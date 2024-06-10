Last news in Fakti
Новини
България »
Всички градове »
ЦИК публикува резултатите от изборите за парламент и евровота по области
  Тема: Избори

10 Юни, 2024 17:25 1 864 32

ЦИК публикува резултатите от изборите за парламент и евровота по области

  • цик-
  • резултати-
  • избори-
  • области

Разбивката е при частично обработени протоколи

ЦИК публикува резултатите от изборите за парламент и евровота по области - 1
Снимка: ЦИК
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочните парламентарни избори и евровота по области при частично обработени протоколи, съобщават от Нова телевизия. Вижте в кои части на страната отделните политически партии получават най-голяма подкрепа според все още неокончателните данни.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

БЛАГОЕВГРАД (64,52% обработени протоколи)

ДПС - 29.37%

ГЕРБ-СДС - 26.71%

ПП-ДБ - 9.95%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 8.77%

БСП - 5.75%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.87%

ВЕЛИЧИЕ - 2.51%

БУРГАС (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 24,53%

ДПС - 17,50%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,96%

ПП-ДБ - 11,94%

БСП - 6,88%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,64%

ВЕЛИЧИЕ - 5,61%

ВАРНА (88,24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 30,45%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,75%

ПП-ДБ - 14,81%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,18%

ДПС - 6,25%

БСП - 5,84%

ВЕЛИЧИЕ - 5,81%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 26,85%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%

ДПС - 11,21%

ПП-ДБ - 10,45%

БСП - 10,41%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,94%

ВЕЛИЧИЕ - 5,79%

ВИДИН (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 26,44%

ДПС – 21,03%

ПП-ДБ - 11,78%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 11,69%

БСП - 8,95%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5,28%

ВЕЛИЧИЕ – 3,95%

ВРАЦА (46,06% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 33,27%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,83%

ДПС – 11,34%

ПП-ДБ - 10,06%

БСП - 9,02%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 5,81%

ВЕЛИЧИЕ – 3,61%

ГАБРОВО (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 31,20%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 18,13%

ПП-ДБ - 10,95%

БСП - 8,34%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,02%

ВЕЛИЧИЕ - 5,87%

ДПС - 5,55%

ДОБРИЧ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 27,20%

ДПС – 16,50%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,76%

БСП – 10,24%

ПП-ДБ - 8,79%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,10%

ВЕЛИЧИЕ - 4,28%

КЪРДЖАЛИ (46,40% обработени протоколи)

ДПС – 85,04%

ГЕРБ-СДС – 5,52%

ПП-ДБ - 2,12%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 2,07%

БСП – 1,70%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 1,11%

ВЕЛИЧИЕ – 0,40%

КЮСТЕНДИЛ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 30,89%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.94%

ДПС - 10,55%

ПП-ДБ - 10,37%

БСП - 9,53%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,46%

ВЕЛИЧИЕ - 4,02%

ЛОВЕЧ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 33,38%

ДПС - 13,27%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,78%

БСП - 9,12%

ПП-ДБ - 9,05%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,12%

ВЕЛИЧИЕ - 3,79%

МОНТАНА (37,84% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 29.35%

ДПС - 16.69%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.06%

ПП-ДБ - 8.70%

БСП - 7.42%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.81%

ВЕЛИЧИЕ - 3.70%

ПАЗАРДЖИК (55,04% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 25.43%

ДПС - 23.73%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.72%

ПП-ДБ - 9.53%

БСП - 7.52%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.18%

ВЕЛИЧИЕ - 3.69%

ПЕРНИК (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 36,06%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,87%

ПП-ДБ - 10,53%

БСП - 7,32%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,08%

ВЕЛИЧИЕ - 4,28%

ДПС - 1,87%

ПЛЕВЕН (91,16% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 22.86%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.85%

ДПС - 11.40%

ПП-ДБ - 10.51%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 10.25%

БСП - 10.12%

ВЕЛИЧИЕ - 4.50%

ПЛОВДИВ ГРАД (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 27,22%

ПП-ДБ - 19,14%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,78%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,14%

ВЕЛИЧИЕ - 6,62%

БСП - 5,99%

ДПС - 4,01%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 25,60%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,61%

ПП-ДБ - 10,94%

БСП - 10,87%

ДПС - 9,06%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,65%

ВЕЛИЧИЕ - 5,22%

РАЗГРАД (77,97% обработени протоколи)

