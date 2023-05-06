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Иван Гешев от Ню Йорк: Нека носим храбростта на дедите ни

6 Май, 2023 21:06 1 984 65

Иван Гешев от Ню Йорк: Нека носим храбростта на дедите ни

  • иван гешев-
  • ден на храбростта-
  • армия-
  • празник-
  • главен прокурор

Да възстановим загубеното достойнство и да пребъде България, призова главният прокурор

Иван Гешев от Ню Йорк: Нека носим храбростта на дедите ни - 1
Снимка: Туитър
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

"Честит Ден на българската армия!".

Това написа в профила си в Туитър главният прокуро Иван Гешев.

"Нека носим храбростта на дедите ни, загинали за Родината, за да възстановим загубеното достойнство и да пребъде България!", допълни първият ни магистрат в поздрав до българския народ от Ню Йорк по случай 6 май.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    26 4 Отговор
    Юбряя

    21:08 06.05.2023

  • 2 ТаУмВзе

    63 4 Отговор
    Мишока, който си сложи Пиратката атентатче ли? Бухаххах

    21:08 06.05.2023

  • 3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    64 4 Отговор
    Циркаджия и Лъжец

    Коментиран от #15, #16

    21:09 06.05.2023

  • 4 Аман от пишман

    61 4 Отговор
    патриоти. Унищожава България, но вее българското знаме.

    21:11 06.05.2023


  • 5 Последния Софиянец

    54 4 Отговор
    Мошеник!

    21:11 06.05.2023

  • 6 Делю Хайдутин

    48 4 Отговор
    Гешев се подмокри от една пиратка.хи хи хи

    21:12 06.05.2023

  • 7 Гражданин

    53 4 Отговор
    Млъквай бе !!! Че не могат да те гледат!!!

    21:13 06.05.2023

  • 8 бегаййй

    47 3 Отговор
    ОСТАВКААА

    21:13 06.05.2023

  • 9 Отврат

    52 3 Отговор
    Такива, като Каскета ще затрият държавата ни! И дедете, които с кръвта си са бранили земите български, ако оживеят ...

    Коментиран от #24

    21:13 06.05.2023

  • 10 Чики-Рики

    41 3 Отговор
    Браво,Гешев ...., а огледа ли се за някоя странна чанта наоколо, случайно забравена!?

    21:13 06.05.2023

  • 11 комшия

    26 4 Отговор
    на майка му прядядо и се казва Мехмед паша.

    21:13 06.05.2023

  • 12 Град Симитли

    38 3 Отговор
    ".... Иван Гешев: Нека носим храбростта на дедите ни.. нас не ще ни уплаши сачма!

    21:14 06.05.2023

  • 13 реджеб иведик

    43 3 Отговор
    българския джовани фалконе....иван галфоне....мбахахахахаха...

    Коментиран от #48

    21:14 06.05.2023

  • 14 Минева

    35 3 Отговор
    Тоя няма намерения да даде показания. Изтропа се и сега пей сърце

    21:14 06.05.2023

  • 15 Крум

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кратко и ясно,супер.

    21:14 06.05.2023

  • 16 Крум

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кратко и ясно,супер.

    Коментиран от #18

    21:15 06.05.2023

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Крум":

    Благодаря Господин Крум

    21:18 06.05.2023

  • 19 пожелание

    34 3 Отговор
    Да го прибират в Синг -Синг , и България да стане бяла държава !

    21:18 06.05.2023

  • 20 Наивник на средна възраст

    27 2 Отговор
    Нека носим почтеността и моралът на дедите ни.Нека си отвоюваме държавата от корумпираните, алчни и нагли наши служители из държавните институции.Нека не им се оставяме на неистините,манипулациите и простотиите.Нека им покажем,че не те са фкторът в държавата,а ние - народът.Заслужено наказание за всеки корумпиран,безскрупулен наглец.Законът за всички!!!Най-вече за тези дет не могат да те гледат в очите без да те излъжат!!!

    21:19 06.05.2023

  • 21 Янев

    40 3 Отговор
    Най-добрия пиротехник сред прокурорите.

