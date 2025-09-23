23 септември 1923 г. 102 години Септемврийско въстание

Навършват се 102 години от Септемврийското въстание през 1923 година – израз на политическата нестабилност и кризата на демокрацията в България след Първата световна война. Поражението във войната води до нарастване на левите настроения в страната. През 1920-1923 г. на власт е най-голямата лява партия – Българският земеделски народен съюз /БЗНС/, припомня БНР. От него са започнати някои реформи, но управлението му се свързва и със случаи на корупция, авторитаризъм и безцеремонно използване на Оранжевата гвардия срещу политическите противници.
Земеделската власт изпада в изолация и е свалена с военен преврат на 9 юни 1923 година. След преврата премиер на България става Александър Цанков. В отговор избухва Юнското въстание, което бързо е смазано. То не е подкрепено от Комунистическата партия, която запазва неутралитет.
По това време, от 12 до 23 юни, в Москва се провежда пленум на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал – посочва в интервю за Радио България историкът проф. Людмил Спасов. – И на този пленум тактиката на БКП е подложена на унищожителна критика. Васил Коларов /тогава генерален секретар на Коминтерна/ е изпратен в България. След пристигането си той изпраща телеграма до Москва, в която посочва, че в страната всичко е спокойно, че комунистите, които са били арестувани около 9 юни, са освободени, че има само цензура, но няма никакви условия за революционна борба.
Създател на организираното социалистическо движение в България Димитър Благоев е бил против въстанието, осъжда го и казва, че то е обречено.
Реакцията на Коминтерна обаче е остра. Германските комунисти твърдят, че пролетариатът в страната им е готов да се вдигне и да извърши социалистическа революция. В Москва смятат, че тя ще доведе до успешни революции в други европейски държави. И това се оказва решаващо по-нататък за събитията в България.
Коминтернът става непримирим по отношение на българските комунисти, а те продължават да отстояват своята позиция. Дори Георги Димитров заявява, че свалянето на земеделското правителство е дълбоко прогресивен акт – казва проф. Спасов. – Налага се интервенция от страна на Коминтерна.
В началото на август в България е изпратен коминтерновският агент Александър Абрамович-Четуев. Под неговия натиск Васил Коларов е принуден да промени първоначалната си позиция. Мотивите му за това са първо очакваната революция в Германия, на второ място –започналите в Москва преговори между ВМРО и съветското правителство. И на трето място се има предвид изразената от земеделската емиграция готовност през август да участва във въстание за свалянето на правителството на Александър Цанков. Така в началото на август Комунистическата партия в България възприема курс за въоръжено въстание.
БКП започва преговори с ВМРО. Условието на нейния лидер Тодор Александров е да не се вдига въстание в Югозападна България, в Петричкия край, защото това ще доведе до югославска интервенция. Той заявява, че ако това условие се спазва, е готов да поддържа неутралитет. За център на въстанието е избрана Северозападна България, пак близо до границата с Югославия. Това е свързано със замисляната революция в Германия. Една криза в отношенията между България и Югославия, един хаос на Балканите ще улесни победата на германската революция – пояснява проф. Спасов. – В Москва само Сталин има известни резерви по отношение на революционните възможности на германския пролетариат, но такава революционна фразеология се е завихрила, че и самият той е принуден да оттегли възраженията си.
В този контекст се развиват и събитията в България. Полицейските агенти на Александър Цанков узнават за настъпилата промяна в позицията на БКП. В Лопушна Цанков предупреждава селяните, събрали се за храмовия празник на местния манастир, че ако се поддадат на комунистическата пропаганда, ще бъдат удавени в кръв. На 12-13 септември са арестувани над 2500 комунисти. Въстанието избухва преждевременно на 13-и в Мъглиж. БКП не изпълнява поетия ангажимент пред Тодор Александров, в Горна Джумая /днес Благоевград/ е подготвена чета. Бунтът там е потушен с жестокост от дейците на ВМРО.
