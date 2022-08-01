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Петков освободи шестима заместник-министри

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Петков освободи шестима заместник-министри

  • петър грибнев-
  • невена цанкова-
  • любомир бакаливанов-
  • ивайло стайков-
  • андрей цеков-
  • росица велкова-желева-
  • кирил петков

Те са от МЗ, МРРБ и МФ

Петков освободи шестима заместник-министри - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са освободени шестима заместник-министри.

От длъжността заместник-министър на здравеопазването са освободени Петър Грибнев, Невена Цанкова и Любомир Бакаливанов.

Ивайло Стайков е освободен от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

От длъжността заместник-министър на финансите са освободени Андрей Цеков и Росица Велкова-Желева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хелоу, сър 🎃

    10 27 Отговор
    Това са чалгари от ИТН.

    19:25 01.08.2022

  • 2 смешник

    66 7 Отговор
    Този нали вече не е премиер, или Херо Мустафа не мисли така?

    19:26 01.08.2022

  • 3 Хахаха

    62 4 Отговор
    Остана да оскуби цветята в саксиите.

    19:27 01.08.2022

  • 4 Хихихи

    47 4 Отговор
    Куци и кокуци отидоха при буци - у историята

    19:27 01.08.2022


  • 5 питам

    49 4 Отговор
    Де е Киро? На кирия в България! Напълни дисагите Киро Балкански и стана Киро Канадски! Каквото можа
    о/СР/цапа! Можеше и повече!

    19:32 01.08.2022

  • 6 Кочо

    46 4 Отговор
    Невнятни лъжецо, предателю, измамнико, продажна марионетко, некадърнико, крадецо, ще празнувам когато ти и Ококорения педал влезете в затвора за национална измяна!

    19:36 01.08.2022

  • 7 ДА ИЗМЭТЕМ харвардския ГАЛОSHHH

    46 4 Отговор
    Харвардският ГАЛОSHHH да хваща канадската си кифладжийска под ръка
    и да се омитат от България, ние продажници и краварски мекерета не искаме.
    Бай, бай, про100 Киро...

    19:36 01.08.2022

  • 8 СнимкаКъртещаМивки

    15 4 Отговор
    Снимката ме връща в спомен за млад колега, който реши, че като се изучил с ВишО и му се полага да ръководи нещо, каквото и да е. След няколко месеца му дадоха участък от военното произвоство, включващ и звено с жени почистващи отливки. Направиха го на луд за седмица, та чак му се спука устната и кървеше. Та този момчура на снимката ми се струва в подобна ситуация и се състари за няколко месеца. Няколко каки недорасли и една яка кака го направиха разноглед; неработещо копиране на бат Бойко, който много добре командваше своите и вършеха работе а не да му казват какво да прави.

    20:03 01.08.2022

  • 9 Кан Кан

    14 2 Отговор
    А Киро ще си тръгне с Ленчето за ръчичка.

    20:09 01.08.2022

  • 10 Теле

    11 2 Отговор
    Идиот

    20:10 01.08.2022

  • 11 Верно ли

    11 4 Отговор
    Като какъв ги освобождава??? Или още не е разбрал, че вече не е никакъв???

    20:19 01.08.2022

  • 12 Патето Яки

    5 1 Отговор
    Освен лъжлив бил и отмъстителен.

    20:39 01.08.2022

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 иван

    4 0 Отговор
    С което демонстрира евтина дребна злоба.Иначе случката няма никаква практическа стойност

    20:50 01.08.2022


  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 3 Отговор
    Единственото добро което направи е изгонването на над 70 руски кърлежа, за да се стресират русофилите у нас....

    20:53 01.08.2022

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