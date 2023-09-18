Николай Ненчев за Тюленово: Обезпокоителен е този факт

„Обезпокоителен е този факт. Дорнът е в близост до лодките на хората. Допускам, че до часове Военноморските сили ще си свършат работа. Допускам, че дронът е бил следен от нашите сили“, каза в „Тази сутрин“ на бТВ Николай Ненчев, бивш военен министър.

„На този етап можем да гадаем. Това не е първият случай. Около Сарафово миналата година беше открита ракета“, припомни Ненчев.

„Това, че в момента не виждаме военнослужещи в района не означава, че не се работи по този повод. Вероятно от Военноморските сили от Варна. Нашите военнослужещи са хора с голям опит. На по-късен етап може да се установи дали дронът е руски, или украински. Няма голямо значение дали е руски или украински, след като вече е на българския бряг. Това е обезпокоително, но трябва да свикваме с този факт“, допълни той.