Вежди Рашидов: Виновни за договора с „Боташ“ са младите момчета от ПП

Сключвайки договора с „Боташ“, Румен Радев искаше да направи нещо добро, но се получи нещо много лошо – започнахме да плащаме пари без да получаваме газ. Обаче вината не е негова, защото единственото му желание беше да помогне на България, а пък Ердоган беше добронамерен. Това заяви в интервю за Нова нюз бившият министър на културата Вежди Рашидов.
По думите му виновни за договора с „Боташ“ са „младите момчета“ от ПП, визирайки кабинета на Кирил Петков.
„Тогава правителството му договори по шест танкера втечнен газ всеки месец, така че те са си виновни. И те подведоха президента. Договорът се сключи, защото втечненият газ трябва да се превърне в газообразно състояние, а това може да стане или в Измир, или в Истанбул. Така че тези млади момчета много обещаваха, но се подхлъзнаха на динената кора“, обясни Рашидов.
На въпрос какви искания може да има от страна на Ердоган, за да се стигне до замразяването на договора с „Боташ“, бившият министър отговори, че едва ли турският президент ще иска нещо в замяна, отново повторяйки, че Ердоган е добронамерен и че „също като Ататюрк много обича България“.
Относно скандала с полетите на Пеевски и Десислава Атанасова Вежди Рашидов посочи, че всичко по темата представлявава „публична дъвка, за да се унижи и смачка един човек, защото сме такъв народ“.
„Не е достойно такова поведение срещу една такава жена. А пък Демерджиев е един много добре подготвен юрист, човек с характер. Той е професионалист. В момента омърсяваме живота на тези хора, без да имаме навика да се извиняваме след това“, каза още той.
По отношение на парите за култура Вежди Рашидов заяви, че „културата винаги е била в ъгъла“.
„За култура се говори тогава, когато някой почне да плаче за пари. Живеем във време, в което правителствата не се интересуват от култура и не я разбират“, обобщи в заключение бившият министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен
18:41 07.07.2026
2 Град София
18:41 07.07.2026
3 Пебето
18:42 07.07.2026
4 Ти си ненормален
18:43 07.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:43 07.07.2026
6 Овчар
18:43 07.07.2026
7 Асен Василев е виновен
Коментиран от #44
18:43 07.07.2026
8 Вежди Рашидов
18:44 07.07.2026
9 поредния локумджия
18:45 07.07.2026
10 Вужъст
Иначе за петроханците е 100% прав, те подхлъзнаха пилота и после се правят на ощипани джендъpи. Много дооолни понита, типична тяхна характеристика!
Коментиран от #56
18:45 07.07.2026
11 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
Сега си направиха сглобка с кРадев и шиши - ПеБоРа
18:46 07.07.2026
12 Шмекер Копейкин празнодумеца
КОГАТО ДОЙДАТ СУЛЬО И ПУЛЬО от вrъZpoдените, ИРАН ИМ СЕ ПОДИГРАВА
"И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! "
18:47 07.07.2026
13 Отговорността е на подписалите го!!
18:47 07.07.2026
14 Ирония
18:49 07.07.2026
15 Мнение
18:49 07.07.2026
16 ...Колега
18:49 07.07.2026
17 Фатите са други:
18:51 07.07.2026
18 Софето
18:52 07.07.2026
19 Манипулациите на един слуга на мафията
18:53 07.07.2026
20 Леонид Брежнев
18:54 07.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 то на вас
18:54 07.07.2026
23 Истината
На Радев неодекватниците са виновни!
Дали не са се облагодетелствали и лично?
18:54 07.07.2026
24 Подозрителен
18:56 07.07.2026
25 Васил
18:56 07.07.2026
26 Ти мене уважаваш ли ме
18:57 07.07.2026
27 Кой го активира да повтаря тази версия?
18:57 07.07.2026
28 Кой натисна копчето за тази опорка?
18:59 07.07.2026
29 Смехоран
19:00 07.07.2026
30 Ирония
19:00 07.07.2026
31 Ерджан
19:07 07.07.2026
32 Тоя
19:10 07.07.2026
33 Русия индиец
19:12 07.07.2026
34 Анонимен
19:13 07.07.2026
35 пери
19:14 07.07.2026
36 Този
19:15 07.07.2026
37 Хаха
19:16 07.07.2026
38 Сара
19:16 07.07.2026
39 Нагелц с фес
Коментиран от #52
19:17 07.07.2026
40 Казуар
19:17 07.07.2026
41 Ей, "Факти"!
19:20 07.07.2026
42 Давай Вежди
19:20 07.07.2026
43 Кво стана бе?!
Коментиран от #46
19:22 07.07.2026
44 хххх
До коментар #7 от "Асен Василев е виновен":Това наистина е забележително. На обикновената паплач обаче, все още Пеевски и е виновен.
19:23 07.07.2026
45 Голяма
19:25 07.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 абсолутен пОМИАР
19:30 07.07.2026
48 Бурофф
Истината е такава!
19:30 07.07.2026
49 Бай онзи
19:31 07.07.2026
50 Дабе
19:32 07.07.2026
51 ЛизеШанзе
19:33 07.07.2026
52 Много невежо
До коментар #39 от "Нагелц с фес":писание, давате ли си сметка, какви реакции би предизвикало? А, станете толкова известен не само у нас, а и по света, като Рашидов , наредете се до него, после го укорете, че е едикакъв си. Много обло изхождате....
Коментиран от #59
19:37 07.07.2026
53 Аферим Вежди
19:37 07.07.2026
54 Пиарът
19:42 07.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Има
До коментар #10 от "Вужъст":обаче едни, дето ги знаят точно кои са и що са, та не им се отвори парашута. Парашут, осигурен им от Радев, за благодарност когото опитаха да заличат, замествайки го с буда и бандата, уж невинно изпирайки престъпните....
19:43 07.07.2026
57 Този
19:44 07.07.2026
58 Иван
19:47 07.07.2026
59 Казуар
До коментар #52 от "Много невежо":Като е известен, не му пречи да бъде калтак.
19:48 07.07.2026
60 Горски
19:52 07.07.2026
61 Цвете
19:56 07.07.2026
62 Цвете
20:00 07.07.2026