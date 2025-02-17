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Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията

Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията

17 Февруари, 2025 10:52 970 12

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Атанас Зафиров беше избран за председател на Националния съвет на БСП в неделя

Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на партията.

За членове на Националния съвет са избрани Атанас Зафиров по право и следните социалисти:

1. Владимир Кръстев Москов – 569

2. Иван Янчов Таков – 556

3. Калоян Драгомиров Паргов – 522

4. Галин Неделчев Дурев – 468

5. Кирил Николаев Добрев – 468

6. Трифон Руенов Панчев – 459

7. Габриела Варленова Величкова – 455

8. Атанас Тодоров Мерджанов – 454

9. Румен Илиев Гунински – 451

10. Кристина Максимова Сидирова – 449

11. Тихомир Йорданов Янакиев – 440

12. Здравко Христов Здравков – 438

13. Жельо Бойчев – 435

14. Павел Михайлов Михайлов – 430

15. Бойко Любомиров Клечков – 427

16. Мариана Радева Бояджиева – 425

17. Мая Йорданова Димитрова – 416

18. Катя Николова Димитрова – 409

19. Благовест Кирилов Кирилов – 408

20. Георги Янчев Гьоков – 407

21. Еньо Енев Савов – 407

22. Кристиан Иванов Вигенин – 405

23. Наско Борисов Анастасов – 405

24. Петя Димчева Михалевска – 405

25. Цветелина Маринова Пенкова – 405

26. Боян Валериев Балев – 402

27. Тодор Байчев Байчев – 398

28. Донка Иванова Михайлова – 392

29. Александра Константинова Берданкова – 391

30. Атанас Димитров Телчаров – 385

31. Калинка Иванова Николова – 382

32. Данаил Николов Николов – 371

33. Красимир Йорданов Йорданов – 371

34. Владимир Владимиров Георгиев – 366

35. Огнян Иванов Стоянов – 359

36. Альоша Маков Даков – 357

37. Йордан Стоянов Младенов – 356

38. Росен Любенов Веселинов – 353

39. Борислав Гуцанов Гуцанов – 348

40. Георги Михайлов Георгиев – 347

41. Иван Тодоров Ибришимов – 344

42. Десислава Евгениева Петрова – 343

43. Ива Иванова Вълчева – 341

44. Деян Цанков Дечев – 340

45. Стефан Иванов Бурджев – 336

46. Милка Христова Христова – 331

47. Виолина Венелинова Васова – 329

48. Мирослава Красимирова Гатева – 328

49. Асен Димитров Гагаузов – 326

50. Михаил Тодоров Михалев – 324

51. Виолета Стефанова Христодулова – 317

52. Деница Красимирова Иванова – 317

53. Димитър Георгиев Кунов – 315

54. Сергей Димитриевич Станишев – 312

55. Георги Георгиев Стоилов – 306

56. Първан Ангелов Дангов – 306

57. Ангел Йорданов Вълков – 305

58. Емил Викторов Караиванов – 301

59. Добрин Ненов Данев – 300

60. Борис Цветков Цветков – 299

61. Веселин Митков Калчев – 299

62. Валери Мирчев Жаблянов – 294

63. Десислава Здравкова Таранова-Андонова – 291

64. Станислав Чавдаров Младенов – 282

65. Вяра Емилова Йорданова – 278

66. Енко Георгиев Найденов – 277

67. Николай Георгиев Митков – 276

68. Стоянка Иванова Балова-Цветкова – 276

69. Емилия Радкова Масларова – 275

70. Ирена Тодорова Анастасова – 275

71. Гурко Георгиев Митев – 274

72. Пламен Владимиров Владимиров – 273

73. Иван Валентинов Ганчев – 269

74. Сава Христов Арабаджиев – 267

75. Александър Тихомиров Симов – 266

76. Александър Спасов Грозданов – 265

77. Пенчо Тодоров Шапков – 265

78. Емил Минков Хумчев – 264

79. Нина Иванова Димова – 261

80. Радослав Георгиев Илиевски – 256

81. Минчо Стойков Казанджиев – 255

82. Иван Богомилов Петков – 252

83. Ана Георгиева Пиринска – 251

84. Димитър Трифонов Здравков – 251

85. Филип Стефанов Попов – 251

86. Димитър Бориславов Здравков – 248

87. Васил Иванов Иванов – 247

88. Олег Митков Йорданов – 247

89. Делка Георгиева Андонова – 245

90. Климент Павлов Пенчев – 243

91. Даниел Петков Йорданов – 242

92. Евгени Захариев Кирилов – 242

93. Веска Маринова Ненчева – 241

94. Георги Григоров Гогов – 241

95. Кръстин Кирилов Чепилов – 241

96. Деница Златкова Златева – 238

97. Павел Енев Раличков – 237

98. Светлана Стефанова Шаренкова – 237

99. Димитър Атанасов Атанасов – 236

100. Радослав Ганев Йовков – 233

101. София Борисова Вергилова-Георгиева – 231

102. Крум Костадинов Зарков – 229

103. Марин Василев Пенков – 229

104. Александър Горчев Александров – 227

105. Янита Цолова Димитрова – 226

Избраните за членове на Националния съвет от квотата на младежите са:

