.05.2022

  • 28 сара

    18 2 Отговор
    Този умен, грозен и дърт наглец е добре да замълчи.

    13:00 24.05.2022

  • 29 ЦВЪКИ

    9 2 Отговор
    БОЙЧЕТО КОГА ДОПИВАШЕ ТРЕТОТО ,ЧЕСТО КАЗВАШЕ - ТОЗИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ Е ПРОДАВАЛ ВСИЧКО И ВСИЧКИ ИЗОБЩО НЯМА ДА МЕ БАВИ ПРИ ДОБРА ОФЕРТА

    13:01 24.05.2022

  • 30 Боже

    16 0 Отговор
    Ти пък си един сложен.Нямаш нищо общо с мутрите от 90те години,имаш изискан изказ и въобще не си грубиян.Изискан чак дрънкаш.Ха наздраве!

    13:08 24.05.2022

  • 31 Ламбо

    12 2 Отговор
    Акъл от пияндета не искаме.

    13:09 24.05.2022

  • 32 гост

    1 6 Отговор
    Като чета горните коментари се натъжавам , защото българското общество е най вече МРАЗЕЩО ! Честит празник !

    Коментиран от #54

    13:10 24.05.2022

  • 33 никога, 21

    11 1 Отговор
    Никога, 21-и геребарсте, никога мръсния и грозен фес няма да бъде уважаван, никога! Той само ще бъде презиран и мразен, като главатаря на шайката им! Викат му Боко тиквата!

    13:12 24.05.2022

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мнение

    10 1 Отговор
    За разлика от Вежди моята съпруга не се се срамува от на мен. Това е достатъчно. Ще го запомним като творец на върхушката, като си отиде от този свят България ще прибере всичко каквото Вежди е откраднал, на а Бойко Борисов ще гледа децата му от затвора

    13:13 24.05.2022

  • 36 милия той

    10 1 Отговор
    сложния. Настъпаха ви интересите и се уплашихте че кражбите ще ви секнат. Това ви е проблема. И за децата е ясно колко сложен и какъв ентелегент е Рашидов. Много ви е яд на един успял млад човек със световно признато образование. Но свиквайте, все така ще е занапред.

    13:14 24.05.2022

  • 37 Копейкин

    11 2 Отговор
    Тоя пак е пиян като свиня!

    Коментиран от #52

    13:14 24.05.2022

  • 38 Ицо

    9 1 Отговор
    Не е хубаво турчин да прави изказвания за България нека си коментира неговата родина Турция

    13:16 24.05.2022

  • 39 Дядо ви Курти от село ли

    7 1 Отговор
    ДОБРООО УТРО ПИЯНИЦЕЕЕЕЕЕЕЕ

    13:17 24.05.2022

  • 40 Механик

    3 4 Отговор
    Вежито, аз те знам, че нямаш вкус и естетика, ама чак толкова?! Как може да кажеш, че Кирцата е красив? Млад да, ама красив с тая кривата уста, трудно ми се връзва.

    13:17 24.05.2022

  • 41 Бря

    4 0 Отговор
    Добре , че не ни е нарекъл и пияници😁😂

    13:24 24.05.2022

  • 42 Рашидов, част от Обществото ни е много

    7 0 Отговор
    Крадливо, Корумпирано и красиво като Борисов?? Като Цветанов и Фидосова! Умни Крадци и много красиви!?

    13:28 24.05.2022

  • 43 ДАМАДЖАН ЕФЕНДИ

    10 0 Отговор
    Обществото било деморализирано , казва един пияница!!!
    А някак с в едно изречение думата МОРАЛ е не съвместима с имената на ДАМАДЖАН ЕФЕНДИ И БАНКЯНСКИЯ ПРОСТАК???

    Коментиран от #50

    13:29 24.05.2022

  • 44 БГ-Избирател!

    11 0 Отговор
    Обществото ни е като Мултака - просто, некрасиво и със сигурност дърто...

    13:31 24.05.2022

  • 45 А,Я

    8 0 Отговор
    Що за нахалство,един Каменар ще определя завършил Харвард

    13:37 24.05.2022

  • 46 Дани

    6 1 Отговор
    Ти па си много убав - пияница

    13:38 24.05.2022

  • 47 Йово

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ей тоя е еманация":

    Как е успял Рашидов да спретне толкова изречения нямам идея! Вероятно е обмислено о писано няколко дни, защото ако беше спонтанно, щеше да е наниз от простотии и п-сувни. И някрая някой венец в посока Банкя и вожда му!

    13:41 24.05.2022

  • 48 По-добре

    8 0 Отговор
    Като Киро, отколкото нкато Вежди, пропито от алкохол, корупция и неадекватно, фъфлещо и некадърно.

    13:44 24.05.2022

  • 49 Димби

    6 0 Отговор
    Пияна резана герберска плюнка

    13:45 24.05.2022

  • 50 Зрител!

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "ДАМАДЖАН ЕФЕНДИ":

    Няма да забравя едно видео в тубата...!На пиянско-мутренски купон на ,,Мултигруп" -Рашидов бе провъзгласен гордо за ...,,Главен Мултак"...!И сега тоя да ми дава наклон...?!Аре у лево...

    13:46 24.05.2022

  • 51 Какво стана

    4 0 Отговор
    С ПТП-то, което направи в София на кръстовището, а Вжди? Нещо се потули резултата от АЛКОХОЛНИЯ ти тест с дрегера, а?
    Ще бъде интересно да видим на колко водки си бил, поне 5-6 големи, минимум!

    13:48 24.05.2022

  • 52 Винаги..

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Копейкин":

    Пиян, перманентно състояние на духа и тялото, мозъка не на каша....

    13:49 24.05.2022

  • 53 Тома

    6 0 Отговор
    Веждито по носталгия на старите мутри.Колко много пари за кражба имаше и нон стоп пиячка

    13:51 24.05.2022

  • 54 Като те чета теб

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Се отчайвам, защото си толкова неграмотен, чак ме боли...

    13:51 24.05.2022

  • 55 мехмед

    2 0 Отговор
    Веждичката е гютверен, а и никога трезвен.

    13:55 24.05.2022

  • 56 аноним

    0 0 Отговор
    ако намекваш, че прилича на Киро и компания - нито е красиво, нито чак толкова младо, че да му се прощава това и онова. Просто също не е - просто изпълнява каквото му наредят като добро кученце и се прави на ощипано.

    13:58 24.05.2022

  • 57 Апостол Апостолов

    3 0 Отговор
    Дъртия алкохолик пак се е нацепил....

    14:01 24.05.2022

  • 58 Ей Турчак

    2 0 Отговор
    Турчак рязан, може да съм млад, не толкова красив като теб, но не съм прост със сигурност. Няма да ми даваш ти определения. Целувай си Иво Карамански, че е много умен и потъвай.

    14:05 24.05.2022

  • 59 Трай джибри...

    2 0 Отговор
    И кажи колко трезвен беше когато обърна колата ?

    14:05 24.05.2022

  • 60 ДОСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българка":

    ХВАЩАЙ СЕ ДА ОПРАВЯШ ДЪРЖАВАТА МА. АМА ПЪРВО ПОЧВАЙ ОТСЕБЕ СИ. НЕ ОТ ВЕЖДИ РАШИДОВ.

    14:06 24.05.2022

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове