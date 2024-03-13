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Радев обяви кога връчва първия мандат

13 Март, 2024 17:56 877 31

Радев обяви кога връчва първия мандат

  • радев-
  • мандат

Папката ще получи най-голямата партия в 49-ото Народно събрание - ГЕРБ-СДС

Радев обяви кога връчва първия мандат - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство в петък в 17 часа, съобщиха от пресцентъра на Президентството.

Папката ще получи най-голямата партия в 49-ото Народно събрание - ГЕРБ-СДС.

Припомняме, че след оставката на кабинета "Денков" президентът започна консултации с парламентарно представените партии.

Срещите с формациите в Народното събрание приключиха вчера.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само и ЕДИНСТВЕНО в България!

    10 22 Отговор
    Само и ЕДИНСТВЕНО в България , действащ руски посланик заедно с цялата му челяд може да получи БГ гражданство!
    Незабавен импийчмънт за Резидента и Вицето!

    18:01 13.03.2024

  • 2 Последния Софиянец

    7 18 Отговор
    Импийчмънт и затвор.за рублопозорището продажно и пошлo.

    18:01 13.03.2024

  • 3 Стокхолмски синдром

    7 17 Отговор
    Радев страда от "Стокхолмски синдром" след посещението на московският поп Кирил-милиционера от КГБ, който публично го нахока в Президенството насред София пред камерите на цял свят!
    В нормалните държави Митрофанова щеше да бъде обявена веднага за „Персона нон грата“!
    А вицето пък падна на колене пред същият този поп да му целува ръце, след което издаде хиляди бг паспорти на руските шпиони!

    18:02 13.03.2024

  • 4 ТаУмВзе

    6 18 Отговор
    Продажния резидент трябва да е в затвора, немедлена.

    18:03 13.03.2024

  • 5 Отец Дионисий

    4 14 Отговор
    Господ да накаже пияния агресор и продажните копейки с децата им бавноразвиващи и гладни.

    Коментиран от #12

    18:04 13.03.2024

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 17 Отговор
    Подлия кармазъ фатмак трябва да е в изгнание форевър❗❗

    18:07 13.03.2024

  • 7 Делю Хайдутин

    6 14 Отговор
    Марионетката на ботокса ще изгние в затвора заедно с останалите копейки.

    Коментиран от #15, #19

    18:08 13.03.2024

  • 8 Те днес

    9 2 Отговор
    такава подмолна мизерия сътвориха в Парламента и тропнаха на бърза ръка четири милиарда на гърба на българските граждани ! Уж за тяхното добро , с надежда при евентуални избори "вишистите" да гласуват за тях ! Ненадминати крадци и мошеници ! Какъв мандат , какви пет лева на тези безродници ?

    18:14 13.03.2024

  • 9 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!

    4 11 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО$$$Т ФАТМАК!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ФАТМАКА!
    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ ФАТМАК! 79г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #18

    18:15 13.03.2024

  • 10 ЩЩД Стайков

    2 0 Отговор
    Ала-бала.

    Коментиран от #14

    18:25 13.03.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЩЩД Стайков

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отец Дионисий":

    За деца трябва нещо, което ти нямаш...Поне твое, чуждите не се броят...

    18:27 13.03.2024

  • 13 Начо

    3 3 Отговор
    Скрий се ве цървул

    18:27 13.03.2024

  • 14 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЩЩД Стайков":

    Може и Х.Х.Р.П.

    Коментиран от #17

    18:27 13.03.2024

  • 15 ЩЩД Стайков

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    Др. Гълъбова те изпуснала...Гугутке...

    18:29 13.03.2024

  • 16 Мунчо

    3 2 Отговор
    Плешо щатската подлога. И той е в кюпа на сглобката. Харвардските недоразумения са негови протежета.

    18:29 13.03.2024

  • 17 ЩЩД Стайков

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лост":

    99, Маро...Само ние да си знаем!

    Коментиран от #20

    18:30 13.03.2024

  • 18 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!":

    ХУБАВО ЩЕ ТЕ "ОПРАВЯ", ЩЕ ИСКАШ ОЩЕ И ОЩЕ!

    Коментиран от #21, #29

    18:30 13.03.2024

  • 19 Сотир Щангата

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    Йе.б.йем евроатлантици секакви разфасовки.

    18:30 13.03.2024

  • 20 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ЩЩД Стайков":

    Иначе ЩЪЪ.

    Коментиран от #26

    18:32 13.03.2024

  • 21 митко-$€ кр€тарката

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    А мен ще ме "ОПРАВИ" Румен...!

    18:34 13.03.2024

  • 22 Аз съм веган

    1 2 Отговор
    Всеки се гаври мунчо. Първо Зеленски сега и копейкин

    18:37 13.03.2024

  • 23 Бойко Разбойко

    4 2 Отговор
    С 200 ни го ту,и Радев

    18:37 13.03.2024

  • 24 Айде

    3 1 Отговор
    Някой видя ли смисъл от "консултациите" при Радев!? Бездарен театър за стадото!

    18:40 13.03.2024

  • 25 нннн

    6 0 Отговор
    Петък е добре, но можеше и днес, даже вчера...

    18:43 13.03.2024

  • 26 ЩЩД Стайков

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лост":

    РПТАЛ.хахаха

    18:44 13.03.2024

  • 27 НЯМА СМИСЪЛ НЕДЕЙ ДАВАЙ МАНДАТ НА НИКОЙ

    0 2 Отговор
    ДА ДАВА МАНДАТА НА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН ИЛИ НА БАЙ РЕДЖЕБ ЗА ВИНАГИ И ДА СЕ СВЪРШВА .... ТЕЗИ БОКЛУЦИ ГИ ГЛЕДАМ 33 ГОДИНИ --- ПРЕХОД САМО АПАШОРИ - ЗАКОННННИ САМО КРАДОХА ЗА МАЙКА БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ НАПРАВИХА ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР СЪС БОЯ НЕ СА БОЯДИСАЛИ ЗА 33 ГОДИНИ ТЕЗИ ВТОРИЧЕН МАТЕРИАЛ 240 БР .. ТО БИВА КРАДЕНЕ НО ТЕ СЪС ГЪЗА СИ КРАДАТ ЗА МАЙКА БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ ОСТАВАТ ... САМО КРЕДИТИ ЗА 500 ГОДИНИ ЗА НАПРЕД ...

    18:46 13.03.2024

  • 28 Правилно

    3 1 Отговор
    Няма за къде да се бавят тези нещастници! Да не говорим, че мястото не им е да взимат мандат, а да ходят при бай ставри!

    18:46 13.03.2024

  • 29 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$И, ЗАЩО $€ ХВАНА $ този ДОЛ€Н ЛЯВ П € Д А Л...?! ЗА ПАРИ, НАЛИ?!

    18:48 13.03.2024

  • 30 Блез Паскал

    2 1 Отговор
    Браво на Радев!
    МутроМафията от ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС имаха Девет месеца да се подготвят за ротацията на сглобката им!

    18:50 13.03.2024

  • 31 БЕНОВСКА

    0 0 Отговор
    КИРИТО ДЪРЖИ САМО НА ДВЕ НЕЩА - ДА ОСТАНЕ МИНИСТЪР ТАГАРЕТО И ДА ТОПВА РЕДОВНО ЧУШКАТА В БОБА НА КОСМИТО

    19:01 13.03.2024

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