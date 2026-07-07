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Вежди Рашидов: Виновни за договора с „Боташ“ са младите момчета от ПП

Вежди Рашидов: Виновни за договора с „Боташ“ са младите момчета от ПП

7 Юли, 2026 18:39 1 469 62

  • вежди рашидов-
  • договор-
  • боташ

Сключвайки договора с „Боташ“, Румен Радев искаше да направи нещо добро, но се получи нещо много лошо – започнахме да плащаме пари без да получаваме газ

Вежди Рашидов: Виновни за договора с „Боташ“ са младите момчета от ПП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сключвайки договора с „Боташ“, Румен Радев искаше да направи нещо добро, но се получи нещо много лошо – започнахме да плащаме пари без да получаваме газ. Обаче вината не е негова, защото единственото му желание беше да помогне на България, а пък Ердоган беше добронамерен. Това заяви в интервю за Нова нюз бившият министър на културата Вежди Рашидов.

По думите му виновни за договора с „Боташ“ са „младите момчета“ от ПП, визирайки кабинета на Кирил Петков.

„Тогава правителството му договори по шест танкера втечнен газ всеки месец, така че те са си виновни. И те подведоха президента. Договорът се сключи, защото втечненият газ трябва да се превърне в газообразно състояние, а това може да стане или в Измир, или в Истанбул. Така че тези млади момчета много обещаваха, но се подхлъзнаха на динената кора“, обясни Рашидов.

На въпрос какви искания може да има от страна на Ердоган, за да се стигне до замразяването на договора с „Боташ“, бившият министър отговори, че едва ли турският президент ще иска нещо в замяна, отново повторяйки, че Ердоган е добронамерен и че „също като Ататюрк много обича България“.

Относно скандала с полетите на Пеевски и Десислава Атанасова Вежди Рашидов посочи, че всичко по темата представлявава „публична дъвка, за да се унижи и смачка един човек, защото сме такъв народ“.

„Не е достойно такова поведение срещу една такава жена. А пък Демерджиев е един много добре подготвен юрист, човек с характер. Той е професионалист. В момента омърсяваме живота на тези хора, без да имаме навика да се извиняваме след това“, каза още той.

По отношение на парите за култура Вежди Рашидов заяви, че „културата винаги е била в ъгъла“.

„За култура се говори тогава, когато някой почне да плаче за пари. Живеем във време, в което правителствата не се интересуват от култура и не я разбират“, обобщи в заключение бившият министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    45 8 Отговор
    Вежди е стоял много на слънце!

    18:41 07.07.2026

  • 2 Град София

    22 31 Отговор
    Те не са момчета! Те са Тибетски Лами!

    18:41 07.07.2026

  • 3 Пебето

    23 4 Отговор
    мултаци ли са?

    18:42 07.07.2026

  • 4 Ти си ненормален

    34 8 Отговор
    Ти си ненормален

    18:43 07.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 4 Отговор
    ооооо Мултак!!! мараба

    18:43 07.07.2026

  • 6 Овчар

    9 3 Отговор
    Тази медия зависи ли от някой...? Каква е ролята на Вигенин..?

    18:43 07.07.2026

  • 7 Асен Василев е виновен

    32 4 Отговор
    Имаме си нови виновни на комунистическата nanлач . Вече не е виновен Иван Костов ...

    Коментиран от #44

    18:43 07.07.2026

  • 8 Вежди Рашидов

    40 10 Отговор
    е лъжец и пиянде. Заради Боташ, отношенията им се влошиха и Радев ги нарече " шарлатани", а главният шарлатанин е Румен Радев. И колко обилно лъже за договора. Като е толкова изгоден, защо го замразяват. Докара я дотам, че фалира Булгаргаз. Предател и агент на Путин.

    18:44 07.07.2026

  • 9 поредния локумджия

    28 5 Отговор
    дет го изгониха от хранилката

    18:45 07.07.2026

  • 10 Вужъст

    16 21 Отговор
    „Не е достойно такова поведение срещу една такава жена"!? Добре, че не я нарече" дама", че съвсем, щеше да, стане за смях😅
    Иначе за петроханците е 100% прав, те подхлъзнаха пилота и после се правят на ощипани джендъpи. Много дооолни понита, типична тяхна характеристика!

    Коментиран от #56

    18:45 07.07.2026

  • 11 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    27 3 Отговор
    А мyтpaта Бойко Тиквоний каза, че Боташ е машина за пари . 🤣🤣🤣
    Сега си направиха сглобка с кРадев и шиши - ПеБоРа

    18:46 07.07.2026

  • 12 Шмекер Копейкин празнодумеца

    8 4 Отговор
    Кой каза : "Време е за Zабраждане !" 🤣🤣🤣

    КОГАТО ДОЙДАТ СУЛЬО И ПУЛЬО от вrъZpoдените, ИРАН ИМ СЕ ПОДИГРАВА
    "И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! "

    18:47 07.07.2026

  • 13 Отговорността е на подписалите го!!

