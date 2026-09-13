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13 септември 1996 г. - Аферата „История славянобългарска”

13 септември 1996 г. - Аферата „История славянобългарска”

13 Септември, 2026 03:09 9 012 24

  • история славянобългарска-
  • афера-
  • кражба

В продължение на осем години тя стои заключена в касата на началника на българското разузнаване

13 септември 1996 г. - Аферата „История славянобългарска” - 1
Снимка: Нова ТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 13 септември 1996 г. оригинал на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски е донесен от анонимен дарител в Националния исторически музей. Той оставя ръкописа, увит във вестник, при секретарката на директора на музея Божидар Димитров.

Експертиза от археографска комисия при Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” потвърждава, че това е оригиналът - авторски препис на самия Паисий, открит в Зографския манастир през 1906 г. от проф. Йордан Иванов. След продължил повече от година спор за съдбата на ръкописа през 1997 г. президентът на България Петър Стоянов (1997-2002) и Министерството на културата решават ръкописът да се върне в Зографския манастир.

На 12 януари 1998 г. на церемонията по предаването на историческия ръкопис присъстват президентът Петър Стоянов, министърът на културата Емма Москова и главният прокурор Иван Татарчев. Игуменът на Зографския манастир архимандрит Амвросий получава ръкописа от директора на Националния исторически музей Божидар Димитров. Днес „История славянобългарска” се пази в Зографския манастир в Атон до служебника на патриарх Евтимий, Драгановия миней и други ценни ръкописи, припомня dariknews.bg.

Скандалът, свързан със Зографския препис на „История славянобългарска”, започва през 1991 г. след завръщането на министър-председателя на България Димитър Попов (1990-1991) от посещение в Гърция, в рамките на което посещава българския манастир „Св. Георги Зограф” в Атон.

В отговор на неговата молба към светогорските монаси да позволят оригиналът на „История славянобългарска” да бъде изложен за поклонение в България, бившият шеф на ефория „Зограф” в София Петър Митанов публично заявява, че ръкописът на Паисий Хилендарски се намира в България. Ръкописът е изнесен тайно от българската обител на полуостров Атон в Света гора през 1988 г. В продължение на осем години тя стои заключена в касата на началника на българското разузнаване.

Самата операция по кражбата на „История славянобългарска“ е под кодовото име „Маратон“ и се провежда от отдел 14 „Културно-историческо разузнаване“ на Държавна сигурност. Целта на операцията е да се подмени оригинала на ръкописа с фалшификат. Тя е подготвена в продължение на 10 години от 1972 до 1982 г. Самата операция стартира през 1982 г. През декември 1984 г. офицера от разузнаването Христо Маринчев заминава за Зографския манастир в Атон, но достига само до Солун, тъй като гръцките власти му отказват достъп до полуострова. Легендата на офицера е на заместник-председател на Комитета по църковните въпроси на Българската православна църква, а всъщност е заместник-началник на отдел 14, отговарящ за културно-историческото разузнаване в Гърция и Кипър.

След неуспешния опит през декември 1985 г. за участници в операцията са определени служителите на Първо главно управление, легендирани като първи секретари в българското посолство в Атина – Иван Генев и Венцислав Агайн. На тях им помага служителят от посолството в Атина Динко Пехливанов. Агайн изнася ръкописа под дрехата си и го занася в генералното консулство на България в Солун. От там е препратен в посолството в Атина, откъдето с дипломатическа поща се озовава в България. Ролята на Пехливанов е на т. нар. „чист човек“, който не подозира за действията на другите. Той разбира за кражбата едва след напускането на манастира.

На Никулден 1985 година Иван Генев донася у нас историческия ръкопис.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От този,който се изживяваше

    77 9 Отговор
    Като дисидент с "китара" заради това ,че изпял една песен на "Бийтълс и искаше да смени кирилицата с латиница ,освен продажна душа какво друго да очакваш.? А за набедения за гооолям юрист ,който само приказките му бяха големи ,а мутрите бяха в разцвет какъв е смисълът да говорим.

    04:51 13.09.2022

  • 2 Лост

    47 1 Отговор
    Ралица Агайн има ли нещо общо с Венцислав Агайн? Че беше депутат от НДСВ, а после стана мравка в Новото време с Кошлуков и Севлиевски. А при нейното ръководство фалира и застрахователно дружество и нищо.

    05:06 13.09.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 среднощен

    23 3 Отговор
    За агент "ХРИСТОВ" - Западно и Средноевропейски митрополит Симеон, за секретен сътрудник "АНГЕЛОВ" - проф. Желев, за секретен сътрудник "КОВАЧЕВ" - Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, за секретен сътрудник "БЛАГОЕВ" - Неврокопски митрополит Натанаил - нищо не споменава авторът...? Има и още много други "интересни имена" замесени в "специална операция МАРАТОН" - заслужава си да се прочете книгата...

    05:34 13.09.2022

  • 5 дедо Герчо

    5 28 Отговор
    ВОЙНАТА С ГЪРЦИЯ,СЕ РАЗМИНА НА КОСЪМ...ХЪХЪХЪ...ДААА

    05:52 13.09.2022

  • 6 И светинята продали

    70 6 Отговор
    Конят е предател и продажник, знаем, просто още едно доказателство.

    05:58 13.09.2022

  • 7 Бонев

    67 2 Отговор
    Направо си представям ако гърците бяха на наше място как щяха да ни върнат нещо.

    06:15 13.09.2022

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    14 44 Отговор
    В България ВСИЧКО е фалшиво и най-вече ИСТОРИЯТА!