Ръководството на въстанието се съсредоточава във Фердинанд, днешния град Монтана, където са Георги Димитров, Васил Коларов, Гаврил Генов. С около 2 хиляди въстаници Гаврил Генов превзема Бойчиновци.
Бойчиновският бой е едно от най-големите сражения по време на Септемврийското въстание от 1923 година в България.
На 24 септември, по заповед на Окръжния революционен комитет на БКП, главните сили на въстаниците, под ръководството на Георги Дамянов, Иван Михайлов, Тодор Атанасов, Владимир Минчев, се насочват към Враца, с цел да я превземат. По същото време правителствени войски от Шуменския гарнизон, въоръжени с 5 картечници и 2 полски оръдия, настъпват по железопътната линия Криводол-Бойчиновци и привечер завземат гара Бойчиновци. Това заставя ръководството на въстаниците да пренасочи през нощта главните си сили към Бойчиновци. Там пристига Гаврил Генов, който е назначен за главнокомандващ бойната операция.
Въстаниците са зле въоръжени – разполагат едва с 2000 пушки, 4 картечници и 1 планинско оръдие. Правителственият отряд, въпреки че е многократно числено превъзхождан, е заел изгодна тактическа позиция на Бойчиновското плато, укрепил се е в сградите на гарата. Въстаниците започват атаката на 25 септември сутринта. Тъй като повече от половината от тях са невъоръжени, откъсват слънчогледови стъбла от околните ниви, за да изглежда в сутрешния сумрак, че носят пушки. Това вдъхновява Гео Милев за метафората със слънчогледите в поемата му „Септември“. Въстаниците започват фронтална атака в 4 часа сутринта. Първоначално постепенно, а скоро след това – масово, правителствените войски започват да отстъпват и в крайна сметка се предават.
Но на 18 септември правителството се обръща към Великите сили да му бъде разрешено да извърши мобилизация в нарушение на Ньойския договор. Мобилизирани са около 3 хиляди души. Създадени са и шпицкоманди от демобилизирани офицери и сержанти с богат военен опит. Освен това са изпратени части от гарнизоните в Русе, Плевен, Шумен. Така въстанието в Северозападна България е потушено с особена жестокост.
Над 5 хиляди души са избити, около 15 хиляди са арестувани и репресирани, 2 хиляди емигрират. Емигрират и ръководителите на въстанието Георги Димитров и Васил Коларов. Те бягат в съседна Югославия.
Причините за неуспеха на въстанието са няколко.
Арестите на опитни комунистически дейци в началото на септември води до слаба организация на въоръжените действия. В голяма част от страната дори комунистите не посрещат идеята за въстание с ентусиазъм.
Въстанието не избухва в големите индустриални центрове - София, Варна, Бургас, Пловдив, където са съсредоточени немалка част от привържениците на БКП. По този начин се дава възможност на правителството да използва големите войскови части в тези градове срещу въстанието в селските райони. Въпреки специалните усилия на БКП за агитация сред българските войници, армията застава изцяло на страната на правителството, макар че повечето войници произхождат от бедни селски семейства, традиционно симпатизиращи на БЗНС и БКП.
Железниците на страната, в които през предишните години избухват едни от най-големите стачки, по време на въстанието функционират успешно, ръководени от социалдемократическия министър Димо Казасов.
Това не пречи на Георги Димитров и Васил Коларов по-късно да се обърнат с отворено писмо, в което казват, че революционната ситуация в България продължава и в началото на 1924 година изграденият от тях Задграничен комитет ще обяви нов курс към въоръжено въстание. Скоро след бунта се провеждат избори в България и новият парламент приема Закон за защита на държавата.
С него Комунистическата партия е поставена извън закона. БКП създава нелегална военна организация, която инициира терористични акции. Спечелилото изборите правителство на проф. Цанков управлява авторитарно и също нерядко със средствата на терора. Демократичната система в България остава трайно нарушена до 1944, както и след това, когато в България навлиза Съветска армия и в страната скоро се установява просъветски режим.
