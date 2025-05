Илхан Кючюк: Ако ЕК не даде ясен сигнал за присъединяване на нови държави, ще бъде пропуснат исторически шанс

„Днес ЕС търси своя нов резон д'етр – трябва ли да останем разхлабен съюз или да вървим към федерация, която взема по-бързи и ефективни решения? Това е ключов въпрос за стратегическата автономност на Съюза“, това каза евродепутатът Илхан Кючюк по време на участието си в събитието Liberals Shaping the Future: 20 Years of Bulgaria and Romania’s EU Accession Treaty, което се организира по повод 20 години от подписване на договора за присъединяване на страната ни към ЕС.

Той отбеляза, че Симеон Сакскобургготски е допринесъл за формирането на култура на коалиционно управление в България, която е създала доверие между политическите партии – важна предпоставка за стабилност и стратегическа ориентация към ЕС. В контекста на трудностите пред страните от Западните Балкани, това се откроява като силна разлика, свързана с липсата на дългосрочна визия и политическа воля в региона.

Кючюк изтъкна, че България е постигнала значим напредък в демократизацията и институционалното изграждане, вдъхновявайки няколко поколения в стремежа им към свободна и справедлива Европа. „В началото на присъединителния процес българското общество е имаше по-добро разбиране за ЕС и неговите механизми, отколкото днес. Това е сигнал, че е необходимо ново усилие за близост между гражданите и европейските институции.“, каза евродепутатът.

„Бъдещето на ЕС не може да бъде в застой. Необходими са вътрешни реформи, но и реални стъпки към разширяване“, заяви Илхан Кючюк. Евродепутатът подчерта, че ако настоящата Европейска комисия не даде ясен сигнал за присъединяване на нови държави, ще бъде пропуснат исторически шанс да се продължи визията на основателите на Съюза за континент на стабилност и просперитет.

В заключение, той изрази оптимизъм за бъдещето на ЕС и призова България активно да формулира и отстоява своята роля в европейския проект, като говори открито пред своите граждани.