ДПС - 46.81%

ГЕРБ-СДС - 19.37%

ПП-ДБ - 12.29%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 6.97%

БСП - 5.02%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 2.66%

ВЕЛИЧИЕ - 2.00%

РУСЕ (54,60% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 21.75%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.69%

ПП-ДБ - 14.85%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 9.68%

БСП - 8.46%

ВЕЛИЧИЕ - 7.36%

ДПС - 5.69%

СИЛИСТРА (100% обработени протоколи)

ДПС - 36,65%

ГЕРБ-СДС - 24,74%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 10,49%

ПП-ДБ - 7,33%

БСП - 6,25%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3,96%

ВЕЛИЧИЕ - 3,22%

СЛИВЕН (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС – 31,37%

ВЪЗРАЖДАНЕ – 15,48%

ПП-ДБ – 10,43%

ДПС – 7,84%

БСП – 7,81%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 6,05%

ВЕЛИЧИЕ – 5,15%

СМОЛЯН (100% обработени протоколи)

ДПС - 32.41%

ГЕРБ-СДС – 28,70%

ПП-ДБ – 10,22%

ВЪЗРАЖДАНЕ – 7,58%

БСП – 7,33%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 4,32%

ВЕЛИЧИЕ – 2,50%

СОФИЯ 23 МИР (70,77% обработени протоколи)

ПП-ДБ - 33.03%

ГЕРБ-СДС - 20.03%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.01%

БСП - 6.15%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.47%

ВЕЛИЧИЕ - 4.35%

ДПС – 1,01%

СОФИЯ 24 МИР (100% обработени протоколи)

ПП-ДБ - 28.93%

ГЕРБ-СДС - 21.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.83%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.04%

БСП - 5.79%

ВЕЛИЧИЕ - 4.51%

СОФИЯ 25 МИР (81,42% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 25.55%

ПП-ДБ - 20.30%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 17.02%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.90%

БСП - 6.55%

ВЕЛИЧИЕ - 5.30%

ДПС - 1.56%

СОФИЯ ОБЛАСТ (65,14% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 32.58%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.22%

ПП-ДБ - 9.85%

БСП - 9.09%

ДПС - 8.47%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.65%

ВЕЛИЧИЕ - 3.52%

СТАРА ЗАГОРА (57,20% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 25.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.33%

ПП-ДБ - 10.68%

БСП - 9.81%

ДПС - 8.75%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.34%

ВЕЛИЧИЕ - 5.64%

ТЪРГОВИЩЕ (59,70% обработени протоколи)

ДПС - 51.49%

ГЕРБ-СДС - 12.22%

БСП - 9.90%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.23%

ПП-ДБ - 5.61%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3.01%

ВЕЛИЧИЕ - 2.26%

ХАСКОВО (73,29% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 30.07%

ДПС - 26.94%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.52%

ПП-ДБ - 8.21%

БСП - 5.45%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.54%

ВЕЛИЧИЕ - 3.76%

ШУМЕН (100% обработени протоколи)

ДПС - 33.50%

ГЕРБ-СДС - 19.59%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 11.60%

ПП-ДБ - 10.46%

БСП - 7.81%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.59%

ВЕЛИЧИЕ - 3.47%

ЯМБОЛ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 23.31%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.09%

БСП - 17.71%
ПП-ДБ - 10.23%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.02%

ВЕЛИЧИЕ - 5.35%

ДПС - 4.30%

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

БЛАГОЕВГРАД (64.52% обработени протоколи)

ДПС 26.77%

ГЕРБ-СДС 24.11%

ПП-ДБ 9.91%

ВЪЗРАЖДАНЕ 9.34%

БСП 5.72%

ИТН 5.17%

ВЕЛИЧИЕ 2.39%

БУРГАС (96.37% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 22.38%

ДПС 17.41%

ВЪЗРАЖДАНЕ 13.78%

ПП-ДБ 11.60%

ИТН 6.92%

БСП 6.22%

ВЕЛИЧИЕ 5.00%

ВАРНА (89.01% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 27.53%

ВЪЗРАЖДАНЕ 16.61%

ПП-ДБ 15.06%

ИТН 7.32%

ДПС 6.03%

БСП 5.47%

ВЕЛИЧИЕ 5.20%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО (55.05% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 24.88%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.79%