Габриел Георгиев Вълков – 681

Биляна Георгиева Иванова – 637

Атанас Владимиров Атанасов – 624

Антонио Владимиров Василев – 608

Евгени Иванов Филипов – 594

Мина Антонова Кутева – 594

Аян Джошкунов Мехмедов – 592

Нора Десиславова Стоянова – 577

Ваня Георгиева Маникатева – 573

Калоян Андреев Андров – 565

Таня Николаева Марковска – 564

Костадин Красимиров Харисков – 562

Мартин Петров Велев – 543

Иванка Николаева Авкова – 540

Илия Димитров Илиев – 540

Николай Пламенов Бериевски – 528

Георги Георгиев Ангелов – 527

Петко Емилов Димитров – 511

Иван Детелинов Цанов – 492

Ивайло Лазаров Венчев – 484

Николай Георгиев Гачев – 483

Петър-Марин Маринов Бозов – 479

Никола Антонов Митов – 474

Христо Светлосавов Христов – 459

Георги Ивов Христов – 442

Владимир Веселинов Тачев – 435

Ивайло Данаилов Данаилов – 432

Емил Веселинов Димитров – 420

Петър Николаев Иванов – 386

Атанас Цветомиров Атанасов – 378

Валери Христофоров Митов – 343

Деница Сашева Китанова – 319

Богдан Мирославов Кирилов – 318

Красимира Костадинова Йовкова – 312

Станислав Илиев Стоенчев – 264

Димитър Валентинов Янев – 253


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не разбирам

    11 1 Отговор
    защо ни занимавате с партия със затихващи функции

    и с отпаднала необходимост както казва Минеков

    имат почти 200 000 електорат

    10:54 17.02.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Все едно съм в 1986 г.Пак вали радиоактивен сняг в София и пак има конгрес на БКП в НДК.

    10:54 17.02.2025

  • 3 дсиас

    10 1 Отговор
    Защо ни занимавате с мъртъвци бре??? Какво ни интересуват филиала на ГЕРБ???

    10:56 17.02.2025

  • 4 Бойко Борисов

    9 1 Отговор
    Браво на вас съратници.Всички там получавате по един голям медал-Верен ГЕРБ пълрва степен.По-нататък в обща партийна формация с мене.

    11:04 17.02.2025

  • 5 Мафията ще се събира

    12 2 Отговор
    Само да попитам заедно или поотделно бяха купени от Боко тиквата и Пеевски?

    11:09 17.02.2025

  • 6 Оставка!

    10 2 Отговор
    Предатели! Оставка!

    11:12 17.02.2025

  • 7 Капитана

    6 1 Отговор
    Флингстоун вече ще я занули тази партия.

    11:22 17.02.2025

  • 8 Много

    4 1 Отговор
    Много цоциалист, много нещо. Всеки цоциалист на ръководен отговорен пост. Много вожд, малко индианец с други думи.

    11:24 17.02.2025

  • 9 шиши

    2 1 Отговор
    2/3 -бастуни и 1/3 кухи лейки

    11:36 17.02.2025

  • 10 Охобохо

    2 1 Отговор
    Че то всички членове на БСП са избрани в националния съвет...

    11:59 17.02.2025

  • 11 Герен

    1 0 Отговор
    ЕГАТИ И МАРОДЕРИТЕ . ВСИЧКИ ТИЯ НА ХРАНИЛКАТА. ТЕ ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКО ЕЛЕКТОРАТА ИМ. МИЛИТЕ БАБИ И ДЕДЕНЦА С ПЕНСИЙКИ ОТ ПО 500-600ЛЕВЧЕТА А ТЕ УЕДЕНИ .

    12:07 17.02.2025

  • 12 питам се

    1 0 Отговор
    защо не виждам в списъка онази женица, която съсипа партията.

    Или тя и тук си взе каквото можа както преди 25 години

    12:13 17.02.2025

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