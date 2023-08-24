32-годишен се удави в Ахтопол

Млад мъж се удави в Ахтопол, съобщиха от полицията.
На 23 август около 08.45 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на централния плаж в Ахтопол, при който се удавил 32- годишен мъж от Пордим, обл. Плевен.
При извършения оглед видими следи от физическо насилие не са открити.
Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева
12:51 24.08.2023
2 Убийствен Пъзел 8
Коментиран от #3, #5
12:54 24.08.2023
3 Ситизен
До коментар #2 от "Убийствен Пъзел 8":Пордим е град,бре!
12:56 24.08.2023
4 опасно
13:06 24.08.2023
5 Ау ! Не така с лошо ма джанъм !
До коментар #2 от "Убийствен Пъзел 8":Яж по - малко да отслабнеш и ще ти тръгне в живота -))
13:12 24.08.2023
6 Ил дъо Франс
Коментиран от #8
13:12 24.08.2023
7 Е па става вече...
13:29 24.08.2023
8 ЛЮМИЕР
До коментар #6 от "Ил дъо Франс":ТОВА Е АНИМАТОР ОТ ВИТИЗ...
ЛЯТОТО РАБОТИ КАТО УДАВНИК
13:31 24.08.2023
9 На удавника
13:31 24.08.2023