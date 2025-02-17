Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на партията.
За членове на Националния съвет са избрани Атанас Зафиров по право и следните социалисти:
1. Владимир Кръстев Москов – 569
2. Иван Янчов Таков – 556
3. Калоян Драгомиров Паргов – 522
4. Галин Неделчев Дурев – 468
5. Кирил Николаев Добрев – 468
6. Трифон Руенов Панчев – 459
7. Габриела Варленова Величкова – 455
8. Атанас Тодоров Мерджанов – 454
9. Румен Илиев Гунински – 451
10. Кристина Максимова Сидирова – 449
11. Тихомир Йорданов Янакиев – 440
12. Здравко Христов Здравков – 438
13. Жельо Бойчев – 435
14. Павел Михайлов Михайлов – 430
15. Бойко Любомиров Клечков – 427
16. Мариана Радева Бояджиева – 425
17. Мая Йорданова Димитрова – 416
18. Катя Николова Димитрова – 409
19. Благовест Кирилов Кирилов – 408
20. Георги Янчев Гьоков – 407
21. Еньо Енев Савов – 407
22. Кристиан Иванов Вигенин – 405
23. Наско Борисов Анастасов – 405
24. Петя Димчева Михалевска – 405
25. Цветелина Маринова Пенкова – 405
26. Боян Валериев Балев – 402
27. Тодор Байчев Байчев – 398
28. Донка Иванова Михайлова – 392
29. Александра Константинова Берданкова – 391
30. Атанас Димитров Телчаров – 385
31. Калинка Иванова Николова – 382
32. Данаил Николов Николов – 371
33. Красимир Йорданов Йорданов – 371
34. Владимир Владимиров Георгиев – 366
35. Огнян Иванов Стоянов – 359
36. Альоша Маков Даков – 357
37. Йордан Стоянов Младенов – 356
38. Росен Любенов Веселинов – 353
39. Борислав Гуцанов Гуцанов – 348
40. Георги Михайлов Георгиев – 347
41. Иван Тодоров Ибришимов – 344
42. Десислава Евгениева Петрова – 343
43. Ива Иванова Вълчева – 341
44. Деян Цанков Дечев – 340
45. Стефан Иванов Бурджев – 336
46. Милка Христова Христова – 331
47. Виолина Венелинова Васова – 329
48. Мирослава Красимирова Гатева – 328
49. Асен Димитров Гагаузов – 326
50. Михаил Тодоров Михалев – 324
51. Виолета Стефанова Христодулова – 317
52. Деница Красимирова Иванова – 317
53. Димитър Георгиев Кунов – 315
54. Сергей Димитриевич Станишев – 312
55. Георги Георгиев Стоилов – 306
56. Първан Ангелов Дангов – 306
57. Ангел Йорданов Вълков – 305
58. Емил Викторов Караиванов – 301
59. Добрин Ненов Данев – 300
60. Борис Цветков Цветков – 299
61. Веселин Митков Калчев – 299
62. Валери Мирчев Жаблянов – 294
63. Десислава Здравкова Таранова-Андонова – 291
64. Станислав Чавдаров Младенов – 282
65. Вяра Емилова Йорданова – 278
66. Енко Георгиев Найденов – 277
67. Николай Георгиев Митков – 276
68. Стоянка Иванова Балова-Цветкова – 276
69. Емилия Радкова Масларова – 275
70. Ирена Тодорова Анастасова – 275
71. Гурко Георгиев Митев – 274
72. Пламен Владимиров Владимиров – 273
73. Иван Валентинов Ганчев – 269
74. Сава Христов Арабаджиев – 267
75. Александър Тихомиров Симов – 266
76. Александър Спасов Грозданов – 265
77. Пенчо Тодоров Шапков – 265
78. Емил Минков Хумчев – 264
79. Нина Иванова Димова – 261
80. Радослав Георгиев Илиевски – 256
81. Минчо Стойков Казанджиев – 255
82. Иван Богомилов Петков – 252
83. Ана Георгиева Пиринска – 251
84. Димитър Трифонов Здравков – 251
85. Филип Стефанов Попов – 251
86. Димитър Бориславов Здравков – 248
87. Васил Иванов Иванов – 247
88. Олег Митков Йорданов – 247
89. Делка Георгиева Андонова – 245
90. Климент Павлов Пенчев – 243
91. Даниел Петков Йорданов – 242
92. Евгени Захариев Кирилов – 242
93. Веска Маринова Ненчева – 241
94. Георги Григоров Гогов – 241
95. Кръстин Кирилов Чепилов – 241
96. Деница Златкова Златева – 238
97. Павел Енев Раличков – 237
98. Светлана Стефанова Шаренкова – 237
99. Димитър Атанасов Атанасов – 236
100. Радослав Ганев Йовков – 233
101. София Борисова Вергилова-Георгиева – 231
102. Крум Костадинов Зарков – 229
103. Марин Василев Пенков – 229
104. Александър Горчев Александров – 227
105. Янита Цолова Димитрова – 226
Избраните за членове на Националния съвет от квотата на младежите са:
Габриел Георгиев Вълков – 681
Биляна Георгиева Иванова – 637
Атанас Владимиров Атанасов – 624
Антонио Владимиров Василев – 608
Евгени Иванов Филипов – 594
Мина Антонова Кутева – 594
Аян Джошкунов Мехмедов – 592
Нора Десиславова Стоянова – 577
Ваня Георгиева Маникатева – 573
Калоян Андреев Андров – 565
Таня Николаева Марковска – 564
Костадин Красимиров Харисков – 562
Мартин Петров Велев – 543
Иванка Николаева Авкова – 540
Илия Димитров Илиев – 540
Николай Пламенов Бериевски – 528
Георги Георгиев Ангелов – 527
Петко Емилов Димитров – 511
Иван Детелинов Цанов – 492
Ивайло Лазаров Венчев – 484
Николай Георгиев Гачев – 483
Петър-Марин Маринов Бозов – 479
Никола Антонов Митов – 474
Христо Светлосавов Христов – 459
Георги Ивов Христов – 442
Владимир Веселинов Тачев – 435
Ивайло Данаилов Данаилов – 432
Емил Веселинов Димитров – 420
Петър Николаев Иванов – 386
Атанас Цветомиров Атанасов – 378
Валери Христофоров Митов – 343
Деница Сашева Китанова – 319
Богдан Мирославов Кирилов – 318
Красимира Костадинова Йовкова – 312
Станислав Илиев Стоенчев – 264
Димитър Валентинов Янев – 253
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не разбирам
и с отпаднала необходимост както казва Минеков
имат почти 200 000 електорат
10:54 17.02.2025
2 Последния Софиянец
10:54 17.02.2025
3 дсиас
10:56 17.02.2025
4 Бойко Борисов
11:04 17.02.2025
5 Мафията ще се събира
11:09 17.02.2025
6 Оставка!
11:12 17.02.2025
7 Капитана
11:22 17.02.2025
8 Много
11:24 17.02.2025
9 шиши
11:36 17.02.2025
10 Охобохо
11:59 17.02.2025
11 Герен
12:07 17.02.2025
12 питам се
Или тя и тук си взе каквото можа както преди 25 години
12:13 17.02.2025