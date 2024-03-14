Светият синод реши: В събота ще е погребението на патриарх Неофит

В петък тленните останки на покойни патриарх Неофит ще бъдат изложени на поклонение в катедралния храм "Св. Александър Невски", заупокойна молитва ще бъде извършена в събота, 16 март, а след това патриархът ще бъде погребан.
Това стана ясно след заседанието на Светия Синод след кончината на Негово Преосвещенство Патриарх Неофит.
Заседанието се водеше от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.
Тленните останки на Патриарха бяха положени днес за поклонение в малкия храм "Света Марина" в двора на Софийската света митрополия, а Вселенският патриарх Вартоломей I Константинополски днес отслужи трисагия, заупокойна молитва, за душата на патриарх Неофит Български.
Още от ранните часове на деня траурен черен флаг бе спуснат от храм-паметника „Св. Ал. Невски“, а траурен камбанен звън огласява центъра на столицата в памет на Негово Светейшество. Във всички православни храмове се отслужват молитви за покойния Патриарх. В момента църквата се управлява от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.
БГНЕС припомня, че Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит почина на 78 години. Новината бе потвърдена от Светия Синод късно вечерта на 13-ти март. Българският патриарх бе приет в болница в края на ноември миналата година заради белодробно заболяване. От Рождество Христово насам бяха отслужени десетки молитви за негово здраве, а и в последните седмици множество патриаршии призоваваха за молитви за Неофит. В последната му публична поява в края на октомври 2023 г. Негово Светейшество посрещна мощите на свети Евтимий - патриарх Търновски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
14:55 14.03.2024
2 Отец Дионисий
15:00 14.03.2024
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "честен ционист":Във ВМА при Мутафчийски още никой не се е спасил.Там правят опити с военни.
15:01 14.03.2024
4 НИЕ АТЕИСТИТЕ....
Т.НАР.ДЕН ЗА ТРАУР, А🤔...
А И ДА ПОПИТАМ....
КОГАТО ЩЕ ИМА....
ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОВЕРКА СЪС ЗАРЯ...
ЩЕ ГО СПОМЕНАВАТ ЛИ ,БЛАГОДАРЯ....
Коментиран от #6
15:06 14.03.2024
5 няма провокации ,
15:06 14.03.2024
6 честен ционист
До коментар #4 от "НИЕ АТЕИСТИТЕ....":Когато зарята/Сяра лети отдолу нагоре е небогоугодно дело. Когато пада от горе надолу е справедливо божие наказание.
15:11 14.03.2024
7 САТЪРА НА ХАНА
НЕОФИТ.... НЕКА СЕ ПОКЛОНИМ И
СМИРЕНО СИ СПОМНИМ ЧЕ
НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СИ ПАТРИАРХ , МУТРА ИЛИ БЕЙ ... ВСИЧКИ СМЕ СМЪРТНИ И
НЯКОЙ ДЕН ЩЕ СЕ ЯВИМ ПРЕД СВЕТА ТРОИЦА
НА СЪДА БОЖИЙ
Коментиран от #8
15:13 14.03.2024
8 Дебил
До коментар #7 от "САТЪРА НА ХАНА":Аз отивам на Сатурн.
15:38 14.03.2024
9 Мъдрият
Познавах го лично. Много достолепен и благодатен човек, уникална личност! Най-светлият човек, който познавах!
Почивай в мир дядо Неофит! Бог да те прости! И да бъде вечна паметта ти!
Иначе - добре е, че сте определили погребението да бъде в събота, тъкмо ще бъде в почивен ден и повече хора ще могат да дойдат да го изпратят.
15:40 14.03.2024
10 Поклон
Поклон🙏
15:44 14.03.2024
11 САТЪРА НА ХАНА
...... А АКО СИ ГРЕШНИК , НЯМА СМИСЪЛ
ИЗВЪНЗЕМНИТЕ - БОГ ДА ТЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ХАРД ДРАЙВА
......
ЗАТОВА ИМА СМИСЪЛ ДА СИ ПРАВЕДНИК И ДОБЪР:))
15:46 14.03.2024
12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
15:48 14.03.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.