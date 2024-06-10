ЦИК публикува резултатите от изборите за парламент и евровота по области

ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочните парламентарни избори и евровота по области при частично обработени протоколи, съобщават от Нова телевизия. Вижте в кои части на страната отделните политически партии получават най-голяма подкрепа според все още неокончателните данни.
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
БЛАГОЕВГРАД (64,52% обработени протоколи)
ДПС - 29.37%
ГЕРБ-СДС - 26.71%
ПП-ДБ - 9.95%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 8.77%
БСП - 5.75%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.87%
ВЕЛИЧИЕ - 2.51%
БУРГАС (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 24,53%
ДПС - 17,50%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,96%
ПП-ДБ - 11,94%
БСП - 6,88%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,64%
ВЕЛИЧИЕ - 5,61%
ВАРНА (88,24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 30,45%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,75%
ПП-ДБ - 14,81%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,18%
ДПС - 6,25%
БСП - 5,84%
ВЕЛИЧИЕ - 5,81%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 26,85%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%
ДПС - 11,21%
ПП-ДБ - 10,45%
БСП - 10,41%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,94%
ВЕЛИЧИЕ - 5,79%
ВИДИН (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 26,44%
ДПС – 21,03%
ПП-ДБ - 11,78%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 11,69%
БСП - 8,95%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5,28%
ВЕЛИЧИЕ – 3,95%
ВРАЦА (46,06% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 33,27%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,83%
ДПС – 11,34%
ПП-ДБ - 10,06%
БСП - 9,02%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 5,81%
ВЕЛИЧИЕ – 3,61%
ГАБРОВО (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 31,20%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 18,13%
ПП-ДБ - 10,95%
БСП - 8,34%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,02%
ВЕЛИЧИЕ - 5,87%
ДПС - 5,55%
ДОБРИЧ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 27,20%
ДПС – 16,50%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,76%
БСП – 10,24%
ПП-ДБ - 8,79%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,10%
ВЕЛИЧИЕ - 4,28%
КЪРДЖАЛИ (46,40% обработени протоколи)
ДПС – 85,04%
ГЕРБ-СДС – 5,52%
ПП-ДБ - 2,12%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 2,07%
БСП – 1,70%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 1,11%
ВЕЛИЧИЕ – 0,40%
КЮСТЕНДИЛ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 30,89%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.94%
ДПС - 10,55%
ПП-ДБ - 10,37%
БСП - 9,53%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,46%
ВЕЛИЧИЕ - 4,02%
ЛОВЕЧ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 33,38%
ДПС - 13,27%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,78%
БСП - 9,12%
ПП-ДБ - 9,05%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,12%
ВЕЛИЧИЕ - 3,79%
МОНТАНА (37,84% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 29.35%
ДПС - 16.69%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.06%
ПП-ДБ - 8.70%
БСП - 7.42%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.81%
ВЕЛИЧИЕ - 3.70%
ПАЗАРДЖИК (55,04% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 25.43%
ДПС - 23.73%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.72%
ПП-ДБ - 9.53%
БСП - 7.52%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.18%
ВЕЛИЧИЕ - 3.69%
ПЕРНИК (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 36,06%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,87%
ПП-ДБ - 10,53%
БСП - 7,32%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,08%
ВЕЛИЧИЕ - 4,28%
ДПС - 1,87%
