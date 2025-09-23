Новини
23 септември 1923 г. 102 години Септемврийско въстание

23 Септември, 2025

23 септември 1923 г. 102 години Септемврийско въстание

Създател на организираното социалистическо движение в България Димитър Благоев е бил против въстанието, осъжда го и казва, че то е обречено

Навършват се 102 години от Септемврийското въстание през 1923 година – израз на политическата нестабилност и кризата на демокрацията в България след Първата световна война. Поражението във войната води до нарастване на левите настроения в страната. През 1920-1923 г. на власт е най-голямата лява партия – Българският земеделски народен съюз /БЗНС/, припомня БНР. От него са започнати някои реформи, но управлението му се свързва и със случаи на корупция, авторитаризъм и безцеремонно използване на Оранжевата гвардия срещу политическите противници.

Земеделската власт изпада в изолация и е свалена с военен преврат на 9 юни 1923 година. След преврата премиер на България става Александър Цанков. В отговор избухва Юнското въстание, което бързо е смазано. То не е подкрепено от Комунистическата партия, която запазва неутралитет.

По това време, от 12 до 23 юни, в Москва се провежда пленум на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал – посочва в интервю за Радио България историкът проф. Людмил Спасов. – И на този пленум тактиката на БКП е подложена на унищожителна критика. Васил Коларов /тогава генерален секретар на Коминтерна/ е изпратен в България. След пристигането си той изпраща телеграма до Москва, в която посочва, че в страната всичко е спокойно, че комунистите, които са били арестувани около 9 юни, са освободени, че има само цензура, но няма никакви условия за революционна борба.

Създател на организираното социалистическо движение в България Димитър Благоев е бил против въстанието, осъжда го и казва, че то е обречено.

Реакцията на Коминтерна обаче е остра. Германските комунисти твърдят, че пролетариатът в страната им е готов да се вдигне и да извърши социалистическа революция. В Москва смятат, че тя ще доведе до успешни революции в други европейски държави. И това се оказва решаващо по-нататък за събитията в България.

Коминтернът става непримирим по отношение на българските комунисти, а те продължават да отстояват своята позиция. Дори Георги Димитров заявява, че свалянето на земеделското правителство е дълбоко прогресивен акт – казва проф. Спасов. – Налага се интервенция от страна на Коминтерна.

В началото на август в България е изпратен коминтерновският агент Александър Абрамович-Четуев. Под неговия натиск Васил Коларов е принуден да промени първоначалната си позиция. Мотивите му за това са първо очакваната революция в Германия, на второ място –започналите в Москва преговори между ВМРО и съветското правителство. И на трето място се има предвид изразената от земеделската емиграция готовност през август да участва във въстание за свалянето на правителството на Александър Цанков. Така в началото на август Комунистическата партия в България възприема курс за въоръжено въстание.

БКП започва преговори с ВМРО. Условието на нейния лидер Тодор Александров е да не се вдига въстание в Югозападна България, в Петричкия край, защото това ще доведе до югославска интервенция. Той заявява, че ако това условие се спазва, е готов да поддържа неутралитет. За център на въстанието е избрана Северозападна България, пак близо до границата с Югославия. Това е свързано със замисляната революция в Германия. Една криза в отношенията между България и Югославия, един хаос на Балканите ще улесни победата на германската революция – пояснява проф. Спасов. – В Москва само Сталин има известни резерви по отношение на революционните възможности на германския пролетариат, но такава революционна фразеология се е завихрила, че и самият той е принуден да оттегли възраженията си.

В този контекст се развиват и събитията в България. Полицейските агенти на Александър Цанков узнават за настъпилата промяна в позицията на БКП. В Лопушна Цанков предупреждава селяните, събрали се за храмовия празник на местния манастир, че ако се поддадат на комунистическата пропаганда, ще бъдат удавени в кръв. На 12-13 септември са арестувани над 2500 комунисти. Въстанието избухва преждевременно на 13-и в Мъглиж. БКП не изпълнява поетия ангажимент пред Тодор Александров, в Горна Джумая /днес Благоевград/ е подготвена чета. Бунтът там е потушен с жестокост от дейците на ВМРО.

Ръководството на въстанието се съсредоточава във Фердинанд, днешния град Монтана, където са Георги Димитров, Васил Коларов, Гаврил Генов. С около 2 хиляди въстаници Гаврил Генов превзема Бойчиновци.

Бойчиновският бой е едно от най-големите сражения по време на Септемврийското въстание от 1923 година в България.

На 24 септември, по заповед на Окръжния революционен комитет на БКП, главните сили на въстаниците, под ръководството на Георги Дамянов, Иван Михайлов, Тодор Атанасов, Владимир Минчев, се насочват към Враца, с цел да я превземат. По същото време правителствени войски от Шуменския гарнизон, въоръжени с 5 картечници и 2 полски оръдия, настъпват по железопътната линия Криводол-Бойчиновци и привечер завземат гара Бойчиновци. Това заставя ръководството на въстаниците да пренасочи през нощта главните си сили към Бойчиновци. Там пристига Гаврил Генов, който е назначен за главнокомандващ бойната операция.

Въстаниците са зле въоръжени – разполагат едва с 2000 пушки, 4 картечници и 1 планинско оръдие. Правителственият отряд, въпреки че е многократно числено превъзхождан, е заел изгодна тактическа позиция на Бойчиновското плато, укрепил се е в сградите на гарата. Въстаниците започват атаката на 25 септември сутринта. Тъй като повече от половината от тях са невъоръжени, откъсват слънчогледови стъбла от околните ниви, за да изглежда в сутрешния сумрак, че носят пушки. Това вдъхновява Гео Милев за метафората със слънчогледите в поемата му „Септември“. Въстаниците започват фронтална атака в 4 часа сутринта. Първоначално постепенно, а скоро след това – масово, правителствените войски започват да отстъпват и в крайна сметка се предават.

