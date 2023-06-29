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Румен Радев връчва почетния знак на президента на спортисти

29 Юни, 2023 06:42 231 6

Румен Радев връчва почетния знак на президента на спортисти

  • румен радев-
  • президент-
  • почетен знак-
  • спортисти

Сред отличените са Таню Киряков, Румяна Нейкова, Йордан Йовчев и Станка Златева

Румен Радев връчва почетния знак на президента на спортисти - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Румен Радев ще връчи почетния знак на Президентството на олимпийските и световни шампиони Таню Киряков, Румяна Нейкова, Йордан Йовчев и Станка Златева по случай навършването на кръглите годишнини от медалите им, предаде NOVA.

С почетни грамоти ще бъдат наградени и атлетите, взели участие в изминалите Световни летни игри на Спешъл Олимпикс. Българите там грабнаха общо 19 медала.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доротея

    0 1 Отговор
    Горкият Ви президент! Това му остана, да раздава грамоти, сувенири и почетен знак, след като никой не го иска никъде и поканиха Денков на върха на НАТО! Вижте с какво се утешава, да раздава награди на бивши спортисти - ,,по случай навършването на кръглите годишнини от медалите им..."! Мъка! Вдига юмрук и стигна ето до тук!

    06:48 29.06.2023

  • 2 Останаха

    1 0 Отговор
    ли още ненаградени ?

    06:50 29.06.2023

  • 3 баууу

    0 1 Отговор
    Връчете му един импийчмънт на зелено чорапестата путинска подлога.

    06:53 29.06.2023

  • 4 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!

    2 1 Отговор
    почетен знак на р€зид€нтЪ-ТОВА НЯКАКЪВ КОМУНИ$ТИЧ€$КИ АНАХРОНИЗЪМ ЛИ Е!?
    ХАЙДЕ НЯМА НУЖДА!
    ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!
    78г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    06:53 29.06.2023

  • 5 зевзек

    0 1 Отговор
    тоя е като шило в торба, изскача по няколко пъти на ден

    06:55 29.06.2023

  • 6 Мутрьо

    2 0 Отговор
    чака ред с "тигрите" !

    06:56 29.06.2023

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