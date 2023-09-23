Времето днес, прогноза за събота, 23 септември: Температурите скачат още, максималните ще бъдат между 32° и 37°

Точно в 9.50 часа днес посрещаме есенното равноденствие и започва астрономическата есен, предаде БНТ. Ще бъде слънчево и горещо. Дневните температури още ще се повишат, в сравнение с днес и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг.

И по Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще са между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 23 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Чудесно време и в планините - ще бъде слънчево, в комбинация с умерен юг-югозападен вятър. Максималните температури и там ще се повишат и в курортите ще са от 21 градуса на Алеко, до 29° в Банско. В Боровец и Пампорово - около 27 - 28° .