Но на 18 септември правителството се обръща към Великите сили да му бъде разрешено да извърши мобилизация в нарушение на Ньойския договор. Мобилизирани са около 3 хиляди души. Създадени са и шпицкоманди от демобилизирани офицери и сержанти с богат военен опит. Освен това са изпратени части от гарнизоните в Русе, Плевен, Шумен. Така въстанието в Северозападна България е потушено с особена жестокост.

Над 5 хиляди души са избити, около 15 хиляди са арестувани и репресирани, 2 хиляди емигрират. Емигрират и ръководителите на въстанието Георги Димитров и Васил Коларов. Те бягат в съседна Югославия.

Причините за неуспеха на въстанието са няколко.

Арестите на опитни комунистически дейци в началото на септември води до слаба организация на въоръжените действия. В голяма част от страната дори комунистите не посрещат идеята за въстание с ентусиазъм.

Въстанието не избухва в големите индустриални центрове - София, Варна, Бургас, Пловдив, където са съсредоточени немалка част от привържениците на БКП. По този начин се дава възможност на правителството да използва големите войскови части в тези градове срещу въстанието в селските райони. Въпреки специалните усилия на БКП за агитация сред българските войници, армията застава изцяло на страната на правителството, макар че повечето войници произхождат от бедни селски семейства, традиционно симпатизиращи на БЗНС и БКП.

Железниците на страната, в които през предишните години избухват едни от най-големите стачки, по време на въстанието функционират успешно, ръководени от социалдемократическия министър Димо Казасов.

Това не пречи на Георги Димитров и Васил Коларов по-късно да се обърнат с отворено писмо, в което казват, че революционната ситуация в България продължава и в началото на 1924 година изграденият от тях Задграничен комитет ще обяви нов курс към въоръжено въстание. Скоро след бунта се провеждат избори в България и новият парламент приема Закон за защита на държавата.

С него Комунистическата партия е поставена извън закона. БКП създава нелегална военна организация, която инициира терористични акции. Спечелилото изборите правителство на проф. Цанков управлява авторитарно и също нерядко със средствата на терора. Демократичната система в България остава трайно нарушена до 1944, както и след това, когато в България навлиза Съветска армия и в страната скоро се установява просъветски режим.


  • 3 ТрампЛин

    100 98 Отговор
    Историята такава каквато е била, такава каквато Никога не е преподавана от историчарите на БКП! Доживяхме да я научим! Само заради това си струва да отстояваме постигнатото на 10 ноември 1989! Червените куфарчета, преврата на ДС, сценария със свалянето на ТодАр Живков, неосъществената Лустрация….всичко това ще го преживеем, но връщане назад Няма!!!

    Коментиран от #51, #81, #138

    04:51 23.09.2023

  • 6 ТрампЛин

    105 101 Отговор
    Срамна или Славна, Историята трябва да се знае!!! Никога няма да простя на Режима на БКП, за погубения ми живот и лъжите с които бяхме зомбирани! Никога!

    Коментиран от #13

    04:55 23.09.2023

  • 7 ТрампЛин

    91 92 Отговор
    Има ли събитие в Историята ни, за което комунистите да не са заслужили да висят по стълбовете? Има ли?

    Коментиран от #14

  • 9 🇰🇵 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ С С С Р ☭★НРБ

    28 52 Отговор

    и то o6eceнu на собствените им чepвa

    05:03 23.09.2023

  • 13 Ти си се родил зомбиран, драги

    75 34 Отговор

    До коментар #6 от "ТрампЛин":

    Ако ще и в рая да си пак ще си останеш едно тревопасно.

    05:10 23.09.2023

  • 14 Ами няма

    43 16 Отговор

    До коментар #7 от "ТрампЛин":

    То и сега трябва да ви весим по стълбовете,нали така внука на бкапето

    05:10 23.09.2023

  • 15 🇰🇵 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ С С С Р ☭★НРБ

    29 59 Отговор

    До коментар #8 от "козяшки трол мърляч":

    На работа си, обаче в тролцентъра на МиПpoфaнoвa. В събота щом си наряд първа смяна, значи си най тъпуя от всички. Или просто единствения останал, че нещо бюджета ви понамаля.

    05:12 23.09.2023

    До коментар #13 от "Ти си се родил зомбиран, драги":

    теб са те uZcpaлu.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    31 38 Отговор

    До коментар #17 от "козяшки трол мърляч":

    Продължаваш да си съдран роб, от какво и кога те освободи просия?

    05:16 23.09.2023

  • 28 Факт

    98 21 Отговор
    Хората са били идеалисти,не като сегашните - позьори ! Ако,не лапат пари за протест не излизат,камо ли да умрат за кауза !

    05:19 23.09.2023

  • 33 Колкото

    До коментар #31 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    толкова. Важното е, че ватите са включили на задна.

    05:24 23.09.2023

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 2 Отговор
    Е то и аз съм психопат но какво да се прави!?

    05:33 23.09.2023

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🇧🇬🇪🇺💯

    За “рекорд”, дядо ми е криел, ранените въстанници 1923 г. от жандармерията.

    Про€€етите Коми идват при него след 1944 и му предлагат да стане директор на ТКЗС, съответно ги изпраща да вървят на …, три етажната къща на стария я събарят по късно, заряди градо устройствения план, немогат да съборят основите и затова ги взривяват, стария построява друга три етажна която коми опг -то я събарят по същата причина.

    Мобилизирват Конете му за Отечествената след 9ти, стария се записва доброволец за да се грижи за конете си, стигат до река Дрина Сърбия или Драва Унгария където войната свършва за България.

    По Дунава въстанниците 1923 г. са ги давили като плъхове, долу в Шлеповете, до средата на Дунава и взривяват.

