Състезание променя движението в София

Променят движението в София заради провеждане на лекоатлетическия пробег "Възраждане 5К“, съобщиха от пресцентъра на Столична община, предаде БНТ.

Oт 06.00 часа до 14.00 ч. на 06.10.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието по:

- бул. „Тодор Александров“ в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Константин Величков“;

- ул. „Софроний Врачански” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Антим I” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Отец Паисий“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Странджа“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Средна гора“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Шар планина“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Осогово“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Брегалница“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Българска морава“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Овче поле“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Одрин“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- бул. „Инж. Иван Иванов“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Алдимировска“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Перник“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“;

- ул. „Димитър Петков“ в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Ал. Стамболийски“.

От 04.30 до 16.00 часа на 06.10.2024 г. частично се променят маршрутите на автобусни линии №№ 60 и 74, както следва:

автобусна линия № 60: в посока Централна гара: от ж.к. „Овча Купел - 2“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. бул. „Александър Стамболийски“-бул. „инж. Иван Иванов“, по бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Овча Купел - 2“: от Централна гара по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“ - бул. „Тодор Александров“, по бул. „Христо Ботев“, към локалното платно на пл. „Македония“ посока Руски паметник, направо по активното платно на бул. „Ген.Тотлебен“, по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 74: в посока Централна гара: от ж.к. „Гоце Делчев“ по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Ген. Скобелев“- бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си;

- в посока ж.к. „Гоце Делчев“:от Централна гара по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“-бул. „Тодор Александров“, направо по бул. „Христо Ботев“, надясно към локалното платно на пл. „Македония“ посока Руски паметник, направо по активното платно на бул. „Ген.Тотлебен“ и по маршрута си.

Разкриват се временни спирки:

- еднопосочна спирка с код:6092 „Пл. Македония“ за автобусни линии №№ 60 и 74 в локалното платно на бул. „Македония“, на 100 м от кръстовище бул. „Христо Ботев“ - бул. „Македония“ посока ул. „Ивайло“;

- еднопосочна спирка с код:6093 „Пл. Руски паметник“ за автобусни линии №№ 60 и 74 в локалното платно на бул. „Македония“, на 360 м. от кръстовище пл. „Руски паметник“-бул. „Македония“ посока ул. „20-ти април“.