ТрампЛин
Коментиран от #51, #81, #138
04:51 23.09.2023
ТрампЛин
Коментиран от #13
04:55 23.09.2023
ТрампЛин
Коментиран от #14
04:57 23.09.2023
🇰🇵 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ С С С Р ☭★НРБ
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":и то o6eceнu на собствените им чepвa
05:03 23.09.2023
Ти си се родил зомбиран, драги
До коментар #6 от "ТрампЛин":Ако ще и в рая да си пак ще си останеш едно тревопасно.
Коментиран от #18
05:10 23.09.2023
Ами няма
До коментар #7 от "ТрампЛин":То и сега трябва да ви весим по стълбовете,нали така внука на бкапето
05:10 23.09.2023
🇰🇵 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ С С С Р ☭★НРБ
До коментар #8 от "козяшки трол мърляч":На работа си, обаче в тролцентъра на МиПpoфaнoвa. В събота щом си наряд първа смяна, значи си най тъпуя от всички. Или просто единствения останал, че нещо бюджета ви понамаля.
05:12 23.09.2023
А тебе не са те раждали въобще
До коментар #13 от "Ти си се родил зомбиран, драги":теб са те uZcpaлu.
05:14 23.09.2023
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "козяшки трол мърляч":Продължаваш да си съдран роб, от какво и кога те освободи просия?
05:16 23.09.2023
Факт
05:19 23.09.2023
Колкото
До коментар #31 от "ГОЛЯМ СМЯХ":толкова. Важното е, че ватите са включили на задна.
05:24 23.09.2023
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
05:33 23.09.2023
39 🇧🇬🇪🇺💯
Про€€етите Коми идват при него след 1944 и му предлагат да стане директор на ТКЗС, съответно ги изпраща да вървят на …, три етажната къща на стария я събарят по късно, заряди градо устройствения план, немогат да съборят основите и затова ги взривяват, стария построява друга три етажна която коми опг -то я събарят по същата причина.
Мобилизирват Конете му за Отечествената след 9ти, стария се записва доброволец за да се грижи за конете си, стигат до река Дрина Сърбия или Драва Унгария където войната свършва за България.
По Дунава въстанниците 1923 г. са ги давили като плъхове, долу в Шлеповете, до средата на Дунава и взривяват.
05:50 23.09.2023
43 Къде са
До коментар #40 от "Няма":Покажи ми ги
05:59 23.09.2023
47 САТЪРА НА ХАНА
... ФАШИСТИТЕ СИ ИГРАЕХА МАЧЛЕ С ГЛАВИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИТЕ
ЗЕМЕДЕЛЦИ И КОМУНИСТИ
....
И НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ СЕ НАИГРАХА
....
ЗАЩОТО НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ ОСНОВНАТА СИЛА КАТО ЧЛЕНОВЕ Е ПАК БИЛ БЗНС.
....
06:24 23.09.2023
48 Роден в Бойчиновци! 2ма дядовци,
Коментиран от #52
06:26 23.09.2023
49 САТЪРА НА ХАНА
2-РИ ФЕВРУАРИ ОТ 1945 ГОДИНА НАСАМ ПРАЗНУВАМЕ ОБРЯЗВАНЕТО НА ФАШИСТИТЕ :)))
....
НЕКА СИ СПОМНИ ЗА 23 СЕПТЕМВРИ 1923 ГОДИНА
06:27 23.09.2023
50 Към 48. 3 поколения
06:27 23.09.2023
До коментар #48 от "Роден в Бойчиновци! 2ма дядовци,":ДВАМА ДЯДОВЦИ КОМУНИСТИ ОТ 1918 И 1923 ГОДИНА ... БЕЗ НАРОДНИ ПЕНСИИ...
