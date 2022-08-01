Петков освободи шестима заместник-министри

Ивайло Мирчев: Изгубихме много време с неща като избора на управител на БНБ. Можехме да се справим по-добре

"Залогът за обединяване между ПП и ДБ е голям - студената зима, бъдещата геополитическа ориентация на страната, преодоляване на кризите. Но смята ...