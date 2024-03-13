Радев обяви кога връчва първия мандат

ЕК: Очаквайте промяна по премахването на граничния контрол по суша за България и Румъния в края на тази или началото на 2025 г.

Очаквам решение за това България и Румъния да могат да се просъединят към Шенген и по суша след изборите за Европейски парламент, каза заместник-предс ...