    21:19 06.05.2023

  • 22 Политик обвинител

    29 2 Отговор
    Снимката вероятно е от коронацията на краля на Великобритания. И с червено яке Гешо не си крал. Пазиш крадците като не им повдигаш обвинения.

    21:19 06.05.2023

  • 23 фактите

    30 4 Отговор
    Чак у Ню Йорк ли избега от страх? Нищо, че се върнеш...

    21:20 06.05.2023

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тома

    25 4 Отговор
    От Украйна през Ковачевци за Турция сега в Ню Йорк.Ще си счупи краката каскета да носи пари само да бъде гл. прокурор и да избяга от магнитски

    21:22 06.05.2023

  • 26 Фройд

    34 4 Отговор
    Гешо тротила, кога успя да стигне до америка бе ?
    Егати и заряда дет получи....

    21:22 06.05.2023

  • 27 АБВ...

    16 2 Отговор
    Три изречения, три правописни грешки... Четене и учене му е майката!

    21:22 06.05.2023

  • 28 ZеЛЕвСКИ

    24 4 Отговор
    МИНА ЛИ МУ УПЛАХА ВЕЧЕ НА КАСКЕТА ГЕШЕВ.... МУ-ХА-ХА

    21:23 06.05.2023

  • 29 Каскет Тротилков

    21 3 Отговор
    Айде мерси и на теб Честит празник ! Все пак си кален в артилерийска битка на рубежа в Чамкория

    21:24 06.05.2023

  • 30 Отишъл в САЩ да се моли да не го

    24 4 Отговор
    Включват в списъка Магнитски

    21:25 06.05.2023

  • 31 С червено

    21 3 Отговор
    яке стъкмен милиционера !

    21:28 06.05.2023

  • 32 Сандо

    12 2 Отговор
    Гешев да не отишъл да лее сълзи пред водещите си офицери?Най-много да ги разсърди заради един от най-смешните атентати в света,какъвто дори и във филмите не могат да направят.

    21:31 06.05.2023

  • 33 Европа

    15 2 Отговор
    му видя сеира , сега и Америка , ли ?

    21:33 06.05.2023

  • 34 Опааа

    16 2 Отговор
    Тоя па! 😆🤦‍♂️ Самовзривилият се! 😆 Кратер от бомбата! 😆 Така каза Мара-тЪ пото от “Факти”! 😆 Кратер! 😆

    21:34 06.05.2023

  • 35 Божеее ,

    15 2 Отговор
    храброст бил носел ? С един бюлюк охрана , бронирани джипки , кортежи и какво ли не ! "Храбрец" !

    21:38 06.05.2023

  • 36 Редник

    19 2 Отговор
    Гешев, ти си срам за България и българската армия!!!

    21:39 06.05.2023

  • 37 Демократ

    20 2 Отговор
    Какво прави в Ню Йорк това недоразумение? От мафията ли се крие или е на гости на Магнитски? Какво е поредното театро да съобщи лъжливата кака Сийка и лъжльото Сарафов? Авторитетът на прикриватурата е международния резил за България.

    21:40 06.05.2023

  • 38 Чочо

    8 2 Отговор
    Само,че на тебе ти липсва смелост.

    21:42 06.05.2023

  • 39 Даниел

    15 2 Отговор
    Посещението в Америка обяснява цялата драма около битието на човечеца!
    Смешен човек със смешни кукловоди!

    21:43 06.05.2023

  • 40 Румен

    12 2 Отговор
    Чи К го тръсиш в Америка. Там се гърмят с автоматично оръжие , а не с китайски пиратки. А дано някой тъмен те напрай на лейка. Мафиот

    21:44 06.05.2023

  • 41 Не слагай

    12 0 Отговор
    дедите ни под общ знаменател !

    21:45 06.05.2023

  • 42 Митрофанова

    10 2 Отговор
    Какво прави там??? Ню Йорк? Гешев?
    По подобаващо е на друго място...