ПЛЕВЕН (91,16% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 22.86%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.85%
ДПС - 11.40%
ПП-ДБ - 10.51%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 10.25%
БСП - 10.12%
ВЕЛИЧИЕ - 4.50%
ПЛОВДИВ ГРАД (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 27,22%
ПП-ДБ - 19,14%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,78%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,14%
ВЕЛИЧИЕ - 6,62%
БСП - 5,99%
ДПС - 4,01%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 25,60%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,61%
ПП-ДБ - 10,94%
БСП - 10,87%
ДПС - 9,06%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,65%
ВЕЛИЧИЕ - 5,22%
РАЗГРАД (77,97% обработени протоколи)
ДПС - 46.81%
ГЕРБ-СДС - 19.37%
ПП-ДБ - 12.29%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 6.97%
БСП - 5.02%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 2.66%
ВЕЛИЧИЕ - 2.00%
РУСЕ (54,60% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 21.75%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.69%
ПП-ДБ - 14.85%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 9.68%
БСП - 8.46%
ВЕЛИЧИЕ - 7.36%
ДПС - 5.69%
СИЛИСТРА (100% обработени протоколи)
ДПС - 36,65%
ГЕРБ-СДС - 24,74%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 10,49%
ПП-ДБ - 7,33%
БСП - 6,25%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3,96%
ВЕЛИЧИЕ - 3,22%
СЛИВЕН (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС – 31,37%
ВЪЗРАЖДАНЕ – 15,48%
ПП-ДБ – 10,43%
ДПС – 7,84%
БСП – 7,81%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 6,05%
ВЕЛИЧИЕ – 5,15%
СМОЛЯН (100% обработени протоколи)
ДПС - 32.41%
ГЕРБ-СДС – 28,70%
ПП-ДБ – 10,22%
ВЪЗРАЖДАНЕ – 7,58%
БСП – 7,33%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 4,32%
ВЕЛИЧИЕ – 2,50%
СОФИЯ 23 МИР (70,77% обработени протоколи)
ПП-ДБ - 33.03%
ГЕРБ-СДС - 20.03%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.01%
БСП - 6.15%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.47%
ВЕЛИЧИЕ - 4.35%
ДПС – 1,01%
СОФИЯ 24 МИР (100% обработени протоколи)
ПП-ДБ - 28.93%
ГЕРБ-СДС - 21.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.83%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.04%
БСП - 5.79%
ВЕЛИЧИЕ - 4.51%
СОФИЯ 25 МИР (81,42% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 25.55%
ПП-ДБ - 20.30%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 17.02%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.90%
БСП - 6.55%
ВЕЛИЧИЕ - 5.30%
ДПС - 1.56%
СОФИЯ ОБЛАСТ (65,14% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 32.58%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.22%
ПП-ДБ - 9.85%
БСП - 9.09%
ДПС - 8.47%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.65%
ВЕЛИЧИЕ - 3.52%
СТАРА ЗАГОРА (57,20% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 25.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.33%
ПП-ДБ - 10.68%
БСП - 9.81%
ДПС - 8.75%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.34%
ВЕЛИЧИЕ - 5.64%
ТЪРГОВИЩЕ (59,70% обработени протоколи)
ДПС - 51.49%
ГЕРБ-СДС - 12.22%
БСП - 9.90%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.23%
ПП-ДБ - 5.61%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3.01%
ВЕЛИЧИЕ - 2.26%
ХАСКОВО (73,29% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 30.07%
ДПС - 26.94%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.52%
ПП-ДБ - 8.21%
БСП - 5.45%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.54%
ВЕЛИЧИЕ - 3.76%
ШУМЕН (100% обработени протоколи)
ДПС - 33.50%
ГЕРБ-СДС - 19.59%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 11.60%
ПП-ДБ - 10.46%
БСП - 7.81%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.59%
ВЕЛИЧИЕ - 3.47%
ЯМБОЛ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 23.31%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.09%
БСП - 17.71%
