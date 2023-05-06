Иван Гешев от Ню Йорк: Нека носим храбростта на дедите ни

Прокурор Калина Чапкънова: Взривът не е бил само за сплашване на Гешев, съдейки по пораженията на околните дървета

Взривът не е бил само за сплашване на Иван Гешев, съдейки по пораженията, нанесени на околните дървета. Това каза в студиото на "Офанзива" п ...