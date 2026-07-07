Вежди Рашидов: Виновни за договора с „Боташ“ са младите момчета от ПП

Сключвайки договора с „Боташ“, Румен Радев искаше да направи нещо добро, но се получи нещо много лошо – започнахме да плащаме пари без да получаваме газ. Обаче вината не е негова, защото единственото му желание беше да помогне на България, а пък Ердоган беше добронамерен. Това заяви в интервю за Нова нюз бившият министър на културата Вежди Рашидов.

По думите му виновни за договора с „Боташ“ са „младите момчета“ от ПП, визирайки кабинета на Кирил Петков.

„Тогава правителството му договори по шест танкера втечнен газ всеки месец, така че те са си виновни. И те подведоха президента. Договорът се сключи, защото втечненият газ трябва да се превърне в газообразно състояние, а това може да стане или в Измир, или в Истанбул. Така че тези млади момчета много обещаваха, но се подхлъзнаха на динената кора“, обясни Рашидов.

На въпрос какви искания може да има от страна на Ердоган, за да се стигне до замразяването на договора с „Боташ“, бившият министър отговори, че едва ли турският президент ще иска нещо в замяна, отново повторяйки, че Ердоган е добронамерен и че „също като Ататюрк много обича България“.

Относно скандала с полетите на Пеевски и Десислава Атанасова Вежди Рашидов посочи, че всичко по темата представлявава „публична дъвка, за да се унижи и смачка един човек, защото сме такъв народ“.

„Не е достойно такова поведение срещу една такава жена. А пък Демерджиев е един много добре подготвен юрист, човек с характер. Той е професионалист. В момента омърсяваме живота на тези хора, без да имаме навика да се извиняваме след това“, каза още той.

По отношение на парите за култура Вежди Рашидов заяви, че „културата винаги е била в ъгъла“.

„За култура се говори тогава, когато някой почне да плаче за пари. Живеем във време, в което правителствата не се интересуват от култура и не я разбират“, обобщи в заключение бившият министър.