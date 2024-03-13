Радев обяви кога връчва първия мандат

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство в петък в 17 часа, съобщиха от пресцентъра на Президентството.
Папката ще получи най-голямата партия в 49-ото Народно събрание - ГЕРБ-СДС.
Припомняме, че след оставката на кабинета "Денков" президентът започна консултации с парламентарно представените партии.
Срещите с формациите в Народното събрание приключиха вчера.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само и ЕДИНСТВЕНО в България!
Незабавен импийчмънт за Резидента и Вицето!
18:01 13.03.2024
2 Последния Софиянец
18:01 13.03.2024
3 Стокхолмски синдром
В нормалните държави Митрофанова щеше да бъде обявена веднага за „Персона нон грата“!
А вицето пък падна на колене пред същият този поп да му целува ръце, след което издаде хиляди бг паспорти на руските шпиони!
18:02 13.03.2024
4 ТаУмВзе
18:03 13.03.2024
5 Отец Дионисий
Коментиран от #12
18:04 13.03.2024
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
18:07 13.03.2024
7 Делю Хайдутин
Коментиран от #15, #19
18:08 13.03.2024
8 Те днес
18:14 13.03.2024
9 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ФАТМАКА!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ ФАТМАК! 79г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #18
18:15 13.03.2024
10 ЩЩД Стайков
Коментиран от #14
18:25 13.03.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЩЩД Стайков
До коментар #5 от "Отец Дионисий":За деца трябва нещо, което ти нямаш...Поне твое, чуждите не се броят...
18:27 13.03.2024
13 Начо
18:27 13.03.2024
14 Лост
До коментар #10 от "ЩЩД Стайков":Може и Х.Х.Р.П.
Коментиран от #17
18:27 13.03.2024
15 ЩЩД Стайков
До коментар #7 от "Делю Хайдутин":Др. Гълъбова те изпуснала...Гугутке...
18:29 13.03.2024
16 Мунчо
18:29 13.03.2024
17 ЩЩД Стайков
До коментар #14 от "Лост":99, Маро...Само ние да си знаем!
Коментиран от #20
18:30 13.03.2024
18 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #9 от "ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!":ХУБАВО ЩЕ ТЕ "ОПРАВЯ", ЩЕ ИСКАШ ОЩЕ И ОЩЕ!
Коментиран от #21, #29
18:30 13.03.2024
19 Сотир Щангата
До коментар #7 от "Делю Хайдутин":Йе.б.йем евроатлантици секакви разфасовки.
18:30 13.03.2024
20 Лост
До коментар #17 от "ЩЩД Стайков":Иначе ЩЪЪ.
Коментиран от #26
18:32 13.03.2024
21 митко-$€ кр€тарката
До коментар #18 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":А мен ще ме "ОПРАВИ" Румен...!
18:34 13.03.2024
22 Аз съм веган
18:37 13.03.2024
23 Бойко Разбойко
18:37 13.03.2024
24 Айде
18:40 13.03.2024
25 нннн
18:43 13.03.2024
26 ЩЩД Стайков
До коментар #20 от "Лост":РПТАЛ.хахаха
18:44 13.03.2024
27 НЯМА СМИСЪЛ НЕДЕЙ ДАВАЙ МАНДАТ НА НИКОЙ
18:46 13.03.2024
28 Правилно
18:46 13.03.2024
29 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!
До коментар #18 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$И, ЗАЩО $€ ХВАНА $ този ДОЛ€Н ЛЯВ П € Д А Л...?! ЗА ПАРИ, НАЛИ?!
18:48 13.03.2024
30 Блез Паскал
МутроМафията от ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС имаха Девет месеца да се подготвят за ротацията на сглобката им!
18:50 13.03.2024
31 БЕНОВСКА
19:01 13.03.2024