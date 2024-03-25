Градушка с големина на юмрук падна във Великотърновско

Градушка удари Горна Оряховица и село Самоводене. Ледени късове валяха за кратко около 18 часа в района на общинската болница в града и село Самоводене, недалеч от Велико Търново.

Зрители сигнализираха за паднали ледени късове, някои от които с големината юмрук. Няма данни за щети и пострадали.