ПП-ДБ 12.00%

БСП 8.87%

ИТН 7.44%

ДПС 7.15%

ВЕЛИЧИЕ 5.84%

ВИДИН (99.21% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 25.53%

ДПС 18.60%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.24%

ПП-ДБ 11.05%

БСП 9.17%

ИТН 5.26%

ВЕЛИЧИЕ 3.63%

ВРАЦА (57.58% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 31.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ 13.80%

ДПС 10.21%

ПП-ДБ 9.51%

БСП 7.98%

ИТН 6.26%

ВЕЛИЧИЕ 3.13%

ГАБРОВО (100.00% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.04%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.86%

ПП-ДБ 11.12%

БСП 7.39%

ИТН 6.84%

ДПС 6.00%

ВЕЛИЧИЕ 5.30%

ДОБРИЧ (94.15% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 25.44%

ДПС 17.11%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.17%

БСП 9.71%

ПП-ДБ 8.86%

ИТН 6.07%

ВЕЛИЧИЕ 3.79%

КЪРДЖАЛИ (53.05% обработени протоколи)

ДПС 82.55%

ГЕРБ-СДС 5.66%

ПП-ДБ 2.45%

ВЪЗРАЖДАНЕ 2.23%

БСП 1.93%

ИТН 1.17%

ВЕЛИЧИЕ 0.38%

КЮСТЕНДИЛ (73.24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.15%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.58%

ПП-ДБ 10.38%

БСП 8.94%

ДПС 8.07%

ИТН 6.84%

ВЕЛИЧИЕ 3.29%

ЛОВЕЧ (100.00% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 31.52%

ДПС 12.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.86%

ПП-ДБ 8.97%

БСП 8.80%

ИТН 7.11%

ВЕЛИЧИЕ 3.53%

МОНТАНА (47.64% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 28.57%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.06%

ДПС 12.11%

ПП-ДБ 8.71%

БСП 7.61%

ИТН 5.98%

ВЕЛИЧИЕ - 3.30%

ПАЗАРДЖИК (63.76% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 23.88%

ДПС 22.39%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.39%

ПП-ДБ 9.33%

БСП 7.87%

ИТН 5.32%

ВЕЛИЧИЕ 3.40%

ПЕРНИК (84.67% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 32.28%

ВЪЗРАЖДАНЕ 16.37%

ПП-ДБ 10.74%

БСП 7.41%

ИТН 7.25%

ВЕЛИЧИЕ 3.79%

ПЛЕВЕН (99.24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 22.62%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.50%

ДПС 11.90%

ПП-ДБ 9.74%

ИТН 9.67%

БСП 9.25%

ВЕЛИЧИЕ 3.89%

ПЛОВДИВ ГРАД (100.00% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 23 287 25.13%

ПП-ДБ 19.11%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.66%

ИТН 6.97%

БСП 5.81%

ВЕЛИЧИЕ 5.51%

ДПС 3.95%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (99.82% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 24.39%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.68%

ПП-ДБ 10.72%

БСП 10.59%

ДПС 8.83%

ИТН 6.53%

ВЕЛИЧИЕ 4.70%

РАЗГРАД (88.99% обработени протоколи)

ДПС 47.01%

ГЕРБ-СДС 18.20%

ПП-ДБ 10.30%

ВЪЗРАЖДАНЕ 7.22%

БСП 4.73%

ИТН 2.89%

ВЕЛИЧИЕ 1.88%

РУСЕ (59.64% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 20.16%

ВЪЗРАЖДАНЕ 18.59%

ПП-ДБ 14.95%

ИТН 9.14%

БСП 7.84%

ВЕЛИЧИЕ 6.29%

ДПС 5.36%

СИЛИСТРА (88.31% обработени протоколи)

ДПС 35.99%

ГЕРБ-СДС 23.94%

ВЪЗРАЖДАНЕ 10.19%

ПП-ДБ 6.89%

БСП 6.14%

ИТН 4.19%

ВЕЛИЧИЕ 2.87%

СЛИВЕН (97.99% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.10%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.23%

ПП-ДБ 10.45%

ДПС 7.61%

БСП 7.49%

ИТН 6.21%

ВЕЛИЧИЕ 4.64%

СМОЛЯН (98.55% обработени протоколи)