    06:16 13.09.2022

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДС ченге краде

    6 22 Отговор
    От това трябва да се гордеем или срамуваме.

    06:53 13.09.2022

  • 12 История СЛАВНА-БЪЛГАРСКА

    41 8 Отговор
    Не е история славянобългарска ! Трябва да се спре с лъжите за България и нашите учени историци да излязат от сянката и да заявяват истината с фактите които се премълчават с години !

    07:31 13.09.2022

  • 13 СЗО

    40 4 Отговор
    Добре изпълнена операция, но защо я върнаха обратно на гърците.

    08:08 13.09.2022

  • 14 Това си го спомням

    38 2 Отговор
    Гърците бяха викнали всички световни телевизии унизиха ни като народ ръгаха и плюха по България и българите беше ужасно а Пешо само се смееше беше му забавно

    08:22 13.09.2022

  • 15 Бузъ

    20 1 Отговор
    Кът шпионски роман. Как няма филм за това. Ама по-добре всъщност. Нашите режисьори отпочват нещо, замисъла в началото е примерно, комедия, трилър, екшън, исторически, приключенски... И накрая все го обръщат на пошла драма с много викове, крясъци, мъки, мъка, мъка, мъка и става тотална и противна бузъ

    08:30 13.09.2022

  • 16 33333

    16 1 Отговор
    Ръкописът е изнесен тайно от българската обител на полуостров Атон в Света гора през 1988 г.
    На Никулден 1985 година Иван Генев донася у нас историческия ръкопис.

    08:39 13.09.2022

  • 17 Тома

    36 5 Отговор
    Бат петьо коня е един пълен нещтастник

    08:51 13.09.2022

  • 18 Николов

    12 1 Отговор
    На гърците - гръцки номер. Ашколсун.

    10:22 13.09.2022

  • 19 История „славнобългарска“

    17 6 Отговор
    няма славяни, прочетете става въпрос за славата на българите, Стига с тия комунистически предатели на историята на България.

    10:27 13.09.2022

  • 20 2022

    14 5 Отговор
    Пешо Коня,предател на Българщината!Той както и всички след кървавата дата 09.09.1944 г. и след комунистическия преврат от втория ешелон комунисти/Желев, Вагенщайн, Станишев, Луканов/те пък го гръмнаха, неговите,комунистии сие компания на 10.11.1989 г ни предадоха пак.История Славянобългарская беше донесена и то ОРИГИНАЛА в България.Всички българи посетихме изложбата, където беше показан оригиналът на История Славянобългарская.Пешо Коня ,я върна на Гърците,които нито имат История нито имат произход/произхождат от племе от Африка, затова жените са с къси крака,широки бедра, мургави, азбуката е заимствана от латинския език.Мъжете са мургави с орлови носове.Направете справка от къде произхождат гърците.Голямо чудене ще падне, от техните лъжи.Но, Пешо Коня ,като пръв безродник ,върна Оригинала на История Славянобългарская на Гърците-ПОЗОР!Колкото до соросоидките и соросоидите които пишат ,че няма славяни-Има славяни, има траки преди тях, има прабългари .Учете Българската История, а не липсващата такава при тъпите сащ .

    Коментиран от #21

    14:31 13.09.2022

  • 21 БМДТ

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "2022":

    И къде ги видя тези славяни по нашите земи?
    Колкото до "Историята" на Паисий, ако наистина се вгледа човек в оригинала, ще види, НЕКАДЪРНО ДОБАВЕНАТА БУКВА Я..
    8(осем) години и тия от ДС едно Я не могат да напишат като хората. 😃
    ИСТОРИЯ СЛАВНО БЪЛГАРСКАЯ
    И една забележка към статията:
    Не е "Евтимий", А СВЕТИ ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ!!!
    Тлените му останки са отнесени в Москва и, за съжаление ИЗЧЕЗВАТ!!!

    00:06 14.09.2022

  • 22 Горски

    11 0 Отговор
    Супер служба си е била ДС , хора патриоти , пазили са интересите на Българияи са си прибрали българска реликва , като не са я давали с добро , взели са я сами .....за разлика от сегашните управници , които не стига , че подариха историята ни на чуждите посолства да си трият и драскат по нея техните си измишльотини , а даже се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим. Като започнеш от неуважителното заглавие към История Славянобългарска “ задига” и преминеш през текста, пописан с неясни изречения о нетна мисъл. Жалко, че някой има диплом за “ класическа филология”. Българското разузнаване си е свършило работата. Предателите криптоеврейски кон и СДСарски нищожества ни предадоха и се подчиниха на гръцките интереси. Допотопните ни "демократи" защо не питат кога Британският и Берлинският музеи ще върнат античните артефакти на Египет, Гърция, Турция, България и т.н., задигнати от техните грабители нагли империалисти. Прекрасно заглавие - в него ни налагат извода,че България е крадец и престъпник! В едни други, по-добри времена,автора щеше да бъде начаса уволнен и изпратен да чука целодневно камъни заради родоотстъпническото си действие.Но сега е демокрация,всичко е възможно,дори и безнаказано да плюеш по Родината си.

    03:25 13.09.2026

  • 23 Да видимр

    0 0 Отговор
    Боко и Пеевски дали ще унищожат Бг

    03:48 13.09.2026

  • 24 Абг

    3 0 Отговор
    Казвате че това е - Афера, най долния сайт сте Вие !!!

    04:17 13.09.2026

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