    31 4 Отговор
    Договорът с „Боташ“ беше сключен от служебното правителство, назначено от Румен Радев през 2023 г., а не от кабинета на Кирил Петков. Да се прехвърля вината на „младите момчета от ПП“ е удобно, но фактите показват друго. Отговорността трябва да се носи от тези, които са взели решението и са подписали договора.

    18:47 07.07.2026

  • 14 Ирония

    29 3 Отговор
    Този талибан пак се изказа неподготвен. Глухар необразован акъл дава!

    18:49 07.07.2026

  • 15 Мнение

    21 3 Отговор
    Мултакът алкохолик щеше да е брилянтна личност на изкуството, ако не беше убиец. Всичко останало в него е увито в дунапрен

    18:49 07.07.2026

  • 16 ...Колега

    28 1 Отговор
    Щом Веждито започна да дава икономически оценки, нещата вървят на зле.

    18:49 07.07.2026

  • 17 Фатите са други:

    25 3 Отговор
    Фактите са важни – договорът с „Боташ“ е подписан през 2023 г. от служебното правителство на Румен Радев, не от кабинета на Кирил Петков. Политическата отговорност не може да се прехвърля с лозунги и поръчкови клишета на други.

    18:51 07.07.2026

  • 18 Софето

    18 3 Отговор
    Тоя пар цал на колко мастики е?

    18:52 07.07.2026

  • 19 Манипулациите на един слуга на мафията

    19 3 Отговор
    Когато фактите не са удобни, започва прехвърлянето на вина. Договорът с „Боташ“ е сключен през 2023 г. от служебното правителство на Румен Радев, а не от кабинета на Кирил Петков. Да се сочат „младите момчета от ПП“ за виновници е опит за подмяна на реалността. Който взема решенията и подписва договорите, носи отговорността за последствията. Време е политиката да се освободи от оправданията и манипулациите.

    18:53 07.07.2026

  • 20 Леонид Брежнев

    16 1 Отговор
    Ама този пие само на екс и после всичко забравя!

    18:54 07.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 то на вас

    17 3 Отговор
    То на вас космите ви пречат. Все някой ви е виновен. Тия от пп сигурно много дълбоко са ви го.............. . Вън руския башибозук от България.

    18:54 07.07.2026

  • 23 Истината

    16 3 Отговор
    Истината не се променя с повторение на удобни версии. „Боташ“ не е договор на ПП, а на служебната власт от 2023 г. Който го е подписал, който го е защитавал и който е носил отговорност тогава – нека отговаря. Всичко друго е бягство от фактите.
    На Радев неодекватниците са виновни!
    Дали не са се облагодетелствали и лично?

    18:54 07.07.2026

  • 24 Подозрителен

    13 2 Отговор
    Интересно е кой и защо активира отново този талибан с фалшива заучена опорна точка?! Когато фактите са неудобни, започва пренаписване на историята и търсене на удобни виновници. Но документите са ясни – договорът с „Боташ“ е подписан през 2023 г. от служебното правителство, а не от кабинета на Кирил Петков

    18:56 07.07.2026

  • 25 Васил

    14 1 Отговор
    Айде бе точно тогава когато се сключваше договора беше временното правителство назначено от Радев който им даваше команди какво да правят Рашидка явно си много тъп че някой да ти се върже.

    18:56 07.07.2026

  • 26 Ти мене уважаваш ли ме

    13 2 Отговор
    Еййй, кабинетът Петков, управлявал 7 месеца, се оказва според Веждичката виновен и за некадърността на Радев, защото намерили по евтина доставка с кораби на газ.....

    18:57 07.07.2026

  • 27 Кой го активира да повтаря тази версия?

    14 1 Отговор
    Когато няма аргументи, идва прехвърлянето на вина. Фактите обаче не се променят според това кой ги разказва – договорът е подписан през 2023 г. от служебната власт. Отговорността не се мести с удобни обвинения.

    18:57 07.07.2026

  • 28 Кой натисна копчето за тази опорка?

    11 2 Отговор
    Когато фактите не изнасят, започва старата игра – да се посочи друг виновен и да се разчита на късата памет на хората. Само че документите не лъжат – договорът с „Боташ“ е подписан през 2023 г. от служебното правителство. Отговорността върви с подписа, не с удобните оправдания.

