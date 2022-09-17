Катастрофи на Околовръстното на София затрудняват движението

Пет катастрофи затрудняват движението по Околовръстното шосе около южната част на София.

Инцидентите са близо до бул. „Черни връх“ посока „Младост“, близо до ул. „Теодор Недялков“, близо до ул. „186“, близо до бул. „Александър Малинов“ и близо до Витошки камбани. В някои от случаите движението е много затруднено, а на други – напълно спряло. На място са пристигнали полицейски патрули.

Все още не е ясно дали има пострадали при инцидентите.