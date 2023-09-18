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Николай Ненчев за Тюленово: Обезпокоителен е този факт

18 Септември, 2023 11:08 672 14

Николай Ненчев за Тюленово: Обезпокоителен е този факт

  • тюленово-
  • дрон-
  • бомба-
  • николай ненчев

Това не е първият случай. Около Сарафово миналата година беше открита ракета

Николай Ненчев за Тюленово: Обезпокоителен е този факт - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Обезпокоителен е този факт. Дорнът е в близост до лодките на хората. Допускам, че до часове Военноморските сили ще си свършат работа. Допускам, че дронът е бил следен от нашите сили“, каза в „Тази сутрин“ на бТВ Николай Ненчев, бивш военен министър.

„На този етап можем да гадаем. Това не е първият случай. Около Сарафово миналата година беше открита ракета“, припомни Ненчев.

„Това, че в момента не виждаме военнослужещи в района не означава, че не се работи по този повод. Вероятно от Военноморските сили от Варна. Нашите военнослужещи са хора с голям опит. На по-късен етап може да се установи дали дронът е руски, или украински. Няма голямо значение дали е руски или украински, след като вече е на българския бряг. Това е обезпокоително, но трябва да свикваме с този факт“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    4 0 Отговор
    праща помни с дрона ?

    11:10 18.09.2023

  • 2 Алфа херинга

    12 0 Отговор
    Украински терористични дронове с бомби. Искат и нас да ни вкарат във войната. магарев само това и чака.

    11:12 18.09.2023

  • 3 Хахаха

    14 0 Отговор
    Щом дрона е украински нямало значение дали е руски, или украински, виж ако беше руски нямаше да е така:)
    „Това, че в момента не виждаме военнослужещи в района не означава, че не се работи"...така е, обезвреждат дрона в някое кафене:)

    11:14 18.09.2023

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Добре че е украински дрона иначе щеше да вдигнат врява до небесата.......

    11:14 18.09.2023


  • 5 Ел.инженер

    8 0 Отговор
    Oбезпокоителен е ФАКТА,че са затворени коментарите за електрохолд....да се чете мафия

    11:16 18.09.2023

  • 6 Пич

    15 0 Отговор
    Кажи цялото изречение бе , Ненчев !!! Украински дрон , обезпокоително атакува България !!! Какво усукваш , като сте некадърни , та показахте " дрона " , от чието дърводелско изпълнение , веднага се разбра , че е украински !!! Дори и за манипулация сте некадърни !!!

    11:17 18.09.2023

  • 7 Сало Уронили

    11 0 Отговор
    Започна гоялмото въртене и сучене на подлогите, как да изкарат украинския дрон руски, а 81 милиметровата мина - "предмет".

    11:18 18.09.2023

  • 8 Дрън дрън та пляс

    7 0 Отговор
    укрите ни нападат а тагаренко спи

    11:27 18.09.2023

  • 9 Освен

    4 0 Отговор
    Тагарев да си подаде оставката..

    11:33 18.09.2023

  • 10 Дедо Z

    3 0 Отговор
    Ненков, и ти ли изпълзя! Великия министър на оБраната българска армия! Колко жертви лежат на твоята съвест-ако имаш такава!

    11:35 18.09.2023

  • 11 Та да ми дава

    2 0 Отговор
    Перукан не е кадрови военен,нито летец,нито сапьор та да ми дава ощенки за бандерското фърчило.

    11:35 18.09.2023

  • 12 Дон Кихот

    2 0 Отговор
    Само да попитам - как дойде това нещо до Тюленово. Тагарев - май имаме нужда ние от техника, не да я подаряваш на украинците. Предателска зган. Днес дрон, утре кой знае какво. Къде са нашите ПВО. Отговори Юда.

    11:47 18.09.2023

  • 13 Дон Кихот

    1 0 Отговор
    Само да попитам - как дойде това нещо до Тюленово. Тагарев - май имаме нужда ние от техника, не да я подаряваш на украинците. Предателска зган. Днес дрон, утре кой знае какво. Къде са нашите ПВО. Отговори Юда.

    11:48 18.09.2023

  • 14 Дон Кихот

    1 0 Отговор
    Само да попитам - как дойде това нещо до Тюленово. Тигарев - май имаме нужда ние от техника, не да я подаряваш на украинците. Предателска зган. Днес дрон, утре кой знае какво. Къде са нашите ПВО. Отговори Юда.

    11:49 18.09.2023

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