    18:59 07.07.2026

  • 29 Смехоран

    13 1 Отговор
    Пак някой е пуснал старата плоча с „виновни са ПП“. Но фактите са упорито нещо – договорът с „Боташ“ е подписан от служебната власт през 2023 г. Който е взел решението, да има смелостта да застане зад него.

    19:00 07.07.2026

  • 30 Ирония

    11 1 Отговор
    Когато истината започне да пречи, идват говорителите на оправданията. Няма нужда от димки и прехвърляне на вина – има подписи, дати и документи. Те показват кой е взел решението.

    19:00 07.07.2026

  • 31 Ерджан

    7 0 Отговор
    Тоя гьонсурат беше тотален резил като министър, пълен провал, срам за българските турци

    19:07 07.07.2026

  • 32 Тоя

    8 0 Отговор
    лъжец и престъпник , първокласен мошеник и крадец , мноооого отдавна трябваше да бъде в затвора ! Примат и ДС продукт , измислящ според ситуацията и интереса си дори и произхода си не веднъж , заграбил стотици милиони чрез банковите далавери . Престъпник !

    19:10 07.07.2026

  • 33 Русия индиец

    2 0 Отговор
    Не го знам, рози кой е, но изглежда мн. Продажен и дупелизач. Никакво плащане, по Ботуш договора. Прекратяваме го едностранно, като неизгоден за Байгания. И приемаме съдебните неустойки, които следват, от Турция, за което да благославим Умен Адев. Като репарации за заграбеното от Турция. Ако е била такава целта, на Радев, ще ги призная за най-големия стратег-политик. Но като го гледам......... Не.е нужно дори да, мисля подобни теории.

    19:12 07.07.2026

  • 34 Анонимен

    0 2 Отговор
    Не бяха точно те, но определено седяха и си траеха, докато се случваше пред очите им.

    19:13 07.07.2026

  • 35 пери

    5 0 Отговор
    Веждито уж беше предан на Бою и тез изказвания са принципно много гербоугодни. Ама и на сегашната власт вършат работа, та малко се озадачих дали Веждито не се е объркал чий задник да лиже по-ефективно.

    19:14 07.07.2026

  • 36 Този

    4 1 Отговор
    Всички са в ла-ната.И този дето неразбира нищо но ги защитава новите стари бандити и Пеевски и тази дето пътувала с него.За Бойко и неговите да не говорим.Всичките май ходят в Дубай за спявка с ГРУ и КГБ.Зависи кой на кой е човек.А тази тука с униформата ги следи да не се отколоняават.А за народа медиите имат грижа начело с Цветанка-започна да пее за новите.Изпростиха населението още повече-особено новите.

    19:15 07.07.2026

  • 37 Хаха

    9 0 Отговор
    Тоя бивш гербераст забравили, че договора с Боташ е подписан от Гълъб Донев когато беше служебен премиер в едно от служебните правителства на Румен Радев.

    19:16 07.07.2026

  • 38 Сара

    11 0 Отговор
    За всичко са виновни "ония момчета от ПП"-дори за полетите на Пеевски .Нали?

    19:16 07.07.2026

  • 39 Нагелц с фес

    9 1 Отговор
    Затвори си мръсната уста бе, Мултако с феса и шалварите, дето облиза един куп различни по политически цвят зад---и, докато накрая свирепата СИКаджийска мутра и неграмотен банкянски селяндур не осъществи детската ти мечта да станеш "културен" министър! И ти стана, и разказа играта на "българската култура" с простотията, простащината, потресаващата ти неграмотност и корумпирана мръсна душица! Какво общо има Кирил Петков с подписания от служебното правителство на фатмака от село Славяново заробвщ държавата ни догово с Турция, бе Мултако с феса и грозната, пъпчива като маймунски зад-ик мутра? Че затвори я най-после тази твоя мръсна уста бе, Мултако с феса, затвори я, че страшно вони на сарайска клоака като я отвориш! Вони и на банкянския клозет в двора!

    Коментиран от #52

    19:17 07.07.2026

  • 40 Казуар

    9 0 Отговор
    Другарю Рашидов, от ППДБ са водели предварителни разговори за превоз на 6 танкера газ няма как да има окончателен договор без да има договор за разтоварване в някое газово пристанище. Не лъжи като дърт ром.

    19:17 07.07.2026

  • 41 Ей, "Факти"!

    8 1 Отговор
    Ако още веднъж покажета в сайта си толкова грозната, амзна, пъпчива, мъртвешка, мазна и нечистоплътна мутра на Мултака с феса, ще ви се разсърдя и няма да си играя с вас! Така де, много е отвратителен, не показвайет рязания Рашид простака, много е гаден и ми се повръща като го погледна!

