Петков освободи шестима заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са освободени шестима заместник-министри.
От длъжността заместник-министър на здравеопазването са освободени Петър Грибнев, Невена Цанкова и Любомир Бакаливанов.
Ивайло Стайков е освободен от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
От длъжността заместник-министър на финансите са освободени Андрей Цеков и Росица Велкова-Желева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хелоу, сър 🎃
19:25 01.08.2022
2 смешник
19:26 01.08.2022
3 Хахаха
19:27 01.08.2022
4 Хихихи
19:27 01.08.2022
5 питам
о/СР/цапа! Можеше и повече!
19:32 01.08.2022
6 Кочо
19:36 01.08.2022
7 ДА ИЗМЭТЕМ харвардския ГАЛОSHHH
и да се омитат от България, ние продажници и краварски мекерета не искаме.
Бай, бай, про100 Киро...
19:36 01.08.2022
8 СнимкаКъртещаМивки
20:03 01.08.2022
9 Кан Кан
20:09 01.08.2022
10 Теле
20:10 01.08.2022
11 Верно ли
20:19 01.08.2022
12 Патето Яки
20:39 01.08.2022
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 иван
20:50 01.08.2022
15 ИМПЕРИАЛИСТ
20:53 01.08.2022