ПП-ДБ - 10.23%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.02%
ВЕЛИЧИЕ - 5.35%
ДПС - 4.30%
ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
БЛАГОЕВГРАД (64.52% обработени протоколи)
ДПС 26.77%
ГЕРБ-СДС 24.11%
ПП-ДБ 9.91%
ВЪЗРАЖДАНЕ 9.34%
БСП 5.72%
ИТН 5.17%
ВЕЛИЧИЕ 2.39%
БУРГАС (96.37% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 22.38%
ДПС 17.41%
ВЪЗРАЖДАНЕ 13.78%
ПП-ДБ 11.60%
ИТН 6.92%
БСП 6.22%
ВЕЛИЧИЕ 5.00%
ВАРНА (89.01% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 27.53%
ВЪЗРАЖДАНЕ 16.61%
ПП-ДБ 15.06%
ИТН 7.32%
ДПС 6.03%
БСП 5.47%
ВЕЛИЧИЕ 5.20%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО (55.05% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 24.88%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.79%
ПП-ДБ 12.00%
БСП 8.87%
ИТН 7.44%
ДПС 7.15%
ВЕЛИЧИЕ 5.84%
ВИДИН (99.21% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 25.53%
ДПС 18.60%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.24%
ПП-ДБ 11.05%
БСП 9.17%
ИТН 5.26%
ВЕЛИЧИЕ 3.63%
ВРАЦА (57.58% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 31.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ 13.80%
ДПС 10.21%
ПП-ДБ 9.51%
БСП 7.98%
ИТН 6.26%
ВЕЛИЧИЕ 3.13%
ГАБРОВО (100.00% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.04%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.86%
ПП-ДБ 11.12%
БСП 7.39%
ИТН 6.84%
ДПС 6.00%
ВЕЛИЧИЕ 5.30%
ДОБРИЧ (94.15% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 25.44%
ДПС 17.11%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.17%
БСП 9.71%
ПП-ДБ 8.86%
ИТН 6.07%
ВЕЛИЧИЕ 3.79%
КЪРДЖАЛИ (53.05% обработени протоколи)
ДПС 82.55%
ГЕРБ-СДС 5.66%
ПП-ДБ 2.45%
ВЪЗРАЖДАНЕ 2.23%
БСП 1.93%
ИТН 1.17%
ВЕЛИЧИЕ 0.38%
КЮСТЕНДИЛ (73.24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.15%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.58%
ПП-ДБ 10.38%
БСП 8.94%
ДПС 8.07%
ИТН 6.84%
ВЕЛИЧИЕ 3.29%
ЛОВЕЧ (100.00% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 31.52%
ДПС 12.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.86%
ПП-ДБ 8.97%
БСП 8.80%
ИТН 7.11%
ВЕЛИЧИЕ 3.53%
МОНТАНА (47.64% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 28.57%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.06%
ДПС 12.11%
ПП-ДБ 8.71%
БСП 7.61%
ИТН 5.98%
ВЕЛИЧИЕ - 3.30%
ПАЗАРДЖИК (63.76% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 23.88%
ДПС 22.39%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.39%
ПП-ДБ 9.33%
БСП 7.87%
ИТН 5.32%
ВЕЛИЧИЕ 3.40%
ПЕРНИК (84.67% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 32.28%
ВЪЗРАЖДАНЕ 16.37%
ПП-ДБ 10.74%
БСП 7.41%
ИТН 7.25%
ВЕЛИЧИЕ 3.79%
ПЛЕВЕН (99.24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 22.62%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.50%
ДПС 11.90%
ПП-ДБ 9.74%
ИТН 9.67%
БСП 9.25%
ВЕЛИЧИЕ 3.89%
ПЛОВДИВ ГРАД (100.00% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 23 287 25.13%
ПП-ДБ 19.11%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.66%
ИТН 6.97%
БСП 5.81%
ВЕЛИЧИЕ 5.51%
ДПС 3.95%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (99.82% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 24.39%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.68%
ПП-ДБ 10.72%
БСП 10.59%
ДПС 8.83%
ИТН 6.53%
ВЕЛИЧИЕ 4.70%
РАЗГРАД (88.99% обработени протоколи)
ДПС 47.01%
ГЕРБ-СДС 18.20%
ПП-ДБ 10.30%
ВЪЗРАЖДАНЕ 7.22%
БСП 4.73%
ИТН 2.89%
ВЕЛИЧИЕ 1.88%
РУСЕ (59.64% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 20.16%
ВЪЗРАЖДАНЕ 18.59%
ПП-ДБ 14.95%
ИТН 9.14%
БСП 7.84%
ВЕЛИЧИЕ 6.29%
ДПС 5.36%
СИЛИСТРА (88.31% обработени протоколи)
ДПС 35.99%
ГЕРБ-СДС 23.94%
ВЪЗРАЖДАНЕ 10.19%
ПП-ДБ 6.89%
БСП 6.14%
ИТН 4.19%
ВЕЛИЧИЕ 2.87%
СЛИВЕН (97.99% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.10%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.23%
ПП-ДБ 10.45%
ДПС 7.61%
БСП 7.49%
ИТН 6.21%
ВЕЛИЧИЕ 4.64%
СМОЛЯН (98.55% обработени протоколи)
ДПС 30.57%
