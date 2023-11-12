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Рали ограничава движението по пътя Пампорово-Смолян

12 Ноември, 2023 07:33 579 3

Рали ограничава движението по пътя Пампорово-Смолян

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Трафикът ще се пренасочи по обходни маршрути

Рали ограничава движението по пътя Пампорово-Смолян - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес ограничават движението по отсечките Смолян-Стойките и Пампорово-Смолян за провеждането на „РАЛИ СПРИНТ ПАМПОРОВО 2023“, съобщиха от АПИ, предаде dariknews.bg.

От 8:30 ч. до 11:30 ч. ще бъде ограничено движението по път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от кръстовището с път III-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките)/ до с. Стойките при кръстовището с път III-864 Пампорово – Стойките. Трафикът ще се пренасочи по обходен маршрут по направлението Смолян – Девин, като ще се преминава по път III-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките) и път III-864 Пампорово – Стойките. През този часови интервал отпада забраната за движение на МПС с маса с товар над 3,5 т по път ІІІ-8641 Пампорово – Смолян.

От 11:30 ч. до 14:30 ч. ще бъде ограничено движението по път III-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от к. к. Пампорово /при кръстовището с път III-864 Пампорово – Стойките/ до кръстовището с път III-866 Смолян - Стойките. Обходният маршрут за всички превозни средства по направлението Смолян – Пампорово – Пловдив е по път III-866 Смолян – Стойките, път III-864 Пампорово – Стойките и обратно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Минувач

    1 0 Отговор
    В България има 3 много известни ралита. Провеждат се зимата, когато падне сняг и се заледи хубаво. И скиорите тръгнат по пистите. Та всяка събота и неделя се провеждат тези ралита без правила. София Боровец. Пловдив Пампорово. И София Банско. Пробвайте. Ще се изумите от кретенията българска на пътя.

    07:49 12.11.2023

  • 2 що така бе

    1 0 Отговор
    Р(еджеп)али ограничава движението по пътя Пампорово-Смолян.

    07:55 12.11.2023

  • 3 факуса

    1 0 Отговор
    тези докога ще замърсяват въздуха и ще причиняват неудобства на гражданите,и що нямат винетки кат се движат по междуградски пътища,аман от двойни стандарти,кат онез "бежанци" с коли по 100 000 и те без винетки застраховки

    08:07 12.11.2023

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