И ДВАМАТА ОБВИНЕНИ ЧЕ ИМАТ ДРЕБНОБУРЖОАЗНО МИСЛЕНЕ - НО ПОНЕЖЕ БЯХА МНОГО СТАРИ КОМУНИСТИ ОТ ТЮТЮНОРАБОТНИЧЕСКИТЕ СТАЧКИ , НЕ СМЕЕХА ДА ГИ ГОНЯТ - САМО СА ГИ ИЗКЛЮЧИЛИ ОТ БКП
БАЩА МИ БОГ ДА ГО ПРОСТИ И АЗ ВТОРО И ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ КОМУНИСТИ.
06:32 23.09.2023
53 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #51 от "Офф..":ПРАВ СИ ... ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ ПОЛИТБЮРО И ЦК НА БКП И БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ В СОФИЯ ИМАХА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ВЛАСТ , НО ИМ ЛИПСВАШЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ЗАТОВА ПРИСТАНАХА
НА АМЕРИКА :))
54 лидо
До коментар #4 от "НЯМА ПО-ГОЛЯМО ЗЛО ОТ КОМУНИСТИТЕ":Да се чете от нета за историята и за знания говори много за Вас,,,,,,,,,,,,,,
06:38 23.09.2023
55 Кочо
Коментиран от #58, #60
06:43 23.09.2023
56 Имам идея
До коментар #49 от "САТЪРА НА ХАНА":2 февруари да стане национален празник,едно референдумче и поне 80% ще са ЗА.
06:47 23.09.2023
57 САТЪРА НА ХАНА
.. СТАМБОЛИЙСКИ , ДИМИТРОВ И КОЛАРОВ СА СИ ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТА И КРОТКО СА СЕ КАРАЛИ
...
НА 9-ТИ ЮНИ ФАШИСТИТЕ СЕ ИЗГАВРИХА СЪС СЕЛЯНИТЕ , СЕЧТЕМВРИ 1923 СЕ ИЗГАВРИХА И СЪС СЕЛЯНИТЕ И СЪС КОМУНИСТИТЕ
....
И ГО ЯДОХА НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944. МИКОЙ НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ НЕ ЗНАЕ НАКЪДЕ ЩЕ ТРЪГНЕ БЪЛГАРИЯ - И СЛЕД КАТО КОЛАРОВ УМИРА , А ДИМИТРОВ Е ОТРОВЕН ОТ САЩ, НАЙ-ПРОСТИТЕ КОМУНИСТИ В БКП СЕ ИЗДИГАТ НАГОРЕ - БАЙ ТОШО - НЕЗАКОНЕН СИН НА ФЕРДИНАНД
06:47 23.09.2023
58 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #55 от "Кочо":СТАМБОЛИЙСКИ Е ВЕЛИК БЪЛГАРИН , НЕЗАВИСИМО ЧЕ НЕ Е КАТО МЕН КОМУНИС....
.. ВЪВЕЖДА ТРУДОВАТА ПОВИННОСТ И
.... ЗАБРАНЯВА СЪС ЗАКОН НА ПАРЛАМЕНТА ДА ИМАШ ПОВЕЧЕ ОТ 1000 ДЕКАРА ЗЕМИ -ДА НЯМА ЗЪРНЕНА МАФИЯ И ЧОРБАДЖИИ ...
Коментиран от #87, #97
06:50 23.09.2023
59 БЪЛГАРИ ТРЕПАТ БЪЛГАРИ
Коментиран от #61
06:52 23.09.2023
60 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #55 от "Кочо":той народа и сега си тегли харема а сглобката разпродава всичко че скоро ще пада от власт и бъза ли бърза а народа тегли харем и се препъва
06:55 23.09.2023
61 а ся де
До коментар #59 от "БЪЛГАРИ ТРЕПАТ БЪЛГАРИ":българите трепат българи а после че чудим на руснаците що бият окранците !!!
