Незаконно притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси иззеха от частен дом

Полицейски служители иззеха незаконно оръжие и боеприпаси от частен дом в Бургаско, съобщи БНТ.
Първоначално в Районното управление в Камено отишъл 40-годишен мъж от село Винарско, който предал пистолет "ИЖ 78-8" и 42 боеприпаса към него. Той заявил, че пистолета е собственост на 69-годишния му баща.
Установено е, че възрастният мъж няма официално регистрирани огнестрелни оръжия. Извършено е претърсване в дома му, като е открит и иззет ловен полуавтомат и 45 боеприпаси, калибър 12. Мъжът обяснил, че ги е закупил в Гърция и донесъл в България без нужните разрешителни документи.
По случая е образувано бързо производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
Малокалибрено ТТ? Моето е 7.62.
10:28 17.05.2024
2 Магнум 357 Арбанаси
10:30 17.05.2024
3 Просто тия
10:32 17.05.2024
4 Име
10:36 17.05.2024
5 Име
10:56 17.05.2024
6 На, Иван Славков"Колекцията" беше много
11:00 17.05.2024