    05:45 23.09.2023

  • 40 Няма

    63 32 Отговор

    До коментар #4 от "НЯМА ПО-ГОЛЯМО ЗЛО ОТ КОМУНИСТИТЕ":

    по голямо зло на света от джендарите соросоиди ,да знаеш

    Коментиран от #43

    05:50 23.09.2023

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Къде са

    7 7 Отговор

    До коментар #40 от "Няма":

    Покажи ми ги

    05:59 23.09.2023

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 САТЪРА НА ХАНА

    70 25 Отговор
    100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО АНТИ ФАШИСТКО ВЪСТАНИЕ В СВЕТА ....
    ... ФАШИСТИТЕ СИ ИГРАЕХА МАЧЛЕ С ГЛАВИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИТЕ
    ЗЕМЕДЕЛЦИ И КОМУНИСТИ
    ....
    И НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ СЕ НАИГРАХА
    ....
    ЗАЩОТО НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ ОСНОВНАТА СИЛА КАТО ЧЛЕНОВЕ Е ПАК БИЛ БЗНС.
    ....

    06:24 23.09.2023

  • 48 Роден в Бойчиновци! 2ма дядовци,

    41 12 Отговор
    Участници, Земеделец и беспартиен? Не получавали Народни пенсии!!! 3 поколвния от 1918г живеят в две къщи на 50.-70м от Гарата! 1923г Аграрна държаеа 90%от населението Земеделци! Въстание на Земеделци!! Комунистите се броят на пръсти, като почнаха да дават Народни пенсии се Нароиха!!! Имаше паметник с плоча със имената на загиналите след 1989 Демократите разрушиха паметника, стоят Руините!! Комунистите първи избягаха в Сърбия!!

    Коментиран от #52

    06:26 23.09.2023

  • 49 САТЪРА НА ХАНА

    65 27 Отговор
    АКО НЯКОИ ПИТА ЗАЩО В НОЩТА НА 1-ВИ СРЕЩУ
    2-РИ ФЕВРУАРИ ОТ 1945 ГОДИНА НАСАМ ПРАЗНУВАМЕ ОБРЯЗВАНЕТО НА ФАШИСТИТЕ :)))
    ....
    НЕКА СИ СПОМНИ ЗА 23 СЕПТЕМВРИ 1923 ГОДИНА

    Коментиран от #56

    06:27 23.09.2023

  • 50 Към 48. 3 поколения

    2 4 Отговор
    Поколеия

    06:27 23.09.2023

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 САТЪРА НА ХАНА

    38 22 Отговор

    До коментар #48 от "Роден в Бойчиновци! 2ма дядовци,":

    ДВАМА ДЯДОВЦИ КОМУНИСТИ ОТ 1918 И 1923 ГОДИНА ... БЕЗ НАРОДНИ ПЕНСИИ...
    И ДВАМАТА ОБВИНЕНИ ЧЕ ИМАТ ДРЕБНОБУРЖОАЗНО МИСЛЕНЕ - НО ПОНЕЖЕ БЯХА МНОГО СТАРИ КОМУНИСТИ ОТ ТЮТЮНОРАБОТНИЧЕСКИТЕ СТАЧКИ , НЕ СМЕЕХА ДА ГИ ГОНЯТ - САМО СА ГИ ИЗКЛЮЧИЛИ ОТ БКП
    БАЩА МИ БОГ ДА ГО ПРОСТИ И АЗ ВТОРО И ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ КОМУНИСТИ.

    06:32 23.09.2023

  • 53 САТЪРА НА ХАНА

    37 13 Отговор

    До коментар #51 от "Офф..":

    ПРАВ СИ ... ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ ПОЛИТБЮРО И ЦК НА БКП И БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ В СОФИЯ ИМАХА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ВЛАСТ , НО ИМ ЛИПСВАШЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ЗАТОВА ПРИСТАНАХА
    НА АМЕРИКА :))

    06:36 23.09.2023

  • 54 лидо

    25 7 Отговор

    До коментар #4 от "НЯМА ПО-ГОЛЯМО ЗЛО ОТ КОМУНИСТИТЕ":

    Да се чете от нета за историята и за знания говори много за Вас,,,,,,,,,,,,,,

    06:38 23.09.2023

  • 55 Кочо

    65 11 Отговор
    Така е! Културните боржоа, щом им в посегнеш на интересите и рахатлъка, трепят, колят и бесят, за да наплашат народа, да командват и усвояват субсидии! Стамболийски го убиха най безпощадно, защото искал да ги вкара в затвора, заради националните катастрофи и най вече, че накарал чиновниците един път в седмицата да излязат от канцелариите и да положат полезен труд за обществото, като копаят канализация и строят читалище! Ама, как те лъскавите полуинтелигенти ще работят като простия народ!? И започват да трепят, а народа си тегли кротко ярема!

    Коментиран от #58, #60

    06:43 23.09.2023

  • 56 Имам идея

    17 18 Отговор

    До коментар #49 от "САТЪРА НА ХАНА":

    2 февруари да стане национален празник,едно референдумче и поне 80% ще са ЗА.

    06:47 23.09.2023

  • 57 САТЪРА НА ХАНА

    30 28 Отговор
    ПРЕДИ 9-ТО ЮНСКИЯ ФАШИСТКИ ПРЕВРАТ 1923
    .. СТАМБОЛИЙСКИ , ДИМИТРОВ И КОЛАРОВ СА СИ ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТА И КРОТКО СА СЕ КАРАЛИ
    ...
    НА 9-ТИ ЮНИ ФАШИСТИТЕ СЕ ИЗГАВРИХА СЪС СЕЛЯНИТЕ , СЕЧТЕМВРИ 1923 СЕ ИЗГАВРИХА И СЪС СЕЛЯНИТЕ И СЪС КОМУНИСТИТЕ
    ....
    И ГО ЯДОХА НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944. МИКОЙ НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ НЕ ЗНАЕ НАКЪДЕ ЩЕ ТРЪГНЕ БЪЛГАРИЯ - И СЛЕД КАТО КОЛАРОВ УМИРА , А ДИМИТРОВ Е ОТРОВЕН ОТ САЩ, НАЙ-ПРОСТИТЕ КОМУНИСТИ В БКП СЕ ИЗДИГАТ НАГОРЕ - БАЙ ТОШО - НЕЗАКОНЕН СИН НА ФЕРДИНАНД

    06:47 23.09.2023

  • 58 САТЪРА НА ХАНА

    56 12 Отговор

    До коментар #55 от "Кочо":

    СТАМБОЛИЙСКИ Е ВЕЛИК БЪЛГАРИН , НЕЗАВИСИМО ЧЕ НЕ Е КАТО МЕН КОМУНИС....
    .. ВЪВЕЖДА ТРУДОВАТА ПОВИННОСТ И
    .... ЗАБРАНЯВА СЪС ЗАКОН НА ПАРЛАМЕНТА ДА ИМАШ ПОВЕЧЕ ОТ 1000 ДЕКАРА ЗЕМИ -ДА НЯМА ЗЪРНЕНА МАФИЯ И ЧОРБАДЖИИ ...

