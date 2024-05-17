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Незаконно притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси иззеха от частен дом

17 Май, 2024 10:14 793 6

Незаконно притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси иззеха от частен дом

  • оръжие-
  • полиция

Собственикът обяснил, че ги е закупил в Гърция и донесъл в България без нужните разрешителни документи

Незаконно притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси иззеха от частен дом - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

Полицейски служители иззеха незаконно оръжие и боеприпаси от частен дом в Бургаско, съобщи БНТ.

Първоначално в Районното управление в Камено отишъл 40-годишен мъж от село Винарско, който предал пистолет "ИЖ 78-8" и 42 боеприпаса към него. Той заявил, че пистолета е собственост на 69-годишния му баща.

Установено е, че възрастният мъж няма официално регистрирани огнестрелни оръжия. Извършено е претърсване в дома му, като е открит и иззет ловен полуавтомат и 45 боеприпаси, калибър 12. Мъжът обяснил, че ги е закупил в Гърция и донесъл в България без нужните разрешителни документи.

По случая е образувано бързо производство.


България
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    ХА !
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  • 2 Магнум 357 Арбанаси

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    Не е "незаконно", просто е частно.

    10:30 17.05.2024

  • 3 Просто тия

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    Оправил е баща си тоя добър самарянин

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    10:56 17.05.2024

  • 6 На, Иван Славков"Колекцията" беше много

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    Голяма, но не го осъдиха!! Тоя човек Разбира се ще го Осъдят, макар, че и той е започнал да си прави "Колекция" !?

    11:00 17.05.2024

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