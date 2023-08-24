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32-годишен се удави в Ахтопол

24 Август, 2023 12:51 1 774 9

32-годишен се удави в Ахтопол

  • удавен-
  • ахтопол

При извършения оглед видими следи от физическо насилие не са открити

32-годишен се удави в Ахтопол - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млад мъж се удави в Ахтопол, съобщиха от полицията.

На 23 август около 08.45 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на централния плаж в Ахтопол, при който се удавил 32- годишен мъж от Пордим, обл. Плевен.

При извършения оглед видими следи от физическо насилие не са открити.

Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева

    5 21 Отговор
    Да е жив и здрав!🥳🤡👍

    12:51 24.08.2023

  • 2 Убийствен Пъзел 8

    4 22 Отговор
    Най добрия мъж е МЪРТВИЯТ, защото мъжете са селяни и нещастна измет

    Коментиран от #3, #5

    12:54 24.08.2023

  • 3 Ситизен

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Убийствен Пъзел 8":

    Пордим е град,бре!

    12:56 24.08.2023

  • 4 опасно

    4 1 Отговор
    и няма спасители . студено е . Нарастват ститистиките . 20, 21, .... убиеца на Асан дали и той плува в морето .

    13:06 24.08.2023

  • 5 Ау ! Не така с лошо ма джанъм !

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Убийствен Пъзел 8":

    Яж по - малко да отслабнеш и ще ти тръгне в живота -))

    13:12 24.08.2023

  • 6 Ил дъо Франс

    8 1 Отговор
    Тоя на снимката колко пъти ще го давят бе?

    Коментиран от #8

    13:12 24.08.2023

  • 7 Е па става вече...

    8 1 Отговор
    ...10 човека се удавиха,все тая снимка на тоя- излегналият се по корем на брега ми давате ...?!

    13:29 24.08.2023

  • 8 ЛЮМИЕР

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ил дъо Франс":

    ТОВА Е АНИМАТОР ОТ ВИТИЗ...
    ЛЯТОТО РАБОТИ КАТО УДАВНИК

    13:31 24.08.2023

  • 9 На удавника

    1 1 Отговор
    коремът му става като на бременна от водата

    13:31 24.08.2023

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