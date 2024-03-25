Градушка с големина на юмрук падна във Великотърновско

Градушка удари Горна Оряховица и село Самоводене. Ледени късове валяха за кратко около 18 часа в района на общинската болница в града и село Самоводене, недалеч от Велико Търново.
Зрители сигнализираха за паднали ледени късове, някои от които с големината юмрук. Няма данни за щети и пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #2
21:58 25.03.2024
2 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Сталин":🤣🤣🤣 Защо бе луд, защо?
22:08 25.03.2024
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Някой от района ще пише ли ❓
22:37 25.03.2024
4 Пълни глупости
22:54 25.03.2024