ДПС 30.57%

ГЕРБ-СДС 27.05%

ПП-ДБ 9.77%

ВЪЗРАЖДАНЕ 7.70%

БСП 7.62%

ИТН 4.58%

ВЕЛИЧИЕ 2.31%

СОФИЯ 23 МИР (85.78% обработени протоколи)

ПП-ДБ 33.14%

ГЕРБ-СДС 18.33%

ВЪЗРАЖДАНЕ 14.49%

БСП 5.86%

ИТН 5.10%

ВЕЛИЧИЕ 3.46%

ДПС 0.92%

СОФИЯ 24 МИР (100.00% обработени протоколи)

ПП-ДБ 28.94%

ГЕРБ-СДС 20.10%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.00%

ИТН 5.66%

БСП 5.49%

ВЕЛИЧИЕ 3.69%

ДПС 1.18%

СОФИЯ 25 МИР (94.66% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС Н23.16%

ПП-ДБ 20.50%

ВЪЗРАЖДАНЕ 16.91%

ИТН 6.64%

БСП 6.36%

ВЕЛИЧИЕ 4.45%

ДПС 1.24%

СОФИЯ ОБЛАСТ (83.89% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 31.10%

ВЪЗРАЖДАНЕ 14.71%

ПП-ДБ 9.62%

БСП 8.60%

ДПС 7.09%

ИТН 6.49%

ВЕЛИЧИЕ 3.39%

СТАРА ЗАГОРА (60.24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 24.07%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.71%

ПП-ДБ 10.72%

БСП 9.21%

ДПС 8.13%

ИТН 7.45%

ВЕЛИЧИЕ 5.20%

ТЪРГОВИЩЕ (71.48% обработени протоколи)

ДПС 48.83%

ГЕРБ-СДС 12.42%

БСП 8.85%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.81%

ПП-ДБ 5.63%

ИТН 3.53%

ВЕЛИЧИЕ 2.28%

ХАСКОВО (83.23% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.49%

ДПС 23.86%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.89%

ПП-ДБ 7.93%

БСП 5.53%

ИТН 4.98%

ВЕЛИЧИЕ 3.48%

ШУМЕН (96.87% обработени протоколи)

ДПС 33.82%

ГЕРБ-СДС 18.13%

ВЪЗРАЖДАНЕ 11.17%

ПП-ДБ 10.26%

БСП 7.39%

ИТН 4.59%

ВЕЛИЧИЕ 2.98%

ЯМБОЛ (83.05% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 21.56%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.53%

БСП 16.64%

ПП-ДБ 10.40%

ИТН 7.36%

ВЕЛИЧИЕ 5.23%

ДПС 4.05%


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасан

    8 14 Отговор
    На тези избори сме втори. А след два избора ставаме водеща партия и ще управляваме сами.

    17:27 10.06.2024

  • 2 Боко толупа-евроатлантик N1

    14 3 Отговор
    Добре,че купихме изборите с шиши,че сащ ще ме такова с 200 по магнитски

    17:28 10.06.2024

  • 3 Човека КоZа

    7 3 Отговор
    "величие" - поредната американска близалка...

    17:29 10.06.2024

  • 4 Мюмюн ага

    9 3 Отговор
    Бокооооо,куга ши давате парите бате

    17:29 10.06.2024

  • 5 честен ционист

    9 8 Отговор
    ДПС ако не беше прехвърлило гласове в ИТН, Величие и Възраждане, да са наравно с ГЕРБ.

    17:31 10.06.2024

  • 6 Дядо ви Курти от село пиперково

    14 4 Отговор
    Опг-то на тиквата е изгубило над 200хил гласа...Явно и там разбраха,що за чудовище иска да ги думка с 200

    Коментиран от #7, #16

    17:32 10.06.2024

  • 7 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Не бре, просто геноцидът не подминава дори и гербаджиите.

    17:34 10.06.2024

  • 8 Айшето

    8 3 Отговор
    По 200лв ни убищаха, ништо оште не са ни дали,само лажат тея пУлитици,измамници.

    17:34 10.06.2024

  • 9 Ххххххххххххх

    5 7 Отговор
    Още малко и Възраждане вземат първото място.

    Коментиран от #17

    17:35 10.06.2024

  • 10 Боко тиквоча

    9 2 Отговор
    Парите да ги дава шиши,аз от чекмеджетата нищо няма да извадя,мис бикини иска нова къща в Бевърлихилс...Аман...