    Коментиран от #87, #97

    06:50 23.09.2023

  • 59 БЪЛГАРИ ТРЕПАТ БЪЛГАРИ

    34 26 Отговор
    Комунизъм в действие

    Коментиран от #61

    06:52 23.09.2023

  • 60 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    40 9 Отговор

    До коментар #55 от "Кочо":

    той народа и сега си тегли харема а сглобката разпродава всичко че скоро ще пада от власт и бъза ли бърза а народа тегли харем и се препъва

    06:55 23.09.2023

  • 61 а ся де

    35 11 Отговор

    До коментар #59 от "БЪЛГАРИ ТРЕПАТ БЪЛГАРИ":

    българите трепат българи а после че чудим на руснаците що бият окранците !!!

    06:56 23.09.2023

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Артилерист

    60 35 Отговор
    Делото на комунистите и земеделците е било привлекателно за народа заради жестоката експлоатация и невижданата бедност, сиромашия и безнадеждност в която е живял. България е крайно изостанала селска страна със сиромашко занаятчийство, дюкянчета, разменна търговийка. Мазни чорбаджии, банкери, бирници, полицейски, жандармерийски и фашистки властници ограбват клетия народ до кокал. Т.нар "бял терор" след Септемврийското въстание сваля земеделското правителство, министър председателят Александър Стамболийски
    езаловен и рязан жив на парчета от фашагите. Практически БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ е ликвидирана. В цялата страна са й останали 1000 души членове. Независимо от това тя СПЕЧЕЛВА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ В СОФИЯ!!! Това показва колко вдъхновяваща, желано и чакано с надежда е било делото на комунистите под ръководството на Димитър Благоев-Дядото-велик българин, превел ни и такава велика книга като "Капиталът" на Маркс. Синът на Д. Благоев също е убит. Над 200 000 души се стичат на траурното шествие при погребението на Дядото. Фашизъм в България не само е имало, но той е бил ненадминат по своята жестокост. И аз не зная защо пиша "бил", когато той се въздига и днес пред очите ни.

    Коментиран от #74, #86, #88, #99, #114

    07:04 23.09.2023

  • 64 БЪЛГАРИ УБИВАТ БЪЛГАРРИ

    29 26 Отговор
    Само така комунистите идват на власт

    07:13 23.09.2023

  • 65 Кочо

    34 20 Отговор
    Старите хора казваха, че е било голям фашизъм!

    07:13 23.09.2023

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Точен

    53 29 Отговор
    Бай Тошо строеше и даваше работа на всички. Демократите рушат и мачкат работниците и селяните. Сега Българско е най-бедната държава в ЕС и най-бързо изчезващата. Самата демокрация е зло, защото разделя хората по заповед от Козяк.

    Коментиран от #69

    07:23 23.09.2023

  • 68 Българин

    36 41 Отговор
    Септемврийското въстание е поредното престъпление на русофилите срещу България и българите извършено по заръка на Москва.

    07:26 23.09.2023

  • 69 ЧЕ ЩО ТОГАВА БАЙ ТОШО ГО СВАЛИХА

    33 10 Отговор

    До коментар #67 от "Точен":

    Къде бяха здравите сили в БКП да спасят соца.....

    07:31 23.09.2023

  • 70 Кочо

    32 12 Отговор
    Комунистите русофили много обичат да говорят за фашизъм и антифашистко въстание. Но
    не обичат да си спомнят, че техния другар Кимон Георгиев
    е участник в "кървавият детоюнски фашистки преврат". И, че същият, заедно с двама други превратаджии от 9 юни Дамян Велчев и Димо Казасов, са извършили и преврата на 9 септември.

    07:31 23.09.2023

  • 71 СОЦИАЛИСТИ ТЕСНИ

    23 18 Отговор
    Само на Москва се кланят....

    07:32 23.09.2023

  • 72 КОМУНИСТА КИМОН ГЕОРГИЕВ

    26 9 Отговор
    Що земеделци изтрепах

    07:33 23.09.2023

  • 73 Само питам

    29 32 Отговор
    Русофилчета кво стана, новото Септемврийско въстание не успя. Зърнарите, които бяха използвани се разбраха с кабинета а Костя Копейкин, ко, то искаше да стане техен вожд беше изгонен най-позорно от протеста. И цирковете на Копейкин пред МОЧА не дадоха нужният ефект. Смешна робота

    07:35 23.09.2023

  • 74 САТЪРА НА ХАНА

    41 14 Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    НЯКОИ ХОРА СИ МИСЛЯТ ЧЕ
    ЕЛИН ПЕЛИН И ЙОРДАН ЙОВКОВ СА ПИСАЛИ
    НАУЧНА ФАНТАСТИКА
    .....
    ДОБРЕ СИ ГО КАЗАЛ

    07:42 23.09.2023

  • 75 кап.Йорданов

    22 25 Отговор
    довечера всички руzoфили на концерт на кабzoн

    Коментиран от #131

    07:43 23.09.2023

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 милиционер

    27 20 Отговор
    шепа национални предатели разпалват метеж, прерастващ в гражданска война, траеща до днес !

