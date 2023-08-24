32-годишен се удави в Ахтопол

Млад мъж се удави в Ахтопол, съобщиха от полицията.



На 23 август около 08.45 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на централния плаж в Ахтопол, при който се удавил 32- годишен мъж от Пордим, обл. Плевен.



При извършения оглед видими следи от физическо насилие не са открити.



Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

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