06:56 23.09.2023
63 Артилерист
езаловен и рязан жив на парчета от фашагите. Практически БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ е ликвидирана. В цялата страна са й останали 1000 души членове. Независимо от това тя СПЕЧЕЛВА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ В СОФИЯ!!! Това показва колко вдъхновяваща, желано и чакано с надежда е било делото на комунистите под ръководството на Димитър Благоев-Дядото-велик българин, превел ни и такава велика книга като "Капиталът" на Маркс. Синът на Д. Благоев също е убит. Над 200 000 души се стичат на траурното шествие при погребението на Дядото. Фашизъм в България не само е имало, но той е бил ненадминат по своята жестокост. И аз не зная защо пиша "бил", когато той се въздига и днес пред очите ни.
Коментиран от #74, #86, #88, #99, #114
07:04 23.09.2023
64 БЪЛГАРИ УБИВАТ БЪЛГАРРИ
07:13 23.09.2023
65 Кочо
07:13 23.09.2023
67 Точен
Коментиран от #69
07:23 23.09.2023
68 Българин
07:26 23.09.2023
69 ЧЕ ЩО ТОГАВА БАЙ ТОШО ГО СВАЛИХА
До коментар #67 от "Точен":Къде бяха здравите сили в БКП да спасят соца.....
07:31 23.09.2023
70 Кочо
не обичат да си спомнят, че техния другар Кимон Георгиев
е участник в "кървавият детоюнски фашистки преврат". И, че същият, заедно с двама други превратаджии от 9 юни Дамян Велчев и Димо Казасов, са извършили и преврата на 9 септември.
07:31 23.09.2023
71 СОЦИАЛИСТИ ТЕСНИ
07:32 23.09.2023
72 КОМУНИСТА КИМОН ГЕОРГИЕВ
07:33 23.09.2023
73 Само питам
07:35 23.09.2023
74 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #63 от "Артилерист":НЯКОИ ХОРА СИ МИСЛЯТ ЧЕ
ЕЛИН ПЕЛИН И ЙОРДАН ЙОВКОВ СА ПИСАЛИ
НАУЧНА ФАНТАСТИКА
.....
ДОБРЕ СИ ГО КАЗАЛ
07:42 23.09.2023
75 кап.Йорданов
Коментиран от #131
07:43 23.09.2023
77 милиционер
07:55 23.09.2023
78 Десетки години лъжа
Коментиран от #84
08:15 23.09.2023
79 Сандо
08:17 23.09.2023
80 Абе комунде ли е ,
08:19 23.09.2023
81 Всъщност,
До коментар #3 от "ТрампЛин":Поетът Гео Милев беше разстрелян заради поемата Септември и твърдата си позиция в подкрепа на народа. И това се случи не при Социализма, а по време на бържоазната демиокрация
Коментиран от #82, #104, #129
08:29 23.09.2023
82 Реплика
До коментар #81 от "Всъщност,":Ти пък, това не се учи вече - не им отваряй очите
08:41 23.09.2023
83 Бай Яни
08:42 23.09.2023
84 Умен по цялата глава
До коментар #78 от "Десетки години лъжа":Васил Коларов е генерален секретар на Коминтерна - Комунистическия Интер национал.Това е една терористична организация целяща да предизвика Световна комунистическа Революция на работниците и селяните срещу Капиталистите в отделните държави,без руските комунисти да атакуват с армията си тези държави.На практика Комунистическите партии да осъществят Световен въоръжен Държавен преврат,каквото е и Септемврийското Въстание.....Световен - нищо по- малко от това...В Германия се очаква също комунистически преврат..Всичко това се ръководи от Сталин и Руските комунисти...В резултата Руските комунисти изправят Българин срещу Българин и брат срещу Брата ..Двамата организирали Преврата - Георги Димитров и Васил Коларов бягат през Югославия обратно в Русия,за да нахлуят пак с Червената армия и да осъществят Комунизма в Царство България...
Коментиран от #126
08:43 23.09.2023
85 Коч
08:56 23.09.2023
86 Ха ха ха
До коментар #63 от "Артилерист":Не знам колко са били тук невиждано бедни, и експлоатирани, но в това време в любимият ти СССР на територията на днешна Украйна хората са измирали от глад, за глодомор ......иде реч....