    07:55 23.09.2023

  • 78 Десетки години лъжа

    33 36 Отговор
    Десетки години комунистите тръбяха, че това било първото антифашистко въстание в света. По това време идея за фашизъм е имало само в главата на Бенито Мусолини. Въстанието е една напразно пролята българска кръв и разединяване на обществото по желание на съветските ни "другари".

    Коментиран от #84

    08:15 23.09.2023

  • 79 Сандо

    61 20 Отговор
    Интересно:целия материал е срещу Комунистическата партия и нищо за причините,за убийците-фашисти,взели властта с преврат и подложили цялото население на терор.И думите "Клаха българите така,както и турчин не го е клал" за кого се отнасят знае ли авторът?Типичен манипулационен материал в духа на новата политкоректност.А къде остава Истината?

    08:17 23.09.2023

  • 80 Абе комунде ли е ,

    17 23 Отговор
    само калайката го оправя!

    08:19 23.09.2023

  • 81 Всъщност,

    55 16 Отговор

    До коментар #3 от "ТрампЛин":

    Поетът Гео Милев беше разстрелян заради поемата Септември и твърдата си позиция в подкрепа на народа. И това се случи не при Социализма, а по време на бържоазната демиокрация

    Коментиран от #82, #104, #129

    08:29 23.09.2023

  • 82 Реплика

    25 5 Отговор

    До коментар #81 от "Всъщност,":

    Ти пък, това не се учи вече - не им отваряй очите

    08:41 23.09.2023

  • 83 Бай Яни

    23 37 Отговор
    100 години московско мешателство.русията е била и си остава враг номер едно на България

    08:42 23.09.2023

  • 84 Умен по цялата глава

    27 32 Отговор

    До коментар #78 от "Десетки години лъжа":

    Васил Коларов е генерален секретар на Коминтерна - Комунистическия Интер национал.Това е една терористична организация целяща да предизвика Световна комунистическа Революция на работниците и селяните срещу Капиталистите в отделните държави,без руските комунисти да атакуват с армията си тези държави.На практика Комунистическите партии да осъществят Световен въоръжен Държавен преврат,каквото е и Септемврийското Въстание.....Световен - нищо по- малко от това...В Германия се очаква също комунистически преврат..Всичко това се ръководи от Сталин и Руските комунисти...В резултата Руските комунисти изправят Българин срещу Българин и брат срещу Брата ..Двамата организирали Преврата - Георги Димитров и Васил Коларов бягат през Югославия обратно в Русия,за да нахлуят пак с Червената армия и да осъществят Комунизма в Царство България...

    Коментиран от #126

    08:43 23.09.2023

  • 85 Коч

    37 7 Отговор
    Моля, оставете комунистите! Те са доказано лоши! Посочете колко министри от правителството на Стамболийски са репресирани от фашистката власт, кой уби самият министър - председател и как точно го уби? Разстреля ли го, съди ли го или просто го обеси или го подложи на средновековни страсти на светата Инквизиция, че брат му умряя преди него, само като гледа какво го правят фашистките бесни псета!? Кой уби Петко Д. Петков, дядото на Асен Агов, генералите Личев и Топалджиков? Защо убийците не бяха изтрепани на 9 септември, а буха част от ОФ? Ама, извинявайте, един от Трета секция секция, Тома Прендов е на служба в армията до 1948 година! Обесва се през 1979 година, когато по телевизията народа вижда филма ,,По дирята на безследно изчезналите"! Кого тогава е съдил този вездесъщ народен съд, боже мой!?

    08:56 23.09.2023

  • 86 Ха ха ха

    26 25 Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    Не знам колко са били тук невиждано бедни, и експлоатирани, но в това време в любимият ти СССР на територията на днешна Украйна хората са измирали от глад, за глодомор ......иде реч....

    09:03 23.09.2023

  • 87 гост

    6 28 Отговор

    До коментар #58 от "САТЪРА НА ХАНА":

    НАПРОТИВ,СТАМБОЛИЙСКИ Е ВЕЛИК СЕЛЯНДУР,ЗАСЛУЖИ СИ КРАЯ.

    09:55 23.09.2023

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Роза

    24 8 Отговор
    "Там изгоряха селата и пеят бесилките!Вятъра стене над пустите ниви сега!"-Н.Фурнаджиев.

    14:05 23.09.2023

  • 93 Ники

    36 3 Отговор
    Интересно родени след 2000 година знаят какво и как е било някога ! Брей! Сигурно друсането им е отворило нова Чакра

    17:21 23.09.2023

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Загробски

    19 21 Отговор
    От 1918 година БКП взема болшевишки курс за насилствено сваляне на законно избранато правителство и установяване на комунистическа диктатура.От тогава начева гражданската война ,която разделя народа до 1989г.и до днес.
    За да се съхрани Държавата е гласуван ЗЗД.По този закон комунягите и тяхната болшевишка партия са обявени за терористи,и затова ги преследват и осъждат като такива.Метежа през септември е подготовка за преврат.Затова Държавата помита превратаджиите.

    18:05 23.09.2023

  • 96 Стойчев

    46 13 Отговор
    Възстанието е удавено в кръв с невиждана жестокост. Преди него обаче е преврата срещу земеделското правителство завършващ с убийството на Стамболийски. Следват събитията от 1925г. Това е перманентна гражданска война. Не само срещу комунистите. Но това сега се премълчава. А отрязаните партизански глави по площадите на България? А,изкараха ги терористи. И после след 9 септември имало терор. Събитията са резултат от предходните. Но това не изнася на съвременните "политици".

    18:12 23.09.2023

  • 97 Роко

    11 27 Отговор

    До коментар #58 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Приятелю Стамболийски е българския Хитлер прави всичко което ще направи Адолф десет години по - късно в Германия. За щастие в България се намериха родолюбиви офицери (каквито в Германия не се намират) които слагат край на лудостта преди да стане като в Германия. И не си прав Стамболийски както и Хитлер са комунисти също като тебе (макар Стамболийски да не го е признавал и се е наричал земеделец какъвто не е).