    21:45 06.05.2023

  • 43 бацо

    14 2 Отговор
    гешо бомбата и достойнство ....хахаха

    21:47 06.05.2023

  • 44 Ловец на боклуци

    10 2 Отговор
    След постановката отиде да си развява байряка ухилен, а тук пълнят главата на всеки за " атентат "!

    21:48 06.05.2023

  • 45 Пффф

    7 2 Отговор
    Гешо глтротило лъжецо и ментецо.

    21:49 06.05.2023

  • 46 ге - аз съм ма

    2 1 Отговор
    сиси цъкай минуси

    21:50 06.05.2023

  • 47 ХАХАХА

    11 2 Отговор
    Днес журналиствелева каза ,че тоя бил доказал мъжеството си ,а то било евтин номер за разходката му до Н Й

    21:50 06.05.2023

  • 48 Хахаха ;-)))

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "реджеб иведик":

    Изби рибата с "Иван Галфоне"! 👍

    21:52 06.05.2023

  • 49 На връх 6 - ти

    6 2 Отговор
    Май , другарят в Америка ?!

    21:57 06.05.2023

  • 50 Хехе

    7 2 Отговор
    В първия момент, преди да отворя линка с новината, на малката снимка от основната страница на факти.бг, ми се привидя, че Гешев е с черепа, викам си - браво, събрахте се! :) :) :)

    22:03 06.05.2023

  • 51 Въпрос

    10 2 Отговор
    Абе, това прокуратура ли е или туристическа агенция? На кому дръжката държите тоя в Украйна, Турция, а сега и в САЩ? Да показва руския си часовник ли?

    22:05 06.05.2023

  • 52 Пор Чвор

    6 2 Отговор
    загубената достойнство в нею уорк няма да се намери

    22:06 06.05.2023

  • 53 Пурко

    8 1 Отговор
    Чий го дири там и кой плаща масрафа?

    Коментиран от #55

    22:06 06.05.2023

  • 54 Гражданин

    11 2 Отговор
    По непотвърдена информация, Гешев е в САЩ да му леят куршум.

    22:07 06.05.2023

  • 55 Леле

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Пурко":

    Тихо, че каскета закусва!

    22:08 06.05.2023

  • 56 Платен ром избирател

    7 2 Отговор
    Да не е решил да докладва за чекмеджето и къщата в Барселона за да получи индулгенция. Започва да става интересно и вероятно намагнитено.

    22:14 06.05.2023

  • 57 Ча там ли бе

    3 0 Отговор
    Внимавай на завоите ........

    22:19 06.05.2023

  • 58 СТОЙ ТАМ НЕ НИ ЛИПСВАШ

    7 0 Отговор
    НЕ СИ НИ НУЖЕН И НЕ СЕ УСЕЩА ЧЕ ТЕ НЯМА , ДОРИ Е ДОСТА ПО СВЕЖО ! НЕ СЕ ОБАЖДАЙ ПОВЕЧЕ !

    Коментиран от #60

    22:25 06.05.2023

  • 59 Загрижен

    1 1 Отговор
    Тука не можаха да му светят маслото,но както щъка напред- назад при различни господари, може да го изненадат някъде.Шпионите по света спазват определени традиции и не прощават.

    Коментиран от #64

    22:33 06.05.2023

  • 60 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "СТОЙ ТАМ НЕ НИ ЛИПСВАШ":

    Ами, само на Сийка липсва.

    22:34 06.05.2023

  • 61 Куку

    1 0 Отговор
    Голяма инсенировка . Да се скрие от всичко лошо което е направил в Краварстан . Интересно какви са им критериите та го допускат там да си развява байрака

    22:35 06.05.2023

  • 62 Хайдутин

    0 0 Отговор
    Гешев да не канен от Бай Дън на " Молитвена закуска"?
    Да внимава да не му сервират памперс.

    22:38 06.05.2023

  • 63 Мим

    1 0 Отговор
    Абе тоя явно е фантом.Кога успя от Стамбол през Ямбол ,та да стигне и Ню Йорк

    22:38 06.05.2023

  • 64 мислещ

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Загрижен":

    Кой ще му свети маслото?! Да си чул за някой осъден заради Иван Галфоне?!

    22:40 06.05.2023

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

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