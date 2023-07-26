Автомобил премаза собственика си, докато го ремонтирал

Кола премаза собственика си, докато той я ремонтира.

Трагичният инцидент е станал в симилийското село Мечкул.

Около 8 часа във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че в двора на къщата си в с. Мечкул, общ. Симитли е открит 63-годишен мъж, който бил затиснат под лекия си автомобил, докато сам извършвал ремонтни дейности.

На място пристигнал екип на Спешния център, но мъжът вече е бил починал. По случая е образувано досъдебно производство.