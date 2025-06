Мая Манолова: Нов данък „свръхпечалби“ на банки, хранителни вериги и телекоми вместо увеличение на осигуровки

Председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова предлага данък върху „свръхпечалбите“ на секторите, реализиращи конюнктурно свръхпечалби – банки, търговски вериги, мобилни оператори, оръжейни търговци, фармацевтични, застрахователни компании и други. Данъкът следва да е 33% върху свръхпечалбите на тези сектори или на печалбите над 20% по-висока печалба от средната за предходните 4 години. Това предложи тя в публикация в социалните мрежи.

Тя припомни, че е отправила такова предложение до парламентарни групи още при разглеждането на бюджета в началото на годината.

„Огромни са печалбите на банковия сектор - за последните 4 години банките увеличиха печалбите си с 454% (от 815 млн през 2020г. до 3695 млн. за 2024г). Това се дължи не на взрив на икономическата активност или рязко забогатяване на хората, защото за същия период БВП на страната се е увеличило с 71%, а минималната заплата с 76% или с 6 пъти по-бавни темпове. Причината за огромния ръст на печалбите са хищнически практики на гърба на хората.“ – посочи Манолова.

Тя определи лансираната и от новия председател на фискалния съвет Симеон Дянков идея за въвеждането на „данъци върху свръхпечалбите и неочакваните приходи“ като „неочаквана подкрепа“ и според нея данък върху свръхпечалбите на банките би бил „справедлив“, но и „силно закъснял“.

По думите ѝ вместо правителството да предлага увеличаване на осигуровките в средносрочната бюджетна прогноза с 1% (за 611 млн лв допълнителни приходи) трябва да се обложат свръхпечалбите на банките и на останалите сектори, реализиращи конюнктурно свръхпечалби. Като по изчисления на Изправи се.БГ 33% данък на свръхпечалбата само на банките би осигурило близо 500 млн. лв. в хазната, а с облагането и на останалите сектори с конюнктурни свръхпечалби ще се осигурят дори по-високи приходи.

Мая Манолова призова и за въвеждане на таван на банковите такси, което е част от мерките за защита на гражданите, предложено в закона „Антиспекула“, който от Изправи се.БГ предложиха преди седмица.

„Още повече, че и през 2025г. печалбите на банките летят нагоре, като само от такси ръстът е с над 10%. Като продължават да увеличават банковите такси – веднъж в началото на годината и втори път от м. юли. В подготвения от нас проект на закон „АнтиСпекула" предлагаме и ограничение на банковите такси до средния им размер за миналата година – официално обявен от БНБ." – завърши бившият омбудсман.