09:03 23.09.2023
87 гост
До коментар #58 от "САТЪРА НА ХАНА":НАПРОТИВ,СТАМБОЛИЙСКИ Е ВЕЛИК СЕЛЯНДУР,ЗАСЛУЖИ СИ КРАЯ.
09:55 23.09.2023
92 Роза
14:05 23.09.2023
93 Ники
17:21 23.09.2023
95 Загробски
За да се съхрани Държавата е гласуван ЗЗД.По този закон комунягите и тяхната болшевишка партия са обявени за терористи,и затова ги преследват и осъждат като такива.Метежа през септември е подготовка за преврат.Затова Държавата помита превратаджиите.
18:05 23.09.2023
96 Стойчев
18:12 23.09.2023
97 Роко
До коментар #58 от "САТЪРА НА ХАНА":Приятелю Стамболийски е българския Хитлер прави всичко което ще направи Адолф десет години по - късно в Германия. За щастие в България се намериха родолюбиви офицери (каквито в Германия не се намират) които слагат край на лудостта преди да стане като в Германия. И не си прав Стамболийски както и Хитлер са комунисти също като тебе (макар Стамболийски да не го е признавал и се е наричал земеделец какъвто не е).
18:18 23.09.2023
98 Милев
Коментиран от #100
18:34 23.09.2023
99 Роко
До коментар #63 от "Артилерист":Приятелю в главата ти е един исторически торлю гювеч. Стамболийски е свален и убит (съвсем заслужено между другото) през юни 23-та. След като се опитва да овладее държавата с оранжевата си гвардия (десет години по късно в Германия на подобни организации ще им викат кафяви ризи). През септември българския народ отдавна е забравил за оранжевия сатрап и си живее живота. От чужбина в България нахлуват въоръжени банди които не само нямат подкрепата на народа но и народа активно помага на полицията да се разправи с бандитите. Бандите е трябвало да вдигнат въстание в края на октомври в чест на годишнината на октомврийската революция но правителството разбира за заговора и разгонва бандитите (още може да се проследи по паметниците пътя на бягството на Гочо Тарабов и Васил Коларов). В така нареченото въстание (всъщност обикновен опит за метеж) масово не участва българския народ или поне не на страната на бандитите защото идеологията на бандитите е чужда на българския народ. Една забавна подробност част от революционната вълна от която е септемврийския метеж е и бирения пуч в Бавария ръководен от Адолф Хитлер (той е водач на съветския бунт в Бавария под ръководството на Москва).
Коментиран от #127
18:48 23.09.2023
100 Роко
До коментар #98 от "Милев":Приятелю никой не е клал народа. Народа не участва в метежа вярно бандите влезли на българска територия са клали народа и народа им отговаря с взаимност като масово помага на полицията да залавя бандитите.
18:53 23.09.2023
101 Иванчо
Те комунистите винаги бутат фитилите, а будалите им вършат работата, та до ден днешен.
19:58 23.09.2023
102 Инж1
Коментиран от #103
03:55 23.09.2024
103 Град Козлодуй
До коментар #102 от "Инж1":господин Михайлов не сме2023 Година
а 2024 година
04:05 23.09.2024
104 Да не повярва човек!
До коментар #81 от "Всъщност,":Но в Стара Загора все още съществува къщата-музей на Гео Милев!
Бюст-паметник и улица на негово име...!
Новоизлюпените ,,Демократи" и ,,ЕвроАтланти",все още не са посегнали на тях...!
04:53 23.09.2024
105 Какви комунисти
05:01 23.09.2024
106 Такъв тъпизъм и незнания
Стамболийски въвежда задължително 7 класно образование, въвежда Трудовите войски, защото на ългария е забранено да има армия, принуден да подпише акта на поражението на България в Париж. Фердиненде абдикирал,. Висшите кръгове, виновни за войната и поражението са се спотаили. Принуден е да се справи с хилядите Беломорски бежанци, разореното селско стопанство. Дейно участие в преврата вземат Македонствуващите орди на Ванче Миха халов вземат дейно участие в избиването на земеделци.
