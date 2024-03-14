Светият синод реши: В събота ще е погребението на патриарх Неофит

В петък тленните останки на покойни патриарх Неофит ще бъдат изложени на поклонение в катедралния храм "Св. Александър Невски", заупокойна молитва ще бъде извършена в събота, 16 март, а след това патриархът ще бъде погребан.

Това стана ясно след заседанието на Светия Синод след кончината на Негово Преосвещенство Патриарх Неофит.

Заседанието се водеше от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Тленните останки на Патриарха бяха положени днес за поклонение в малкия храм "Света Марина" в двора на Софийската света митрополия, а Вселенският патриарх Вартоломей I Константинополски днес отслужи трисагия, заупокойна молитва, за душата на патриарх Неофит Български.

Още от ранните часове на деня траурен черен флаг бе спуснат от храм-паметника „Св. Ал. Невски“, а траурен камбанен звън огласява центъра на столицата в памет на Негово Светейшество. Във всички православни храмове се отслужват молитви за покойния Патриарх. В момента църквата се управлява от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

БГНЕС припомня, че Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит почина на 78 години. Новината бе потвърдена от Светия Синод късно вечерта на 13-ти март. Българският патриарх бе приет в болница в края на ноември миналата година заради белодробно заболяване. От Рождество Христово насам бяха отслужени десетки молитви за негово здраве, а и в последните седмици множество патриаршии призоваваха за молитви за Неофит. В последната му публична поява в края на октомври 2023 г. Негово Светейшество посрещна мощите на свети Евтимий - патриарх Търновски.