    18:18 23.09.2023

  • 98 Милев

    28 7 Отговор
    " Клаха народа си, както турчин не го е клал "

    Коментиран от #100

    18:34 23.09.2023

  • 99 Роко

    18 27 Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    Приятелю в главата ти е един исторически торлю гювеч. Стамболийски е свален и убит (съвсем заслужено между другото) през юни 23-та. След като се опитва да овладее държавата с оранжевата си гвардия (десет години по късно в Германия на подобни организации ще им викат кафяви ризи). През септември българския народ отдавна е забравил за оранжевия сатрап и си живее живота. От чужбина в България нахлуват въоръжени банди които не само нямат подкрепата на народа но и народа активно помага на полицията да се разправи с бандитите. Бандите е трябвало да вдигнат въстание в края на октомври в чест на годишнината на октомврийската революция но правителството разбира за заговора и разгонва бандитите (още може да се проследи по паметниците пътя на бягството на Гочо Тарабов и Васил Коларов). В така нареченото въстание (всъщност обикновен опит за метеж) масово не участва българския народ или поне не на страната на бандитите защото идеологията на бандитите е чужда на българския народ. Една забавна подробност част от революционната вълна от която е септемврийския метеж е и бирения пуч в Бавария ръководен от Адолф Хитлер (той е водач на съветския бунт в Бавария под ръководството на Москва).

    Коментиран от #127

    18:48 23.09.2023

  • 100 Роко

    17 28 Отговор

    До коментар #98 от "Милев":

    Приятелю никой не е клал народа. Народа не участва в метежа вярно бандите влезли на българска територия са клали народа и народа им отговаря с взаимност като масово помага на полицията да залавя бандитите.

    18:53 23.09.2023

  • 101 Иванчо

    23 14 Отговор
    Ми така де, пратиха големите акъли гошо терасата и коларовчето да избият интелигенцията като в рашън, ама като видяха дебелия, свърнаха в близката гора и избягаха като крастави псета в рашън, а будалите, удисали им на акъла го отнесоха.
    Те комунистите винаги бутат фитилите, а будалите им вършат работата, та до ден днешен.

    19:58 23.09.2023

  • 102 Инж1

    21 11 Отговор
    Въстание или провокативна акция на Москва!?!?!?

    Коментиран от #103

    03:55 23.09.2024

  • 103 Град Козлодуй

    11 2 Отговор

    До коментар #102 от "Инж1":

    господин Михайлов не сме2023 Година
    а 2024 година

    04:05 23.09.2024

  • 104 Да не повярва човек!

    26 6 Отговор

    До коментар #81 от "Всъщност,":

    Но в Стара Загора все още съществува къщата-музей на Гео Милев!
    Бюст-паметник и улица на негово име...!
    Новоизлюпените ,,Демократи" и ,,ЕвроАтланти",все още не са посегнали на тях...!

    04:53 23.09.2024

  • 105 Какви комунисти

    24 7 Отговор
    има в глвата ти, авторе. Септеемврийското въстание си е чисто селско въстание. На 9 юни, кръволокът социалдемократ Александър Цанков,заедно сармиятта извършват преврат, убивайки министър предсеателя Стамболийски и започвайки терор върху земеделците. Тесните социалисти са в Парламеннта. Този терор кара селяните да вдигнат въстание в цялата страна, а не само във Врачанко. След въстанието, Сговорът продължава изтреблението на участниците във въстанието. Престанете с лъжите си. Благоев е болен, замества го Тодор Луканов, който разпорежда Комунистите да не участват във въстанието и затова то не избува в градовете. Комунизма се възражда през тритесетте години, нараства през 40-те години.

    05:01 23.09.2024

  • 106 Такъв тъпизъм и незнания

    23 4 Отговор
    всред новоизлюпените антикомунисчета, че ти се доплаква. По време на преврата, Бъълария е все още под наблюдението на офицери от Антантата. Затова цар Борис цял ден не е подкрепил Цанков, а е чака чак до вечерта. Ако не е било предателството на Тодор Луканов, Тесните социалисти е трябвало да организират демонстрация срещу преврата. Ако това е било станало, Борис нямало е да подкепи преврата-
    Стамболийски въвежда задължително 7 класно образование, въвежда Трудовите войски, защото на ългария е забранено да има армия, принуден да подпише акта на поражението на България в Париж. Фердиненде абдикирал,. Висшите кръгове, виновни за войната и поражението са се спотаили. Принуден е да се справи с хилядите Беломорски бежанци, разореното селско стопанство. Дейно участие в преврата вземат Македонствуващите орди на Ванче Миха халов вземат дейно участие в избиването на земеделци.

    Коментиран от #108

    05:32 23.09.2024

  • 107 Българин

    15 6 Отговор
    Безпросветните руско-червени талибани не знаят, че трима от участниците в "Деветосептемврийското народно въоръжено въстание" са и дейни участници в "Деветоюнският военно-фашистки преврат" извършен на 9 юни 1923 година., довел до първото в света "Антифашистко въстание" избухнало на 23 септември същата година. Това са Кимон Георгиев, Димо Казасов и Дамян Велчев. (Кимон Георгиев и Дамян Велчев участват и в преврата от 19 май 1934 година. Казасов също участва, но в последният момент се оттегля).
    След 9 септември Димо Казасов и особено Кимон Георгиев имат завидна кариера, въпреки, че през 1934 г. Казасов членува в "Народното социално движение на проф. Александър Цанков (кръволока Цанков).
    Кимон Георгиев е първият министър председател на две правителства след 9 септември - от 9 септември 1944 до 22 ноември 1946
    (63-то и 64-то)
    и е депутат в 8 народни събрания (XXI ОНС XXII ОНС XXVI ОНС VI ВНС I НС II НС III НС IV НС). Кимон Георгиев е член на Президиума на Народното събрание. Два пъти, през 1962 и 1967 година, получава званието „Герой на социалистическия труд“.

