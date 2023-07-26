Автомобил премаза собственика си, докато го ремонтирал

Кола премаза собственика си, докато той я ремонтира.
Трагичният инцидент е станал в симилийското село Мечкул.
Около 8 часа във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че в двора на къщата си в с. Мечкул, общ. Симитли е открит 63-годишен мъж, който бил затиснат под лекия си автомобил, докато сам извършвал ремонтни дейности.
На място пристигнал екип на Спешния център, но мъжът вече е бил починал. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир
13:44 26.07.2023
2 А помните ли
13:47 26.07.2023