    19:20 07.07.2026

  • 42 Давай Вежди

    11 0 Отговор
    Има си хас да не са за нещо виновни от ПП 🤣 и че уиски поскъпна също ... Пеев, Боко и Чорапа са чисти като сълза

    19:20 07.07.2026

  • 43 Кво стана бе?!

    7 2 Отговор
    Нали този огвратителен рязан мултак с шалварите и феса нещо се лекуваше от рак? Кво стана, още ли мърда?

    Коментиран от #46

    19:22 07.07.2026

  • 44 хххх

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Асен Василев е виновен":

    Това наистина е забележително. На обикновената паплач обаче, все още Пеевски и е виновен.

    19:23 07.07.2026

  • 45 Голяма

    6 0 Отговор
    неправда е такива доноснически иСчадЕя да стъпват по земята и да бръщолевят глЮпотии!

    19:25 07.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 абсолутен пОМИАР

    7 2 Отговор
    малко ти остана мултАкОооо отивасх при лубо дилова СпИН

    19:30 07.07.2026

  • 48 Бурофф

    3 9 Отговор
    За първи път - поздравления за Вежди Рашидов.
    Истината е такава!

    19:30 07.07.2026

  • 49 Бай онзи

    0 10 Отговор
    Прав е Веждито.Онзи кривокракия парапет отказа руския газ и обеща да внася по 5-6 танкера газ от САЩ!!!

    19:31 07.07.2026

  • 50 Дабе

    10 1 Отговор
    Тоя кого лъже? Танкерите за втечнен газ разтоварваха на терминала в Александруполис, а не в Истанбул! И тъпотията мунчова си лично и точно по негова вина!

    19:32 07.07.2026

  • 51 ЛизеШанзе

    9 1 Отговор
    Ей склупторът на политическото лизачество ,не подвеждай хората ! Лъжи си твоят електорат ! Предателства там само са Ви възможни ! Видяхме те как изигра с Пеевски горкия Доган ! Това с твое участие беше също брилянтна “скулптура”на безкруполният Вежди

    19:33 07.07.2026

  • 52 Много невежо

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Нагелц с фес":

    писание, давате ли си сметка, какви реакции би предизвикало? А, станете толкова известен не само у нас, а и по света, като Рашидов , наредете се до него, после го укорете, че е едикакъв си. Много обло изхождате....

    Коментиран от #59

    19:37 07.07.2026

  • 53 Аферим Вежди

    0 6 Отговор
    право рече!

    19:37 07.07.2026

  • 54 Пиарът

    4 0 Отговор
    И той ли разбира, бре. Такива коментари носят вреда. Не може да викаш на черното бяло.

    19:42 07.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Има

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Вужъст":

    обаче едни, дето ги знаят точно кои са и що са, та не им се отвори парашута. Парашут, осигурен им от Радев, за благодарност когото опитаха да заличат, замествайки го с буда и бандата, уж невинно изпирайки престъпните....

    19:43 07.07.2026

  • 57 Този

    2 0 Отговор
    му е редовност, да се прай на куче. Ама от къв зор лай, като мacтuя.

    19:44 07.07.2026

  • 58 Иван

    4 0 Отговор
    Пълни глупости нищо общо с ПП ДБ старецът е превъртял за да оправдава Катарамана и Радев.

    19:47 07.07.2026

  • 59 Казуар

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Много невежо":

    Като е известен, не му пречи да бъде калтак.

    19:48 07.07.2026

  • 60 Горски

    1 3 Отговор
    Сглобкаджии сър! Едното крило на сглобката ПП, ДБ, после другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС плюе... Прехвърлят си горещия картоф, кой по- виновен за разсипията, която пфичиниха! Сега вече имаме стабилно правителство, което се опитва да изправи България! Дай Боже, да успеем, защото друга алтернатива няма!

    19:52 07.07.2026

  • 61 Цвете

    2 0 Отговор
    ВРЕМЕТО Е ТОПЛО И ТРЯБВАШЕ ДА ПИЕШ ПО МАЛКО ОТ МАЛЦОВОТО УИСКИ ПРЕДИ ИНТЕРВЮТО. ЕДНО ВРЕМЕ СЕ НАГАЖДАШЕ ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖИВКОВ, А СЕГА Е НА ДНЕВЕН РЕД РАДЕВ. 😉

    19:56 07.07.2026

  • 62 Цвете

    0 0 Отговор
    ВРЕМЕТО Е ТОПЛО И ТРЯБВАШЕ ДА ПИЕШ ПО МАЛКО ОТ МАЛЦОВОТО УИСКИ ПРЕДИ ИНТЕРВЮТО. ЕДНО ВРЕМЕ СЕ НАГАЖДАШЕ ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖИВКОВ, А СЕГА Е НА ДНЕВЕН РЕД РАДЕВ. 😉

    20:00 07.07.2026

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