Коментиран от #108
05:32 23.09.2024
107 Българин
След 9 септември Димо Казасов и особено Кимон Георгиев имат завидна кариера, въпреки, че през 1934 г. Казасов членува в "Народното социално движение на проф. Александър Цанков (кръволока Цанков).
Кимон Георгиев е първият министър председател на две правителства след 9 септември - от 9 септември 1944 до 22 ноември 1946
(63-то и 64-то)
и е депутат в 8 народни събрания (XXI ОНС XXII ОНС XXVI ОНС VI ВНС I НС II НС III НС IV НС). Кимон Георгиев е член на Президиума на Народното събрание. Два пъти, през 1962 и 1967 година, получава званието „Герой на социалистическия труд“.
07:09 23.09.2024
108 Българин
До коментар #106 от "Такъв тъпизъм и незнания":Кимон Георгиев :
1923 г.: "Великото дело на Девети юни спаси българския народ"
1944 г.: "Народът се освободи от досегашните мракобесни управления"
07:10 23.09.2024
109 шпиц командо
08:10 23.09.2024
110 А сега?!
Та казваш,това са просто ,,ЕвроАтлантически ценности"...?!
Коментиран от #111
08:12 23.09.2024
111 еvpazиатски тран$формар
До коментар #110 от "А сега?!":х атака сладур
08:23 23.09.2024
112 Септемврийското въстание 1923г
08:37 23.09.2024
113 Стамболийски е учил Аграномство в Мюнхен
08:57 23.09.2024
114 Коко Н
До коментар #63 от "Артилерист":Има голям пропуск,че не е отбелязано,че този метеж е първият в света срещу "Фашизъма"
Народът не е живял толкова зле според описанието на американския мисионер,журналист и учител, Рубен Хенри Маркъм (Reuben Henry Markham) работил дълго време в България и написал книгата "Meet Bulgaria",която милиционерските наследници още не искат да издадат.
09:00 23.09.2024
115 Ново 20
10:06 23.09.2024
116 тъмночервен комунист
10:08 23.09.2024
118 Сивата котка
10:34 23.09.2024
119 Очевидни несъответствия
Гео Милев е убит вследствие на терористичния атентат април 1925 в Света Неделя и последвалите репресии.
Коментиран от #123
10:36 23.09.2024
120 Александър АБРАМович
Коментиран от #124
10:47 23.09.2024
123 Дори и да са 841 загинали - малко ли са?
До коментар #119 от "Очевидни несъответствия":Атентатът 1925 в “Света Неделя” е следствие от репресиите и кръвопролитието на Деветоюнския преврат 1923!
11:07 23.09.2024
124 Чете внимателно
До коментар #120 от "Александър АБРАМович":Който чете внимателно статията и знае историята на болшевиките в Съветска Русия наистина ще извлече нещо ново. Съветско-полската война като опит за износ на революцията е неуспешна, унгарската революция също. В Германия революцията пропада още 1918г. Коларов против,Димитров против,Станлин против, но в 1923г. той няма голяма власт. Това е волунтаризъм на перманентните революционери - троцкистите. Вижте името на емисаря на Коминтерна. Не случайно Сталин разтуря Коминтерна гнездо на троцкистки семити. Така и днес тунинговани троцкисти и пак повечето семити ни бутат пак към ненормален социален инженеризъм.
11:21 23.09.2024
125 Тогава хората са имали метро в европа
11:39 23.09.2024
126 Кой етнос
До коментар #84 от "Умен по цялата глава":Хайде провери от какъв етнос подавляващо е пълен Коминтерна. В Болшевишката партия е същото.До 1923г. Са пропаднали опитите за износ на революцията и в Германия, и в Полша,и във Финландия,и в Прибалтика, и в Унгария , но семитите рушат ли рушат. Емисарят на Коминтерна Александър Абрамович е евреин от Херсонска губерния, един от най-близките сътрудници на Ленин - дошъл е заедно с Ленин от Швейцария с пломбирания вагон. Сталин е бил против , в 1923г. не е решаващ фактор в Болшевишката партия.