ГЕРБ-СДС 27.05%
ПП-ДБ 9.77%
ВЪЗРАЖДАНЕ 7.70%
БСП 7.62%
ИТН 4.58%
ВЕЛИЧИЕ 2.31%
СОФИЯ 23 МИР (85.78% обработени протоколи)
ПП-ДБ 33.14%
ГЕРБ-СДС 18.33%
ВЪЗРАЖДАНЕ 14.49%
БСП 5.86%
ИТН 5.10%
ВЕЛИЧИЕ 3.46%
ДПС 0.92%
СОФИЯ 24 МИР (100.00% обработени протоколи)
ПП-ДБ 28.94%
ГЕРБ-СДС 20.10%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.00%
ИТН 5.66%
БСП 5.49%
ВЕЛИЧИЕ 3.69%
ДПС 1.18%
СОФИЯ 25 МИР (94.66% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС Н23.16%
ПП-ДБ 20.50%
ВЪЗРАЖДАНЕ 16.91%
ИТН 6.64%
БСП 6.36%
ВЕЛИЧИЕ 4.45%
ДПС 1.24%
СОФИЯ ОБЛАСТ (83.89% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 31.10%
ВЪЗРАЖДАНЕ 14.71%
ПП-ДБ 9.62%
БСП 8.60%
ДПС 7.09%
ИТН 6.49%
ВЕЛИЧИЕ 3.39%
СТАРА ЗАГОРА (60.24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 24.07%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.71%
ПП-ДБ 10.72%
БСП 9.21%
ДПС 8.13%
ИТН 7.45%
ВЕЛИЧИЕ 5.20%
ТЪРГОВИЩЕ (71.48% обработени протоколи)
ДПС 48.83%
ГЕРБ-СДС 12.42%
БСП 8.85%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.81%
ПП-ДБ 5.63%
ИТН 3.53%
ВЕЛИЧИЕ 2.28%
ХАСКОВО (83.23% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.49%
ДПС 23.86%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.89%
ПП-ДБ 7.93%
БСП 5.53%
ИТН 4.98%
ВЕЛИЧИЕ 3.48%
ШУМЕН (96.87% обработени протоколи)
ДПС 33.82%
ГЕРБ-СДС 18.13%
ВЪЗРАЖДАНЕ 11.17%
ПП-ДБ 10.26%
БСП 7.39%
ИТН 4.59%
ВЕЛИЧИЕ 2.98%
ЯМБОЛ (83.05% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 21.56%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.53%
БСП 16.64%
ПП-ДБ 10.40%
ИТН 7.36%
ВЕЛИЧИЕ 5.23%
ДПС 4.05%
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасан
17:27 10.06.2024
2 Боко толупа-евроатлантик N1
17:28 10.06.2024
3 Човека КоZа
17:29 10.06.2024
4 Мюмюн ага
17:29 10.06.2024
5 честен ционист
17:31 10.06.2024
6 Дядо ви Курти от село пиперково
Коментиран от #7, #16
17:32 10.06.2024
7 честен ционист
До коментар #6 от "Дядо ви Курти от село пиперково":Не бре, просто геноцидът не подминава дори и гербаджиите.
17:34 10.06.2024
8 Айшето
17:34 10.06.2024
9 Ххххххххххххх
Коментиран от #17
17:35 10.06.2024
10 Боко тиквоча
17:36 10.06.2024
11 реру
17:36 10.06.2024
12 Опг-ГерП
17:38 10.06.2024
13 Гневен бургазлия
Коментиран от #19
17:40 10.06.2024
14 Просто човек
17:41 10.06.2024
15 А бе
Коментиран от #24
17:41 10.06.2024
16 А бе
До коментар #6 от "Дядо ви Курти от село пиперково":Половината им гласове са цигански-купени.
Коментиран от #23
17:42 10.06.2024
17 Ха Ха
До коментар #9 от "Ххххххххххххх":Ма Костя каза, че са първи. Пак ли излъга?
17:43 10.06.2024
18 Долу мафията герб дпс
17:43 10.06.2024
19 А бе
До коментар #13 от "Гневен бургазлия":Турците не са много, гъбарите са много!
17:44 10.06.2024
20 Гласуваш за герб
Коментиран от #21
17:45 10.06.2024
21 реру
До коментар #20 от "Гласуваш за герб":Тази зависимост се знаеше...
17:48 10.06.2024
22 Истината!!!
Коментиран от #25, #26, #29
17:51 10.06.2024
23 Ганчев
До коментар #16 от "А бе":То половината от всички гласували са братчеди и "гости" от Тюркието.Другите пак бяха за гъби.
17:54 10.06.2024
24 Да бе
До коментар #15 от "А бе":с конкурс са ги избирали, най-умните и най-красивите!
17:55 10.06.2024
25 Дядо ви Курти от село пиперково
До коментар #22 от "Истината!!!":От който 50% купени,30% администрация принудена да гласува за мутрата...
17:56 10.06.2024
26 оня с коня
До коментар #22 от "Истината!!!":Аре като стане това дето ко казваш,ше почерпиш!:)
17:56 10.06.2024
27 Копейки
17:56 10.06.2024
28 Ром от Лом
18:01 10.06.2024
29 тази
До коментар #22 от "Истината!!!":твоя " истина" можеш спокойно да си я ... знаеш къде! От цялата държава само в два района любимото ти ППДБ печели само в два района. Навсякъде другаде са аут. Демек, цялата държава проста, само ти - най-големия умник
и разбирач.
18:03 10.06.2024
30 Хехе
18:09 10.06.2024
31 15г гласувам за герб
18:11 10.06.2024
32 Аман
Изводите са за вас.
18:12 10.06.2024