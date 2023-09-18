Николай Ненчев за Тюленово: Обезпокоителен е този факт

„Обезпокоителен е този факт. Дорнът е в близост до лодките на хората. Допускам, че до часове Военноморските сили ще си свършат работа. Допускам, че дронът е бил следен от нашите сили“, каза в „Тази сутрин“ на бТВ Николай Ненчев, бивш военен министър.
„На този етап можем да гадаем. Това не е първият случай. Около Сарафово миналата година беше открита ракета“, припомни Ненчев.
„Това, че в момента не виждаме военнослужещи в района не означава, че не се работи по този повод. Вероятно от Военноморските сили от Варна. Нашите военнослужещи са хора с голям опит. На по-късен етап може да се установи дали дронът е руски, или украински. Няма голямо значение дали е руски или украински, след като вече е на българския бряг. Това е обезпокоително, но трябва да свикваме с този факт“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой
11:10 18.09.2023
2 Алфа херинга
11:12 18.09.2023
3 Хахаха
„Това, че в момента не виждаме военнослужещи в района не означава, че не се работи"...така е, обезвреждат дрона в някое кафене:)
11:14 18.09.2023
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
11:14 18.09.2023
5 Ел.инженер
11:16 18.09.2023
6 Пич
11:17 18.09.2023
7 Сало Уронили
11:18 18.09.2023
8 Дрън дрън та пляс
11:27 18.09.2023
9 Освен
11:33 18.09.2023
10 Дедо Z
11:35 18.09.2023
11 Та да ми дава
11:35 18.09.2023
12 Дон Кихот
11:47 18.09.2023
13 Дон Кихот
11:48 18.09.2023
14 Дон Кихот
11:49 18.09.2023