11:42 23.09.2024
127 Булба67
До коментар #99 от "Роко":Значи през 1923добрите фашисти клаха лошите,,земеделци"съвсем Законно!А след 1944 лошите комунисти избесиха добрите ,,земеделци "съвсем Незаконно? Под зоркото око на ангичани, американци....
12:19 23.09.2024
128 Булдог
12:27 23.09.2024
129 всъщност,
До коментар #81 от "Всъщност,":по-горе прочетах "замислената революция в германия"(и ще се върна да го прочета цалото четиво.но замислената революция в германия не беше подпомогната от Тухачевски(сразиха го при Варшава,Модлин).Иначе под прицел на ОГПУ за "замислени революции" са Финландия,България и Дания.Успяха в България(по-късно,де).Не успяха във Финландия,а Дания?След двадесетина години Монгтомери пресече похода на Червената армия на север,т.е. показаха им на руснаците,че им стига Берлин.
12:42 23.09.2024
131 2247
До коментар #75 от "кап.Йорданов":Само ако си диригент на орестъра.
13:20 23.09.2024
132 Aтанас
Югославия.
14:06 23.09.2024
133 Буха ха
14:49 23.09.2024
134 Северозападнала България
21:13 23.09.2024
135 Кочо Стоянов
ЧервеноПерковци още ли дишате, това комуняги, русоподлоги метежници като хлебарки ви мачках
Коментиран от #137
21:18 23.09.2024
136 ПРИПОМНЯНЕ
E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.
23:52 23.09.2024
137 докато умните се наумуват...
До коментар #135 от "Кочо Стоянов":изпреварен беше по девети септември тоя тогавашен шеф на т.нар. Окупационен корпус,иначе Пета Бълг.армия.Шо е дирил в София,когато местото му е било в Скопие.Червената армия,необезпокоявана безпрепатствено влезе в БГ,монтира над 350000 червени солдати по основните ударни гарнизони(Сливен,Ямбол и др.) в посоката на съседната югоизточна страна,но не се стига до подробности.
11:56 24.09.2024
138 Тъп Глупънсбърк
До коментар #3 от "ТрампЛин":Така е! Да живее пъдарната икономика, създадена след 10,11,1989г., която все още руши и краде и досега не можа да разруши и окраде всичко създадено през социализма и която уби българското село, а посредством най-голямата в историята на страната икономическа репресия, опитвайки се да създаде огромна армия от работещи бедни изпъди над два милиона работоспособни жители на държавата да работят за чужди икономики и осигурителни системи, докарвайки територията до демографска катастрофа с тененция планът "РанЪт" за петмилионно население да бъде преизпълнен в намаление с още няколко милиона и то в кратки срокове. Да живей!
11:58 24.09.2024
139 Фашаги, комуняги, все тая
Кому е нужна силна България от “великите сили”?
Кой иска таралеж в гащите?
Защо да делиш с още някой, ако може да го вземеш само за себе си, ако има начин?
Такава е съдбата на България след цар Симеон, да бъде въвличана в този или онзи съюз за статист.
Вие си разправяйте каквото искате.
03:23 23.09.2025
140 Данко Харсъзина
03:27 23.09.2025
141 Когато пускате стара статия
03:28 23.09.2025
142 Варненец
03:37 23.09.2025
143 От заглавието излиза
Друго щеше да е, ако имаше едно “ОТ”!
Ама така е, като мисълта е пресъхнала
04:08 23.09.2025
144 Коментар
На 70- години съм
04:08 23.09.2025
145 СРАМОТА
До 138-ми са от 2023 и 2024 години!
Егати излагацията!
04:13 23.09.2025
146 Бебчо
04:31 23.09.2025