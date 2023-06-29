Румен Радев връчва почетния знак на президента на спортисти

Румен Радев ще връчи почетния знак на Президентството на олимпийските и световни шампиони Таню Киряков, Румяна Нейкова, Йордан Йовчев и Станка Златева по случай навършването на кръглите годишнини от медалите им, предаде NOVA.

С почетни грамоти ще бъдат наградени и атлетите, взели участие в изминалите Световни летни игри на Спешъл Олимпикс. Българите там грабнаха общо 19 медала.