    17:36 10.06.2024

  • 11 реру

    7 4 Отговор
    Това напълно съвпада с обещанието на един от лидерите...

    17:36 10.06.2024

  • 12 Опг-ГерП

    7 1 Отговор
    Поради финансови затруднения, няма да можем да изплатим помощите на нашите избиратели...

    17:38 10.06.2024

  • 13 Гневен бургазлия

    9 1 Отговор
    Много урци станали бре ... само сапунерки чакат

    Коментиран от #19

    17:40 10.06.2024

  • 14 Просто човек

    7 2 Отговор
    Борисов направо да закрива герб,аз съм негов избирател,но да ме извинява,няма как да приема,че се е прегърнал с Пеевски,срам и позор...

    17:41 10.06.2024

  • 15 А бе

    10 6 Отговор
    Май само в София все още се намират повечко мислещи хора.

    Коментиран от #24

    17:41 10.06.2024

  • 16 А бе

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Половината им гласове са цигански-купени.

    Коментиран от #23

    17:42 10.06.2024

  • 17 Ха Ха

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ххххххххххххх":

    Ма Костя каза, че са първи. Пак ли излъга?

    17:43 10.06.2024

  • 18 Долу мафията герб дпс

    8 1 Отговор
    Гербаджийската мафия все повече затъва в блатото,от 670хил гласа през2023г сега са под 460хил..Айде честито...Явно и гам почна да им идва акъла...

    17:43 10.06.2024

  • 19 А бе

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гневен бургазлия":

    Турците не са много, гъбарите са много!

    17:44 10.06.2024

  • 20 Гласуваш за герб

    11 1 Отговор
    Получаваш пеевски..

    Коментиран от #21

    17:45 10.06.2024

  • 21 реру

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Гласуваш за герб":

    Тази зависимост се знаеше...

    17:48 10.06.2024

  • 22 Истината!!!

    10 2 Отговор
    От население 6 465 000 в България, едва 488 692 души са гласували за ГЕРБ! А останалите 6 мил. ще го изгонят с камъни и дърве тази Мутра от 90-те!

    Коментиран от #25, #26, #29

    17:51 10.06.2024

  • 23 Ганчев

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "А бе":

    То половината от всички гласували са братчеди и "гости" от Тюркието.Другите пак бяха за гъби.

    17:54 10.06.2024

  • 24 Да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "А бе":

    с конкурс са ги избирали, най-умните и най-красивите!

    17:55 10.06.2024

  • 25 Дядо ви Курти от село пиперково

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Истината!!!":

    От който 50% купени,30% администрация принудена да гласува за мутрата...

    17:56 10.06.2024

  • 26 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Истината!!!":

    Аре като стане това дето ко казваш,ше почерпиш!:)

    17:56 10.06.2024

  • 27 Копейки

    4 2 Отговор
    80% били русофили(????). Възраждане 14%.Коментирайте.

    17:56 10.06.2024

  • 28 Ром от Лом

    0 1 Отговор
    А моя град що го нема туке бе

    18:01 10.06.2024

  • 29 тази

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Истината!!!":

    твоя " истина" можеш спокойно да си я ... знаеш къде! От цялата държава само в два района любимото ти ППДБ печели само в два района. Навсякъде другаде са аут. Демек, цялата държава проста, само ти - най-големия умник
    и разбирач.

    18:03 10.06.2024

  • 30 Хехе

    1 1 Отговор
    Абе като си толкова курназ що не се явихте сами само ГЕРБ ами коалиция със СДС? Щото нямаше да имате и 40 човека. И каква първа политическа партия сте като сте КОАЛИЦИЯ! Благодарете на гласувалите за СДС- пази боже сляпо да прогледа.

    18:09 10.06.2024

  • 31 15г гласувам за герб

    1 0 Отговор
    Но от вчера вече не гласувам, Борисов затрие партията след като се прегърна с пеевски..Срам ме е от избора му,явно наистина е затънал...

    18:11 10.06.2024

  • 32 Аман

    0 0 Отговор
    В София ППДБ са със среден резултат 27% срещу 17% за ГЕРБ. Останалите са с "мижави" резултати.
    Изводите са за вас.

    18:12 10.06.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол