Незаконно притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси иззеха от частен дом

Полицейски служители иззеха незаконно оръжие и боеприпаси от частен дом в Бургаско, съобщи БНТ.

Първоначално в Районното управление в Камено отишъл 40-годишен мъж от село Винарско, който предал пистолет "ИЖ 78-8" и 42 боеприпаса към него. Той заявил, че пистолета е собственост на 69-годишния му баща.

Установено е, че възрастният мъж няма официално регистрирани огнестрелни оръжия. Извършено е претърсване в дома му, като е открит и иззет ловен полуавтомат и 45 боеприпаси, калибър 12. Мъжът обяснил, че ги е закупил в Гърция и донесъл в България без нужните разрешителни документи.

По случая е образувано бързо производство.