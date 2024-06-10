ЦИК публикува резултатите от изборите за парламент и евровота по области

Младежкото БСП разпъна транспаранти с "Оставка" и "Промяна" на "Позитано". Поискаха Нинова да си ходи

Младежкото БСП разпъна на "Позитано" транспаранти с искане за промяна. На друг плакат пък бе изписано "оставка", информират от БНТ ...