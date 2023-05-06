Иван Гешев от Ню Йорк: Нека носим храбростта на дедите ни

"Честит Ден на българската армия!".
Това написа в профила си в Туитър главният прокуро Иван Гешев.
"Нека носим храбростта на дедите ни, загинали за Родината, за да възстановим загубеното достойнство и да пребъде България!", допълни първият ни магистрат в поздрав до българския народ от Ню Йорк по случай 6 май.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:08 06.05.2023
2 ТаУмВзе
21:08 06.05.2023
3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #15, #16
21:09 06.05.2023
4 Аман от пишман
21:11 06.05.2023
5 Последния Софиянец
21:11 06.05.2023
6 Делю Хайдутин
21:12 06.05.2023
7 Гражданин
21:13 06.05.2023
8 бегаййй
21:13 06.05.2023
9 Отврат
Коментиран от #24
21:13 06.05.2023
10 Чики-Рики
21:13 06.05.2023
11 комшия
21:13 06.05.2023
12 Град Симитли
21:14 06.05.2023
13 реджеб иведик
Коментиран от #48
21:14 06.05.2023
14 Минева
21:14 06.05.2023
15 Крум
До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кратко и ясно,супер.
21:14 06.05.2023
16 Крум
До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кратко и ясно,супер.
Коментиран от #18
21:15 06.05.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #16 от "Крум":Благодаря Господин Крум
21:18 06.05.2023
19 пожелание
21:18 06.05.2023
20 Наивник на средна възраст
21:19 06.05.2023
21 Янев
21:19 06.05.2023
22 Политик обвинител
21:19 06.05.2023
23 фактите
21:20 06.05.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тома
21:22 06.05.2023
26 Фройд
Егати и заряда дет получи....
21:22 06.05.2023
27 АБВ...
21:22 06.05.2023
28 ZеЛЕвСКИ
21:23 06.05.2023
29 Каскет Тротилков
21:24 06.05.2023
30 Отишъл в САЩ да се моли да не го
21:25 06.05.2023
31 С червено
21:28 06.05.2023
32 Сандо
21:31 06.05.2023
33 Европа
21:33 06.05.2023
34 Опааа
21:34 06.05.2023
35 Божеее ,
21:38 06.05.2023
36 Редник
21:39 06.05.2023
37 Демократ
21:40 06.05.2023
38 Чочо
21:42 06.05.2023
39 Даниел
Смешен човек със смешни кукловоди!
21:43 06.05.2023
40 Румен
21:44 06.05.2023
41 Не слагай
21:45 06.05.2023
42 Митрофанова
По подобаващо е на друго място...
21:45 06.05.2023
43 бацо
21:47 06.05.2023
44 Ловец на боклуци
21:48 06.05.2023
45 Пффф
21:49 06.05.2023
46 ге - аз съм ма
21:50 06.05.2023
47 ХАХАХА
21:50 06.05.2023
48 Хахаха ;-)))
До коментар #13 от "реджеб иведик":Изби рибата с "Иван Галфоне"! 👍
21:52 06.05.2023
49 На връх 6 - ти
21:57 06.05.2023
50 Хехе
22:03 06.05.2023
51 Въпрос
22:05 06.05.2023
52 Пор Чвор
22:06 06.05.2023
53 Пурко
Коментиран от #55
22:06 06.05.2023
54 Гражданин
22:07 06.05.2023
55 Леле
До коментар #53 от "Пурко":Тихо, че каскета закусва!
22:08 06.05.2023
56 Платен ром избирател
22:14 06.05.2023
57 Ча там ли бе
22:19 06.05.2023
58 СТОЙ ТАМ НЕ НИ ЛИПСВАШ
Коментиран от #60
22:25 06.05.2023
59 Загрижен
Коментиран от #64
22:33 06.05.2023
60 РЕАЛИСТ
До коментар #58 от "СТОЙ ТАМ НЕ НИ ЛИПСВАШ":Ами, само на Сийка липсва.
22:34 06.05.2023
61 Куку
22:35 06.05.2023
62 Хайдутин
Да внимава да не му сервират памперс.
22:38 06.05.2023
63 Мим
22:38 06.05.2023
64 мислещ
До коментар #59 от "Загрижен":Кой ще му свети маслото?! Да си чул за някой осъден заради Иван Галфоне?!
22:40 06.05.2023
65 Този коментар е премахнат от модератор.