    07:09 23.09.2024

  • 108 Българин

    19 3 Отговор

    До коментар #106 от "Такъв тъпизъм и незнания":

    Кимон Георгиев :
    1923 г.: "Великото дело на Девети юни спаси българския народ"

    1944 г.: "Народът се освободи от досегашните мракобесни управления"

    07:10 23.09.2024

  • 109 шпиц командо

    6 10 Отговор
    отгеноцидихме си на русофили

    08:10 23.09.2024

  • 110 А сега?!

    19 9 Отговор
    Ни зомбират (нас и децата ни) с ЛГБТИ-извратенящини,дроги и наркотици...!
    Та казваш,това са просто ,,ЕвроАтлантически ценности"...?!

    Коментиран от #111

    08:12 23.09.2024

  • 111 еvpazиатски тран$формар

    4 5 Отговор

    До коментар #110 от "А сега?!":

    х атака сладур

    08:23 23.09.2024

  • 112 Септемврийското въстание 1923г

    14 2 Отговор
    В Боевете за гара Бойчиновци! 95%от въстаниците са Земеделци и Беспартийни!Г Генов нее ръководил боевете Това е една Фалшификация!? Това е Земеделско въстание и на хора без политипеска украска!! По късно се Боядисаха Участници, че са Комунисти, за да вземат народни пенсии! Г ГЕНОВ е бил куриер на Коминтерна, пренасял е пари от Сърбия за Българиа, познавал е Границата и там е отровен от Овчари напът за България Неговото родно село е на 15-20км от Границата! Бог да го прости!!

    08:37 23.09.2024

  • 113 Стамболийски е учил Аграномство в Мюнхен

    23 4 Отговор
    Разболявасе и се връщацв България, несее дипломирал! Съквартирант муе Рафаил Харитов, студент и завършил МТУ(Мюнхенския технически Университет) Строителен Инжинер! Тези братя Харитови са направили много за Българиа, за Земеделието! След 9 09 1944г живееха бедно, на Преклонни години неговата жена и майками садиха зеленчуци за Пазара!! А стария Харитов(Рафаил) с часове мие разказвал за Стамболийски и Плановете му да направи България Модерна Аграрна държава!! Държавник е бил Стамболийски!! Харитовите са Велики Българи!!

    08:57 23.09.2024

  • 114 Коко Н

    10 17 Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    Има голям пропуск,че не е отбелязано,че този метеж е първият в света срещу "Фашизъма"
    Народът не е живял толкова зле според описанието на американския мисионер,журналист и учител, Рубен Хенри Маркъм (Reuben Henry Markham) работил дълго време в България и написал книгата "Meet Bulgaria",която милиционерските наследници още не искат да издадат.

    09:00 23.09.2024

  • 115 Ново 20

    23 7 Отговор
    Каква криза на демокрацията през 1923 г. когато България е царство?? Няколко години преди 1923 тази царска демокрация ни донесе две национални катастрофи а през 1923 г. и фашистки преврат с хиляди избити без съд и присъда. Българския историчарскомедиен тюрлюгювеч няма край. Добре, че хората помнят.

    10:06 23.09.2024

  • 116 тъмночервен комунист

    20 13 Отговор
    Въстанието на тази дата срещу фашисткото управление на България е символ на борбата и срещу днешния фашизъм налазил навсякъде.Поклон на героите вдигнали и участвали във въстанието срещу врага!

    10:08 23.09.2024

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Сивата котка

    8 4 Отговор
    Значи и днес е празник и утре пак ще е почивен ден.

    10:34 23.09.2024

  • 119 Очевидни несъответствия

    5 8 Отговор
    В публикуваното през същия период подробно документално изследване на Музея на революционното движение в България (част от „Звезди във вековете“, издание на БКП от 1972, поименен албум с фотографии и биографични данни) във въстанието и репресиите след него са загинали 841 въстаници.
    Гео Милев е убит вследствие на терористичния атентат април 1925 в Света Неделя и последвалите репресии.

    Коментиран от #123

    10:36 23.09.2024

  • 120 Александър АБРАМович

    12 5 Отговор
    Някой още да не е разбрал, че юдеите са зад всяко мракобесно, човеконенавистно действие на Земята…

    Коментиран от #124

    10:47 23.09.2024

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Дори и да са 841 загинали - малко ли са?

    11 9 Отговор

    До коментар #119 от "Очевидни несъответствия":

    Атентатът 1925 в “Света Неделя” е следствие от репресиите и кръвопролитието на Деветоюнския преврат 1923!

    11:07 23.09.2024

  • 124 Чете внимателно

    13 2 Отговор

    До коментар #120 от "Александър АБРАМович":

    Който чете внимателно статията и знае историята на болшевиките в Съветска Русия наистина ще извлече нещо ново. Съветско-полската война като опит за износ на революцията е неуспешна, унгарската революция също. В Германия революцията пропада още 1918г. Коларов против,Димитров против,Станлин против, но в 1923г. той няма голяма власт. Това е волунтаризъм на перманентните революционери - троцкистите. Вижте името на емисаря на Коминтерна. Не случайно Сталин разтуря Коминтерна гнездо на троцкистки семити. Така и днес тунинговани троцкисти и пак повечето семити ни бутат пак към ненормален социален инженеризъм.

    11:21 23.09.2024

  • 125 Тогава хората са имали метро в европа

    7 5 Отговор
    И сащ а ганя не е виждал лампа и ток🤣🤣🤣🤣🤣

    11:39 23.09.2024

  • 126 Кой етнос

    9 1 Отговор

    До коментар #84 от "Умен по цялата глава":

    Хайде провери от какъв етнос подавляващо е пълен Коминтерна. В Болшевишката партия е същото.До 1923г. Са пропаднали опитите за износ на революцията и в Германия, и в Полша,и във Финландия,и в Прибалтика, и в Унгария , но семитите рушат ли рушат. Емисарят на Коминтерна Александър Абрамович е евреин от Херсонска губерния, един от най-близките сътрудници на Ленин - дошъл е заедно с Ленин от Швейцария с пломбирания вагон. Сталин е бил против , в 1923г. не е решаващ фактор в Болшевишката партия.

