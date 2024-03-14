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Светият синод реши: В събота ще е погребението на патриарх Неофит

14 Март, 2024 14:52 793 13

Светият синод реши: В събота ще е погребението на патриарх Неофит

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  • патриарх-
  • погребение

Още от ранните часове на деня траурен черен флаг бе спуснат от храм-паметника „Св. Ал. Невски“

Светият синод реши: В събота ще е погребението на патриарх Неофит - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В петък тленните останки на покойни патриарх Неофит ще бъдат изложени на поклонение в катедралния храм "Св. Александър Невски", заупокойна молитва ще бъде извършена в събота, 16 март, а след това патриархът ще бъде погребан.

Това стана ясно след заседанието на Светия Синод след кончината на Негово Преосвещенство Патриарх Неофит.

Заседанието се водеше от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Тленните останки на Патриарха бяха положени днес за поклонение в малкия храм "Света Марина" в двора на Софийската света митрополия, а Вселенският патриарх Вартоломей I Константинополски днес отслужи трисагия, заупокойна молитва, за душата на патриарх Неофит Български.

Още от ранните часове на деня траурен черен флаг бе спуснат от храм-паметника „Св. Ал. Невски“, а траурен камбанен звън огласява центъра на столицата в памет на Негово Светейшество. Във всички православни храмове се отслужват молитви за покойния Патриарх. В момента църквата се управлява от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

БГНЕС припомня, че Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит почина на 78 години. Новината бе потвърдена от Светия Синод късно вечерта на 13-ти март. Българският патриарх бе приет в болница в края на ноември миналата година заради белодробно заболяване. От Рождество Христово насам бяха отслужени десетки молитви за негово здраве, а и в последните седмици множество патриаршии призоваваха за молитви за Неофит. В последната му публична поява в края на октомври 2023 г. Негово Светейшество посрещна мощите на свети Евтимий - патриарх Търновски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 2 Отговор
    Ковид прибира и патриарси. Никой не е застрахован.

    Коментиран от #3

    14:55 14.03.2024

  • 2 Отец Дионисий

    10 0 Отговор
    Да почива в мир!

    15:00 14.03.2024

  • 3 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Във ВМА при Мутафчийски още никой не се е спасил.Там правят опити с военни.

    15:01 14.03.2024

  • 4 НИЕ АТЕИСТИТЕ....

    2 4 Отговор
    ТРЯБВАЛИ ДА СПАЗВАМЕ
    Т.НАР.ДЕН ЗА ТРАУР, А🤔...
    А И ДА ПОПИТАМ....
    КОГАТО ЩЕ ИМА....
    ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОВЕРКА СЪС ЗАРЯ...
    ЩЕ ГО СПОМЕНАВАТ ЛИ ,БЛАГОДАРЯ....

    Коментиран от #6

    15:06 14.03.2024

  • 5 няма провокации ,

    2 0 Отговор
    чешката църква също е красива и богата . Дълго боледува той - ноември , декември , януари , февруари , да много дълго . То няма такава пътека . 1г вегетира Каролев и го изгони балтов . По 1500 нощувка с 3 мед сестри .

    15:06 14.03.2024

  • 6 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "НИЕ АТЕИСТИТЕ....":

    Когато зарята/Сяра лети отдолу нагоре е небогоугодно дело. Когато пада от горе надолу е справедливо божие наказание.

    15:11 14.03.2024

  • 7 САТЪРА НА ХАНА

    3 1 Отговор
    ГОСПОД ДА ДАВА УПОКОЙ НА РАБА БОЖИИЙ
    НЕОФИТ.... НЕКА СЕ ПОКЛОНИМ И
    СМИРЕНО СИ СПОМНИМ ЧЕ
    НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СИ ПАТРИАРХ , МУТРА ИЛИ БЕЙ ... ВСИЧКИ СМЕ СМЪРТНИ И
    НЯКОЙ ДЕН ЩЕ СЕ ЯВИМ ПРЕД СВЕТА ТРОИЦА
    НА СЪДА БОЖИЙ

    Коментиран от #8

    15:13 14.03.2024

  • 8 Дебил

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Аз отивам на Сатурн.

    15:38 14.03.2024

  • 9 Мъдрият

    3 1 Отговор
    Бог да прости дядо Неофит и да му дари жилище в Небесното Си Царство!
    Познавах го лично. Много достолепен и благодатен човек, уникална личност! Най-светлият човек, който познавах!
    Почивай в мир дядо Неофит! Бог да те прости! И да бъде вечна паметта ти!

    Иначе - добре е, че сте определили погребението да бъде в събота, тъкмо ще бъде в почивен ден и повече хора ще могат да дойдат да го изпратят.

    15:40 14.03.2024

  • 10 Поклон

    2 1 Отговор
    Свят и благ човек беше.
    Поклон🙏

    15:44 14.03.2024

  • 11 САТЪРА НА ХАНА

    1 0 Отговор
    ДАЖЕ НЕСЪВЪРШЕНАТА НИ СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ВЕЧЕ ОТКРИВА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЧЕ ДУШАТА И НЕВРОНИТЕ НА ЧОВЕКА ЗАЕДНО СЪС ВСИЧКИТЕ МУ МИСЛИ И СПОМЕНИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ХАРД ДРАЙВ
    ...... А АКО СИ ГРЕШНИК , НЯМА СМИСЪЛ
    ИЗВЪНЗЕМНИТЕ - БОГ ДА ТЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ХАРД ДРАЙВА
    ......
    ЗАТОВА ИМА СМИСЪЛ ДА СИ ПРАВЕДНИК И ДОБЪР:))

    15:46 14.03.2024

  • 12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    0 1 Отговор
    Бързат,бързат ....Държан е дълго във фризера,та затова!!!!!!

    15:48 14.03.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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