Румен Радев връчва почетния знак на президента на спортисти

Румен Радев ще връчи почетния знак на Президентството на олимпийските и световни шампиони Таню Киряков, Румяна Нейкова, Йордан Йовчев и Станка Златева по случай навършването на кръглите годишнини от медалите им, предаде NOVA.
С почетни грамоти ще бъдат наградени и атлетите, взели участие в изминалите Световни летни игри на Спешъл Олимпикс. Българите там грабнаха общо 19 медала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доротея
06:48 29.06.2023
2 Останаха
06:50 29.06.2023
3 баууу
06:53 29.06.2023
4 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!
ХАЙДЕ НЯМА НУЖДА!
ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!
78г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
06:53 29.06.2023
5 зевзек
06:55 29.06.2023
6 Мутрьо
06:56 29.06.2023