    11:42 23.09.2024

  • 127 Булба67

    11 9 Отговор

    До коментар #99 от "Роко":

    Значи през 1923добрите фашисти клаха лошите,,земеделци"съвсем Законно!А след 1944 лошите комунисти избесиха добрите ,,земеделци "съвсем Незаконно? Под зоркото око на ангичани, американци....

    12:19 23.09.2024

  • 128 Булдог

    11 3 Отговор
    Какви хора клаха фашистите през 23-та?Ами хора които същите тия Кърволоци влачиха по- фронтовете5-6 години,сжените им плащаха данъците на ,,царството им!Същите тия от чийто гръб свалиха,,3 кожи" за Реперацийте след ПСВ!

    12:27 23.09.2024

  • 129 всъщност,

    7 6 Отговор

    До коментар #81 от "Всъщност,":

    по-горе прочетах "замислената революция в германия"(и ще се върна да го прочета цалото четиво.но замислената революция в германия не беше подпомогната от Тухачевски(сразиха го при Варшава,Модлин).Иначе под прицел на ОГПУ за "замислени революции" са Финландия,България и Дания.Успяха в България(по-късно,де).Не успяха във Финландия,а Дания?След двадесетина години Монгтомери пресече похода на Червената армия на север,т.е. показаха им на руснаците,че им стига Берлин.

    12:42 23.09.2024

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 2247

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "кап.Йорданов":

    Само ако си диригент на орестъра.

    13:20 23.09.2024

  • 132 Aтанас

    14 4 Отговор
    Георги Димитров е завербуван от Югославските тайни служби и след войната подарява Македония на
    Югославия.

    14:06 23.09.2024

  • 133 Буха ха

    12 2 Отговор
    Мисирката не знае, или удобно пропуска, че водачът на БЗНС и премиер-министър Стамболийски (хубав, лош, няма значение) е жестоко убит.

    14:49 23.09.2024

  • 134 Северозападнала България

    5 2 Отговор
    Жалко за хората , свобада няма , справедливост няма, само слугинаж , единствено господаря се сменя!

    21:13 23.09.2024

  • 135 Кочо Стоянов

    4 3 Отговор
    Бог, Цар, Отечество
    ЧервеноПерковци още ли дишате, това комуняги, русоподлоги метежници като хлебарки ви мачках

    Коментиран от #137

    21:18 23.09.2024

  • 136 ПРИПОМНЯНЕ

    2 1 Отговор
    Врaгoвeтe нa Бългaрия мнoгoкрaтнo ca ce oпитвaпи чрез преврати дa прeмaхнaт КOНCТИТУЦИOННAТA МOНAРХИЯ, зaщoтo тя e cимвoл нa НЕЗАВИСИМОСТТА.
    E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.

    23:52 23.09.2024

  • 137 докато умните се наумуват...

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Кочо Стоянов":

    изпреварен беше по девети септември тоя тогавашен шеф на т.нар. Окупационен корпус,иначе Пета Бълг.армия.Шо е дирил в София,когато местото му е било в Скопие.Червената армия,необезпокоявана безпрепатствено влезе в БГ,монтира над 350000 червени солдати по основните ударни гарнизони(Сливен,Ямбол и др.) в посоката на съседната югоизточна страна,но не се стига до подробности.

    11:56 24.09.2024

  • 138 Тъп Глупънсбърк

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТрампЛин":

    Така е! Да живее пъдарната икономика, създадена след 10,11,1989г., която все още руши и краде и досега не можа да разруши и окраде всичко създадено през социализма и която уби българското село, а посредством най-голямата в историята на страната икономическа репресия, опитвайки се да създаде огромна армия от работещи бедни изпъди над два милиона работоспособни жители на държавата да работят за чужди икономики и осигурителни системи, докарвайки територията до демографска катастрофа с тененция планът "РанЪт" за петмилионно население да бъде преизпълнен в намаление с още няколко милиона и то в кратки срокове. Да живей!

    11:58 24.09.2024

  • 139 Фашаги, комуняги, все тая

    1 1 Отговор
    Кога е било бял ден за сиромаха…
    Кому е нужна силна България от “великите сили”?
    Кой иска таралеж в гащите?
    Защо да делиш с още някой, ако може да го вземеш само за себе си, ако има начин?
    Такава е съдбата на България след цар Симеон, да бъде въвличана в този или онзи съюз за статист.
    Вие си разправяйте каквото искате.

    03:23 23.09.2025

  • 140 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Безсмислен и никому ненужен метеж, инспириран от Москва. Жертвите не са 5000, а около 900 човека. Метежа е потушен от ВМРО. Убийствата са предимно техно дело. Александър Цанков от Оряхово не е имал избор. Или е трябвало да потуши метежа, или България да отиде по дяволите.

    03:27 23.09.2025

  • 141 Когато пускате стара статия

    2 0 Отговор
    поне трийте старите коментари, мързеливи некадърници.

    03:28 23.09.2025

  • 142 Варненец

    2 0 Отговор
    Факти, като публикувате стари статии, поне трийте коментарите, от преди две години 🤣

    03:37 23.09.2025

  • 143 От заглавието излиза

    1 0 Отговор
    Че Септемврийсото възстание е траяло 102 години!!!
    Друго щеше да е, ако имаше едно “ОТ”!
    Ама така е, като мисълта е пресъхнала

    04:08 23.09.2025

  • 144 Коментар

    0 0 Отговор
    Първият ми изпит за Висши беше точно История на БКП но няма нищо общо с истината написана тук.
    На 70- години съм

    04:08 23.09.2025

  • 145 СРАМОТА

    0 0 Отговор
    Абре, какви са тия стари коментари!
    До 138-ми са от 2023 и 2024 години!
    Егати излагацията!

    04:13 23.09.2025

  • 146 Бебчо

    0 0 Отговор
    102 годин ли е траяло туй възстание е? Че тя Трянската война по- малко, бе бабин сладурко!

    04:31 23.09.2025

